De beste smartphone onder 200 euro: de top 6 (van april 2022)

Op zoek naar de beste smartphone onder de 200 euro? De Android Planet-redactie heeft alle geteste budgetsmartphones naast elkaar gelegd en verwerkt in deze uitgebreide koopgids.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Beste smartphones onder 200 euro – gedetailleerd

#1 – Samsung Galaxy A12

1 /7

Bovenstaande knop brengt je naar de beste prijzen voor een los toestel. Liever met abonnement? Bekijk de beste Samsung Galaxy A12 met abonnement prijzen.

Dit vinden we goed Goede camera- en fotokwaliteit

Goede camera- en fotokwaliteit Grote batterij (5000 mAh) gaat lang mee

Grote batterij (5000 mAh) gaat lang mee Samsung-software werkt fijn Dit vinden we minder goed Scherpte scherm laat te wensen over

Scherpte scherm laat te wensen over Niet zo snel en lange laadtijd (3 uur)

De nummer 1 en tevens beste toestel in deze top 6 beste smartphones onder 200 euro is de Samsung Galaxy A12.

De Samsung Galaxy A12 is de smartphone met de beste camera onder 200 euro.

Het is de opvolger van de Galaxy A11 en heeft ten opzichte van zijn voorganger meer camera’s. Je beschikt over een 48 megapixel-hoofdcamera, groothoeklens en macrolens voor de close-up-shots.

Sterke punten zijn de camerakwaliteit en de 5000 mAh grote accu, die bij normaal gebruik zeker twee dagen meegaat zonder op te laden. De laadtijd valt met drie uur van 0 tot 100% wat tegen.

Waarom een Samsung Galaxy A12 kopen?

Je koopt een Samsung Galaxy A12 vanwege zijn goede hoofdcamera, uitstekende accuduur en fijne One UI software.

Samsung Galaxy A12 Specificaties

Display 6,5 inch Resolutie 1560 bij 720 Max verversingssnelheid 60Hz Accu 5000 mAh Accuduur Twee dagen bij normaal gebruik Oplaadtijd 3 uur van 0 tot 100 procent Camera’s 48MP-hoofdcamera, groothoekcamera en macrocamera Videokwaliteit Full-hd-, 30 fps Stof- en waterdicht Nee Oplader inbegrepen Ja Opslagcapaciteit 32GB, 64GB of 128GB Werkgeheugen 3GB, 4GB, 6GB

#2 – Xiaomi Redmi Note 11

1 /7

Bovenstaande knop brengt je naar de beste prijzen voor een los toestel. Liever met abonnement? Bekijk de beste Xiaomi Redmi Note 11 met abonnement prijzen.

Dit vinden we goed Fraai en fel amoled-scherm

Fraai en fel amoled-scherm Grote accu, lange accuduur

Grote accu, lange accuduur 3,5 mm-jack voor oortjes of een koptelefoon Dit vinden we minder goed Draait op Android 11

Draait op Android 11 Geen 5G

De opvolger van de Galaxy A12 in de lijst van beste smartphones onder 200 euro is de Redmi Note 11 van het Chinese Xiaomi. De Note 11 is een smartphone met goede specificaties die gekoppeld zijn aan de scherpe prijs.

De sterke punten van dit toestel zijn de lange accuduur (een dag tot anderhalve dag bij normaal gebruik), het mooie en felle amoled-display en de aanwezigheid van een koptelefoonaansluiting voor bedrade headsets.

De Xiaomi Redmi Note 11 is een midrange smartphone met goede processor, mooi amoled-scherm en lange accuduur.

Tegenvallers zijn het ontbreken van 5G-ondersteuning en de afwezigheid van Android 12, die ten tijde van lancering van de Note 11 al beschikbaar was.

Waarom een Xiaomi Redmi Note 11 kopen?

De Xiaomi Redmi Note 11 koop je als budgetsmartphone wanneer je behoefte hebt aan een lange accuduur, relatief korte laadtijd en een goed scherm dat perfect af te lezen is in daglicht en (direct) zonlicht.

Xioami Redmi Note 11 Specificaties

Display 6,4 inch-amoled Resolutie 2400 bij 1080 pixels Max verversingssnelheid 90Hz Accu 5000 mAh Accuduur Een dag tot anderhalve dag bij normaal gebruik Oplaadtijd 1 uur van 0 tot 100 procent Camera’s 50MP-hoofdcamera, groothoeklens en macrocamera Videokwaliteit Hd, 30 fps Stof- en waterdicht Spatwaterdicht Oplader inbegrepen Ja Opslagcapaciteit 128GB, 256GB Werkgeheugen 4GB, 6GB, 8GB

#3 – Poco M4 Pro

1 /2

Bovenstaande knop brengt je naar de beste prijzen voor een los toestel. Liever met abonnement? Bekijk de beste Poco M4 Pro met abonnement prijzen.

Dit vinden we goed Mooi amoled-scherm met 90Hz-ververssnelheid

Mooi amoled-scherm met 90Hz-ververssnelheid Kooptelefoonaansluiting en micro-sd

Kooptelefoonaansluiting en micro-sd Korte laadtijd Dit vinden we minder goed Bouwkwaliteit (veel plastic)

Bouwkwaliteit (veel plastic) Camerakwaliteit

Poco is een merk dat precies lijkt te snappen waar de beste smartphone onder 200 euro aan moet voldoen.

Het budgettoestel van de fabrikant biedt prima prestaties, een uitstekende accuduur en laadt de accu ook weer snel op (een uur van 0 tot 100 procent).

De Poco M4 Pro heeft een heel fraai amoled-display gekoppeld aan een beresterke accu die bij normaal gebruik twee dagen mee kan gaan.

Wat minder goed is aan de M4 Pro is de kwaliteit van de aanwezige camera’s en de algehele bouwkwaliteit. De telefoon voelt simpelweg erg plastic en iel aan. Ben je hier gevoelig voor, skip de Poco dan en kies voor een ander toestel.

Waarom een Poco M4 Pro kopen?

De Poco M4 Pro is voor smartphonegebruikers die op zoek zijn naar een goed scherm, gekoppeld aan een meer dan capabele accu die bij normaal gebruik makkelijk twee dagen meegaat.

Poco M4 Pro review

Meer weten over de Poco M4 Pro? Dat kan! Onze redacteur Wouter heeft het toestel uitgebreid getest. Zijn bevindingen lees je in de Poco M4 Pro review.

Poco M4 Pro specificaties

Display 6,6 inch-amoled Resolutie 2340 bij 1080 Max verversingssnelheid 90Hz Accu 5000 mAh Accuduur Anderhalf tot twee dagen bij normaal gebruik Oplaadtijd Een uur van 0 tot 100 procent Camera’s 50MP-hoofdcamera, groothoeklens, macro Videokwaliteit 1080P 30FPS Stof- en waterdicht Spatwaterdicht Oplader inbegrepen Ja Opslagcapaciteit 64GB, 128GB Werkgeheugen 4GB, 6GB

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

#4 – Motorola Moto G22

1 /8

Bovenstaande knop brengt je naar de beste prijzen voor een los toestel. Liever met abonnement? Bekijk de beste Motorola Moto G22 met abonnement prijzen.

Dit vinden we goed Draait op Android 12

Draait op Android 12 Micro-sd en vlotte vingerafdrukscanner

Micro-sd en vlotte vingerafdrukscanner Goede 50 megapixel-hoofdcamera Dit vinden we minder goed Langzame processor

Langzame processor Resolutie (1600 bij 720) valt tegen

Resolutie (1600 bij 720) valt tegen Geen 5G

De Moto G22 van Motorola heeft een fors scherm en in totaal vijf camera’s. Daaromheen ligt een waterafstotende behuizing.

Het scherm is onveranderd ten opzichte van zijn voorganger, de Moto G20. Wel is het lekker groot (6,5 inch) met een hoge ververssnelheid van 90Hz. Dat kijkt in tegenstelling tot de Galaxy A12 in deze lijst (met 60Hz) wat lekkerder weg.

Het grootste pluspunt van de G22 is de 5000 mAh-accu, die bij normaal gebruik anderhalve dag tot twee dagen meegaat. Bij licht gebruik moet ook drie dagen geen probleem zijn, wat toch wel erg fijn is.

Daarnaast komt het toestel standaard met Android 12, waar de meeste smartphones in deze lijst het met Android 11 moeten doen. Ook qua software is de Moto G22 dus een goede keuze.

De Motorola Moto G22 komt met Android 12 en is een voordelige smartphone met een goede hoofdcamera, micro-sd-slot en prima vingerafdrukscanner.

Waarom een Motorola Moto G22 kopen?

Je kiest in de lijst beste smartphone onder 200 euro voor de Motorola Moto G22 wanneer je een budgetsmartphone zoekt met goede hoofdcamera, lange accuduur en recentere software (Android 12).

Motorola Moto G22 specificaties

Display 6,5 inch-lc Resolutie 1600 bij 720 Max verversingssnelheid 90Hz Accu 5000 mAh Accuduur Anderhalve dag tot twee dagen bij normaal gebruik Oplaadtijd 2 uur van 0 tot 100 procent Camera’s 50MP-hoofdcamera, groothoeklens, macrocamera Videokwaliteit Full-hd, 30fps Stof- en waterdicht Waterafstotend Oplader inbegrepen Ja Opslagcapaciteit 64GB, 128GB Werkgeheugen 4GB

#5 – Oppo A54

1 /6

Bovenstaande knop brengt je naar de beste prijzen voor een los toestel. Liever met abonnement? Bekijk de beste Oppo A54 met abonnement prijzen.

Dit vinden we goed 5G-ondersteuning

5G-ondersteuning Prima ontwerp

Prima ontwerp Prima display met 90Hz-ververssnelheid Dit vinden we minder goed Lange laadtijd met 10 Watt

Lange laadtijd met 10 Watt Zware softwareschil (ColorOS) is niet voor iedereen

Zware softwareschil (ColorOS) is niet voor iedereen Prestaties zijn niet geweldig

De A54 van fabrikant Oppo is een van de weinige budgettoestellen die wel over 5G-ondersteuning beschikt.

De smartphone heeft een dunne plastic behuizing met een vingerafdrukscanner en is met zijn 190 gram schoon aan de haak ook nog eens relatief licht. De 5000 mAh grote accu is een sterk punt en gaat bij licht tot normaal gebruik tot drie (!) dagen mee. De camerakwaliteit is goed maar niet bijzonder te noemen.

De Oppo A54 biedt 5G, een vloeiend 90Hz-scherm en uitstekende batterijduur voor een lage prijs.

Is er dan niets te zeuren? Toch wel. De ColorOS-software is druk en zeker niet voor iedereen. De schil drukt ook op de prestaties, waar we niet helemaal over te spreken zijn in vergelijking met vergelijkbare telefoons.

Waarom een Oppo A54 kopen?

Je koopt de Oppo A54 als je een smartphone onder de 200 euro zoekt met 5G-ondersteuning, een beregoede accu en twee jaar software-ondersteuning.

Oppo A-serie review

Wil je meer weten over de Oppo A-serie toestellen? Onze redacteur Colin heeft de toestellen uitgebreid getest. Zijn bevindingen kun je lezen in de Oppo A-serie review.

Oppo A54 specificaties

Display 6,5 inch-lcd Resolutie 1600 bij 720 Max verversingssnelheid 90Hz Accu 5000 mAh Accuduur Drie dagen bij licht tot normaal gebruik Oplaadtijd 2 uur 20 minuten 0 tot 100 procent Camera’s 48MP-hoofdcamera, groothoeklens, macro, dieptesensor Videokwaliteit Full-hd, 30fps Stof- en waterdicht Ja Oplader inbegrepen Ja Opslagcapaciteit 64GB Werkgeheugen 4GB

#6 – Motorola Moto G60s

1 /8

Bovenstaande knop brengt je naar de beste prijzen voor een los toestel. Liever met abonnement? Bekijk de beste Motorola Moto G60s met abonnement prijzen.

Dit vinden we goed Kale versie van Android

Kale versie van Android Scherm met hoge ververssnelheid (120Hz)

Scherm met hoge ververssnelheid (120Hz) Heel snel opladen (50Watt) Dit vinden we minder goed Krijgt maar één Android update

Krijgt maar één Android update Moeilijk met één hand te bedienen

Moeilijk met één hand te bedienen Lomp toestel

De Moto G60s van Motorola is een smartphone onder 200 euro met een groot scherm (de grootste in deze koopgids) en een snel laadvermogen (50 Watt).

Het 6,8 inch-scherm heeft een hoge full-hd-resolutie en ververssnelheid van 120Hz. Ook aanwezig zijn een vingerafdrukscanner en selfiecamera aan de voorzijde.

De accu is in 55 minuten op te laden van 0 naar 100 procent, en Motorola claimt 12 uur gebruiksduur na slechts twaalf minuten laden. De korte laadtijd is samen met het grote scherm het grootste pluspunt van deze smartphone.

De Motorola Moto G60s heeft een enorm groot display en de snelst ladende batterij in deze koopgids. 12 minuten laden staat gelijk aan 12 uur gebruik.

Wat is er minder goed? Dat is de afwezigheid van 5G-ondersteuning en het matige updatebeleid. De fotokwaliteit die de camera aflevert is goed, maar niet geweldig te noemen. Vooral in situaties met weinig licht heeft de hoofdcamera het moeilijk.

Waarom een Motorola Moto G60s kopen?

Je koopt de Motorola Moto G60s wanneer je een voordelige smartphone met een groot display, goede accuduur en korte laadtijd zoekt.

Motorola Moto G60s review

Alle ins en outs over de Moto G60s zijn te lezen in de Motorola Moto G60s review van redacteur Wouter.

Motorola Moto G60s specificaties