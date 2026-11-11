Op zoek naar de beste smartphone onder 300 euro? We hebben de beste smartphones uitgebreid voor je getest en met elkaar vergeleken. Al onze bevindingen vind je samen met de beste aanbiedingen uit onze eigen prijsvergelijker in deze koopgids.

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Beste Android-smartphones rond 300 euro

Om je te helpen, heeft de Android Planet-redactie een lijst samengesteld met de beste Android-smartphones van ongeveer 300 euro. In deze koopgids vergelijken we de bestgeteste Android-smartphones met elkaar, zodat je een weloverwogen beslissing kan maken.

Dit is een lijst voor telefoons onder 300 euro, maar voor een paar tientjes meer krijg je soms veel meer smartphone. In deze lijst staan daarom ook goede Android-toestellen die soms nét iets duurder zijn. Benieuwd welke telefoons de lijst gehaald hebben? Lees snel verder.

Let op: het kan zijn dat de toestellen uit deze lijst tijdelijk iets meer kosten dan 300 euro. De prijzen schommelen, dus houd het overzicht hieronder goed in de gaten voor de beste deals.

Laatste update: 11 november 2026

De smartphones in het kort

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#1 – Samsung Galaxy A37

Dit vinden we goed Helder amoled-scherm

Helder amoled-scherm Modern ontwerp

Modern ontwerp Uitstekend updatebeleid Dit vinden we minder goed Batterijduur kan beter

Batterijduur kan beter Niet de beste camera’s

De Samsung Galaxy A37 lijkt sterk op zijn voorganger, de Galaxy A36. Het scherm van 6,7 inch is lastig met één hand te bedienen, maar zo’n fors display heeft als voordeel dat je comfortabel door social media scrolt en video’s kijkt. Dat display is overigens een super-amoled-paneel, waar de kleuren vanaf spatten, De ververssnelheid ligt op 120Hz. Dat is even snel als de meeste high-end telefoons.

Onder de motorkap vind je de Exynos 1480-chip, die ervoor zorgt dat de meeste taken soepel verlopen. Natuurlijk is hij niet zo snel als de chips in duurdere Samsung-vlaggenschepen, maar dagelijkse taken gaan prima. Overigens is de smartphone standaard voorzien van 6GB werkgeheugen en 128GB opslag. Tegen een meerprijs kun je kiezen voor 8/256GB.

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Als we kijken naar de camera’s, dan zitten achterop het toestel in totaal drie lenzen: de 50 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens en een 5 megapixel-macrosensor. De foto’s die je schiet met de A37 zien er prima uit, zeker als je ze maakt met de hoofdcamera.

Met een Samsung-smartphone zit je goed voor de toekomst, want het merk heeft een uitstekend updatebeleid. Deze telefoon draait op Android 16 en ontvangt nog updates tot en met Android 22. Beveiligingspatches krijgt ‘ie ook zes jaar lang. Dat is erg goed voor een telefoon in deze prijsklasse.

Dankzij een accucapaciteit van 5000 mAh zullen de meeste mensen een hele dag met intensief gebruik wel doorkomen, maar meer zit er meetal niet in. Opladen gaat met maximaal 45 watt. Je legt de A37 ruim een uur aan de lader om hem weer volledig op te laden.

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#2 – Poco X8 Pro

Dit vinden we goed Grote accu

Grote accu Laadt snel op

Laadt snel op Snelle chip voor deze prijsklasse

Snelle chip voor deze prijsklasse Prima updatebeleid Dit vinden we minder goed Er zijn smartphones met betere camera’s

Wil je veel snelheid voor weinig geld, dan is de Poco X8 Pro goed om mee te nemen in je overweging. Aan de binnenkant is een MediaTek Dimensity 8500 Ultra-processor te vinden en dat is de beste die je in deze prijsklasse gaat vinden. Je beschikt over een oled-scherm van 6,59 inch, dat ook nog eens vlot aanvoelt door de ververssnelheid van 120Hz.

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Foto’s maak je met de drie camera’s van de X8 Pro. De hoofdcamera heeft een resolutie van 50 megapixel en is uitgerust met optische beeldstabilisatie. Daardoor zijn je foto’s en video’s altijd scherp, ook als je handen trillen. Ook zijn er een groothoeklens en een frontcamera aanwezig.

Je laadt de smartphone op met maximaal 100 watt. Dat is razendsnel, iets wat je lang niet altijd ziet in deze prijsklasse. Daarnaast heb je aan de capaciteit van 6500 mAh genoeg om de dag door te komen en misschien zelfs wel twee.

De adviesprijs van de telefoon bedraagt 309,90 euro, maar hij is inmiddels al een stukje voordeliger te bestellen. Je krijgt 8GB of 12GB RAM en 256GB of 512GB opslagruimte voor je apps, foto’s en andere bestanden. De Poco X8 Pro is verkrijgbaar in het zwart, wit en groen. Je ontvangt vijf grote Android-upgrades en zes jaar beveiligingspatches.

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#3 – Motorola Edge 70 Fusion

Dit vinden we goed Fraai en high-end design

Fraai en high-end design Goede accuduur

Goede accuduur Mooi oled-scherm Dit vinden we minder goed Hardware is niet supersnel

Hardware is niet supersnel Camera’s vrij beperkt

De Motorola Edge 70 Fusion hoort ook in dit rijtje thuis. De middenklasser had bij introductie een adviesprijs van 419,99 euro, maar koop je inmiddels voor € 319,-. Met een 6,78 inch-oled-sherm is het een flinke jongen. Kleuren spatten van het oled-scherm en animaties bewegen soepel. Dat komt omdat Motorola de telefoon een ververssnelheid heeft gegeven van 120Hz.

Foto’s maak je met de twee camera’s die op de achterkant te vinden zijn: een 50 megapixel-hoofdcamera met optische beeldstabilisatie en een 13 megapixel-groothoeklens. Aan de voorkant is natuurlijk ook nog een camera te vinden, die heeft een maximale resolutie van 32 megapixel. Dat worden dus aardige kiekjes, maar voor de cameraprestaties hoef je dit toestel niet te kopen. Een telelens om mee in te zoomen ontbreekt bovendien.

Motorola kiest voor een Snapdragon 7s Gen 3-chip. Die is prima geschikt om mee te appen, streamen en fotograferen, maar je moet er geen zware games mee willen spelen. Daar is dit toestel niet voor bedoeld.

Standaard de Edge 70 Fusion hij uitgerust met Android 16. Je krijgt drie grote upgrades en zes jaar beveiligingsupdates. De accu heeft een capaciteit van 5200 mAh, maar er is ook een iets duurdere variant met een batterij van maar liefst 7000 mAh. Daar kun je makkelijk twee dagen mee doorkomen. Welke versie je ook kiest, je laadt het toestel met 68 watt lekker snel weer op.

#4 – Samsung Galaxy A56

Dit vinden we goed Kleurrijk en vloeiend 120Hz-scherm

Kleurrijk en vloeiend 120Hz-scherm Goed updatebeleid

Goed updatebeleid Prima chip voor dagelijks gebruik Dit vinden we minder goed Camera’s niet top

De luxere Samsung Galaxy A56 is al iets ouder, maar daardoor kunnen we ‘m nu wel meenemen in deze lijst. De prijs is namelijk gedaald tot € 325,99. Daarvoor krijg je een mooi 6,7 inch-oled-scherm en een Exynos 1580-chip. Daarmee is het toestel snellere dan de meeste anderen die we hier noemen.

De accu heeft een capaciteit van 5000 mAh, wat ruim voldoende is om de dag mee door te komen. Hij laadt met 45 watt ook vrij snel op, maar dat zul je wel bedraad moeten doen. Draadloos accusap tanken is er namelijk niet bij.

Samsung ondersteunt de Galaxy A56 zes jaar, maar daar is al wel ruim een jaar van verstreken. Toch zit je goed tot 2031 en dat is natuurlijk helemaal prima. Dankzij de IP67-certificatie hoef je je ook geen zorgen te maken dat het toestel beschadigd raakt door water of stof.

Het zwakste punt van de Galaxy A56 is waarschijnlijk de cameraset, al zijn de camera’s zelden top in deze prijsklasse. De 50 megapixel-hoofdcamera en 12 megapixel-groothoeklens presteren naar behoren, maar aan de 5 megapixel-macrocamera heb je weinig. Een telelens ontbreekt helemaal.

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#5 – Nothing Phone (3a)

Dit vinden we goed Fijne, schone Android-versie

Fijne, schone Android-versie Telelens

Telelens Mooi ontwerp Dit vinden we minder goed Geen heel snelle chip

Geen heel snelle chip Niet volledig waterbestendig

Dan een lekker opvallende telefoon in deze lijst: de Nothing Phone (3a). Het transparante ontwerp is onderscheidend en de ledjes op de achterzijde laten je weten wanneer je een notificatie ontvangt.

Aan de binnenkant is een Snapdragon 7s Gen 3-chip te vinden. Die is rap genoeg voor de meeste taken, maar niet voor het spelen van zware games. De Phone (3a) heeft een schermafmeting van maar liefst 6,77 inch en een hoge ververssnelheid van 120Hz. Het gaat om een oled-display en daardoor is zwart ook écht zwart.

De accu is in ieder geval prima in orde. Die heeft een capaciteit van 5000 mAh en laadt met 50 watt relatief rap op. Met net geen uurtje wachten is je telefoon weer volledig opgeladen.

De 50 megapixel-camera schiet redelijke plaatjes (met beeldstabilisatie), ook is er een 50 megapixel-telelens aanwezig waarmee je 2x optisch inzoomt. De groothoeklens heeft een resolutie van 8 megapixel, selfies maak je met de 32 megapixel-frontcamera.

Het updatebeleid had beter gekund. Nothing werkt het toestel bij tot en met Android 18. Daarnaast mag je tot 2031 beveiligingspatches verwachten. Daarmee worden hackers buiten de deur gehouden. Lees in onze uitgebreide review wat wij van het toestel vonden.

#6 – Motorola Edge 60 Neo

Dit vinden we goed Relatief compact scherm

Relatief compact scherm Laadt lekker snel op

Laadt lekker snel op Goede set camera’s Dit vinden we minder goed Updatebeleid hooguit gemiddeld

Updatebeleid hooguit gemiddeld Processor niet supersnel

De Edge 60 Neo is het kleinste lid van de Motorola Edge 60-familie met zijn 6,36 inch-scherm. Hij gaat om een oled-display waar de kleuren vanaf spatten en een ververssnelheid heeft van 120Hz.

Onder de motorkap treffen we een MediaTek Dimensity 7400-chip aan. Die is vlot genoeg voor de meest voorkomende taken, maar minder geschikt voor bijvoorbeeld zware 3D-games. Hij draait op een vrijwel kale versie van Android en daar houden we van. Het updatebeleid is redelijk: drie of vier nieuwe versies van het besturingssysteem en tot 2030 beveiligingspatches.

Op de achterkant vind je maar liefst drie camera’s, waaronder een 10 megapixel-telelens. Daarmee zoom je tot drie keer optisch in. Verder is er een 50 megapixel-hoofdcamera en een 13 megapixel-groothoeklens. Selfies maak je met maximaal 32 megapixel. De accu van 5000 mAh laadt met 68 watt snel op.

Je haalt de Edge 60 Neo in huis vanaf € 289,-. Wat betreft kleuren heb je de keuze uit grijs, groen en rood.

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