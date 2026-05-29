Op zoek naar de beste smartphone onder 400 euro? We hebben vijf smartphones in deze prijsklasse uitgebreid voor je getest en vergeleken. Uiteraard vind je ook de beste deals uit onze prijsvergelijker in deze koopgids.

Beste Android-smartphones onder 400 euro

Om je zoektocht naar je volgende telefoon een stuk makkelijker te maken, heeft de Android Planet-redactie een lijst samengesteld met de beste Android-smartphones die momenteel minder dan 400 euro kosten. Voorwaarde is dat we ze zelf getest hebben.

In deze koopgids vergelijken we ze met elkaar, zodat je een goede keuze maakt. Hieronder zie je de vijf toestellen in willekeurige volgorde op een rijtje. Benieuwd naar de uitgebreide reviews? Gebruik de inhoudsopgave of scrol lekker verder.

In het kort

De prijzen kunnen schommelen, maar zaten op het moment van schrijven allemaal onder de 400 euro. Hou onze site in de gaten, want wij hebben altijd de allerbeste prijs voor je bij een betrouwbare webshop. Laten we snel in de toestellen duiken!

#1 – Samsung Galaxy A57

Dit vinden we goed Dun en licht ontwerp

Dun en licht ontwerp Voelt luxe aan

Voelt luxe aan Behoorlijk snel

Behoorlijk snel Zes jaar updates en fijne software Dit vinden we minder goed Accuduur valt tegen

Accuduur valt tegen AI-opties zijn beperkt

De Samsung Galaxy A57 werd gelanceerd samen met de A37, z’n broertje. De A57 is een fijne smartphone voor wie luxe zoekt, maar niet de hoofdprijs wil betalen. Hij zit momenteel voor € 339,- in je broekzak. Ondanks dat de A57 opnieuw een groot 6,7 inch-amoledscherm heeft, is de telefoon verrassend licht. Het display heeft een resolutie van 2340 bij 1080 pixels, een ververssnelheid van 120Hz en helderheid van 1900 nits.

De Galaxy A57 heeft een nieuwe, snellere Exynos 1680-processor en een grotere vapor chamber. Die kan hitte beter afvoeren. De prestaties zijn merkbaar beter dan bij de Galaxy A56. Toch is de nieuwste generatie niet immuun voor een hapering hier en daar. Niets dat niet bij een middenklasser past gelukkig. Verder voelt de A57 rap en vloeiend aan. Het geheugen is vrij standaard in deze prijsklasse, met 8GB RAM en 128GB interne opslag.

Haal je de Galaxy A57 in huis, dan ben je verzekerd van de nieuwste software. Het toestel draait uit de doos op Android 16 en de overzichtelijke One UI 8.5-schil van Samsung. Daarmee is ‘ie helemaal up-to-date en draait ‘ie op dezelfde software als de Galaxy S26. De software oogt modern en je hebt veel opties om de software naar je hand te zetten.

Samsung Galaxy A57

De Galaxy A57 krijgt zes jaar Android-upgrades en beveiligingspatches. Dat is een groot pluspunt, want zo gebruik je de smartphone jarenlang veilig zonder nieuwe functies mis te lopen. Samsung heeft – net als voorgaande jaren – een 5000 mAh-batterij gekozen. De accuduur is goed, maar niet geweldig. Bij normaal gebruik haal je het einde van de dag. Opladen gaat sneller dan bij vorige generaties, de A57 laadt met maximaal 45 watt.

Wie al eerder een Samsung heeft gehad, weet dat de camera’s nooit echt teleurstellen. Je weet wat je kunt verwachten en die kwaliteit is voor de meeste mensen voldoende. Kiekjes schiet je met de 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens, 5 megapixel-macrocamera en een 12 megapixel-selfiecamera. Vooral overdag zijn je foto’s scherp en kleurrijk, maar in het donker vallen ze wat tegen.

Conclusie en kopen

De Samsung Galaxy A57 is een echte allrounder voor de langere termijn. Dat de prijs sinds de lancering eind maart al met bijna tweehonderd euro is gedaald, maakt ‘m alleen maar aantrekkelijker. Voor wie meer nodig heeft, zijn er ook uitvoeringen met 8/256GB en 12/256GB te koop. Hieronder vind je de beste deals die je momenteel kunt scoren!

#2 – Nothing Phone (4a)

Dit vinden we goed Betere chip en accu dan voorganger

Betere chip en accu dan voorganger Weer een fraai design

Weer een fraai design Camera’s scoren voldoende

Camera’s scoren voldoende Prima prijs-kwaliteitverhouding Dit vinden we minder goed Soms lichte haperingen

Soms lichte haperingen Updatebeleid wat sober

De Nothing Phone (4a) is een interessante optie voor wie eens wat anders wil. Kijk eens naar het bijzondere design van deze telefoon van Britse makelij. De achterkant is ‘ouderwets futuristisch’ en heeft een Glyph. Ditmaal is dat een bar bestaande uit zeven vierkante mini-leds. Die lichtjes gebruik je bijvoorbeeld als zaklamp of volumebalk. Ook kun je ermee aftellen voor een foto. De Phone (4a) heeft een prima prijskaartje van € 356,-.

De Phone (4a) heeft een scherm van 6,78 inch, een tikkeltje groter dan van de Samsung A57. Met een pieksnelheid van maximaal 4500 nits is het display zeer goed af te lezen in de zon. Het amoled-scherm heeft een 2720 bij 1224 pixel-resolutie en een 120Hz-ververssnelheid. Onder de motorkap zit een Snapdragon 7s Gen 4-processor. Die is vlot genoeg voor je dagelijkse apps en een spelletje. Zware grafische taken en intensieve games zijn een brug te ver.

De Nothing-telefoon draait op de nieuwste versie van de eigen software van Nothing (OS 4.1, gebaseerd op Android 16). Deze software oogt weer minimalistisch en gelikt, iets waar het merk om geroemd wordt. De schil is relatief schoon met slechts enkele vooraf geïnstalleerde apps. Die kun je direct verwijderen of verbergen in de handige Nothing Launcher. Qua hardware krijg je dezelfde configuratie als de A57: 8/128GB.

Nothing Phone (4a)

Het updatebeleid van Nothing is niet zo sterk als dat van Samsung. Toch zit het voor je eigen gebruik met drie grote Android-upgrades (tot en met Android-versie 19) en zes jaar aan beveiligingspatches meer dan goed. Een volgende eigenaar komt eventueel tekort. De Phone (4a) beschikt over een batterij van 5080 mAh, te laden met maximaal 50 watt. Je komt gerust de dag door met de Phone (4a), ook bij intensief gebruik.

De Phone (4a) heeft een hoofdcamera van 50 megapixel en een telelens met diezelfde resolutie. Met het toestel kun je tot 3,5 keer optisch zoomen. Ook zijn er een groothoeklens van 8 megapixel en selfiecamera van 32 megapixel aanwezig. Deze smartphone maakt niet de allerscherpste of meest spectaculaire foto’s, maar hoeft zich zeker niet te schamen voor de prestaties. Die zijn wat ons betreft zeer behoorlijk.

Conclusie en kopen

De Nothing Phone (4a) is een toestel met een uniek design en goede bouwkwaliteit, die bovendien fijne cameraprestaties levert. Ooit betaalde je 369 euro voor de instapper, momenteel iets minder. Liever niet het instapmodel met 8/128GB? Ga dan voor de varianten met 8/256GB en 12/256GB. Hieronder vind je alle actuele aanbiedingen.

#3 – Motorola Edge 70 Fusion

Dit vinden we goed Scherm lekker groot en fraai

Scherm lekker groot en fraai Uitstekende accuduur

Uitstekende accuduur Chip snel genoeg voor alledaagse taken

Chip snel genoeg voor alledaagse taken Cameraprestaties best aardig Dit vinden we minder goed Veel voorgeïnstalleerde apps

Veel voorgeïnstalleerde apps Updatebeleid kan beter

De Motorola Edge 70 Fusion is een goede keuze voor jou als je de beste batterijprestaties zoekt. Combineer dat met een fraai, gebogen scherm en je hebt wellicht jouw nieuwe favoriet te pakken. De huidige prijs van de Edge 70 Fusion ligt op € 332,70. Net als de Phone (4a), heeft de Motorola een scherm van 6,78 inch. Dit ververst met 144Hz en haalt een piekhelderheid van 5200 nits, lekker scherp dus. Volle zon is geen probleem, het scherm blijft leesbaar.

In de Edge 70 Fusion zit een Snapdragon 7s Gen 3-processor. Die is een tikkeltje sneller dan de MediaTek-processor in de voorganger. Beide chips zijn geen snelheidsmonsters, maar goed genoeg voor alledaagse taken. De Snapdragon werkt in combinatie met 8GB aan werkgeheugen. In plaats van de 128GB van de Samsung en Nothing, heb je bij deze middenklasser van Motorola standaard 256GB opslagruimte, wat een groot voordeel is.

Er zitten ook nadelen aan de Egde 70 Fusion. Zo staat er behoorlijk wat bloatware op. Onder andere vier games in een aparte map, de app van Booking, Instagram, Opera, Perplexity en veel apps van Motorola zelf. In combinatie met je eigen apps zorgt dat voor een rommelig geheel. Gelukkig is bijna alles te verwijderen. Wie dat doet, houdt een relatief schone telefoon over. Vanuit de doos draait de Fusion op Android 16.

Motorola Edge 70 Fusion

Motorola garandeert drie Android-upgrades en vierenhalfjaar aan beveiligingspatches. Niet slecht, maar wel het minst ruime updatebeleid van de telefoons die we tot nu toe hebben besproken. Motorola biedt twee versies van de Fusion. De instapper is uitgerust met een 5200 mAh-accu, de duurdere variant heeft een batterij van 7000 mAh. Dat is goed voor anderhalve dag zonder laden. Dat doe je met maximaal 68 watt.

De camera’s op de Edge 70 Fusion zijn onveranderd gebleven als je kijkt naar het aantal megapixels. Je schiet weer plaatjes met de hoofdcamera van 50 megapixel. Dit doe je samen met een 13 megapixel-groothoeklens, die ook macrokiekjes schiet. Wel heeft de hoofdcamera een nieuwe Sony-sensor. Je schiet best mooie foto’s met de Motorola. De kleuren zijn prettig en realistisch. Ook bij avondkiekjes blijft er nog aardig wat detail over.

Conclusie en kopen

De Motorola Edge 70 Fusion valt op door z’n fraaie ‘quad-curve-edge’-scherm. Ook is het toestel degelijk gebouwd. Je krijgt standaard 256GB interne opslag. Upgraden qua werkgeheugen en opslag kan niet. Wel is er een duurdere versie te koop met een 7000 mAh-accu. Die zorgt voor een flink betere batterijduur. Vind hieronder de beste prijs!

#4 – OnePlus Nord 5

Dit vinden we goed Lekker snelle hardware

Lekker snelle hardware Uitstekende accuduur

Uitstekende accuduur Prima software en updatebeleid

Prima software en updatebeleid Voelt stevig aan Dit vinden we minder goed Opladen duurt langer

Opladen duurt langer AI-functies voegen weinig toe

Ook OnePlus mag niet in onze top 5 ontbreken. De Nord 5 kwam weliswaar vorig jaar juli uit, hij kan nog goed mee met nieuwere modellen uit 2026. Momenteel betaal je € 339,-, waar dat ooit nog 449 euro was. Het design van deze grote smartphone (6,83 inch) is nogal basic, maar met de bouwkwaliteit is niks mis. Ook met het scherm niet: beelden zien er door de resolutie van 2800 bij 1272 pixels scherp uit. De meeste apps draait de Nord 5 op maximaal 120Hz.

Snelheidsduivels opgelet: de OnePlus Nord 5 is een erg rappe smartphone. Niet zo gek, want de telefoon beschikt over een Snapdragon 8s Gen 3-processor. Dit is een krachtige chip, die wordt bijgestaan door 8GB aan werkgeheugen en 256GB opslagruimte. In deze prijsklasse is dat meer dan uitstekend. Verwacht dus soepele prestaties. OnePlus verkoopt overigens ook een 12/512GB-uitvoering van de Nord 5.

Omdat dit een telefoon van vorig jaar is, draait ‘ie uit de doos op Android 15 met de OxygenOS-software. Kwestie van direct tijdens de installatie updaten en dan heb je ook de nieuwste Android-versie. OxygenOS is een fijne en overzichtelijke schil waar prima mee te werken is. Uiteraard zijn er ook AI-functies aanwezig. Het probleem is dat deze niet allemaal (goed) in het Nederlands werken. Houd daar dus rekening mee.

OnePlus Nord 5

Je krijgt bij deze smartphone vier grote Android-updates en zes jaar lang de nieuwste beveiligingspatches. Dat betekent dat de telefoon tot en met Android 19 wordt bijgewerkt en de ondersteuning na juli 2031 stopt. Voor een midrange-telefoon is dat een zeer behoorlijk updatebeleid; de Nord 5 moet alleen de Samsung A57 voor zich dulden. Helaas heeft OnePlus er een kleinere accu ingestopt dan z’n voorganger, maar de 5200 mAh-accu is groot genoeg om het anderhalve dag vol te houden.

Door naar de camera’s. De Nord 5 heeft er drie in totaal, met achterop een 50 megapixel-hoofdcamera en 8 megapixel-groothoeklens. De hoofdcamera heeft een grotere sensor dan die van de Nord 4 en maakt goede foto’s. Kiekjes zijn scherp en kleurrijk, al valt wel op dat kleuren soms iets feller zijn dan de werkelijkheid. Digitaal inzoomen kan twee keer. Al met al kun je prima uit de voeten met z’n camera’s.

Conclusie en kopen

De OnePlus Nord 5 stelt op weinig vlakken teleur. Voor z’n prijs van € 339,- krijg je bijzonder veel: een groot en goed scherm, vlotte hardware, een goed updatebeleid en een accu die bij normaal gebruik maar eens in de anderhalve dag aan de lader moet. Neem een kijkje bij onderstaande webshops en ontdek waar de Nord 5 het goedkoopst is!

#5 – Xiaomi 15T

Dit vinden we goed Uitstekend, helder scherm

Uitstekend, helder scherm Lekker snel

Lekker snel Mooi en strak design

Mooi en strak design Niet te duur Dit vinden we minder goed Niet de beste camera’s

Niet de beste camera’s Updatebeleid kan beter

We sluiten onze lijst af met de duurste telefoon, maar daar is een reden voor. De Xiaomi 15T is een middenklasser, maar wel in het hoogste segment. Echt een telefoon die de high-end smartphones uitdaagt. Voor € 339,- zit de 15T in je broekzak, deze krachtige telefoon die uitblinkt op hardwaregebied. Z’n scherm is even groot als de OnePlus (6,83 inch) en beelden zien er scherp en kleurrijk uit. De maximale helderheid ligt op 120Hz.

Xiaomi heeft de 15T voorzien van een MediaTek Dimensity 8400 Ultra. Deze chipset is krachtig genoeg om alle apps en games vlot te draaien. Ook multitasking is voor deze smartphone geen enkel probleem. Standaard krijg je 12GB werkgeheugen (en 256GB interne opslag), zodat alles vlot laadt en bijwerkt. Deze processor is – op de Snapdragon in de OnePlus – de snelste. Van deze snelheid profiteer je bij vrijwel alles wat je van de telefoon vraagt.

Dan de software. Xiaomi legt zijn eigen HyperOS-software over Android heen. Deze schil is fijn in gebruik, maar verschilt van de standaardversie die je bijvoorbeeld op Google Pixels vindt. Het uiterlijk is anders, maar we vinden de software helaas een stuk minder overzichtelijk. In HyperOS zijn veel AI-functies te vinden. Denk aan het maken van unieke achtergronden en het bewerken van foto’s. Deze functies zijn best aardig.

Xiaomi 15T

De Xiaomi 15T draait opmerkelijk genoeg nog op Android 15 en niet het nieuwe Android 16. Jammer, want hierdoor ben je al één van de vier beloofde Android-versie-upgrades kwijt (de update naar Android 19 is dus nog gegarandeerd). Er is ook goed nieuws: Xiaomi heeft de 15T een grotere accu gegeven. Die is nu 5500 mAh. Een fijne upgrade en de accuduur is dan ook dik in orde. Anderhalve dag bij nromaal gebruik haal je wel.

De Xiaomi 15T beschikt over een 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en 50 megapixel-telelens. De hoofdcamera levert prima foto’s af. Voor de meeste gebruikers is dit een capabele camera. Kleuren zien er realistisch uit, kiekjes hebben veel detail en ook in het donker staat de 15T redelijk zijn mannetje.

Conclusie en kopen

De Xiaomi 15T kostte ooit 649 euro. Inmiddels is daar zo’n 250-300 euro van verdwenen: € 339,-. Dat maakt deze smartphone tot een vijfde interessante optie om te overwegen in je zoektocht naar een nieuwe Android-telefoon. Iets meer te besteden? Dan is er nog een variant met 12/512GB te koop. Succes met kiezen!

Sim only of abonnement?

Mocht je juist in de markt zijn voor een sim only abonnement, dan kun je terecht in onze eigen onafhankelijke sim only prijsvergelijker. Je hebt hierin de vrijheid om te filteren op de hoeveelheid dataverkeer, het aantal belminuten en de looptijd van het abonnement.

Lycamobile sim only 150 min of 150 sms 1000MB (5G) 1 maanden € 4,80 p/m Eenmalig € 0,00 Bekijk bij Lycamobile Lebara sim only 250 min en 250 sms 1000MB (5G) 1 maanden € 6,00 p/m Eenmalig € 0,00 Bekijk bij Mobiel.nl Youfone sim only 300 min en 300 sms 1000MB (5G) 1 maanden € 7,00 p/m Eenmalig € 0,00 Bekijk bij Belsimpel Bekijk alle deals

Zo kun je er ook voor kiezen alleen resultaten te laten zien van sim only abonnementen die maandelijks opzegbaar zijn – we maken het je graag zo makkelijk mogelijk.

