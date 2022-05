Beste smartwatch voor dames: slim en stijlvol moederdagcadeau

Vrouwen hebben over het algemeen nu eenmaal wat meer gevoel voor design dan mannen en stellen daardoor andere eisen. Fabrikanten weten dat, waardoor er steeds meer slimme horloges speciaal worden gericht op de vrouwelijke doelgroep. Maar wat is nu de beste smartwatch voor dames?

Er is (heel) veel keuze en daarom hebben we deze koopgids voor je gemaakt. We testen en vergelijken de zes beste smartwatches voor vrouwen die je vandaag kunt kopen.

Wat zijn de beste smartwatches voor dames? Onze top 6

Dit zijn volgens onze redactie op dit moment de zes beste dames smartwatches. Hieronder vind je een opsomming van de horloges die we in deze koopgids bespreken.

Wil je meer weten over een specifieke smartwatch? Gebruik dan de inhoudsopgave!

Beste batterijduur: Garmin Venu 2S

Meest complete smartwatch: Samsung Galaxy Watch 4

Mooiste smartwatch: Michael Kors Gen 6 Display

Budgetkeuze: Huawei Watch Fit Elegant

Eenvoudig, klein en elegant: Garmin Lily

Beste gezondheid/fitness keuze: Fitbit Versa 3

#1 – Mooiste smartwatch dames: Michael Kors Gen 6 Display

Dit vinden we goed Prestaties en software (Wear OS)

Prestaties en software (Wear OS) Design

Design Veel keuze uit digitale wijzerplaten

Veel keuze uit digitale wijzerplaten Groot aanbod aan functies

Groot aanbod aan functies Ingebouwde muziekspeler (en microfoon) Dit vinden we minder goed Relatief hoge prijs

Relatief hoge prijs Batterijduur

We starten natuurlijk met de nummer een in deze beste smartwatches voor dames koopgids en dat is de Michael Kors Gen 6 Display. Stiekem is het onderhuids de Fossil Gen 6 Display smartwatch, waar ontwerper Michael Kors een eigen draai aan heeft gegeven.

Design

Verkrijgbaar in zilver/goud, roségoud/roségoud, goud/goud, zilver/roségoud en zilver

In een formaat (44m) beschikbaar

Over smaak valt niet te twisten, en de Michael Kors Gen 6 Display valt dan ook aardig op In de schakelarmband zijn afhankelijk van de uitvoering die je kiest wel of geen steentjes ingelegd.

Het design is dan ook een van de belangrijkste (zo niet de allerbelangrijkste) feature van deze smartwatch.

Zoals bij traditionele horloges vind je aan de rechterzijkant van de behuizing drie traditionele knoppen. Twee drukknoppen, en een kroon waarmee verschillende functionaliteiten op het horloge gebruikt kunnen worden. Dit zorgt in combinatie met het aanraakgevoelige scherm voor een prettige bediening.

Display

Stof- en spatwaterdicht

amoled-paneel

Ingebouwde speaker en microfoon voor muziek en telefoongesprekken

De amoled-techniek zorgt voor levendige kleuren, goede contrasten en uitstekende scherpte. Zichtbaarheid en maximale helderheid zijn goed, ook in (fel) zonlicht. Het display behoort tot een van de beste smartwatchdisplays van dit moment en is eigenlijk gewoon het display zoals dat op de Fossil Gen 6 aanwezig is, al geldt dat statement voor vrijwel alle techniek in dit slimme horloge.

Over de software hebben we niets te klagen, dat is namelijk Wear OS. Het bekende besturingssysteem van Google voor wearables. De bediening is intuïtief, soepel en verloopt zonder haperingen. Schakelen tussen applicaties gaat snel en eenvoudig.

Functies en opties

Google Fit voor lichaamsbeweging en gezondheid applicaties

De meest standaard fitnesstracking-opties zijn in de smartwatch aanwezig, maar verwacht geen overdadige hoeveelheid aan mogelijkheden. Met de ingebouwde Google Fit-integratie kun je hem uiteraard gebruiken tijdens hardlopen en andere trainingen of work-outs.

Al met al is er voldoende bij te houden op de Gen 6, maar is het zeker niet de beste keuze voor gebruikers die actief zijn en veel willen sporten met de smartwatch. Ook de beperkte waterdichtheid (alleen stof- en spatwaterdicht) helpt niet. Wil je de smartwatch veel inzetten tijdens workouts? Dan raden we je in deze lijst aan de Fitbit Versa 3 te overwegen.

Batterijduur en oplaadtijd

Een dag bij normaal gebruik

Opladen van 0 tot 100 procent in 45 minuten

De batterijduur is de grootste achilleshiel van de Michael Kors Gen 6 smartwatch. Bij normaal tot intensief gebruik moet je hem na een dag om de pols te hebben gehad sowieso bijladen.

Opladen doe je via de bijgeleverde magnetische oplader. Opladen gaat bijzonder snel, in drie kwartier is hij van 0 tot 100 procent opgeladen.

Tracking

Hartslagzones Ja Sportprofielen Nee Waterbestendig Stof- en spatwaterdicht Calorieënteller Nee Contactloos betalen Ja Bellen en weergave notificaties Ja Hoogtemeter Ja GPS-sensor Ja Stressniveau monitoren Nee Ademhalingsoefeningen Nee Ademhaling monitoring Nee Huidtemperatuur monitoring Nee Bloeddrukmeter Nee Saturatiemeter Ja Slaapduur Ja Slaapkwaliteit Ja Menstruatiecyclus Nee Voeding- en waterinname Nee Stappenteller Ja

#2 – Langste batterijduur: Garmin Venu 2S

1 /5

Dit vinden we goed Bijhouden menstruatiecyclus en zwangerschap

Bijhouden menstruatiecyclus en zwangerschap Grote hoeveelheid sportprogramma’s

Grote hoeveelheid sportprogramma’s Bomvol monitoring (opties)

Bomvol monitoring (opties) Accuraatheid GPS-sensor

Accuraatheid GPS-sensor Batterijduur (een week!) Dit vinden we minder goed Prijs

Prijs Plastic behuizing

De Venu 2S van Garmin behoort ook in deze lijst, en is wat ons betreft het beste wat de fabrikant op dit moment qua smartwatches te bieden heeft. Met een lange lijst aan mogelijkheden is het een horloge met een eenvoudig maar sierlijk uiterlijk.

Design

Goede keuze voor de smallere pols

Design is vergelijkbaar met de gewone Garmin Venu

Verkrijgbaar in de kleuren goud/beige, grijs/grijs/, rosegoud/wit, zilver/grijs, zwart en wit

Het design is eenvoudig en prettig om naar te kijken en Garmin biedt aardig wat kleurencombinaties. De behuizing voelt wat minder stevig en premium aan door de keuze voor plastic. Dat is ongetwijfeld een keuze geweest om het gewicht zo laag mogelijk te houden.

Aan de rechterzijde van de behuizing zijn twee fysieke knoppen aanwezig, wat wel zo prettig is wanneer je de smartwatch onderweg of tijdens het sporten wil bedienen. Natuurlijk is het ook mogelijk om de smartwatch via touchbediening te bedienen.

Display

Amoled-display

Grotendeels plastic behuizing

Het display is een juweeltje. Kleuren zijn levendig, scherpte is goed en ook over de contrasten zijn we te spreken. Daarbij heb je ook een prima keuze uit de digitale watchfaces van dit horloge. Leuk om te matchen bij je outfit bijvoorbeeld.

Waar we helaas iets minder over te spreken zijn is de software. Die voelt op momenten wat stroef aan.

Functies en opties

Offline Spotify beluisteren

Gewicht van slechts 38 gram

Health Snapshot functionaliteit

De Venu 2S barst van de applicaties en opties en er is weinig wat de Venu 2S niet kan bijhouden. Meest indrukwekkend is de Health Snapshot-functie, waarmee je dankzij een totaaloverzicht een goede indruk krijgt van je algehele gezondheid.

Ook goed zijn de hartslag- en GPS-sensor, die beiden tot de meest precieze op de markt behoren. Geen verrassing, want op dat gebied blinkt Garmin al jaar en dag uit.

Doordat het mogelijk is om Spotifylijstjes offline te beluisteren kun je jouw smartphone tijdens fietsen, hardlopen of andere trainingen prima thuis kunt laten, wel zo lekker toch?

Batterijduur en oplaadtijd

Een week lang zonder opladen (bij normaal gebruik)

Oplaadtijd een uur en een kwartier van 0 tot 100 procent

Over de batterijduur zijn we echt te spreken. Garmin claimt 10 dagen, wat we wat optimistisch vinden. Klagen doen we echter niet, want bij normaal gebruik gaat de Venu 2S makkelijk een week zonder op te laden mee. Dat maakt hem ook direct een goede keuze voor mensen die graag reizen, en niet altijd over een stopcontact beschikken.

Denk je veel gebruik te maken van de GPS-functie? Let dan op, want het constant aan laten staan van deze functionaliteit vergt erg veel van de batterij(duur).

Tracking

Hartslagzones Ja Sportprofielen Ja, 20 Waterbestendig Ja, tot 50 meter diep Calorieënteller Ja Contactloos betalen Ja Bellen en weergave notificaties Ja Hoogtemeter Ja GPS-sensor Ja Stressniveau monitoren Ja Ademhalingsoefeningen Ja Ademhaling monitoring Ja Huidtemperatuur monitoring Nee Bloeddrukmeter Nee Saturatiemeter Ja Slaapduur Ja Slaapkwaliteit Ja Menstruatiecyclus Ja Voeding- en waterinname Nee Stappenteller Ja

#3 – Beste allrounder: Samsung Galaxy Watch 4

1 /10

Dit vinden we goed Prestaties

Prestaties Gebruikerservaring, erg fijne software

Gebruikerservaring, erg fijne software Monitoren van lichaamssamenstelling

Monitoren van lichaamssamenstelling Monitoren menstruatiecyclus Dit vinden we minder goed Sommige features alleen te gebruiken i.c.m. een Samsung smartphone

Sommige features alleen te gebruiken i.c.m. een Samsung smartphone Batterijduur beetje wisselvallig

Natuurlijk mag Samsung in een lijstje waarin de beste smartwatches voor vrouwen worden besproken niet ontbreken. De fabrikant was al vroeg betrokken bij de ontwikkeling van haar eigen smartwatches en de Galaxy Watch 4 behoort tot de absolute top.

Design

Verkrijgbaar in twee formaten (40mm en 44mm)

Beschikbaar in de kleuren zwart, Pink gold, groen en zilver

Waterdicht tot 50 meter diepte

Het design van de Galaxy Watch 4 is vrij eenvoudig te noemen. Waar de Michael Kors Gen 6 Display nog net niet in je gezicht schreeuwt en zijn best doet om gezien te worden, is de Watch 4 een beetje het tegenovergestelde.

We moeten er bij vermelden dat het grootste beschikbare formaat van de Watch 4 met 44mm nogal bonkig aanvoelt, en raden je daarom aan te kiezen voor het kleinere 40mm formaat tenzij je een zo groot mogelijk display wilt. Let wel op dat de Pink gold kleurstelling alleen verkrijgbaar is in combinatie met de 40mm variant.

De behuizing is van aluminium gemaakt en Samsung noemt dit ‘Armor Aluminium‘, hetzelfde type materiaal dat de fabrikant ook heeft gebruikt voor verschillende van haar smartphones waaronder de Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3.

Het polsbandje is van rubber gemaakt en er zijn tal van alternatieve bandjes vanuit Samsung en andere partijen beschikbaar. In tegenstelling tot de Fitbit Versa 3 beschikt de Watch 4 wel over fysieke knoppen. Het zijn er twee die aan de zijkant van de behuizing te vinden zijn.

Display

Amoled-display

Always-on optie beschikbaar

Geïntegreerde microfoon en speaker

Over het scherm kunnen we best kort over zijn, het is namelijk prachtig. Kleuren springen eruit en ook onder direct zonlicht is de smartwatch perfect af te lezen.

Bediening via de knoppen en het touchscreen werkt feilloos. Ook de gebruikservaring is dik in orde dankzij Wear OS met de eigen Samsungs OneUI-schil. De smartwatch is dankzij zijn hardware soepel en snel in gebruik en de interface kun je eigenlijk nog het best vergelijken met de smartphones van de fabrikant.

Functies en opties

Nieuwe BioActive sensor voor preciezere monitoring

Monitoring om lichaamssamenstelling bij te kunnen houden

Vrijwel alle denkbare ‘standaard’ smartwatch fitness opties

We vermelden de Watch 4 als meest complete smartwatch in deze lijst en dat is met goede reden. Vrijwel alle denkbare fitnesstracking-opties zijn in de smartwatch aanwezig.

Wat extra fijn is, is de aanwezigheid van lichaamssamenstelling monitoring. Hiermee houd je onder andere bij wat je vetpercentage is en over hoeveel kilogram spiermassa je beschikt. Klein minpuntje: sommige opties zoals de bloeddruk monitor kun je alleen gebruiken in combinatie met een Samsungsmartphone.

Batterijduur en oplaadtijd

Tot twee dagen batterijduur

Draadloos opladen mogelijk

Oplaadtijd van 0 tot 100 procent in twee uur

Hoe lang de Galaxy Watch 4 meegaat op een enkele laadbeurt hangt een beetje af van het formaat dat je kiest. De 44mm-variant heeft namelijk een iets grotere accu dan de 40mm-versie.

De 44mm Watch 4 gaat bij normaal tot intensief gebruik zo’n twee dagen mee op een enkele lading. We verwachten dat het kleinere zusje anderhalve dag tot twee dagen mee zal gaan voordat je ‘m bij moet laden.

Er is een kabel in de doos aanwezig, echte geen stekker(blok). Deze zul je van een ander apparaat in huis moeten gebruiken of je kunt er voor kiezen deze los aan te schaffen.

Tracking

Hartslagzones Ja Sportprofielen Ja Waterbestendig Ja, tot 50 meter diep Calorieënteller Ja Contactloos betalen Ja Bellen en weergave notificaties Ja Hoogtemeter Ja GPS-sensor Ja Stressniveau monitoren Ja Ademhalingsoefeningen Nee Ademhaling monitoring Nee Huidtemperatuur monitoring Nee Bloeddrukmeter Ja Saturatiemeter Ja Slaapduur Ja Slaapkwaliteit Ja Menstruatiecyclus Ja Voeding- en waterinname Ja Stappenteller Ja

#4 – Meest complete gezondheid smartwatch: Fitbit Versa 3

1 /6

Dit vinden we goed Goed display en strak design

Goed display en strak design Stressniveau monitoring en actief advies

Stressniveau monitoring en actief advies Batterijduur en oplaadtijd

Batterijduur en oplaadtijd Bijhouden menstruatiecyclus Dit vinden we minder goed Fitbit-abonnement nodig voor alle functies

Fitbit-abonnement nodig voor alle functies Aanbod applicaties

Aanbod applicaties Geen stekker voor de oplaadkabel bijgeleverd

De Fitbit Versa 3 is logischerwijs de opvolger van de FitBit Versa 2 en is de nummer vier in onze lijst beste smartwatches voor vrouwen. Het beestje is sinds eind 2020 verkrijgbaar en nog altijd een (hele) goede keuze.

Design

Groter display dan zijn voorganger

Makkelijk te verwijderen polsbandje

Fysieke knop aan de zijkant vervangen door een ‘touch’-strookje

De aluminium behuizing van de Fitbit Versa 3 komt in twee kleuren: Soft Gold en zwart. De bandjes die Fitbit produceert zijn verkrijgbaar in zwart, Midnight Blue en Pink Clay.

Verschillende kleuren bandjes en behuizing van de Fitbit Versa 3

Waar op de voorganger een knop aan de zijkant van de behuizing was geplaatst, is ‘ie op de Versa 3 verwijderd en is er gekozen voor een aanraakgevoelig gedeelte. Dit is ook meteen de plek via waar je de smartwatch kunt ontgrendelen. Dit werkt voor ons minder prettig en we hadden graag gezien dat het knopje behouden was gebleven. Het vergt namelijk best wat gewenning.

Display

40mm amoled-scherm

Het display is een beetje groter ten opzichte van zijn voorganger en is met een hele millimeter in omvang toegenomen, van 39mm naar 40mm. Het belangrijkste is dat het om een amoled-display gaat, wat er op neerkomt dat alles er zeer scherp en levendig uitziet.

Ook zwemmen, douchen of badderen is geen probleem daar de smartwatch van Fitbit tot 50 meter diep waterbestendig is. Gebruik van de het horloge verloopt soepel en vertragingen of hikjes merkten we niet op. Het scherm reageert op de minste aanraking en is prettig om te gebruiken.

Functies en opties

Spotify online (offline niet beschikbaar)

Veel verschillende digitale wijzerplaten om uit te kiezen

Bellen via de ingebouwde speaker en microfoon

Te gebruiken en koppelen met assistent Alexa

Fitbit biedt op de smartwatch haar eigen collectie van applicaties aan. Dat aanbod is helaas wel afhankelijk van locatie, waardoor Europese gebruikers over een wat beperkter aanbod beschikken dan in andere markten.

Jammer is dat de betere applicaties achter een betaalmuur verscholen zijn, net zoals bij Apple Watch en vele andere (top) Android smartwatches. We hadden graag gezien dat Fitbit hier een andere weg was ingeslagen.

Batterijduur en oplaadtijd

12 uur batterijduur met GPS ingeschakeld, tot 6 dagen zonder GPS

Opladen van 0 tot 100 procent in ongeveer anderhalf uur

De batterijduur is een aspect waar de Fitbit Versa 3 duidelijk in uitblinkt, en waar hij het beter doet dan Apple en Samsung.

Maak je af en toe gebruik van de GPS en laat je deze functionaliteit niet continu aan staan dan kun je de Versa 3 tot 6 dagen gebruiken zonder hem op te hoeven laden. Daar moeten we wel bij vermelden dat ook de helderheid niet op maximaal moet blijven staan, maar ergens in het midden.

Het is echt vooral de GPS-functie die de batterij belast, dus heb je deze de gehele dag nodig dan zul je hem aan het einde van je dag waarschijnlijk bij moeten laden.

Dat bijladen is niet vervelend, want ook met de laadtijd zit het wel snor. Volledig opladen van 0 tot 100 procent doe je in anderhalf uur en 20 tot 30 procent bijladen red je al in een kwartier.

Tracking

Hartslagzones Ja Sportprofielen Ja Waterbestendig Ja, tot 50 meter diep Calorieënteller Ja Contactloos betalen Ja Bellen en weergave notificaties Ja Hoogtemeter Ja GPS-sensor Ja Stressniveau monitoren Ja Ademhalingsoefeningen Ja Ademhaling monitoring Ja Huidtemperatuur monitoring Ja Bloeddrukmeter Ja Saturatiemeter Ja Slaapduur Ja Slaapkwaliteit Ja Menstruatiecyclus Ja Voeding- en waterinname Ja Stappenteller Ja

#5 – Klein maar fijn: Garmin Lily

1 /7

Dit vinden we goed Monitoren van ademhaling, energie en stress

Monitoren van ademhaling, energie en stress Speciale zwangerschap-applicatie

Speciale zwangerschap-applicatie Stijlvol design

Stijlvol design Batterijduur (tot 5 dagen) Dit vinden we minder goed Geen muziekopslag

Geen muziekopslag Geen GPS

Geen GPS Zwart-wit display

De Garmin Lily is de meest eenvoudige, compacte en elegantste smartwatch in deze koopgids. Je zou ‘m bescheiden en sierlijk kunnen noemen. Niet opvallend, maar toch een mooie verschijning – en met prima prestaties. Laten we kijken naar wat de Garmin Lily een goede smartwatch voor vrouwen maakt.

Design

34mm behuizing (klein!)

Perfect voor kleine/dunne polsen

Verkrijgbaar in de kleuren roségoud, goud, paars en crème

De Lily smartwatch van fabrikant Garmin is een van de kleinst beschikbare smartwatches op de markt en is speciaal ontworpen voor vrouwen.

Er zijn een flink aantal beschikbare kleuren en ook qua bandjes heb je meer dan voldoende keuze om de smartwatch naar jouw smaak te personaliseren. Er zijn geen fysieke knoppen aanwezig wat betekent dat alles via de touchbediening verloopt.

Display

LCD-display met lage resolutie

Monochroom scherm

Voor het display heeft Garmin voor een lcd-paneel gekozen welke effectief maar niet indrukwekkend te noemen is. Een leuke functie is de keuze van analoge wijzerplaten waardoor het horloge op ieder moment als een traditionele variant oogt.

Bij navigeren door de smartwatch reageert het display over het algemeen tijdig maar wil het ‘ontgrendelen’ van het scherm nog wel eens wat haperingen of weigeringen opleveren. Wat betreft de software en het gebruiksgemak valt er vanuit Garmin nog wel wat te winnen.

Functies en opties

Smartphone-notificaties op je display

Ruime keuze aan widgets

Speciale widget voor monitoren menstruatiecyclus en zwangerschap

De Garmin Lily is een ideale smartwatch voor gebruikers die de basis van een slim horloge willen, zonder overdonderd te worden met beschikbare opties en instellingen.

Daardoor zijn de meest gevonden opties zoals een stappenteller en weergave van smartphone berichten beschikbaar, maar blijft bijvoorbeeld het opslaan van muziek uit en ontbreekt ook een GPS sensor. Om die reden raden we de smartwatch niet aan voor fanatieke sporters en mensen die zoveel mogelijk vanaf de smartwatch zonder tussenkomt van een smartphone willen doen.

Voor vrouwen is er een speciale widget aanwezig waarin de menstruatiecyclus en zwangerschap gemonitord kan worden. De smartwatch kan je zelfs van advies voorzien wanneer je zwanger probeert te worden.

Batterijduur en oplaadtijd

Opladen van 0 tot 100 procent in anderhalf uur

Batterijduur van gemiddeld 5 dagen

Je kunt een batterijduur van 5 dagen halen met de Garmin Lily. Daar zit wel een maar aan. Sport je regelmatig (twee tot drie keer per week) dan drukt dit op de batterijduur. Gebruik je de smartwatch hiervoor, dan kan het zijn dat je na 2 tot 3 dagen de Lily bij moet laden. Gelukkig gaat dat relatief snel, in anderhalf uur zit ‘ie weer volledig vol.

Tracking

Hartslagzones Ja Sportprofielen Ja, 10 Waterbestendig Ja, tot 50 meter diep Calorieënteller Ja Contactloos betalen Nee Bellen Nee Notificaties Ja Hoogtemeter Ja GPS-sensor Nee Stressniveau monitoren Ja Ademhalingsoefeningen Ja Ademhaling monitoring Ja Huidtemperatuur monitoring Nee Bloeddrukmeter Nee Saturatiemeter Ja Slaapduur Ja Slaapkwaliteit Ja Menstruatiecyclus Ja Voeding- en waterinname Nee Stappenteller Ja

#6 – Huawei Watch Fit Elegant

1 /6

Dit vinden we goed Prijs

Prijs Accurate GPS-sensor

Accurate GPS-sensor Elegant design

Elegant design Bouwkwaliteit Dit vinden we minder goed Notificaties zijn beperkt

Notificaties zijn beperkt Bandje kan niet verwijderd/verwisseld worden

We sluiten deze top 6 beste smartwatches voor dames af met een smartwatch van Huawei, de Huawei Watch Fit Elegant. Het is de meest voordelige keuze in deze koopgids en dat is de reden dat we ‘m bestempeld hebben als de beste budgetkeuze.

Het zal je niet verrassen dat hij over wat minder functionaliteiten beschikt, echter is het nog steeds een (zeer) goede keuze.

Design

Elegant design

Polsbandje niet verwisselbaar

Waterbestendig tot 50 meter diep

Wat opvalt is dat er gekozen is voor een rechthoekig display, waar dat bij veel andere smartwatches een ronde vorm heeft. Huawei heeft de behuizing een stalen rand gegeven wat bijdraagt aan een hoogwaardige uitstraling.

Die keuze voegt wat gewicht toe (21 gram naar 27 gram), maar daarmee is het nog steeds een van de lichtst verkrijgbare wearables op de markt.

Wat jammer is, is dat het polsbandje niet verwijderd kan worden. Heb je eenmaal een keuze voor een kleur (bandje) gemaakt, dan is het niet meer aan te passen. Ongetwijfeld ook een keuze geweest die past binnen het budget prijskaartje.

Display

46mm groot

Amoled-display

We zijn blij te zien dat Huawei op de budgetsmartwatch alsnog heeft gekozen voor een amoled-scherm, want het ziet er goed uit. Het is een met glas bedekt display waardoor het er extra classy uit ziet. Ook de scherpte is goed te noemen.

Het display reageert snel op aanrakingen en is vanuit alle hoeken goed zichtbaar. Er is ook sprake van waterdichtheid waardoor je er moeiteloos mee kunt douchen en zwemmen.

Functies en opties

Ingebouwde nauwkeurige GPS-sensor

24/7 Activiteit-monitoring

Muziekbediening

Te koppelen met zowel Android- als iOS-smartphones

Huawei heeft gezien het prijskaartje ergens op moeten bezuinigen en heeft dat duidelijk gedaan op het vlak van aanwezige functies. Toch zijn de meest primaire en gewenste wel aanwezig. Zo kun je de smartwatch met zowel Android als iOS koppelen, kun je notificaties van je smartphone bekijken en muziek bedienen. Wat je niet krijgt zijn onder andere contactloos betalen, het kunnen downloaden van apps en kunnen bellen via de smartwatch.

Batterijduur en oplaadtijd

Zeven dagen bij intensief gebruik

10 dagen bij gemiddeld gebruik

Net zoals bij alle andere smartwatches die we in deze koopgids behandeld hebben, drukt het gebruik van de ingebouwde GPS functie flink op de batterij(duur). Heb je GPS continu aan staan, ga dan uit van 12 uur gebruik.

Heb je deze functie incidenteel in gebruik, dan kun je bij intensief gebruik zeven dagen zonder opladen door en tien dagen bij gemiddeld gebruik. Opladen van 0 tot 100 procent neemt zo’n 70 minuten in beslag.

Let daarbij wel op, want de kabel die je op de magnetische contactpuntjes moet bevestigen is een beetje priegelig – dit had dan ook echt beter gekund. Je went er aan, maar gebruiksvriendelijk is het niet echt te noemen. Gelukkig hoef je hem in de praktijk hooguit twee keer in de week op te laden.

Hartslagzones Ja Sportprofielen Ja Waterbestendig Ja Calorieënteller Nee Contactloos betalen Nee Bellen en weergave notificaties Nee Hoogtemeter Nee GPS-sensor Ja Stressniveau monitoren Ja Ademhalingsoefeningen Nee Ademhaling monitoring Nee Huidtemperatuur monitoring Nee Bloeddrukmeter Nee Saturatiemeter Ja Slaapduur Ja Slaapkwaliteit Ja Menstruatiecyclus Nee Voeding- en waterinname Nee Stappenteller Nee

Conclusie: een keuze maken

Om met de deur in huis te vallen: we hebben in deze koopgids de (volgens onze redactie) top zes beste smartwatches voor dames besproken en met elkaar vergeleken. In die zin komen er in deze koopgids dus geen slechte smartwatches voor. Je moet voor jezelf (of diegene aan wie je een smartwatch cadeau wilt doen) bepalen welke eigenschappen het belangrijkst zijn.

Bovenaan deze koopgids hebben we uitgelicht waar iedere smartwatch die we hebben getest en besproken in uitblinkt. Wil je dit nog een keer bekijken? Klik of druk hier om de top 6 dames smartwatches: korte samenvatting te bekijken.

