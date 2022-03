Beste smartwatch 2022: de top 6 slimme horloges

Zoek je de beste smartwatch van dit moment voor normaal of sportief gebruik? Of juist een slim horloge met de langste accuduur? Android Planet test voortdurend smartwatches en zet in deze koopgids de beste modellen voor jou op een rij.

De beste smartwatch voor jou

Smartwatches zijn er in allerlei soorten en maten, met uiteenlopende features en sterk verschillende prijzen. Welke smartwatch past het beste bij jouw situatie? De redactie van Android Planet geeft concreet koopadvies door de beste smartwatch in verschillende categorieën te noemen. Denk aan de beste smartwatch voor sporters of het model met de langste accuduur.

We werken deze koopgids geregeld bij. De laatste update is van maart 2022.

De beste high-end smartwatch voor maart 2022: Galaxy Watch 4 Classic

De beste prijs/kwaliteit smartwatch voor maart 2022: Fossil Gen 6 Display

De beste budget smartwatch voor maart 2022: Xiaomi Mi Watch Lite

Voor Android-gebruikers: Samsung Galaxy Watch 4 Classic

Ben je een tevreden gebruiker van een Android-smartphone en zoek je een smartwatch die hier goed mee samenwerkt? Dan heb je de keuze uit veel modellen van allerlei merken. Wij vinden de Samsung Galaxy Watch 4 Classic de beste keuze. Deze smartwatch ziet eruit als een traditioneel horloge, heeft slimme features en gaat een lange dag mee voordat je hem bij het slapengaan op de oplader legt. Belangrijk: de Watch 4 werkt niet met de iPhone.

Fijn is dat Samsung de Watch 4 Classic verkoopt in twee formaten (42 en 46 millimeter), bedoeld voor de smallere en bredere pols. De Watch 4 draait op Wear OS 3, dat Samsung samen met Google heeft ontwikkeld. Het horloge houdt je gezondheid in de gaten, biedt keuze uit veel wijzerplaten en toont meldingen van je smartphone.

Vind je de Watch 4 Classic niet zo mooi of te duur? Samsung biedt de Galaxy Watch 4 als alternatief aan, met een minimalistischer ontwerp (40 en 44 millimeter) en een lagere prijs. Goed om te weten is dat Samsung de Watch 4-serie in uiteenlopende kleuren verkoopt.

Pluspunten Design

Design Boordevol features

Boordevol features Performance Minpunten Batterijduur (dagelijks opladen)

Batterijduur (dagelijks opladen) Niet goedkoop

Voor een lange accuduur: Huawei Watch GT 3

Vind je het belangrijk dat je je nieuwe smartwatch niet elke dag hoeft op te laden? Dan is de Huawei Watch GT 3 het overwegen waard. Dit slimme horloge gaat zeker tien dagen mee op een acculading en laat de concurrentie ver achter zich. Het opladen gaat bovendien razendsnel.

De Watch GT 3 valt ook op met zijn premium ontwerp, waarmee hij doet denken aan een traditioneel horloge. Huawei verkoopt de smartwatch in verschillende kleuren en met een 42 en 46 millimeter-kast, voor de smallere en bredere pols. Het ronde scherm is lekker scherp en kleurrijk en een genot om naar te kijken.

De Watch GT 3 heeft ook veel gezondheidsfeatures, die je bekijkt in Huawei’s uitgebreide app. De software van de Watch GT 3 is beperkter dan die van bijvoorbeeld Samsung. Huawei’s smartwatch draait op het eigen Harmony OS 2 en deze software toont meldingen van je smartphone, maar kan niet antwoorden.

Ook contactloos pinnen in winkels is niet mogelijk met dit horloge. En de ingebouwde Celia-spraakassistent werkt alleen in het Engels én uitsluitend met een Huawei-smartphone. De Huawei Watch GT 3 koop je daarom niet voor de software, maar voor features als zijn accuduur.

Meer weten? Hier lees je onze uitgebreide Huawei Watch GT 3 review.

Pluspunten Lange accuduur

Lange accuduur Bediening is intuïtief

Bediening is intuïtief Oled-scherm zorgt voor fijn beeld

Oled-scherm zorgt voor fijn beeld Waterdicht Minpunten Weinig apps

Weinig apps Werkt het beste in combinatie met een Huawei-toestel

Spotgoedkoop: Xiaomi Mi Watch Lite

Zit je erover na te denken om je eerste smartwatch te kopen, maar wil je niet direct honderden euro’s uitgeven? Goed om te weten is dat er ook veel betaalbare slimme horloges zijn. Een model van vorig jaar dat in prijs gedaald is bijvoorbeeld, of een smartwatch die direct bij de introductie scherp in de markt gezet wordt.

De Xiaomi Mi Watch Lite is een goed voorbeeld van een goedkope en fijne smartwatch. Het horloge kost slechts een paar tientjes, maar ziet er modern uit, draagt comfortabel en heeft een duidelijk afleesbaar kleurenscherm.

Dankzij nauwkeurige sensoren inclusief een hartslagmeter krijg je een realistisch overzicht van je fysieke gezondheid. Ook prettig is dat het horloge meldingen van je smartphone kan laten zien en zeker acht dagen meegaat op een acculading. Dat doen weinig andere smartwatches de Xiaomi Mi Watch Lite na.

De lange accuduur is deels te danken aan de beperkingen van het horloge, want hij heeft simpelweg minder features dan dure modellen. De Xiaomi Mi Watch Lite is daarom vooral interessant als eerste smartwatch om te kijken of het concept jou bevalt.

Pluspunten Lange accuduur

Lange accuduur Ingebouwde GPS-navigatie

Ingebouwde GPS-navigatie Lichtgewicht Minpunten Voelt wat goedkoop aan

Voelt wat goedkoop aan Tracking niet altijd accuraat

Voor fanatieke sporters: Garmin Fenix 6X Pro

Als je een fanatiek sporter bent die een bijpassende smartwatch zoekt, is de Garmin Fenix 6X Pro je beste maatje. Dit horloge is ontworpen voor serieuze actievelingen, met name buitensporters. Dat is terug te zien in het robuuste ontwerp, het duidelijk afleesbare scherm en de uitgebreide gezondheidsfeatures.

De Fenix 6X Pro lijkt alles te kunnen meten en geeft actief advies over je trainingen en herstel. Ook handig zijn de ingebouwde kaarten om te navigeren in onbewoond gebied en de mogelijkheid om contactloos te pinnen in winkels via Garmin Pay. Let op: niet alle Nederlandse banken ondersteunen Garmin Pay.

De Fenix 6X Pro kan meldingen van je smartphone laten zien, maar echt antwoorden zit er niet in. Dit horloge wil niet de slimste van de klas zijn en focust zich op andere punten. De accuduur bijvoorbeeld. Bij sportief gebruik gaat de Fenix 6X Pro één tot twee weken mee en dat lukt de concurrentie zeker niet. Gebruik je de Garmin Fenix 6X Pro in de horlogemodus, dan houdt de accu het bijna anderhalve maand vol.

Pluspunten Accurate en extreem gedetailleerde activiteit-tracker

Accurate en extreem gedetailleerde activiteit-tracker Geen betere optie voor outdoor tracking

Geen betere optie voor outdoor tracking Batterijduur van 1 tot 2 weken (!)

Batterijduur van 1 tot 2 weken (!) Robuust design en bouwkwaliteit Minpunten Het prijskaartje

Het prijskaartje Niet veel vernieuwing t.o.v. de Fenix 5 Plus

Voor Wear OS-fans: Fossil Gen 6 Display

Zoek je een smartwatch met Wear OS, de software van Google? Dan kom je uit bij merken als Mobvoi (Ticwatch), Samsung (Watch 4) en Fossil. Het voordeel van Fossil is dat de fabrikant de standaard Wear OS-software gebruikt, waar Samsung het besturingssysteem visueel en qua features flink verandert.

Het nieuwste Fossil-horloge met Wear OS is de Fossil Gen 6 Display. Deze smartwatch heeft een 44 millimeter-behuizing en is te koop in verschillende kleuren en met bandjes van leer, metaal of stof. Het ronde amoled-scherm ziet er fraai uit, de software werkt soepel en je profiteert van features als contactloos pinnen in winkels.



Het horloge kan je gezondheid op allerlei manieren meten, toont meldingen van je smartphone en laat je direct antwoorden. De Wear OS-software biedt een goede integratie met Google-diensten als Google Maps. Een aandachtspunt is dat Fossil de Gen 6 Display nog levert met Wear OS 2. Een update naar Wear OS 3 – dat veel verbeteringen doorvoert – komt pas medio 2022. De Fossil Gen 6 Display is ook relatief prijzig.

Pluspunten Snelheid en software (Wear OS van Google)

Snelheid en software (Wear OS van Google) Schermkwaliteit

Schermkwaliteit Veel apps tot je beschikking via de Play Store Minpunten Accuduur

Accuduur Update naar Wear OS 3 pas medio 2022 verwacht

Voor Apple-gebruikers: Apple Watch Series 7

Ook Apple verkoopt smartwatches. Die hebben we nog niet in dit overzicht genoemd, om de eenvoudige reden dat een Apple Watch niet met een Android-smartphone werkt. Een Apple Watch kun je alleen verbinden aan een iPhone. Dat is onhandig voor gebruikers van een Android-smartphone, maar neemt niet weg dat de Apple Watch een uitstekend slim horloge is. Voor iPhone-gebruikers is het zonder twijfel de beste smartwatch, met name omdat hij heel goed samenwerkt met de iPhone.

De Apple Watch Series 7 is het beste (en duurste) Apple-horloge van dit moment. Het horloge ziet er luxe uit, heeft een groot en prachtig scherm en monitort je fysieke en mentale gezondheid. De naadloze integratie met een iPhone zorgt ervoor dat je meldingen ziet en beantwoordt vanaf je pols.

Ook bellen werkt uitstekend. De accuduur houdt met één dag en één nacht niet over. In onze review constateerden we verder dat de Watch Series 7 wel erg veel lijkt op zijn voorganger, de Watch Series 6. Die is daarom een slimmere keuze voor je portemonnee.

Lees op onze zusterwebsite iPhoned onze uitgebreide Apple Watch Series 7 review.