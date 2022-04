De beste tablet onder 200 euro: de top 4 (april 2022)

Ben je op zoek naar een tablet die niet meer dan 200 euro mag kosten? Geen enkel probleem. Tussen tablets tot 200 euro zitten genoeg modellen die krachtig genoeg zijn en een lange levensduur hebben.

25 april 2022

De top 4 beste tablets onder 200 euro

De Android Planet-redactie test voortdurend tablets, smartphones en andere producten zoals draadloze oordopjes en smartwatches. Onderstaande lijst is een top 4 van de beste Android-tablets tot maximaal 200 euro. Fluctuaties in prijzen kunnen voorkomen, waardoor een tablet soms tien tot twintig euro boven de grens van 200 euro uit kan komen.

We vinden het erg belangrijk dat de tablets over recente software beschikken. Daarom hebben we bij het samenstellen van deze koopgids tablets met een oudere versie dan Android 11 uitgesloten.

Uitblinkers per eigenschap in deze koopgids:

Tablet onder 200 euro met het beste scherm: Samsung Galaxy Tab A8

Tablet onder 200 euro met de langste batterijduur: Samsung Galaxy Tab A8

Beste tablet onder 200 euro voor onderweg: Samsung Galaxy Tab A7 Lite

Beste kindvriendelijke tablet onder 200 euro: Nokia T20

Tablet onder 200 euro met de kortste laadtijd: Realme Pad

#1 – Nokia T20

Dit vinden we goed Mooi scherm met hoge resolutie

Mooi scherm met hoge resolutie Prijskwaliteit-verhouding

Prijskwaliteit-verhouding Google Kids Space

Google Kids Space Accuduur en koptelefoonaansluiting Dit vinden we minder goed Camera’s

Camera’s Helderheid van het display

Helderheid van het display Toetsenbord of stylus gebruiken niet mogelijk

We starten met de winnaar van de lijst beste tablets tot 200 euro: de Nokia T20. De T20 is een goede budgettablet met een groot scherm, koptelefoonaansluiting en prima accuduur. De tablet is sinds eind 2021 in Nederland te koop.

Design

De tablet is licht van gewicht, stijlvol en de behuizing voelt premium aan. Dit komt grotendeels door de achterzijde, die in mat aluminium is afgewerkt.

De afmetingen zijn 248 bij 158 bij 8 millimeter en de tablet weegt 465 gram schoon aan de haak. Goede afmetingen en een dito gewicht voor een handzame tablet die comfortabel vast te houden en te bedienen is. De koptelefoonaansluiting heeft een wat gekke positie op de tablet, want hij zit helemaal in de rechterhoek weggestopt.

Beeldscherm

Op de Nokia T20 is een groot scherm aanwezig van 10,4 inch. Het betreft een lcd-display met een maximale ververssnelheid van 60Hz en resolutie van 1200 bij 2000 pixels.

De scherpte, kleuren en contrast zijn goed. Fijne bonus is de zogenaamde blauwlichtcertificatie, wat de belasting op je ogen doet afnemen.

Software

Nokia heeft het prima voor elkaar op het gebied van software(-ondersteuning) bij de T20. De tablet wordt sowieso van Android 13 voorzien en krijgt drie jaar lang beveiligingsupdates. Ook fijn is de schone Android-ervaring, zonder de aanwezigheid van onnodige software (bloatware).

Prestaties, hardware en camera’s

De Nokia T20 wordt aangedreven door een Unisoc T610-chipset. Dat is een simpele processor, wat gezien het prijskaartje geen verrassing zou moeten zijn. Gekoppeld aan de processor is 4GB werkgeheugen en 64GB aan opslagcapaciteit.

Wat prestaties betreft zul je in deze prijsklasse consessies moeten doen. De tablet volstaat prima voor simpele games, browsen, YouTuben en Netflixen, maar verwacht geen krachtpatser die moeiteloos alles op je scherm tovert.

Bij het wisselen tussen applicaties kan er soms een merkbare vertraging voorkomen. Niets schokkends, maar wellicht wel storend voor de veeleisende gebruiker.

De audiokwaliteit van de speakers is prima. Wil je een betere geluidservaring, dan kun je gebruikmaken van de 3.5mm-jack in combinatie met een koptelefoon of draadloze oordopjes.

Over de camerakwaliteit kunnen we kort zijn: die is matig. We raden je aan hier geen gebruik van te maken (tenzij het echt niet anders kan), en je smartphone voor het maken van foto’s in te zetten.

Batterij

De batterij van de Nokia T20 is 8200 mAh groot en Nokia claimt dat je er de hele dag mee moet kunnen werken op een enkele lading.

Gebruik je de tablet alleen voor wat browsen, social media en e-mail, dan kan de T20 enkele dagen mee zonder opladen. Reken bij gemiddeld tot normaal gebruik op zo’n 10 uur schermtijd, wat meer dan voldoende zou moeten zijn om de dag door te komen.

De oplaadsnelheid is niet fantastisch. Met de meegeleverde oplader (15 Watt) doet hij er ruim 4 uur over om van volledig leeg tot 100 procent op te laden, waardoor je ‘m beter tijdens je nachtrust aan het stopcontact kunt hangen.

Kindvriendelijke tablet

De tablet van Nokia komt met Google Kids Space. Hiermee wordt een speciale beschermde omgeving inladen op de tablet, waarin kinderen toegang hebben tot vooraf geladen apps, boeken en video’s.

Ieder kind heeft zijn of haar eigen ruimte, waardoor meerdere kids gebruik kunnen maken van de Nokia T20. Ze kunnen kiezen tussen vijf verschillende soorten content: home, spelen, lezen, kijken en maken. Een speciale afdeling bij Google keurt en bepaalt de content die voor kinderen beschikbaar wordt gesteld.

#2 – Samsung Galaxy Tab A8

Dit vinden we goed Breed scherm

Breed scherm Dolby Atmos-speakers met veel volume

Dolby Atmos-speakers met veel volume Batterijduur en prestaties

Batterijduur en prestaties Updatebeleid Dit vinden we minder goed Camerakwaliteit

Camerakwaliteit Oplaadtijd met meegeleverde 15W-lader

Samsung staat voor de verandering eens niet bovenaan een toplijst, maar bezet een alsnog nette tweede plaats binnen deze koopgids – en wel met de Galaxy Tab A8.

Design

De behuizing voelt solide aan en het design is eenvoudig maar elegant. De tablet is vooral breed, en dat komt door de verhouding van het scherm (16 bij 10).

Een beetje gekke keuze is de kunststof strook voor de aan-uit en volumeknop. Die voelt in verhouding tot de rest van de tablet wat goedkoop aan.

Beeldscherm

Het scherm is het beste verkoopargument van de Galaxy Tab A8. Dat is geen toeval, omdat Samsung met de A8 mikt op multimedialiefhebbers.

Aan de voorkant zit een 10,5 inch-lcd-display met een resolutie van 1920 bij 1200 pixels. De maximale ververssnelheid is 60Hz.

De kleuren, het contrast en de scherpte zijn prima. Kleine opmerking; het scherm heeft de neiging de nadruk te leggen op blauwtinten, waardoor de witbalans soms wat vertekend lijkt te zijn.

Software

Samsung heeft zijn eigen Android-schil op de tablet geïnstalleerd: One UI. Een belangrijke feature is Samsung Kids. Hiermee kun je net zoals bij Nokia een veilige omgeving voor kinderen activeren, waarin je ze zorgeloos games kunt laten spelen en videos kunt laten bekijken.

Je kunt tot en met Android-versie 13 verwachten op de Galaxy Tab A8. Ook qua beveiligingsupdates ziet het wel snor; die worden vier jaar lang naar de A8 gebracht.

Prestaties, hardware en camera’s

Samsung heeft bij de Galaxy Tab A8 gekozen voor de Unisoc Tiger T618-processor, wiens reputatie niet al te best is.

Toch laat de tablet daar weinig van merken. Er is geen sprake van vertraging bij het switchen tussen applicaties of bij het open houden van meerdere apps tegelijkertijd. Net zoals alle andere tablets in deze toplijst zijn het geen prestatiemonsters, maar is het spelen van een lichte game geen probleem.

Wel is het beschikbare werkgeheugen met 3GB krap te noemen, en ook de 32GB opslagcapaciteit is niet enorm ruim. Gelukkig is er ook een model met 4GB werkgeheugen beschikbaar en kun je de opslagruimte met een micro-sd-kaartje uitbreiden tot maximaal 1TB.

Batterij

In de Galaxy Tab A8 zit een 7040 mAh grote accu, die een flink stuk kleiner is dan de batterij in de Nokia T20 (8200 mAh).

Toch lijkt dat geen impact te hebben op de batterij, die bij normaal gebruik twee dagen op een volledige lading meegaat. De Samsung-tablet lijkt daarmee wat meer synergie tussen hardware en batterij gevonden en springt hier wat efficiënter mee om.

Ook bij de Tab A8 kost het opladen best wat tijd. In iets meer dan vier uur laadt de batterij van volledig leeg op tot 100 procent.

#3 – Samsung Galaxy Tab A7 Lite

Dit vinden we goed Ideaal multimedia-apparaat

Ideaal multimedia-apparaat Batterijduur

Batterijduur Kan gebruikt worden met een ‘flip case’ Dit vinden we minder goed Prestaties bij multitasken

Prestaties bij multitasken Scherm is niet zo scherp

De nummer drie in deze koopgids is het kleine broertje van de Samsung Galaxy Tab A7: de Galaxy Tab A7 Lite.

Design

Zoals we van Samsung gewend zijn, zien we een strak en robuust design. De A7 Lite heeft een voornamelijk aluminium behuizing met wat kunststof elementen aan de boven- en onderkant.

Met een ‘dikte’ van 8 millimeter en gewicht van 360 gram is het de meest handzame tablet in deze koopgids. Daardoor is de Galaxy A7 Lite de beste keuze voor mensen die de tablet graag onderweg gebruiken.

Beeldscherm

Het scherm betreft een 8,7 inch-exemplaar met een resolutie van 1340 bij 800 pixels. De maximale ververssnelheid is 60Hz. De kleuren en het contrastbereik zijn prima, maar de A7 Lite laat wat steken vallen wanneer het op scherpte en details aankomt.

Software

Samsung voorziet de Galaxy Tab A7 Lite standaard van Android 11. Daaroverheen ligt de schil van Samsung zelf, namelijk OneUI.

Updates lopen tot Android 12; het is niet zeker of Android 13 ook naar de A7 Lite komt. Beveiligingsupdates ontvang je vier jaar lang.

Prestaties, hardware en camera’s

Onder de motorkap van de Galaxy Tab A7 Lite zit een MediaTek Helio P22T-processor, gekoppeld aan 3GB werkgeheugen en 32GB opslag. Jammer genoeg heeft Samsung ervoor gekozen de processor ten opzichte van zijn grote broer te downgraden, waardoor hij aanzienlijk langzamer is.

Ten opzichte van de andere tablets in deze review houdt hij zich dan wel weer staande. Het is mogelijk om games zoals PUBG: Mobile te spelen, maar je moet dan wel bereid zijn alle video-instellingen zo laag mogelijk in te stellen.

Multitasken is voor de A7 Lite verder geen probleem, al moet je rekening houden met een incidentele vertraging bij het wisselen tussen applicaties.

Batterij

De prijs voor de kleinste batterij gaat naar de Samsung Galaxy Tab A7 Lite, met 5100 mAh. Dit is aanzienlijk krapper dan bij de andere tablets die we bespreken.

Ondanks zijn geringe capaciteit moet het bij normaal gebruik geen probleem zijn om de dag door te komen. Jammer genoeg levert Samsung er een langzame oplader bij, wat de oplaadtijd doet oplopen tot ruim 4.5 uur (van 0 tot 100 procent).

#4 – Realme Pad

Dit vinden we goed Lekker scherp display

Lekker scherp display Bouwkwaliteit

Bouwkwaliteit Dolby Atmos-speakers met veel volume

Dolby Atmos-speakers met veel volume 3,5 mm-jack, micro-sd en dualsim Dit vinden we minder goed Zwakke processor

Zwakke processor Maximale schermhelderheid

We sluiten de ‘top 4 beste Android-tablets onder 200 euro koopgids’ af met de Realme Pad. De Chinese fabrikant focust zich op betaalbare maar capabele hardware. Hoewel de prestaties van de Realme Pad niet slecht zijn, moet de tablet het vooral van zijn scherm hebben.

Design

Voor een tablet onder 200 euro is de bouwkwaliteit indrukwekkend. Want laten we eerlijk zijn: Chinese fabrikanten van budgetsmartphones en -tablets laten op dit gebied nog wel eens wat steekjes vallen.

De Realme Pad voelt dankzij zijn aluminium behuizing stevig aan. De randen om het scherm heen zijn dun. Voor de audioliefhebbers heeft Realme een koptelefoonaansluiting toegevoegd.

Beeldscherm

De Realme Pad heeft een 10,4 inch-lcd-scherm met een resolutie van 2000 bij 1200 pixels en een 15:9 beeldschermverhouding. De ververssnelheid ligt op 60Hz.

De kleuren, het contrast en de scherpte zijn goed, waardoor het kijken van films, series of YouTube-video’s een aangename bezigheid is. De helderheid kan niet heel hoog ingesteld worden, waardoor je buitenshuis moeite kan hebben met de weergave. Dit wordt deels ook veroorzaakt door de reflectie van het display.

Software

De Realme Pad draait op Realme UI, wat de schil van de fabrikant is bovenop Android 11. De skin is fijn, aangezien er sprake is van vrijwel geen onnodige software (bloatware).

Ook hier is een Kids Space aanwezig met extra controle-instellingen voor ouders, waardoor je de tablet zorgeloos door je kinderen kunt laten gebruiken.

Realme belooft Android-updates tot en met Android 13. Qua beveiligingsupdates zit je er drie jaar lang veilig bij.

Prestaties, hardware en camera’s

De Realme Pad is met zijn MediaTek Helio G80-chip geen krachtpatser, maar volstaat voor het beoogde gebruik in deze prijsklasse.

Werkgeheugen en opslag zijn beschikbaar in 3GB / 32GB en 4GB / 64GB en 6GB / 128GB. Op alle versies heb je de mogelijkheid om de opslag met een micro-sd-kaartje uit te breiden.

Ook het vermelden waard is de aanwezigheid van vier Dolby Atmos-speakers. De kwaliteit van de audio (maar vooral ook het beschikbare volume) maakt voor een tablet in deze prijsklasse indruk. Dit is een fijne bijkomstigheid bij het kijken van een film of serie.

De aanwezige camera’s (8MP aan de voorkant en 8MP aan de achterkant) voldoen voor videogesprekken en het ‘scannen’ van documenten, maar ook niet meer dan dat.

Batterij

De batterij in de Realme Pad heeft een capaciteit van 7100 mAh, waardoor hij bij normaal gebruik zo’n anderhalve dag meegaat op een volle lading.

Het volledig opladen van de batterij (0 tot 100 procent) neemt zo’n drie uur in beslag, wat het de snelst ladende tablet in deze koopgids maakt.

Beste tablet onder 200 euro: Conclusie

Ook voor een subjectieve habbekrats zijn er goede Android-tablets te vinden die alles doen wat je van ze vraagt. Natuurlijk lever je onder de 200 euro in op bepaalde aspecten, zoals de prestaties en camerakwaliteit. Enkele goede redenen om voor een tablet onder de 200 euro te shoppen zijn:

Je wil voor weinig geld een vlotte tablet

Je kinderen gaan de tablet veel gebruiken en de kans is aanwezig dat hij kerstmis niet haalt

De tablet ga je enkel gebruiken voor browsen, social media en multimedia

Ben je geen diehard gamer of multitasker, dan voldoen de tablets in deze koopgids waarschijnlijk prima. Voor de gebruiker die net iets meer verlangt, hebben we gelukkig ook tablet-koopgidsen in andere prijsklassen.

