Beste tablet: De top 8 best geteste Android tablets van 2022

Het vinden van de beste Android tablet kan een uitdaging zijn. In een markt waar Samsung koning tablet is, zijn er gelukkig ook voldoende (goede) tablets van andere merken te vinden.

In deze koopgids vergelijken we de acht best geteste Android tablets van 2022 met elkaar. We duiken diep in de specificaties, de goede (en minder goede) punten en lichten uit waar iedere besproken tablet in uitblinkt.

Zoals je van ons gewend bent, verwijzen we je uiteraard ook naar de beste prijzen voor alle tablets in deze review. Benieuwd naar de acht beste Android tablets van dit moment? Hieronder hebben we een shortlist samengesteld voor de lezer in tijdnood. Uitgebreide reviews van alle tablets lezen? Gebruik de inhoudsopgave of scroll verder.

We werken deze koopgids voortdurend bij. Laatste update: 6 juni april 2022 16.30

Welke tablet kopen? Top 8 beste Android tablets van dit moment

Welke tablet kopen? Top 8 beste Android tablets van dit moment

Op de redactie van Android Planet worden voortdurend apparaten getest. Niet alleen tablets, maar ook smartphones en smartwatches worden aan de lopende band aan de tand gevoeld.

#1 – Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

1 /5

Dit vinden we goed Krachtpatser

Krachtpatser Groot magnifiek display

Groot magnifiek display Batterijduur (een dag bij normaal gebruik)

Batterijduur (een dag bij normaal gebruik) Met S pen (stylus) Dit vinden we minder goed Geen oplader inbegrepen

Geen oplader inbegrepen Niet makkelijk mee te nemen

Niet makkelijk mee te nemen Prijskaartje

Specificaties

Afmetingen 326.4 bij 208.6 bij 5.5 mm Gewicht 728 gram (5G versie) 726 gram (Wi-Fi versie) Beeldscherm 14.6 inch Super AMOLED Resolutie 2960 bij 1848 pixels WQXGA+ 120Hz Batterijcapaciteit 11200 mAh Batterijduur Een dag bij normaal gebruik Oplaadtijd Anderhalf uur van 0 tot 100 procent Processor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Opslagruimte 128GB / 256GB / 512GB Werkgeheugen 8GB / 12GB / 16GB Camera’s 13MP en 6MP camera’s op de achterkant, 12MP en 12MP camera’s op de voorkant Videokwaliteit 4K 30FPS

De aanvoerder van deze top 8 best geteste Android tablets is de Samsung Galaxy Tab S8 Ultra.

Voor het meest complete plaatje is de Tab S8 Ultra de beste keuze als ultieme allrounder die vrijwel alles goed lijkt te doen. Daar hangt dan ook wel een premium prijskaartje aan.

Design

Laten we met de deur in huis vallen; de Tab S8 Ultra is een flinke jongen. Van enige subtiliteit is geen sprake. De tablet is enorm te noemen en is daarmee direct niet de juiste keuze voor gebruikers die de tablet vaak mee (op reis) willen nemen. Hij staat echter prima op een plank boven je bad of naast je laptop op je bureau.

Qua vormgeving is het prima te noemen. Om het beeldscherm heen liggen vrij dunne randen. De achterkant van de tablet is voorzien van glas en een camerabult waar de twee camera’s in zijn verwerkt. Ook te vinden op de achterkant is een strip waarmee je de S Pen-stylus door middel van een magneet aan de behuizing kunt laten hangen – handig.

Aan de rechterkant van de tablet (of onderkant in portretmodus) bevind zich een usb c-poort. Door zijn omvang heeft de tablet van Samsung vrijwel automatisch ook een lekker groot scherm gekregen.

Display

We lieten het al een beetje doorschemeren; het beeldscherm van de Galaxy Tab S8 Ultra is waarschijnlijk zijn belangrijkste verkoopargument.

Het 14.6 inch grote amoled-beeldscherm met een resolutie van 2960 bij 1848 pixels is groot. Groter dan zijn grootste concurrent, de Apple iPad Pro en groter dan zelfs veel laptopschermen.

De maximale ververssnelheid bedraagt 120Hz waardoor alles vloeiend en soepel voor je ogen beweegt. Door de gebruikte technologie zijn contrasten sterk (en zwarte tinten zwart) en kleuren levendig.

Het scherm maakt de Tab S8 Ultra een meer dan goede keuze voor vele doelgroepen. Werken, tekenen, schilderen, video bekijken en bewerken – het kan allemaal. Koppel de tab aan een toetsenbord en gebruik hem eenvoudig als werkstation of schaf een standaard aan zodat je hem als tweede monitor kunt laten fungeren.

Prestaties

Onder de motorkap van de Tab S8 Ultra is de Snapdragon 8 Gen 1-processor te vinden, die in alle modellen van de 8-serie aanwezig is. Het is de op dit moment krachtigste processor in tablets waardoor we direct verklappen dat het wat betreft performance wel goed zit.

Zware games en intensieve apps zijn geen enkel probleem voor de tablet. Ook multitasken met vele open applicaties in de achtergrond wordt zonder morren uitgevoerd.

Batterij

Om zo’n grote tablet van leven te voorzien is ook een grote accu nodig. Samsung heeft in de Tab S8 Ultra een 11200 mAh grote accu geplaatst. Dat betekent in de praktijk dat de tablet bij normaal gebruik zonder problemen het einde van de dag moet kunnen halen. Ben je meerdere uren videos aan het bewerken of aan het gamen, dan zul je gedurende de dag de S8 Ultra wel van stroom moeten voorzien. De laadtijd is overigens dik in orde. Binnen anderhalf uur is de accu van 0 tot 100 procent opgeladen.

Audio

De geluidskwaliteit is helder en scherp te noemen, al komt het geluid wel tekort in de diepere tonen en bass. Doordat de ‘gaten’ voor de speakers in de behuizing klein zijn, komt het bij gebruik nog wel eens voor dat er iets tegen de speakergaten komt te liggen waardoor het geluid gedempt wordt; niet ideaal.

In de audio-instellingen is Dolby Atmos-ondersteuning aanwezig wat een merkbaar effect heeft op de geluidskwaliteit bij het kijken van een film of serie. Alsnog raden we het gebruik van een goede headset of draadloze oordopjes aan voor de betere audio-ervaring.

Camera’s

Camera’s aan de voorzijde van de Galaxy Tab S8 Ultra beschikken beide over een resolutie van 12 megapixel. Het gaat om een primaire camera en een groothoeklens. Beiden kunnen ingezet worden voor videogesprekken en voldoen wat betreft scherpte en kleurbereik.

Foto’s gemaakt met de Samsung Galaxy Tab S8

Op de achterkant zijn aanwezig een 13-megapixel hoofdcamera en 6-megapixel groothoeksensor. Heel veel valt er niet te vertellen over deze camera’s, want de prestaties zijn matig. Je beschikt over enkele cameramodi, maar moet de tablet niet in overweging nemen voor zijn camera’s. Dat doen de meeste (budget) smartphones beter.

Samsung weet natuurlijk dat de camera’s aan de achterzijde van hun tablets voor klanten niet erg belangrijk zijn. Alsnog had er wat meer aandacht naar de foto- en videokwaliteit mogen gaan voor een tablet in deze prijsklasse.

Opslag en werkgeheugen

Opslagcapaciteit en werkgeheugen is bij de Tab S8 Ultra in drie smaken verkrijgbaar:

8GB / 128GB

12GB / 256GB

16GB / 512GB

Daarbij is de maximale opslagcapaciteit ook nog eens via MicroSD uit te breiden naar maximaal 1TB extra.



#2 – Samsung Galaxy Tab S8

1 /5

Dit vinden we goed Voordeligere versie van de Tab S8 Ultra

Voordeligere versie van de Tab S8 Ultra Snelheid en prestaties

Snelheid en prestaties Met S pen (stylus)

Met S pen (stylus) Handig formaat en lekker licht Dit vinden we minder goed Geen oplader inbegrepen

Geen oplader inbegrepen Prijs officiële Samsung accessoires

Prijs officiële Samsung accessoires Keuze voor een LCD display i.p.v. AMOLED

Specificaties

Afmetingen 165.3 bij 253.8 bij 6.3 mm Gewicht 507 Gram (5G versie) of 503 gram (Wi-Fi versie) Beeldscherm 11 inch QHD+ LCD Resolutie 2560 bij 1600 pixels WQXGA+ 120Hz Batterijcapaciteit 8000 mAh Batterijduur Een dag bij normaal gebruik Oplaadtijd 1 uur 20 minuten van 0 tot 100 procent Processor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Opslagruimte 128GB / 256GB Werkgeheugen 8GB / 12GB Camera’s 13MP en 6MP camera’s op de achterkant, 12MP camera op de voorkant Videokwaliteit 1080P 30FPS

Nummer twee en opvolger in deze lijst van beste Androidtablets is de Samsung Galaxy Tab S8, die je gerust het kleinere broertje van de Galaxy Tab S8 Ultra kunt noemen.

Qua specificaties doet hij niet veel onder voor zijn grotere broers, het prijskaartje is echter een stuk aantrekkelijker te noemen. Laten we eens naar de eigenschappen van de tablet kijken.

Design

Het design verschilt natuurlijk niet of nauwelijks van de Galaxy Tab S8 Plus en Galaxy Tab S8 Ultra. De afmetingen zijn wel een stuk compacter, waardoor hij wat handzamer is en je hem makkelijker meeneemt in de trein, bus, of elders. Door zijn compactere formaat moet hij wel inleveren op de grootte van het display.

Display

Het grootste verschil tussen de S8 en de twee duurdere versies zit hem in het display. Voor de ‘gewone’ S8 heeft Samsung waarschijnlijk vanuit budgetoverwegingen gekozen voor een lcd-paneel in plaats van een scherm met amoledtechnologie.

Dat is jammer, want kleuren en contrasten komen daardoor minder goed over dan op de Plus en Ultra versies.

Prestaties

De Tab S8, Tab S8+ en Tab S8 Ultra delen alledrie dezelfde processor, namelijk de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Dit is de meest krachtige processor die Qualcomm op dit moment aanbied, waardoor de Samsung Galaxy Tab S8 qua prestaties niet onderdoet voor zijn twee grotere broers.

Zware games, multitasken, bekijken en bewerken van video – het is allemaal geen uitdaging voor de Tab S8. Van (extreme) warmteontwikkeling of oververhitting is geen sprake wat aantoont dat Samsung het ook qua koeling van de tablets in de 8-serie prima voor elkaar heeft.

Batterij

Door zijn kleinere omvang moet de S8 naast het display formaat logischerwijs ook wat inleveren op de grootte van de batterij. De capaciteit is 8000 mAh en laden doet hij iets sneller dan de Tab S8 Ultra. In 1 uur en 20 minuten laad je de tablet van 0 tot 100 procent op. Batterijduur is prima. Bij normaal gebruik kun je een hele dag vooruit op een enkele lading.

Audio

Het geluid komt ook bij de gewone S8 voort uit de vier speakers die in de behuizing zijn aangebracht, waarbij de beleving wat te verbeteren is via de aanwezige Dolby Atmos ondersteuning.

Tonen zijn prima te noemen, maar diepere klanken en bass schitteren in afwezigheid. Er is geen koptelefoonaansluiting aanwezig, dus voor de betere geluidservaring kun je ook hier het beste gebruik maken van een goede draadloze headset of draadloze oordopjes.

Camera’s

Achter op de behuizing zijn twee camera’s te vinden: een 13-megapixel hoofdcamera met autofocus en een 6-megapixel groothoeklens voor plaatjes vanuit krappe hoeken.

Aan de andere kant is een enkele 12-megapixel ultra-wide camera te vinden, die prima volstaat voor videogesprekken. Voor het betere fotowerk kun je je beter wenden tot je smartphone of een spiegelreflex, want de camera’s in de Galaxy Tab S8-serie komen niet eens in de buurt van de camera’s op de Samsung Galaxy S22 smartphones.

Opslag en werkgeheugen

Het werkgeheugen bedraagt 8GB. Voor opslagcapaciteit kun je kiezen tussen en 128GB en een 256GB versie, waarbij de maximale opslagcapaciteit via een geheugenkaartje te breiden is.

#3 – Lenovo Tab P12 Pro

Dit vinden we goed Batterijduur (anderhalve dag bij normaal gebruik)

Batterijduur (anderhalve dag bij normaal gebruik) Lenovo Precision Pen 3 (stylus)

Lenovo Precision Pen 3 (stylus) Design en prestaties

Design en prestaties Beeldkwaliteit Dit vinden we minder goed Camera’s

Camera’s Productiviteitsmodus

Specificaties

Afmetingen 184.5 bij 285.6 bij 5.6 mm Gewicht 565 gram Beeldscherm 12.6 inch amoled HDR10+ Resolutie 2560 bij 1600 pixels 120Hz Batterijcapaciteit 10200 mAh Batterijduur Anderhalve dag bij normaal gebruik Oplaadtijd 1 uur 10 minuten van 0 tot 100 procent Processor Qualcomm Snapdragon 870 5G Opslagruimte 128GB / 256GB Werkgeheugen 6GB / 8GB Camera’s 12MP en 5MP camera’s op de achterkant, een 8MP camera op de voorkant Videokwaliteit 4K 30FPS

Lenovo doet hard zijn best om in de voetsporen te treden van de Samsungtablets, en doet dat goed. Afgezien van de wat rommelige productiviteitsmodus op de Lenovo Tab P12 Pro laat het de kwaliteit en eigenschappen voor zich spreken.

Design

Voor een snelle en krachtige tablet valt het op dat de behuizing van de Lenovotablet vrij dun is. Dat misstaat hem niet, en doet ook geen afbreuk aan hoe de tablet in je handen ligt – hij voelt solide aan en de bouwkwaliteit lijkt meer dan in orde te zijn, wat ongetwijfeld te maken heeft met de aanwezige aluminiumlegering.

Met een ‘dikte’ van 5.6 mm en een gewicht van 565 gram is het een van de dunste tablets op de markt. De achterkant is mat, waardoor vegen en vingerafdrukken nauwelijks opvallen. Een IP-certificaat ontbreekt, waardoor er van stof- en waterdichtheid geen sprake is.

De aanwezige stylus (Lenovo Precision Pen 3) kan d.m.v. een magneet (dus net zoals bij de Samsung Galaxy Tab S8 serie) aan de achterkant vast worden gemaakt, maar kan ook aan de onderzijde van de tablet opgeborgen worden.

Bovenop de tablet zijn knoppen en een microfoon aanwezig. Aan de onderkant links nog meer knoppen, de geheugenkaartsleuf en luidsprekers. Op de onderkant vind je de usb c-poort en overige speakers. Aan de voorkant vinden we het 12.6 inch grote display, dat beschermd is met ‘Gorilla Glass 5’.

Display

Op eerste oog ziet het display er indrukwekkend uit. Het betreft een 12.6 inch 2K amoled-beeldscherm met een ververssnelheid van maximaal 120Hz.

Dit zorgt voor een scherpe en soepele beeldervaring wanneer het aankomt op browsen door social media of het gebruik van diensten als Netflix en HBO Max. Over de maximale helderheid zijn we zeer te spreken, ook onder (fel) zonlicht.

De kwaliteit en ervaring van het display redt het echter niet bij zijn concurrenten van Apple en Samsung. Wel fijn zijn de dunne randen, die meer dan voldoende ruimte overlaten om te genieten van je favoriete films en series – iets dat de P12 Pro goed doet.

Het toffe aan de Tab P12 Pro is dat er ingebouwde ondersteuning aanwezig is om een tweede (externe) beeldscherm aan te sluiten, op maximaal 4K beeldkwaliteit en 60Hz ververssnelheid.

Daarnaast kan de P12 Pro ingezet worden als tweede scherm voor computers die op Windows draaien. Ververssnelheid is in dat geval beperkt tot 30Hz, maar dat maakt voor (kantoor)werk weinig tot geen verschil. De touchfunctionaliteiten blijven daarbij behouden, ook wanneer de tablet als tweede scherm fungeert.

Prestaties

Ondanks dat de P12 Pro de beste keuze is in de lijst beste tablet van 2022 als het op professioneel gebruik aankomt, is de speciale ‘productiviteitsmodus’ die Lenovo op de tablet heeft gerealiseerd niet zonder ergernis te gebruiken.

Deze modus zou de ervaring van een laptop na moeten bootsen, echter zorgen verschillende aanwezige functionaliteiten in deze modus voor een niet zo soepele werkervaring.

Zo is er merkbare vertraging wanneer je applicaties op het scherm wilt verplaatsen, of een browserscherm probeert te minimaliseren. Ook het wisselen tussen het gebruik van het fysieke en het virtuele toetsenbord gaat met de nodige vertraging – de tablet heeft merkbaar tijd nodig om te herkennen dat je bent gewisseld van toetsenbord.

Batterij

In de Lenovo Tab P12 Pro is door de fabrikant gekozen voor een 10200 mAh grote batterij. Die is indrukwekkend te noemen, want bij normaal gebruik voorziet deze de tablet gemakkelijk ruim anderhalve dag van stroom.

En in dat statement zijn we wellicht nog wat conservatief, gezien er genoeg gebruikers zijn die twee tot drie dagen batterijduur rapporteren onder ‘normaal gebruik’.

De oplaadtijd is korter dan zijn voorgangers in deze lijst, de Samsung Galaxy Tab S8 en Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. In 1 uur en 10 minuten is de batterij volledig opgeladen, van 0 tot 100 procent.

Audio

De Lenovo Tab P12 Pro heeft vier speakers, twee aan iedere kant. Het geluid wat de speakers weten te presteren is bijzonder goed te noemen, met zelfs aanwezigheid van bass-frequenties en heldere lage tonen.

Camera’s

Aan de voorkant is een 8-megapixel camera aanwezig die puur wordt gebruikt voor de gezichtsherkenning functie en niet voor fotografie. Op de achterkant van de premium Lenovo tablet zijn te vinden twee camera’s, een 12-megapixel hoofdcamera en een 5-megapixel groothoek camera.

Voor wat betreft de foto- en videokwaliteit levert de hoofdcamera op de achterzijde goed werk af en zijn we meer onder de indruk dan bij de nummers 1 en 2 in deze lijst het geval is.

Kleurbereik is goed zonder flets of juist te verzadigd over te komen. Natuurlijk heeft de camera het moeilijker in situaties met weinig licht, iets waar ook smartphones met de beste camera’s niet volledig aan ontkomen en simpelweg een beperking van ‘mobiele fotografie’ is.

De groothoekcamera heeft het er wat moeilijker mee en dat zie je met name terug in de scherpte en de randen van de foto’s waar de scherpte vaak volledig lijkt te ontbreken.

Opslag en werkgeheugen

De Lenovo Tab P12 Pro heeft twee smaken wat betreft werkgeheugen en opslag. Voor het werkgeheugen zijn dit 6GB en 8GB, voor opslagcapaciteit betreft 128GB en 256B. Die laatste is via microSD uit te breiden tot maximaal 1TB extra.



#4 – Samsung Galaxy Tab S7 Plus

1 /6

Dit vinden we goed Geweldig Super amoled HDR10+ display met 120hz ververssnelheid

Geweldig Super amoled HDR10+ display met 120hz ververssnelheid S Pen stylus en bijbehorende applicatie(s)

S Pen stylus en bijbehorende applicatie(s) Audiokwaliteit

Audiokwaliteit Prestaties Dit vinden we minder goed Laadtijd (2 uur van 0 tot 100 procent)

Laadtijd (2 uur van 0 tot 100 procent) Bijgeleverde 15W oplader

Bijgeleverde 15W oplader Batterijduur (krap aan een dag bij normaal gebruik)

Specificaties

Afmetingen 285 bij 185 bij 5.7 mm Gewicht 575 gram Beeldscherm 12.4 inch Super amoled Resolutie 2800 bij 1752 pixels HDR10+ Batterijcapaciteit 10090 mAh Batterijduur Een dag bij normaal gebruik Oplaadtijd 2 uur van 0 tot 100 procent Processor Qualcomm Snapdragon 865 5G Opslagruimte 128GB / 256GB / 512GB Werkgeheugen 6GB / 8GB Camera’s 13MP en 5MP camera’s op de achterkant, een 8MP camera op de voorkant Videokwaliteit 4K 30FPS

Nummer 4 in de top 8 beste Android tablets is de Galaxy Tab S7 Plus van Samsung, en hoewel het beestje al wat oude te noemen is (2020) is het nog steeds een van de best verkrijgbare Android tablets op de markt.

En dat met een opmerkelijk aantrekkelijker prijskaartje dan tijdens de lancering. Laten we eens kijken naar de eigenschappen die de S7 Plus zijn hoge beoordeling opleveren.

Design

Daar kunnen we kort over zijn. Het design is simpel maar (in onze ogen) aantrekkelijk, met de 5,7 mm dunne behuizing en smalle randen waardoor het beeldscherm volledig tot zijn recht komt.

De Tab S7 Plus weegt slechts 498 schoon aan de haak wat hem direct de lichtste tablet in dit toplijstje maakt. Goedkoop voelt hij daardoor zeker niet aan, alles aan deze tablet straalt premium kwaliteit uit en zo voelt dat ook wanneer je hem gebruikt. Er is geen ‘flex’ in de behuizing aanwezig en bouwkwaliteit lijkt dik in orde te zijn.

Vingerafdrukken zijn zowel op de voor- als achterkant goed te zien, wat door sommige gebruikers als hinderlijk kan worden ervaren. Aan de boven- en achterkant van de Galaxy Tab S7 Plus is een glazen rand met magnetische functie aanwezig waar je de bijgeleverde S-Pen (stylus) aan vast kunt plakken.

Helaas heeft Samsung slechts voor een enkele usb c-poort gekozen, die zich aan de rechterkant van de tablet bevind (te zien op bovenstaande foto). Verder op de behuizing aanwezig zijn natuurlijk de onmisbare knoppen om het volume te regelen, en een aan/uit knop. Ook heb je de mogelijkheid een simkaart te plaatsen.

Display

Het display is ook 2 jaar na lancering nog om te smullen. Het gaat om een 12.4 inch Super amoled-beeldscherm met een resolutie van 2800 bij 1752 pixels en een maximale ververssnelheid van 120Hz voor een vloeiende beeldweergave.

Waar het kleinere broertje van de S7 Plus (de ‘gewone’ Samsung Galaxy Tab S7) gebruikmaakt van een wat tegenvallend lcd-paneel heeft de Plusuitvoering dit beduidend beter voor elkaar.

De 16:10 beeldverhouding is wat ons betreft de perfecte middenweg tussen productiviteit en entertainment, en daarbij zijn de schermranden zo smal mogelijk gehouden om optimaal van je favoriete Disney film of Netflix serie te kunnen genieten.

Prestaties

De Tab S7 Plus heeft gezien zijn geboortejaar niet langer de meest krachtige chipset in huis. Er is een Snapdragon 865 Plus-chipset aanwezig welke afhankelijk van je keuze is gekoppeld aan 6GB of 8GB werkgeheugen.

Dat die chip vandaag de dag nog steeds een krachtpatser is, is te merken. Applicaties lanceren, afsluiten, wisselen tussen apps en er vele in de achtergrond hebben draaien – de S7 Plus voert het moeiteloos uit. Wat betreft snelheid kom je met de S7 Plus zoals verwacht niets tekort. Zware games en videobewerking zijn ook geen probleem.

Batterij

Er is een gebied waar de opvolgers van de Galaxy S7 Plus het beduidend beter doen en dat is op het gebied van batterijduur. Bij normaal gebruik rapporteren de meeste gebruikers een duur van krap aan een dag, echter kan het zomaar zijn dat je de tablet halverwege de dag van wat extra stroom moet voorzien.

De oplaadtijd is ook niet fantastisch. Het duurt 2 uur om de batterij van de Tab S7 van 0 tot 100 procent op te laden, en dat is wanneer je de los verkrijgbare 45W oplader gebruikt. Heb je alleen de 15W oplader voorhanden, reken dan op 4 tot 5 uur.

We vergeven het de S7 Plus vanwege de fantastische prestaties op andere gebieden, maar kunnen hem niet aanraden aan gebruikers die veel met een tablet onderweg zijn.

Audio

Er zijn vier speakers in de behuizing van de Tab S7 Plus aanwezig die een goed geluid produceren, maar meer dan oke is het niet te noemen. Tonen zijn helder maar verwacht niet volledig in een film ‘gezogen’ te worden door de geluidskwaliteit van de ingebouwde audio.

Camera’s

Aan de voorkant vinden we een enkele 8-megapixel selfiecamera voor (voornamelijk)videogesprekken. Aan de achterzijde een duo-opzet in de vorm van een 13-megapixel sterke hoofdcamera en 5-megapixel groothoeksensor.

Foto- en videokwaliteit is prima wanneer we rekening houden met het feit dat het om camera’s in een tablet gaat. Samsung heeft verschillende modi in de S7 Plus verwerkt waaronder een Live Focus modus voor portretten, een Pro Video modus en een Night Mode functionaliteit.

Opslag en werkgeheugen

Het aanwezige werkgeheugen is 6GB of 8GB. Qua opslag heb je keuze uit 128GB of 256GB, welke ook nog eens met een microSD-kaart uit te breiden is tot maximaal 1TB.

#5 – Lenovo Yoga Tab 13

Dit vinden we goed Fantastisch display

Fantastisch display Ingebouwde standaard

Ingebouwde standaard Goede audiokwaliteit uit standaard speakers

Goede audiokwaliteit uit standaard speakers Batterijduur en Wi-Fi 6 ondersteuning

Batterijduur en Wi-Fi 6 ondersteuning Speciale ‘kindvriendelijke’ YouTube app Dit vinden we minder goed Geen camera op de achterzijde aanwezig

Geen camera op de achterzijde aanwezig Geen 5G mogelijk en geen 120Hz ververssnelheid

Geen 5G mogelijk en geen 120Hz ververssnelheid Geen variatie in werkgeheugen en opslagcapaciteit

Specificaties

Afmetingen 293.4 bij 204 bij 6.2 mm Gewicht 830 gram Beeldscherm 13 inch IPS LCD Resolutie 2160 bij 1350 pixels HDR10+ Dolby Vision Batterijcapaciteit 10200 mAh Batterijduur Anderhalve dag tot twee dagen bij normaal gebruik Oplaadtijd 2 uur van 0 tot 100 procent Processor Qualcomm Snapdragon 870 Opslagruimte 128GB Werkgeheugen 8GB Camera’s 8MP Camera aan de voorzijde Videokwaliteit 1080p 30FPS

De tweede Lenovo tablet in de lijst van beste Android tablets in 2022 en daarmee ook direct de tweede tablet die een effectieve combinatie tussen professioneel en recreatief gebruik weet te realiseren.

Als Lenovo ergens in uitblinkt met zijn tablets dan is het wel de inzetbaarheid van de toestellen als tweede of externe monitor. Maar ook op multimediagebied weet de Yoga Tab 13 ons te verleiden, welke ondanks zijn naam doet vermoeden best een krachtpatser is.

Design

De Yoga Tab 13 klinkt elegant, maar is dat in zijn uiterlijk niet. Het geheel is gericht op duurzaamheid, bouwkwaliteit en algehele stevigheid. Iets wat we van Lenovo gewend zijn – voor zijn looks koop je ‘m niet.

Wat direct opvalt is de aanwezigheid van een ingebouwde standaard, waardoor je geen accessoires hoeft aan te schaffen om de tablet rechtop te laten staan. Ideaal op bijvoorbeeld kantoor of in de trein.

De standaard zit logischerwijs verwerkt in de onderkant, waarbij Lenovo ervoor heeft gekozen extra gewicht toe te voegen aan de onderzijde – zodat de tablet makkelijk op zijn plek blijft staan. In die onderkant vinden we ook de speakers en poorten van de tablet terug. Het gaat om een usb c-poort en een micro hdmi-aansluiting.

Die laatste is een zeldzame onder tablets, en heeft alles te maken met zijn professionele inzetbaarheid. De Lenovo zet je hiermee makkelijk in als externe monitor (met behoud van touchfunctionaliteiten). Een audio-uitgang is helaas niet aanwezig waardoor je bent aangewezen op draadloze oordopjes of een draadloze headset.

Met een afmeting van 293 bij 204 bij 6.2 mm en gewicht van 803 gram is het een van de ‘flinkere jongens’ in deze koopgids. Daar moet wel bij vermeld worden dat dit de bouwkwaliteit ten goede komt; het geheel voelt bijzonder stevig aan.

Wat het keerpunt van de ingebouwde standaard is, is dat een geschikte hoes vinden lastig kan zijn. De Yoga Tab 13 is daarmee direct wat kwetsbaarder en dat kan vervelend zijn wanneer je hem uit je handen laat vallen.

Display

Het 13 inch grote scherm mag je gerust gigantisch noemen. Het display heeft een resolutie van 2160 bij 1350 pixels en toont de meeste beelden in 1080p (full HD) beeldkwaliteit.

Door zijn formaat is de tablet prima op afstand te bekijken, wat in zijn voordeel spreekt bij het gebruik van de Yoga Tab 13 als primaire of secundaire monitor.

Maar ook bij gamen en het tonen van films en series doet de Yoga Tab niet onder voor veel van zijn concurrenten. Met een maximale ververssnelheid van 60Hz en een wat middelmatige (maximale) helderheid zal het niet de ultieme bioscoopervaring opleveren, maar de tablet doet het meer dan aardig op dit gebied.

Dat de ververssnelheid op maximaal 60Hz ingesteld kan worden merk je vooral bij het scrollen door menu’s en het schakelen tussen apps en browser-vensters, maar is wat ons betreft geen dealbreaker.

Prestaties

Om dat immense display aan te sturen en goed te kunnen laten draaien moet er natuurlijk wel iets van performance aanwezig zijn. Dat is er gelukkig, in de vorm van een Snapdragon 870-chipset. Dezelfde chipset die terug te vinden is in onder andere de Moto G100.

Gekoppeld hieraan is 8GB werkgeheugen en 128GB opslag. Klinkt op zich prima, ware het niet dat de opslagcapaciteit niet uit te breiden is. Dan is 128GB niet bijzonder veel en zal je bij een volle schijf beroep moeten doen op cloudopslag.

Games draaien over het algemeen prima en er is vrijwel nooit enige hapering of vertraging merkbaar. Bij de zwaarste games zul je de settings wellicht wat terug moeten draaien voor een zo prettig mogelijke speelervaring.

Batterij

Niet alleen het display is gigantisch, ook de batterij kan er wat van. De Yoga Tab 13 is voorzien van een 10000 mAh grote accu. De grootte vertaald zich gelukkig ook in de batterijduur, waar we erg over zijn te spreken. Twee dagen van de tablet genieten op een enkele lading is eerder regel dan uitzondering, waarbij we op moeten merken dat bij (erg) intensief gebruik dit terug kan lopen tot anderhalve dag.

Het maakt hierbij niet uit of je op de tablet zelf bezig bent, of deze als externe monitor inzet. Met de maximale laadsnelheid van 30 Watt zorg je in ongeveer 2 uur voor een volle accu (van 0 tot 100 procent) wat rekening houdend met de inhoud van de accu een prima laadtijd te noemen is.

Audio

Lenovo heeft voor flinke speakers gekozen en lijkt hier mee de multimedia liefhebbers wat meer aan te willen trekken. Er zijn in de behuizing vier speakers verwerkt welke zijn ontwikkeld door de welbekende audio-fabrikant JBL. Qua plaatsing zijn er twee aan de bovenkant en twee aan de onderkant te vinden.

Door de Dolby Atmos-ondersteuning en het formaat van de tablet beschikt het toestel over een aanzienlijk volume waarbij zowel hoge als lage tonen goed gevuld worden. Er is zelfs wat basgeluid aanwezig. Ideaal voor het bingen van films en series.

Ook mooi meegenomen is de bijgeleverde usb-c naar 3.5mm-koptelefoonaansluiting, zodat je ondanks het gebrek van zo’n poort gewoon je bedrade koptelefoon aan kunt sluiten.

Camera’s

Nog een zeldzame verschijning: er is geen camera aanwezig op de achterzijde. Lenovo heeft hier gekozen voor effectiviteit en enkel een camera geplaatst op de positie waar die bij tablets het meest gebruikt wordt – namelijk aan de voorkant. Het betreft een 8-megapixel frontcamera die qua scherpte, contrast en kleurenbereik prima volstaat.

Opslag en werkgeheugen

Daar kunnen we kort over zijn, want er is slechts een enkele smaak beschikbaar en die komt in de vorm van 8GB werkgeheugen en 128B opslagcapaciteit. Wat ons betreft een minpunt voor de Yoga Tab 13, die verder op veel andere vlakken juist zo goed scoort.



#6 – Xiaomi Pad 5

Dit vinden we goed Indrukwekkende batterijduur (2 tot 3 dagen bij normaal gebruik)

Indrukwekkende batterijduur (2 tot 3 dagen bij normaal gebruik) Prachtig display met Dolby Vision-ondersteuning Dit vinden we minder goed Geen koptelefoonaansluiting

Geen koptelefoonaansluiting Opslag niet uit te breiden

Opslag niet uit te breiden Plaatsing van de selfiecamera

Specificaties

Afmetingen 254.7 bij 166.3 bij 6.9 mm Gewicht 511 gram Beeldscherm 11 inch IPS LCD Resolutie 2560 bij 1600 pixels HRD10 Dolby Vision Batterijcapaciteit 8720 mAh Batterijduur Twee tot drie dagen bij normaal gebruik Oplaadtijd Anderhalf uur van 0 tot 100 procent Processor Qualcomm Snapdragon 860 Opslagruimte 128GB / 256GB Werkgeheugen 6GB Camera’s 13MP Hoofdcamera op de achterkant, 8MP camera op de voorkant Videokwaliteit 4K 30FPS

De Xiaomi Pad 5 maakt indruk met zijn lange batterijduur en mooie display, echter verklapt de prijs dat niet alles rozengeur en maneschijn kan zijn.

Design

Het design van de Xiaomi Pad 5 is minimalistisch, waarmee de fabrikant waarschijnlijk het design van Apple’s iPad najaagt. Met een ‘dikte’ van 6.9 mm en een gewicht van 511 gram is het niet de lichtste of kleinste tablet in deze review, en plaatst hij zich net zoals bij het prijskaartje lekker in het midden van alle toestellen.

De randen (bezels) om het display zijn dun. Heb je de tablet in portretmodus vast, dan zul je aan de bovenkant de aan/uit knop vinden en op de rechterkant van de behuizing een volumeknop.

De selfiecamera bevindt zich ook helemaal bovenaan de tablet wanneer je hem in portretmodus vast hebt, wat in landschapmodus voor een wat ongemakkelijke camera positie zorgt tijdens videogesprekken – het lijkt dan namelijk alsof je van de tablet weg kijkt.

Op de achterkant vinden we de plastic behuizing die stevig en niet goedkoop aanvoelt. De camera’s liggen ‘bovenop’ de behuizing waardoor er een klein bultje voelbaar is. Door zijn omvang is ‘ie wat lastiger met een enkele hand vast te houden. Verder is er een enkele usb c-aansluiting aanwezig. Een koptelefoonpoort is niet aan boord.

Display

Een van de meest aantrekkelijke kwaliteiten van de Xiaomi Pad 5 is het 11 inch grote display dat zich niets lijkt aan te trekken van het feit dat het gaat om een lcd-paneel.

Het kleurenbereik is erg goed te noemen met levendige volle kleuren en ook het contrast heeft Xiaomi met de Pad 5 goed weten te balanceren zonder overdadig te zijn.

De 16:10-verhouding zorgt ervoor dat je de tablet comfortabel kunt gebruiken voor zowel werk- als entertainment en met de maximale ververssnelheid van 120Hz verloopt alles vloeiend en soepel.

Prestaties

Voor de Tab 5 heeft Xiaomi gekozen voor de Snapdragon 860 chipset en hoewel dit niet het allernieuwste van de plank is staat hij zijn mannetje en torent hij wat betreft prestaties boven veel concurrerende tablets uit.

De Galaxy Tab S7 Plus is net iets krachtiger en vlotter, maar het scheelt niet veel. Zeker in dagelijks gebruik zul je de verschillen niet opmerken en is de Pad 5 meer dan vlot te noemen.

Games zoals Call of Duty: Mobile en Fortnite worden moeiteloos op het scherm getoverd, zonder dat er vertraging zichtbaar is. Van (teveel) hitteontwikkeling is gelukkig ook geen sprake, waaruit blijkt dat Xiaomi ook de koeling goed voor elkaar heeft weten te krijgen.

Enige momenten waarop wat ‘gestotter’ merkbaar is, is bij het snel schakelen tussen verschillende apps die in de achtergrond open staan. Dit is vooral merkbaar in landschap-modus. Gekoppeld aan de Snapdragon 860 zijn 6GB of 8GB werkgeheugen en 128 of 256GB aan opslagcapaciteit.

Nadeel is dat er geen 5G-versie van de tablet beschikbaar is. Je kunt dus alleen met WiFi netwerken of een hotspot verbinden.

Batterij

In de behuizing aanwezig is een batterij met een capaciteit van 8720 mAh. Dat is vergeleken met andere tablets in deze koopgids niet gering, maar ook niet veel te noemen. Dat hoeft gelukkig ook niet, want de Xiaomi springt verrassend efficiënt met zijn energievoorziening om.

Xiaomi claimt een batterijduur van 5 dagen muziek afspelen, 16 uur constant video kijken en 10 uur gamen. Wat ons betreft is dat aan de conservatieve kant, want de batterij gaat bij normaal gebruik twee tot drie dagen mee op een enkele lading.

De oplaadtijd is niet verkeerd met anderhalf uur van 0 tot 100 procent wanneer je de 33W oplader gebruikt. Die moet je los aanschaffen, want Xiaomi levert een 22.5W oplader bij de Pad 5.

Audio

Er zijn in de behuizing vier speakers geplaatst, die prima zijn voor het luisteren van muziek of het bekijken van een film of Netflix serie. Het maximale volume ligt (erg) hoog, maar de geluidskwaliteit komt kracht tekort als het op toonbereik aankomt.

Camera’s

De 8-megapixel camera aan de voorkant volstaat voor een selfie of videogesprek. Aan de andere kant is een 13-megapixel hoofdcamera te vinden die in dezelfde resolutie filmt, en qua foto’s volstaat voor een simpele snapshot. Details zijn scherp en kleuren voldoende aanwezig, maar de algehele foto- en videokwaliteit is gewoontjes.

Opslag en werkgeheugen

Werkgeheugen is in een enkele variatie beschikbaar (6GB). Voor opslag heb je de keuze tussen 128GB en 256GB. Helaas heeft Xiaomi het niet mogelijk gemaakt om de opslagcapaciteit van de Xiaomi Tab 5 uit te breiden.



#7 – Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021)

1 /6

Dit vinden we goed Dolby Atmos speakers met veel volume

Dolby Atmos speakers met veel volume Behuizing voelt premium aan

Behuizing voelt premium aan Lange ondersteuning (software en beveiliging)

Lange ondersteuning (software en beveiliging) Koptelefoonaansluiting Dit vinden we minder goed Erg lange laadtijd (4u 30min 0 tot 100 procent)

Erg lange laadtijd (4u 30min 0 tot 100 procent) Camerakwaliteit

Camerakwaliteit Werkgeheugen en opslagruimte niet heel ruim

Specificaties

Afmetingen 246.80 bij 161.90 bij 6.90 mm Gewicht 508 gram Beeldscherm 10.5 inch tft Resolutie 1920 bij 1200 pixels Batterijcapaciteit 7040 mAh Batterijduur Een dag bij normaal gebruik Oplaadtijd 4 uur 30 Minuten van 0 tot 100 procent Processor Unisoc Tiger T618 Opslagruimte 32GB / 64GB / 128GB Werkgeheugen 3GB / 4GB Camera’s 8MP Camera op de achterkant, 5MP camera aan de voorkant Videokwaliteit 1080p 30FPS

De Tab A8 is een betaalbare tablet met krachtige speakers en een prettig display. e behuizing voelt premium aan en zoals we van Samsung gewend zijn is de bouwkwaliteit goed.

Design

Het design is geheel in Samsung-stijl, minimalistisch en strak met gebruik van hoogwaardige materialen. Waar de voorkant volledig uit glas bestaat, is aan de achterkant een aluminium behuizing aanwezig die prettig aanvoelt.

Opvallende keuze hierin is de plastic strook onder de aan/uit en volumeknop. We weten niet zeker wat hier de gedachte achter is, maar het doet afbreuk aan de rest van de tablet die een algehele premium indruk achterlaat.

Door de 16:10 ratio is het heerlijk om de tablet in landschapmodus te gebruiken voor je favoriete multimedia activiteiten en in tegenstelling Xiaomi Pad 5 in deze lijst is de selfiecamera hier wel in het midden van het scherm geplaatst (wanneer je de tablet in landschap modus vast hebt).

Display

Voor het beeldscherm heeft Samsung gekozen voor een 10.5 inch lcd-display met een resolutie van 1920 bij 1200 pixels. Doordat we in deze koopgids bij de wat ‘goedkopere’ tablets zijn aangekomen, zal het je niet verbazen dat er wat ingeleverd moet worden op het gebied van specificaties.

Het gaat daardoor niet om een amoled- maar een lcd-display. De maximale ververssnelheid is 60Hz, wat het qua soepelheid aflegt bij superieure displays met een ververssnelheid van 120Hz of hoger.

Kleurbereik en scherpte zijn prima te noemen, al lijkt de Tab A8 soms wat moeite te hebben met het vinden van de juiste witbalans. Een opvallend iets wat we nog niet eerder terug hebben gezien bij andere tablets van de grote Apple-concurrent.

Prestaties

Laten we met de deur in huis vallen; de gebruikte Unisoc Tiger T618-chipset heeft geen geweldige reputatie. Toch brengt de A8 het er prima vanaf. Multitasken, YouTuben en een film of HBO Max serie kijken doet ‘ie moeiteloos.

Waar hij steken laat vallen is bij het snel schakelen tussen applicaties. Ook het in de achtergrond open houden van (zwaardere) applicaties wordt hij minder blij van. Een prima tablet voor de gebruiker die graag een beetje van alles doet, maar niet op zoek is om het uiterste uit de specificaties en prestaties van zijn of haar tablet te persen.

Wil je bijvoorbeeld jouw Android tablet gaan gebruiken voor de zwaardere games zoals Call of Duty: Mobile? Dan raden we je aan een tablet uit de top 5 van deze top 8 te kiezen, daar de Tab A8 hier simpelweg niet geschikt voor is.

Batterij

Samsung heeft de Galaxy Tab A8 2021 voorzien van een 7040 mAh grote batterij. De batterijduur is gemiddeld – de Tab A8 houd het bij normaal gebruik net een dag vol. Zet je hem in voor wat ‘zwaarder’ werk zoals multitasken of gamen, dan kan het lastig zijn om een hele dag op een enkele lading door te brengen.

De laadtijd zijn we niet echt over te spreken. Opladen is met de bijgeleverde 15W geen pretje: de tablet heeft ruim 4-en-een-half uur nodig om van volledig leeg tot 100 procent op te laden. Daarmee is het de langzaamst ladende tablet in deze beste Android tablet koopgids.

Audio

Over de geluidskwaliteit van de vier aanwezige speakers kunnen we kort zijn: die is goed! Er zit behoorlijk wat volume in en de Dolby Atmos-ondersteuning brengt net die laag verfijning in het tonenbereik aan. Samsung heeft voor audio-fanaten zelfs een 3.5mm audio ingang toegevoegd.

Camera’s

Aan de achterkant heeft Samsung de 8-megapixel tellende camera van een vernieuwd ontwerp voorzien. Veel effect heeft dat echter niet, want kleuren komen wat onverzadigd over en scherpte laat wat te wensen over. De 5-megapixel camera aan de voorkant is qua foto- en videokwaliteit niet veel beter, al volstaat deze prima voor videogesprekken.

Opslag en werkgeheugen

Er is 3GB of 4GB RAM aanwezig. Qua opslagcapaciteit heb je keuze uit drie varianten: 32GB, 64GB en 128GB. Pluspunt is de flexibiliteit van de opslag, want je stopt er een geheugenkaartje bij van maixmaal 1TB.

#8 – Lenovo Tab P11 Plus

Dit vinden we goed Budget krachtpatser

Budget krachtpatser Dolby Atmos speakers

Dolby Atmos speakers Speciale ‘Google Kids Space’

Speciale ‘Google Kids Space’ Scherp 2K-display Dit vinden we minder goed Beperkte ververssnelheid van het display

Beperkte ververssnelheid van het display Geen koptelefoonaansluiting

Geen koptelefoonaansluiting Waarschijnlijk geen update naar Android 12

Specificaties

Afmetingen 258.4 bij 163 bij 7.5 mm Gewicht 490 gram Beeldscherm 11 inch IPS LCD Resolutie 2000 bij 1200 pixels Batterijcapaciteit 7700 mAh Batterijduur Een dag bij normaal gebruik Oplaadtijd 3 uur van 0 tot 100 procent Processor Mediatek MT6785 Helio G90T Opslagruimte 64GB / 128GB Werkgeheugen 4GB / 6GB Camera’s 13MP Camera aan de achterkant, 8MP camera aan de voorzijde Videokwaliteit 1080p 30FPS

Dat Lenovo prima tablets maakt, blijkt wel uit het feit dat dit de derde Lenovo in deze lijst beste Android tablets van 2022 is. De Tab P11 Plus is een budgettablet en dat label kan hij prima dragen, de specificaties hoeft ‘ie zich absoluut niet om te schamen. Integendeel zelfs – hij doet veel dingen bijzonder goed.

Design

De tablet heeft een aluminium body. Door zijn afmetingen van 258.4 bij 163 bij 7.5 mm en een gewicht van 490 gram is het een vrij handzame en relatief compacte tablet. Er zijn optioneel een toetsenbord en stylus te verkrijgen die aan het toestel gekoppeld kunnen worden.

Hij voelt stevig aan en heeft een fijne gewichtsverdeling. Aan de achterkant is de 13-megapixel tellende hoofdcamera te vinden, en aan de voorkant de 5-megapixel selfiecamera.

Display

Het display betreft een 11 inch ips lcd-scherm met een resolutie van 2000 bij 1200 pixels en een maximale ververssnelheid van 60Hz.

Ondanks dat het een zo’n paneel betreft zijn de scherpte, contrasten en kleuren serieus goed te noemen – helemaal gezien het scherpe prijskaartje. Ook de (maximale) helderheid geven we een dikke duim omhoog. Iets bekijken op de tablet in daglicht en direct zonlicht was geen enkel probleem.

Prestaties

De prestaties van de Lenovo Tab P11 Plus zijn ondanks het prijskaartje verrassend goed. Hoofdverantwoordelijke en manager performance binnen de tablet is de MediaTek G90T-processor.

Applicaties openen snel, en je kunt moeiteloos zonder gestotter of vertraging multitasken en tussen openstaande apps schakelen. Ook games draait hij verrassend soepel, al moet je niet het uiterste binnen de nieuwste game-titels van ‘m verwachten.

Batterij

De Tab P11 Plus behuisd een batterij met bescheiden capaciteit, namelijk 7700 mAh. Dit blijkt in de praktijk genoeg voor ruim een dag lang slimme professionele dingen of ontspannen spielerei. Laden doet de P11 Plus van 0 tot 100 procent met de bijgeleverde 20 watt-oplader in krap 3 uur.

Audio

Kort en bondig: de speakers op de Lenovo Tab P11 Plus zijn misschien wel de beste speakers in de ‘budgetcategorie’. Het geluid is oprecht erg goed te noemen, echter blijft de geluidservaring natuurlijk wel achter bij een (goede) koptelefoon.

Camera’s

Voor dit model heeft Lenovo er om wat voor reden dan ook wel voor gekozen om de tablet aan beide zijden met een camera uit te rusten. Aan de achterzijde treft men een 13-megapixel hoofdcamera aan, en aan de voorzijde een bescheiden doch effectieve 8-megapixelsensor.

De aandacht die naar de vernieuwde camera aan de achterzijde is gegaan, had wat ons betreft naar de videogesprek-camera toe kunnen gaan die beduidend moeite heeft met de belichting. Ook in ideale omstandigheden zijn er focusproblemen en kan er behoorlijk wazig beeld opgeleverd worden.

Opslag en werkgeheugen

Lenovo lijkt er een handje van te hebben (relatief) weinig opslagruimte aan te bieden, want ook hier bedraagt de capaciteit maximaal 128GB.

Wel fijn (en in tegenstelling tot andere tablets van het merk) is dat de opslagcapaciteit bij de P11 Plus via een microSD met maximaal 512GB extra uit te breiden is. Qua werkgeheugen kun je kiezen tussen 4GB en 6GB waarmee de tablet zich in het midden plaatst ten opzichte van de concurrentie.

Bonus: beste tablet voor kinderen

We zien regelmatig vragen van ouders voorbij komen die zich afvragen welke tablet ze het beste kunnen kopen voor hun kinderen. Als ouder wil je natuurlijk dat ze zoveel mogelijk afgeschermd zijn van websites en apps die niet geschikt zijn voor jonge snoetjes.

De beste Androidtablet voor kinderen van dit moment is volgens onze redactie de Kurio Tab Lite. Deze tablet is speciaal ontwikkeld voor kids waardoor ze geen toegang hebben tot content die je ze niet wil laten zien.

Als ouder kun je letterlijk alles beheren en instellen, van een blauwlichtfilter tot maximale speeltijd en website-restrictie. Je maakt tot acht profielen aan waardoor je voor meerdere kids een profiel kunt gebruiken.

Beste tablet voor kinderen: Kurio Tab Lite

Dit vinden we goed Stevige bouwkwaliteit

Stevige bouwkwaliteit Veel instelmogelijkheden voor ouders

Veel instelmogelijkheden voor ouders Speciale kinder-appstore

Speciale kinder-appstore Lange batterijduur Dit vinden we minder goed Speakervolume valt wat tegen

Een tablet kopen? Dit is waar je op moet letten

Voordat je de beslissing hebt gemaakt en een tablet gaat kopen, is het verstandig de volgende tablet aankoop aandachtspunten mee te nemen in je keuze.

Beeldscherm

Misschien wel het belangrijkste aspect van een tablet: het beeldscherm, en dan specifiek de grootte en het type van het scherm.

Tablet met het beste beeldscherm in deze koopgids: Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Voor een zo fijn mogelijke gebruikservaring raden wij je aan voor een tablet te kiezen met ten minste een 10 inch schermformaat. Tablets met een kleiner scherm zijn compacter en handzamer, echter is het minder prettig om hierop te browsen.

Ben je veel onderweg en neem je de tablet met je mee in bijvoorbeeld de bus of trein, dan weegt het formaat en gewicht van een Android tablet waarschijnlijk wat zwaarder voor je.

Zit je weinig op het web, lees je veel e-boeken of kijk je veel naar films, Netflix of YouTube dan is het formaat van het scherm minder van belang en weegt het goed en fijn kunnen vasthouden waarschijnlijk zwaarder voor je.

Voor multimedia enthousiastelingen raden we aan naar een tablet met een oled-beeldscherm uit te kijken, omdat de kleuren en contrasten hierin beter zijn. Zwarte kleuren zijn dan ook echt (bijna) volledig zwart.

Hoe ga je de tablet gebruiken?

Hoe en waar je jouw tablet gaat gebruiken bepaald voor een groot deel de keuze die je uiteindelijk maakt. Ben je veel op reis dan wil je waarschijnlijk het liefst een zo compact mogelijke tablet. Game je graag, dan wil je een tablet met de best mogelijke prestaties. Ben je een multimedialiefhebber dan kijk je waarschijnlijk uit naar een tablet met een zo mooi mogelijk scherm en goede geluidskwaliteit.

Beste tablet voor games in deze koopgids: Samsung Galaxy Tab S7 Plus

Tablet die het meest geschikt is voor werk in deze koopgids: Lenovo Tab P12 Pro

Beste tablet voor kinderen in deze koopgids: Kurio Tab Lite

De tablet voor multimedialiefhebbers in deze koopgids: Samsung Galaxy Tab S7 Plus

Formaat van de tablet

De keuze voor het formaat van een tablet is voornamelijk persoonlijke voorkeur waar we niet zo heel veel over kunnen zeggen. De grootte van het scherm bepaald eigenlijk vooral de uiteindelijke grote van het gehele toestel.

Grootste tablet in deze koopgids: Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Kleinste tablet in deze koopgids: Samsung Galaxy Tab A8

Processor

De processor in een tablet bepaald voor een (heel) groot deel hoe snel en krachtig de tablet is. Daarmee is hij samen met de aanwezige software(schil) grotendeels verantwoordelijk voor de gebruikerservaring.

Ga je de tablet gebruiken voor e-mailen, browsen en wat YouTube of HBO Max? Dan doet de aanwezige processor er niet echt toe.

Snelste tablet in deze koopgids: Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Wil je de tablet in gaan zetten voor zware apps zoals apps om video mee te bewerken, ga je hem met een los toetsenbord inzetten als laptop of zware games mee spelen? Dan is de processor zeker van belang, en doen andere eigenschappen zoals de camera’s er minder toe.

Kijk in dat geval uit naar een tablet met tenminste een processor van de laatte generatie. Werkgeheugen moet in dat geval meer dan 8GB zijn. De beste Android processor is op dit moment de Snapdragon 8 Gen 1.

Camera’s

Wanneer het op camera’s aankomt zijn deze niet zo’n belangrijke feature als bij smartphones het geval is. Een tablet heb je vaak niet in je broek- of jaszak zitten om hem er even snel uit te wippen voor het maken van een foto.

Het gros van tablet gebruikers gebruikt de camera of camera’s aan de achterzijde niet tot nauwelijks. Als er een camera veel wordt gebruikt is dat voornamelijk de camera aan de voorzijde (selfiecamera) voor het voeren van videogesprekken.

Tablet met de beste camera in deze koopgids: Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Megapixels zeggen niet altijd iets over de foto- en videokwaliteit, maar toch raden we je aan uit te kijken naar een tablet met ten minste een 8-megapixel camera aan de voorzijde.

Batterijduur

Een tablet zou wat ons betreft bij normaal gebruik een volledige dag mee moeten kunnen gaan, zonder deze tussendoor aan het stroom te hoeven hangen.

Tablet met de beste batterij in deze koopgids: Xiaomi Pad 5

Voor tablets met een 10 inch-schermen wil je idealiter een batterijcapaciteit van ten minste 7000 mAh zien. Voor tablets met grotere schermen (denk aan 11 of 12 inch) moet die capaciteit al snel op 10000 mAh of meer liggen om te kunnen garanderen dat het einde van de dag op een enkele lading gehaald kan worden.

Toch is batterijcapaciteit niet altijd alles bepalend. Wat naast gebruik van de tablet meespeelt in de batterijduur is de onderliggende hardware en hoe deze de batterij aanspreekt en gebruikt.

Sommige processoren staan er bekend om veel batterijcapaciteit te vragen van een tablet. Aanvullend zijn sommige modellen tablets gevoelig voor hitteontwikkeling wanneer deze intensief gebruikt worden. Deze hitte zorgt er voor dat de batterij sneller leeg raakt.

Opslag en werkgeheugen

Veel opslagruimte is fijn, om zo al je foto’s, videos en applicaties kwijt te kunnen. Het beschikbare werkgeheugen is vooral belangrijk voor de prestaties van je tablet, maar de twee worden vaak in een adem genoemd.

Tablet met meeste werkgeheugen en opslag in deze koopgids: Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

De opslagcapaciteit van de meeste Android tablets loopt uiteen van minimaal 16GB tot 1TB. Hoeveel ruimte je nodig hebt hangt af van hoe je de tablet gebruikt. Alle tablets zijn prima voor het gebruik van e-mail, internet browsen en videostreaming omdat deze weinig opslag vereisen.

Doe je veel met foto- en/of video, wil je een muziekbibliotheek aanleggen of veel apps installeren dan is opslagruimte een belangrijkere factor bij de aankoop van een tablet. Het is dan ook handig om uit te kijken naar een Androidtablet waarbij de opslagcapaciteit verhoogd kan worden; dit is niet bij iedere tablet mogelijk.

Voor de gemiddelde gebruiker raden we tenminste 32GB aan opslagcapaciteit aan. Dit komt doordat het besturingssysteem en de standaard aanwezige applicaties (die niet altijd allemaal verwijderd kunnen worden) ook al wat ruimte opslokken.

Voor werkgeheugen geld hoe meer geld je uitgeeft, hoe meer werkgeheugen je over het algemeen krijgt waarbij het geheugen uiteenloopt van 1GB tot ongeveer 16GB. Voor prestaties is de aanwezige processor belangrijker, daar Android over het algemeen netjes en zuinig omgaat het beschikbare werkgeheugen.

Wi-Fi of 5G?

De meeste tablets zijn beschikbaar in twee versies: namelijk met Wi-Fi of 5G connectiviteit. Zul je de tablet alleen op vaste locaties zoals thuis in de woonkamer gaan gebruiken? Dan volstaat de Wi-Fi versie natuurlijk.

Neem je jouw tablet mee op reis in de bus, trein, tram of metro dan is het wellicht handig(er) om voor de 5G-versie te kiezen zodat je waar nodig altijd online bent.

Audio

Ben je een muziek- en of video liefhebber, dan is de geluidskwaliteit van een tablet een belangrijke factor.

Tablet met beste geluid in deze koopgids: Lenovo Yoga Tab 13

Alle tablets in deze koopgids beschikken over stereospeakers, daar hoef je je geen zorgen om te maken. Er zijn op het gebied van audio echter enkele uitblinkers die geen stereo maar quad speakers met (bijvoorbeeld) Dolby ATMOS ondersteuning hebben, waar van de Samsung Galaxy Tab S7 er een is.

Voor de allerbeste geluidservaring raden we nog altijd aan gebruik te maken van een goede koptelefoon of een set draadloze oordopjes.