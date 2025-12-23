Boox Palma 2 Pro Review: vooral veelbelovend op papier

Er is steeds meer animo voor smartphones met een e-ink-scherm. Het is fijner aan de ogen en zou intensief telefoongebruik kunnen afremmen. De Boox Palma 2 Pro is in theorie een e-reader die aan de criteria voldoet, maar als vervanger zijn er diverse haken en ogen.



Dit is de Boox Palma 2 review

Boox heeft in het verleden enkele e-readers uitgebracht met een behuizing die veel wegheeft van een smartphone. Dat zorgde ook voor de nodige verwarring: van YouTubers tot consumenten, er werd gediscussieerd of het eigenlijk niet een smartphone was. Het enige dat bij bijvoorbeeld de Palma 2 ontbrak was een simkaartslot. Ook heeft dat model geen kleurenscherm.

De discussies en verwarring is ook Boox niet ontgaan en dus is er nu de Palma 2 Pro: voorzien van een simkaartslot, kleurenscherm, 8GB werkgeheugen en uiteraard de compacte smartphonebehuizing.

Met een adviesprijs van 399,99 euro is de e-reader behoorlijk prijzig in zijn eigen segment, maar redelijk geprijsd in de smartphonemarkt. Kan de Palma 2 Pro je telefoon vervangen, of blijft het vooral een e-reader in smartphone-vorm? Lees het in onze review.

Het reviewmodel van de Palma 2 Pro is ter beschikking gesteld door Boox.

In het kort

De Boox Palma 2 Pro is een luxe e-reader dankzij Android 15, 8GB RAM en een simkaartslot. Een batterijduur van meerdere dagen is voor een e-reader met Android en intensief gebruik prima. Het matige scherm, de onnodig complexe instellingen de leesopties zijn echter flinke obstakels, zeker voor dit prijskaartje.

Ontwerp en scherm

De Palma 2 Pro is niet anders te ‘labelen’ dan een e-reader met een smartphone-uiterlijk. Het ontwerp doet wat denken aan het hoekige ontwerp dat we van de Samsung Galaxy S24 Ultra kennen. De dikkere schermranden zien we echter het vaakst bij goedkopere smartphones terug.

De achterkant is van een textuur voorzien die aan ruw papier doet denken en het ziet er netjes uit, ondanks de kunststof behuizing. Boox heeft bij het reviewexemplaar ook een hoesje meegeleverd en als die er eenmaal omheen zit, blijft er weinig over van dat luxe ontwerp. Het hoesje is overigens magnetisch en ook als enkel een backcover te gebruiken.

Dan komt eigenlijk, voor mij, al een struikelblok van de Boox Palma 2 Pro: het scherm. De e-reader maakt gebruik van een 6,13 inch Kaleido 3-scherm. Kaleido 3 is een paneel en technologie dat we bij veruit de meeste e-readers met kleurdisplays terugzien.

Waar Amazon en Kobo echter zelf nog wat trucjes toevoegen om de kleuren opvallender te maken en het contrast te verbeteren, lijkt Kaleido 3 bij de Palma 2 Pro her en der wat flets. Hieronder heb ik dezelfde boekomslag op zowel de Kobo Libra Colour als de Palma 2 Pro gezet. Waar de Kobo op 80 procent warmte zit, is dit de warmste instelling voor de Palma en lijkt de afbeelding warriger.

Het gevolg is dat door de lage pixeldichtheid ook reguliere tekst korrelig oogt en afbeeldingen een plak van pixels worden. Het worden eerder kunstige afbeeldingen dan dat je het gevoel hebt naar foto’s te kijken. Uiteraard valt er zelf met de instellingen te spelen, maar daarover later meer.

Hardware en accu

Dan de hardware en batterij. De Palma 2 Pro is voorzien van 8GB werkgeheugen, een octacore-processor en 128GB opslagruimte. Wil je de Palma 2 Pro enkel gebruiken als e-reader, dan is laatstgenoemde bijna overkill: een gemiddeld formaat van een e-book ligt rond de 500 tot 800KB. Kindle-ebooks zijn vaak iets groter, met een formaat van 2MB. Wil je er echter al je favoriete apps op zetten, dan komt die 128GB wel van pas.

Onder de motorkap van de Palma 2 Pro is een accu van 3950 mAh geplaatst. Dit is aan de krappe kant voor een smartphone, maar dat zegt eigenlijk vrijwel niets. Een e-ink scherm verbruikt namelijk vele malen minder stroom dan een oled- of zelfs lcd-scherm.

De accuduur is dan ook (als je het met een smartphone vergelijkt) erg goed. Ook bij intensiever gebruik met de schermverlichting ingeschakeld haalde ik tot ongeveer vier dagen op een volle lading.

Gebruik je de e-reader enkel voor het lezen, dan is tot bijna een week aan accuduur realistisch. Lang niet zo ver als een Kindle of Kobo (meerdere weken tot een maand) meegaat, maar we hebben het dan ook over een zwaarder besturingssysteem en het gebruik van een simkaart.

Software

Over de software heb ik gemengde gevoelens: bij de lancering stond ik te springen dat we een Boox e-reader krijgen met (relatief) actuele Android-software. In 2024 had ik meerdere e-readers in handen van het Chinese merk die het moesten doen met Android 11 of Android 12.

De Palma 2 Pro draait uit de doos op Android 15 en dat is op zichzelf een positieve vooruitgang. Je zet gemakkelijk al je favoriete apps zoals Spotify, WhatsApp en een ebook-app naar keuze op de e-reader. Een updatebeleid is niet gedeeld door Boox, maar je kan uitgaan van minimaal drie jaar als we eerdere modellen als voorbeeld nemen.

Daar houdt mijn enthousiasme ook een beetje op. De Palma 2 Pro is helaas onnodig gecompliceerd in zijn instellingen voor het display, leesopties en verder personaliseren. Er zit te allen tijde een rondje op je scherm voor ‘snelle’ instellingen, maar daar is niet alles meteen terug te vinden. Er zijn ook instellingen te openen via het schuifregelaar-icoontje onderin je scherm.

Ik heb in de paar weken dat ik de Boox Palma 2 Pro mocht testen urenlang zitten spelen met de instellingen in de hoop dat de tekst in de Kindle-app, in de Android Planet-app of zelfs bij het googelen van een recept scherper werd, maar tevergeefs. Eer je de juiste instelling of optie gevonden hebt, ben je heel wat minuten en geduld verder. Daarmee is het, los van of het wel of niet een vervanger is voor je smartphone, geen geschikte e-reader voor beginners of ‘casual’ lezers.

Daarnaast is het goed om te weten dat de Palma 2 Pro dankzij Android 15 meer batterij gebruikt dan Kobo- en Kindle-e-readers. Die laatste twee draaien op eigen besturingssystemen die gebruikmaken van een Linux-kernel. De toegepaste software op die e-readers is daardoor licht en energie-efficiënt.

E-reader of smartphone?

Laat me wel even iets verduidelijken: alhoewel de Boox Palma 2 Pro op een smartphone lijkt en er een simkaartslot aanwezig is, is dat het niet. Het merk laat in promotiemateriaal duidelijk merken dat we echt een e-reader in handen hebben en niet de allereerste smartphone van Boox.

De Boox ondersteunt simkaarten voor enkel datagebruik, maar dat betekent wel dat je via wifi (en dus ook je data) via apps van derden kan bellen. Een eigen telefoon-app zit er niet op. Via Discord en zelfs een keer Google Meet ging prima: ik was volgens ontvangers goed genoeg te verstaan en de speaker op de Palma 2 Pro is prima.

Een vriendin merkte al op dat de Boox Palma 2 Pro haar doet denken aan een iPod Touch uit 2012: je kan er van alles mee doen, behalve het ‘echte’ smartphonewerk. Het is geen straf om er boeken op te lezen, de digitale krant door te bladeren of een podcast op te zetten. Ook notities maken met de stylus van Boox gaat prima, al moet je die steeds los meenemen omdat er geen manier is om die gemakkelijk bij de e-reader op te bergen.

Maar toen merkte mijn vader op: “is dit niet gewoon een PDA zoals ik vroeger had?’’ Daar heeft hij een goed punt. De herinneringen komen in golven terug: een alarm uit de werktas van pa om hem te herinneren aan een deadline, de opslagruimte vol met (natuurlijk legale) muziek voor op vakantie en de oneindige pingeltjes door binnenstromende e-mails.

De geluidjes galmden op die exacte wijze door mijn huis de afgelopen weken. Stiekem is die Palma 2 Pro eerder een hybride e-reader met PDA-trekjes. De Boox is niet per se een geschikte vervanger van je smartphone, maar wel eentje voor alle andere taken. En als e-reader, uiteraard.

Conclusie Boox Palma 2 Pro review

De Boox Palma 2 Pro heeft een fijn en compact ontwerp en heeft als groot voordeel dat je er elke ebook-app op kan zetten die je wil. Daarnaast kun je gemakkelijk meerdere dagen overbruggen met een enkele keer laden. Ook kun je prima een belletje plegen dankzij de simkaartslot en de prima speakers en microfoon. Er zijn echter diverse obstakels die de e-reader beperken: het scherm heeft een lage pixeldichtheid, waardoor tekst lastiger te lezen is. Daarbij helpt het niet dat de instellingen onnodig complex zijn en op verschillende plekken zijn verstopt. Een goede vervanger van je smartphone met een e-ink-scherm, daarop moeten we voorlopig nog wachten. Ben je echter op zoek naar een e-reader met het formaat van een smartphone en kun je leven met een lagere pixeldichtheid of wil je puzzelen met de opties? Dan is de Boox Palma 2 Pro het overwegen waard, al mag hij wel eerst zakken in prijs.

Boox Palma 2 Pro kopen

De Boox Palma 2 Pro heeft een adviesprijs van 399,99 euro en is bij verschillende webwinkels te bestellen. Check hieronder waar je de e-reader koopt.

