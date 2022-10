Bose QuietComfort Earbuds II review: genieten ondanks beperkingen

Audiomerk Bose heeft nieuwe draadloze oordopjes uitgebracht en wij hebben ze voor je getest. De QuietComfort Earbuds II kosten 299,95 euro, maar zijn ze dat waard?

Dit is de Bose QuietComfort Earbuds II review

Begin september presenteerde Bose de QuietComfort Earbuds II, een high-end setje draadloze oordopjes. We hebben ze nu een tijdje in gebruik en dus is het tijd voor de review. Elke keer dat je de oortjes indoet, worden je oren ‘gescand’ en past het geluid zich daarop aan. Dat geldt ook voor de actieve ruisonderdrukking.

Ze zijn zweetbestendig, hebben een accuduur van zes uur en komen in een handige opbergcase. Daarmee laad je ze nog eens drie keer volledig op. Bediening werkt via stemcommando’s, de bijbehorende app of de aanraakgevoelige oordopjes zelf. Hoe dat in de praktijk bevalt, lees je in de Bose QuietComfort Earbuds II review.

Het reviewmodel van de QuietComfort Earbuds II is ter beschikking gesteld door Bose.

Groots doosje en zelfde geldt voor oordopjes

De verpakking van de QuietComfort is gemaakt van zwart karton met een wit label waarop de dopjes zijn afgebeeld. Dat ziet er chique uit, kennen we van de grotere koptelefoons én past bij de hoge prijs. Wij hebben het zwarte model getest en het doosje van de dopjes zelf is vrij groot. De buitenzijde is voorzien van een matzwarte afwerking. Dat ziet er goed uit en voelt fijn in de hand. Op de achterzijde is een drukknopje te vinden en aan de onderkant zit de usb-c-poort. De binnenkant heeft een glanzende afwerking, wat we minder mooi vinden.

De dopjes zijn vrij groot en bevatten een mix van matte en glanzende elementen. Naast plastic eartips worden ook verschillende rubberen ringetjes meegeleverd, die verschillen qua maat. Door deze combinatie moeten de dopjes altijd goed in je oren blijven zitten. Ze hebben overigens ook een ‘stokje’, die je gebruikt voor bediening, waarover later meer.

Verbinden met je smartphone en matige app

Koppelen met een smartphone gaat binnen enkele tellen en automatisch. Verbinden met een laptop doe je door het knopje op de achterkant in te drukken. Zodra het ledje (aan de binnenzijde van het doosje) blauw knippert, kun je een verbinding maken. Daarna is het een must om de Bose Connect-app te installeren op je toestel.

Met de app kun je – net als bij bijvoorbeeld de oordopjes van Sennheiser – spelen met de equalizer, wisselen tussen verbonden apparaten of de soundcheck uitvoeren. Met laatstgenoemde check je of de dopjes wel of niet goed zijn afgesloten. Een verbinding opzetten tussen de app en de Earbuds II lukt regelmatig niet direct, en dat is irritant.

Ook komt het soms voor dat muziek uit slechts één oordopje hoorbaar is in plaats van twee, of dat er onderweg geen verbinding is tussen de app en de dopjes. En daardoor kun je weer niks aanpassen in de instellingen.



Ook vinden we de app minder intuïtief dan die van Sennheiser en werkt alles net een tikkeltje minder soepel. Zo kun je niet instellen hoe je de dopjes fysiek bedient, maar ben je gebonden aan instellingen die Bose voor je kiest. Gelukkig werkt de app wel volledig in het Nederlands.

Draagcomfort is subliem

Hoewel de dopjes groot aandoen, heb je dit tijdens het dragen niet door. Ze zijn hier uren per dag gebruikt tijdens het werk, Google Meet-gesprekken en het luisteren van muziek. Je draait ze trouwens half in je oor, zodat de stokjes wat schuin naar voren steken, maar dat is iets wat je direct doorhebt.

Tijdens wandelingen of sportsessies vallen de QuietComfort Earbuds II niet uit en muziek wordt automatisch gepauzeerd als je een dopje uit je oor haalt. De modus van het andere oortje wordt dan automatisch aangepast naar ‘geen NC’, oftewel ruisonderdrukking. Handig, want zo kun je een persoon of achtergrondgeluiden nog gewoon horen. Wel gaat het automatisch pauzeren of het weer afspelen van muziek net iets te traag.

Een irritatiepuntje dat we kennen van andere oordopjes is dat je maar met één apparaat tegelijk een actieve verbinding kunt leggen. Daardoor moet je regelmatig handmatig kiezen met welk apparaat je wil verbinden – en gaat dat dus niet naadloos. De Bose-dopjes zijn verder voorzien van een IPX4-certificering en daardoor kunnen ze tegen wat waterdruppels of zweet. Ze zijn echter niet opgewassen tegen een (zware) regenbui.

Geluidskwaliteit is om je vingers bij af te likken

Het geluid van de QuietComfort Earbuds II klinkt vol, tonen zijn helder en ook maakt het niet uit naar wat je nou precies luistert. Van hardstyle tot metal en van popmuziek tot radio: alles klinkt goed. Daarbij kun je dankzij de app nog wat extra bass toevoegen of de hoge tonen juist wat opkrikken.

Ook kun je zelf twee extra ‘modi’ creëren, waarbij je eigenlijk alleen het niveau van ruisonderdukking instelt. De standaardmodus met ANC aan werkt prima: bijgeluiden zijn niet te horen en ook wind tijdens het fietsen of wandelen valt nagenoeg niet op. Voor het voeren van (telefoon)gesprekken zijn de oordopjes uitermate geschikt. De kwaliteit is erg goed, stemmen zijn goed te horen en gesprekspartners merken niet direct dat je een setje draadloze oordopjes gebruikt.

Graag meer opties voor fysieke bediening

Het bedienen van muziek kan natuurlijk via je smartphone, tablet of computer. Een digitale Assistent gebruiken is ook mogelijk, maar de dopjes zijn daarnaast aanraakgevoelig. Een enkel tikje laat muziek pauzeren en twee tikjes zorgt ervoor dat je het volgende nummer afspeelt.

Je kunt er drie keer op tikken en dan wordt het vorige nummer nog een keer gestart. Door het aanraakgevoelige gedeelte van de dopjes even ingedrukt te houden, wissel je tussen de verschillende ‘modi’. Tot slot kun je naar boven en beneden vegen om het volume aan te passen. Helaas laat Bose je geen aanpassingen doen aan de bediening, dus je bent aan bovenstaande gebonden.

Batterijduur: mag altijd beter

Bose zegt dat je op een enkele acculading tot zes uur kunt genieten van muziek, podcasts en radio. Dit is wel zonder dat ruisonderdukking is ingeschakeld en bij ons staat dat nagenoeg constant aan. Dat betekent dat je de oortjes na zo’n 4,5 uur weer moet opladen.

In het opbergdoosje vind je nog een batterij waarmee je ze tot drie keer volledig kunt voorzien van vers accusap. Gezien de grootte van de opbergcase had dat meer mogen zijn. Opladen kan alleen via de usb-poort, maar niet draadloos en dat is iets dat je gezien de prijsklasse en concurrentie wel mag verwachten.

Conclusie Bose QuietComfort Earbuds II review

De QuietComfort Earbuds II zijn de beste draadloze oordopjes van Bose tot nu toe, maar laten toch gemengde gevoelens achter. Voor de hoge instapprijs verwachten we een perfecte connectie met de app, meer mogelijkheden voor personalisatie en bijvoorbeeld draadloos opladen. Daarbij is de accuduur goed, maar niet geweldig. Ben je op zoek naar een high-end setje draadloze oordopjes, dan moet je ze zeker meenemen in je overweging. Wel is het slim om te wachten totdat ze flink in prijs zijn gedaald. De adviesprijs van 299,95 euro is niet mals en andere alternatieven kosten (inmiddels) flink minder.

Bose QuietComfort Earbuds II kopen

De draadloze oordopjes hebben een adviesprijs van 299,95 euro en verschijnen in twee kleurstellingen. Interesse? Check dan onderstaande prijsvergelijker voor de beste deals.

