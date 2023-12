Canal Plus review: solide streamingdienst mist uitblinkers

Het toch al volle streaminglandschap heeft er weer een nieuwe speler bij. Hoewel, nieuw… In deze review kijken we naar Canal Plus, wat in feite een uitgeklede versie van het bestaande Canal Digitaal is.

Dit is onze Canal Plus review

Een abonnement op Canal Digitaal is een alternatief voor de traditionele kabelaansluiting. Voor 14,95 euro per maand kijk je naar meer dan 75 lineaire televisiezenders, waaronder alle ESPN-kanalen. Dat is met name aantrekkelijk als je van voetbal houdt, want je kunt alle eredivisiewedstrijden live volgen. Daarnaast krijg je toegang tot de (veelal Europese) films en series van Canal Plus (of Canal+).

Maar wat nou als je alleen geïnteresseerd bent in die films en series? Sinds kort kun je daar een apart abonnement voor afsluiten. Dat kost 4,99 euro per maand (of 49,90 euro per jaar). Er zijn apps beschikbaar voor je smartphone of tablet, maar ook voor veel slimme televisies.

In deze review van Canal Plus kijken we naar de app, de technische aspecten, maar natuurlijk vooral naar het aanbod. Wat is er te zien?

App is overzichtelijk, maar geen 4K

De Canal Plus-app lijkt veel op die van concurrenten als Netflix en HBO Max. Bovenaan staan enkele uitgelichte titels, daaronder kun je het aanbod per genre bekijken of verdergaan met series waarmee je al begonnen bent. Helemaal onderaan vind je het lineaire Canal Plus Action-kanaal. Daarop worden 24 uur per dag actiefilms uitgezonden. Je moet dan dus wel klaarzitten op het tijdstip dat ze beginnen.

Goed om te weten is dat Canal+ geen 4K-resolutie aanbiedt. Dat is een beetje jammer, want dat doen de meeste andere streamingdiensten inmiddels wel. Je bent dus aangewezen op full-hd. Dat ziet er op onze 65 inch-televisie alsnog prima uit, maar zeker de eigen series van Canal Plus zou je gewoon in 4K moeten kunnen aanschouwen.

Je kunt maximaal twee streams tegelijk kijken en tot vijf apparaten koppelen aan je account. Dat laatste is een beetje weinig, zeker als je kinderen ook op hun tablet willen genieten van Canal Plus. Je zult dan misschien af en toe apparaten moeten ontkoppelen.

Het is verder mogelijk om de meeste titels te downloaden op je smartphone of tablet. Handig voor onderweg, want dan ga je niet zo snel door je databundel heen. Er lijkt geen limiet te zitten aan het aantal films of series dat je tegelijk kunt downloaden.

Series Canal Plus zijn dertien in het dozijn

Uiteindelijk draait het natuurlijk om het aanbod. Daar hebben we gemengde gevoelens bij. Aan de ene kant staan er behoorlijk wat series op Canal Plus, waaronder veel aanbod van concurrent Viaplay. Je zult niet snel door de catalogus heen zijn.

Kwalitatief ontbreekt het helaas aan echte toppers. Canal Plus grossiert in zeventjes, series die prima wegkijken maar waar je waarschijnlijk niet héél warm van wordt. Zelfs het vlaggenschip van dit moment, The Brigade, is wat ons betreft weinig bijzonder. Het gaat om een Franse politieserie die zich afspeelt in de nasleep van de aanslagen op theater Bataclan in 2015. Niet alle acteurs zijn even overtuigend en de serie doet vooral denken aan het superieure Braquo, dat een stuk intenser en gelaagder is.

Ook het Braziliaanse Negotiator is vrij simpel. Zoals de titel al doet vermoeden draait het verhaal om een onderhandelaar die noodsituaties op moet lossen in Sao Paulo. Best goed gemaakt, maar niets wat je niet eerder hebt gezien.

Kortom: wie hoopt op toppers als The Last of Us, Stranger Things of Loki wordt waarschijnlijk teleurgesteld. Dat soort grote titels ontbreekt op dit moment bij Canal Plus.

Wel bijzondere films

Van de series zijn we dus niet overtuigd, maar we zagen wel wat bijzondere films die je niet op andere streamingdiensten vindt. Denk aan The Worst Person in the World, The Whale en House of Gucci. Dat zijn redelijk recente films die meer uit de arthouse-hoek komen. Daar moet je natuurlijk van houden. Overigens staan er ook grotere titels op als The Wolf of Wall Street en The Hitman’s Wife’s Bodyguard, maar dat aanbod lijkt wel kleiner.

Nog niet overtuigd? Canal Plus biedt een gratis proefabonnement aan van zeven dagen. Zo kun je de catalogus uitgebreid bekijken voor je besluit om eventueel de portemonnee te trekken.

