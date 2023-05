Cat S75 review: stevige smartphone onder de loep

In deze Cat S75 review neemt redacteur Colin de verschillende plus- en minpunten van het nieuwe toestel onder de loep. Overdag is hij bezig met zijn werk voor Android Planet, maar in de weekenden en avonden is ‘ie namelijk flink aan de klus.

Aan de slag met de robuuste Cat S75

De Cat S75 is de nieuwste robuuste smartphone van het gelijknamige bedrijf. De rugged smartphone werd gepresenteerd op het MWC 2023 en heeft een adviesprijs van 599 euro. Met dit toestel spreekt Cat een specifieke doelgroep aan. Ben je een avonturier, werk je altijd buiten of ben je constant in de weer met smeerolie, zand of andere viezigheid?

Dan is een robuuste smartphone die tegen een stootje kan, maar ook stof- en waterdicht is, geen overbodige luxe. In deze review van de Cat S75 zetten we de plus- en minpunten van het toestel voor je op een rij. De stevige telefoon is gebruikt in een drukke periode van sloopwerk en verbouwen, waarbij een robuuste smartphone zeker geen overbodige luxe was.

Het reviewmodel van de Cat S75 is ter beschikking gesteld door Cat.

1. Robuustheid behoort tot de top

Met de Cat S75 hoef je geen zorgen te maken over water, stof, hoge of juist lage temperaturen of vallen. Het toestel is voorzien van een IP68- en IP69K-certificering en overleeft vallen van 1,8 meter hoogte. Waterdichtheid is gegarandeerd tot vijf meter diepte, dus er mee zwemmen is in theorie zelfs mogelijk. In de praktijk hebben we de afgelopen weken niet hoeven opletten met het neerleggen of gebruiken van het toestel, iets wat we normaal wel doen.

Het laagje Gorilla Glass op de voorkant zorgt ervoor dat krassen minder snel ontstaan en dat is ook erg fijn. De S75 is gebruikt tijdens het sloopwerk, regelmatig onder water gedompeld en doet nog steeds z’n werk. Een groot pluspunt dus van dit toestel. Fijn is dat je hem ook kunt schoonmaken met water, zeep, desinfecterende gel of bleek.

2. Sms’en via satellietverbinding

Er zijn meerdere fabrikanten bezig met het inplementeren van satellietverbindingen in een smartphone. Hierdoor kun je in geval van nood (of omdat je het wil natuurlijk) een sms sturen. Dat betekent dat je in gebieden zonder mobiel netwerk toch bereikbaar bent. In de praktijk heb je dan in Nederland (hopelijk) niet vaak nodig en is het vooral een fijne functie als back-up. Bij de Cat S75 is dit ook mogelijk.

Daarvoor gebruik je de speciale Bullitt-app en ook heb je een betaald abonnement nodig. Vanaf 4,99 euro per maand kun je 30 berichtjes per maand versturen. Wil je meer sms’en, dan zijn er duurdere abonnementen af te sluiten. Koop je een Cat S75, dan krijg je wel drie maanden abonnement cadeau.

Verbinding maken met een satelliet duurt 20 tot 30 seconden, iets wat je wel van te voren moet weten. Ook moet je niet in de buurt zijn van hoge bebouwing en de telefoon richting de hemel in het Zuiden kunnen houden om verbinding te maken met een overvliegende satelliet.

Sms’en gaat via de speciale voorgeïnstalleerde Bullit-app en werkt zoals je gewend bent. Je kunt ook standaardberichtjes klaarzetten of je locatiegegevens doorsturen. Ook een SOS-bericht is in te stellen, zodat je die met een druk op de knop kunt verzenden naar een vooraf ingesteld contact.

3. Compleet qua specs en features

Het toestel is op hardwaregebied prima in orde. Zo zien we een snelle MediaTek-chip, genoeg werk- en opslaggeheugen en allerlei handige sensoren. Je kunt ‘m bedienen met natte vingers of handschoenen en op de achterzijde is een snelle fysieke vingerafdrukscanner te vinden.

Ook een FM-radio is aanwezig, net zoals een handige programmeerbare SOS-knop. De accu van 5000 mAh biedt genoeg voor een volledige werkdag en draadloos opladen is ook van de partij. Snelladen is helaas niet mogelijk; het opladen is beperkt tot 15 Watt.

Tot slot zijn er drie camera’s op de achterzijde aanwezig, waarbij vooral de hoofdcamera prima plaatjes schiet. De andere twee camera’s zijn van beduidend mindere kwaliteit. Het gaat daarbij om een groothoeklens en macrocamera met een lage resolutie.

1. Groot en zwaar

De Cat S75 is geen kleine of lichte telefoon en dat is zeker iets om rekening mee te houden. Het toestel heeft een 6,6 inch-scherm, maar ook flinke randen, waardoor ‘ie flink aan de maat is. Hij weegt maar liefst 268 gram en dat is erg zwaar.

Helemaal als je het toestel lang vasthoudt, is het even wennen. Normale smartphones, zoals de Samsung Galaxy S23, wegen al snel 80 tot 100 gram minder. Dat heeft natuurlijk te maken met de schermgrootte, accu van het toestel en de stevige behuizing.

2. Flinke instapprijs

Bij robuuste telefoons moet je natuurlijk niet alleen kijken naar de hardware en software-ondersteuning die je krijgt. Toestellen als de Cat S75 zijn altijd flink duurder dan ‘normale’ smartphones die voor de rest hetzelfde bieden.

De Cat S75 kost 599 euro en dat is flink geld, ook al is ‘ie robuust en kun je ermee communiceren via satellieten. Inmiddels is de smartphone iets in prijs gezakt naar € 539,-, maar het blijft een flink bedrag wat niet iedereen zo maar neerlegt. Wil je kunnen communiceren via satelliet, dan moet je ook nog rekening houden met bijkomende kosten van minimaal 4,99 euro per maand.

Daarbij hangt het derde minpunt eigenlijk samen: de software-ondersteuning. Als je jarenlang met de Cat S75 wil doen, ga je namelijk al snel achterlopen qua functies.

Het toestel draait namelijk nog op Android 12, terwijl Android 14 al voor de deur staat. Cat belooft twee jaar Android-updates en vijf jaar beveiligingsupdates uit te rollen. Een smartphone uitbrengen met Android 12 vinden we anno 2023 niet meer kunnen. Dat heeft zeer waarschijnlijk te maken met de tijd dat het kostte om het toestel klaar te stomen voor de markt.

Toch hadden we gehoopt dat de S75 gewoon op Android 13 draait. Zoals gezegd krijgt het toestel wel updates naar Android 13 en 14, maar wanneer die precies uitrollen is nog de vraag. De fabrikant staat niet bekend om de snelle uitrol van nieuwe versies en dat is erg jammer. Wel fijn is dat Cat Android grotendeels met rust laat. Er zijn alleen enkele Cat-apps voorgeïnstalleerd, de rest is puur Android. Ook krijg je vijf jaar lang beveiligingsupdates, maar wat de frequentie is van de uitrol daarvan is onbekend.

Conclusie Cat S75 review

De Cat S75 biedt veelal het beste van het beste op het gebied van rugged smartphones. Hij is voorzien van prima hardware en biedt veel functies. Ook is de primaire camera opvallend goed en dat was bij vorige Cat-telefoons niet altijd het geval. Wel is de S75 een echt bakbeest en daardoor ligt ‘ie niet bij iedereen goed in de hand. In contact kunnen blijven via een satellietverbinding is handig, maar in Nederland heb je er erg weinig aan. Overweeg je dit toestel? Houd dan wel rekening met de vrij hoge instapprijs en het tegenvallende updatebeleid. De Cat S75 loopt op softwaregebied nu al flink achter, en dat wordt de komende jaren niet direct beter.

Cat S75 kopen

De Cat S75 is te koop in één variant met 6GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte en alleen in de kleur zwart. Het toestel heeft een adviesprijs van 599 euro, maar is inmiddels voor enkele tientjes minder te krijgen. De Cat S75 combineren met abonnement is natuurlijk ook mogelijk.

Cat S75 prijzen vergelijken Met abonnement € 28,50 p/m Bekijk beste prijs Los nieuw € 539,- Bekijk beste prijs

