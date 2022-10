Chromecast met Google TV (HD) review: goedkoper, maar niet minder goed

De nieuwe Chromecast met Google TV is een stuk goedkoper en verschilt nauwelijks van zijn voorganger. Hoe zit dat precies? Je leest het in deze uitgebreide review.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Lees de Chromecast met Google TV (HD)

De Chromecast is al jaren een erg populaire gadget in Nederland. Twee jaar terug werd de Chromecast met Google TV uitgebracht. Dit is een streamingapparaatje met een uitgebreide interface, zodat je volledige apps van allerlei diensten kan gebruiken. Een andere grote vernieuwing was de afstandsbediening; je hoefde niet meer per se vanaf je smartphone te streamen.

Sinds dit jaar is de Chromecast met Google TV ook officieel in Nederland te koop, maar het apparaatje heeft wel een stevig prijskaartje van 69 euro. Daarom is er een goedkopere versie uitgebracht: de Chromecast met Google TV (HD), zoals het apparaatje heet. Hiervoor betaal je 39,99 euro en wat je voor dat bedrag krijgt, lees je in deze review.

Kijk je liever? Check dan de videoreview hierboven!

Full-hd in plaats van 4K

We willen niet direct alles verklappen, maar eigenlijk zijn de verschillen tussen de Chromecast met Google TV (HD) en 4K-versie klein. De Chromecast met Google TV (HD) ziet er exact hetzelfde uit, werkt op precies dezelfde manier, heeft dezelfde afstandsbediening en ondersteunt dezelfde apps.

Toch is er wel één belangrijk verschil. Zoals de naam al verklapt, kan de nieuwe Chromecast maximaal in hd-kwaliteit (1080p) streamen. Bij de duurdere Chromecast kun je ook films en series in 4K-kwaliteit kijken. Het beeld is bij de HD Chromecast dus minder scherp en mooi, met name op grotere schermen.

Of je daar in de praktijk ook veel van merkt, hangt af van een aantal factoren. Zo moet je natuurlijk een 4K-televisie hebben om echt van 4K te kunnen genieten. Ook zijn niet alle films en series op bijvoorbeeld Netflix in 4K beschikbaar, want er staan er ook genoeg in full-hd op. Dan voldoet de goedkopere Chromecast dus prima.

We hebben de nieuwe Chromecast op een 4K-televisie getest en series (die wel in 4K beschikbaar zijn) in full-hd-kwaliteit gekeken. Je ziet het verschil met de Chromecast met Google TV (uit 2020) wel, maar het oogt absoluut niet slecht. Beelden zijn alsnog scherp, er is hdr-ondersteuning aanwezig en in de praktijk hebben we ons nooit aan de mindere beeldkwaliteit gestoord.

Voor de meeste mensen zal full-hd dan ook ruim voldoende zijn. Zeker voor oudere of kleinere televisies, die je bijvoorbeeld in de slaapkamer hebt staan, is de HD-Chromecast erg geschikt. Maar, als je per se de beste beeldkwaliteit wil, dan moet je niet bij deze nieuwe Chromecast zijn.

Langzamere hardware (op papier)

Omdat de Chromecast met Google TV (HD) een stuk goedkoper is, beschikt het apparaatje over minder krachtige hardware. Onder de motorkap zit een minder snelle processor en de Chromecast heeft minder werkgeheugen: 1,5GB in plaats van 2GB. Maar, in de praktijk merk je daar gelukkig heel weinig van.

Dat komt vooral omdat de duurdere Chromecast bij vlagen nogal langzaam is, vooral als je vanuit een app teruggaat naar het hoofdmenu. De streamingdongle heeft dan een paar seconden nodig om alles weer in te laden en kan haperen als je te snel op de knoppen drukt. Ook moet je eventjes wachten totdat apps van streamingdiensten zijn opgestart.

Dat is bij de nieuwe Chromecast HD niet anders, maar gelukkig werkt alles dan wel lekker vlot. Je navigeert gemakkelijk en fijn door de interface, de apps werken prima (we hebben bijvoorbeeld geen crashes gezien) en ook als je rap door het aanbod van bijvoorbeeld Netflix bladert, zie je geen haperingen.

Ook het instellen is erg simpel. Je sluit de Chromecast aan, koppelt de afstandsbediening en doorloopt vervolgens de stappen in de Google Home-app op je smartphone. Standaard staan er al apps van streamingdiensten op de Chromecast HD, maar je kan er tijdens het instelproces voor kiezen om extra applicaties te laten installeren.

Overigens konden we meteen een software-update downloaden en installeren, wat eventjes duurt. Heb je dit allemaal gedaan, dan kun je beginnen met streamen – al moet je handmatig inloggen bij de diensten waarop je bent geabonneerd. Ook dit neemt gelukkig niet al te veel tijd in beslag.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwste versie van Google TV

Een voordeel van de Chromecast met Google TV (HD) ten opzichte van zijn duurdere broer is dat ‘ie op de nieuwste software draait. De Google TV-interface is gebaseerd op Android 12 en niet Android 10, zoals bij de 4K-Chromecast.

Hier ga je echter weinig van merken. Er zijn wel een aantal extra functies aanwezig. Zo zie je een klein icoontje in beeld als de microfoon van de afstandsbediening wordt gebruikt. Handig, want dan weet je ook dat de microfoon actief is op momenten dat het misschien niet nodig is.

Verder kun je de Chromecast met Google TV (HD) makkelijker en sneller met wifi-netwerken verbinden. Je gaat naar de betreffende optie in de instellingen, waarna er een qr-code verschijnt. Deze code scan je met je telefoon en de Chromecast verbindt automatisch met het internet. Dat scheelt weer wat gedoe met het handmatig invoeren van (moeilijke) wachtwoorden.

Los daarvan zijn de Chromecasts op softwaregebied vrijwel identiek, want alles werkt hetzelfde. Daar komt bij dat de Chromecast met 4K-ondersteuning nog een update krijgt naar Android 12, dus over een tijdje zijn er op softwaregebied helemaal geen verschillen meer.

Werkt verder hetzelfde

Verder is er weinig nieuws onder de zon bij de Chromecast met Google TV (HD). De interface bestaat uit dezelfde vier tabbladen (Zoeken, Home, Apps en Bibliotheek) en spreekt redelijk voor zich. De afstandsbediening is niet veranderd: hij ligt opnieuw fijn in de hand en er zijn handige knopjes om snel de Google Assistent of apps van YouTube of Netflix te starten.

Je kan makkelijk zoeken naar nieuwe films of series om te kijken, waarbij Google TV aangeeft waar je de betreffende titel kan checken. Op het homescherm worden bovenaan ook een aantal aanbevelingen gegeven en je kan een kijklijst bijhouden met de content die je later wil kijken. Zoeken met de Google Assistent werkt ook prima, al hebben we dit zelf weinig gedaan.

Het is overigens nog steeds mogelijk om vanaf je smartphone iets naar de Chromecast HD te streamen, net als bij de Chromecast met Google TV uit 2020. Handig voor als je bijvoorbeeld de afstandsbediening even kwijt bent, of je vrienden of familie op bezoek hebt die iets op je televisie willen toveren.

Conclusie Chromecast met Google TV (HD) review

Al met al is de Chromecast met Google TV (HD) een goede en fijne mediaspeler. Hij biedt veel voor weinig en is ideaal voor oudere televisies zonder 4K-resolutie. Ook op nieuwe tv’s kun je ‘m prima gebruiken, want het beeld oogt alsnog scherp genoeg.

Dat is fijn als je weinig om 4K geeft of de 4K Chromecast te duur vindt. Dan kun je prima voor de Chromecast met Google TV (HD) kiezen om een paar tientjes te besparen. Maar, als je per se het mooiste beeld wil, dan kun je deze nieuwe Chromecast beter links laten liggen.

Chromecast met Google TV (HD) review kopen

Ben je na het lezen van deze review enthousiast geworden en wil je de Chromecast met Google TV (HD) kopen? Het streamingapparaatje kost 39,99 euro en is bij veel webwinkels te koop. In de vergelijker hieronder zetten we de actuele Chromecast-prijzen op een rijtje.