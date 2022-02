CineMember review: archief voor liefhebbers van de betere film

Hou je van wat kunstzinnigere films en vind je op Netflix niet altijd wat je zoekt? Gelukkig is er een alternatief. In deze review kijken we naar CineMember, dat een flink archief met arthousefilms heeft.

Dit is onze review van CineMember

Streamingdiensten als Netflix, Disney Plus en Amazon Prime Video hebben een enorm aanbod, maar dat is niet naar ieders smaak. Hoewel er af en toe best arthousefilms op verschijnen, bestaat de catalogus vooral uit makkelijk verteerbare producties.

Als je wat uitdagendere films wil zien, ben je aangewezen op filmhuizen of de website Picl, waar je recente titels vindt die je per stuk kunt huren. CineMember doet het anders. Dit is simpelweg een Netflix-variant met louter arthouse. Voor 9,99 euro per maand kun je onbeperkt naar zo’n 950 films kijken. Dat kan rechtstreeks op je laptop of pc en via de app.

Eenvoudige app

CineMember heeft een app voor recente smart tv’s, maar de meeste gebruikers zijn aangewezen op de mobiele app. Die werkt vrij eenvoudig. Zo kun je geen profielen aanmaken voor verschillende gebruikers. Dat is jammer, want het is wel mogelijk om op vier schermen tegelijk te kijken. Het zou erg handig zijn als je vader (of een ander familielid) en jij een eigen pagina hadden.

Vanuit de app kun je naar je televisie streamen via een Chromecast of AirPlay. Het is ook mogelijk om films te downloaden op je smartphone of tablet. Heel fijn als je bijvoorbeeld met het vliegtuig reist. Weet je niet wat je wil kijken? Je kunt het aanbod op verschillende manieren doorzoeken, net zoals je gewend bent op Netflix.

We hebben een paar films bekeken via CineMember. Het goede nieuws is dat de beeld- en geluidskwaliteit prima zijn. De dienst biedt geen 4K-resolutie of Dolby Atmos aan, maar dat is voor dit soort films ook niet nodig.

Helaas haperde de stream wel af en toe. Dan bevroor het beeld en duurde het een seconde of tien voor de film weer verder ging. Daar zit je natuurlijk niet op te wachten. Afgaande op de recensies in de Play Store zijn we helaas niet de enige met dit probleem. CineMember zal hier echt werk van moeten maken.

Vooral oudere films

Tot nu toe hebben we het in deze review vooral over de technische aspecten van CineMember gehad. Maar het gaat natuurlijk om het aanbod. Wie verwacht dat alle films direct uit de bioscoop op de streamingdienst belanden, komt bedrogen uit. Er staan vooral oudere titels op, die de ware liefhebber waarschijnlijk al heeft gezien.

Het is overigens zeker geen straf om het volledige oeuvre van Alex van Warmerdam nog eens te kijken. En je vindt soms ook heus wel recentere titels, maar het zijn er minder dan je misschien zou hopen.

Gelukkig biedt CineMember een gratis proefabonnement van 14 dagen aan. Zo kun je zelf bekijken of het aanbod past bij jouw wensen – en of je de dienst in technisch opzicht goed genoeg vindt werken.

CineMember CineMember B.V. Gratis via Google Play via Google Play

