Dyme app review: handig digitaal huishoudboekje

Vroeger hield ieder gezin keurig een geschreven huishoudboekje bij. Tegenwoordig zijn er apps waarmee je inzicht krijgt in je inkomsten en uitgaven. Bovendien zou je er zelfs geld mee besparen. Dyme is vermoedelijk de populairste en in deze review kijken we of dat terecht is.

Dyme app review

Het is tegenwoordig makkelijker dan ooit om het overzicht op je financiën kwijt te raken. Persoonlijk weet ik best hoeveel geld er ongeveer binnenkomt, maar heb ik bijvoorbeeld geen idee hoeveel abonnementen er op mijn naam staan. Dyme kan daarbij helpen. Deze app geeft je zicht op je inkomsten en uitgaven en brengt deze onder in categorieën. Zo zie je in één oogopslag dat je weer te veel geld hebt besteed in hippe koffietentjes.

Je kunt je financiën natuurlijk ook zelf in kaart brengen, maar dat is vrij veel en behoorlijk saai werk. Het vernieuwende aan Dyme is dat de app zijn werk vrijwel helemaal automatisch doet. Daar heb je wel wat vertrouwen voor nodig. Het eerste wat Dyme vraagt is namelijk een koppeling met je bankrekening. Die verbinding is gelukkig beveiligd volgens dezelfde protocollen die je bank hanteert. Bovendien is Dyme een officiële betaaldienstverlener met een echte bankvergunning. De app werkt met ING, ABN AMRO, Rabobank, bunq, SNS, ASN, Regiobank en Triodos.

Handig digitaal huishoudboekje

Als de koppeling tot stand is gebracht, krijg je direct een aantal overzichtelijke pagina’s voorgeschoteld. Op basis van oude transacties voorspelt Dyme wanneer je welke afschrijvingen kunt verwachten. Zo kijk je heel eenvoudig in de toekomst. Sommige bank-apps bieden deze functie ook, maar Dyme lijkt wel wat accurater.

Erg handig is verder de grafiek die aantoont hoe je saldo zich ontwikkelt. Zo merk je bijvoorbeeld in welk deel van de maand je geld het snelst de deur uit vliegt. Het tabblad ‘Inzicht’ groepeert je inkomsten en uitgaven in verschillende categorieën. Dat werkt heel goed. Als de app toch eens een foutje maakt, kun je een bepaalde transactie handmatig in een andere groep onderbrengen.

Dyme wil echter méér zijn dan een huishoudboekje. De app belooft namelijk dat je flink wat geld kunt besparen met de app. Laten we kijken of dat klopt.

Zal ik uw abonnement oversluiten?

Dyme biedt aan om namens mij de Volkskrant te bellen en te onderhandelen over mijn abonnement. Als het lukt om de prijs naar beneden te krijgen, delen we de winst. Ik bespaar 70 procent van het verschil, Dyme strijkt de overige 30 procent op. Het scheelt een mogelijk ongemakkelijk telefoontje, maar daar betaal je dus wel voor. Bovendien geeft de app expliciet aan dat ze zullen proberen om een nieuw 1-jarig abonnement af te sluiten. Momenteel kan ik maandelijks opzeggen. Ik laat het aanbod daarom schieten.

Een soortgelijk voorstel krijg ik over mijn energiecontract. Een ‘getrainde adviseur’ zal op vergelijkend onderzoek uitgaan. Als er goedkopere opties zijn, word ik overgezet naar die betreffende aanbieder. Daar betaal ik niets voor, maar Dyme krijgt wel een vergoeding van mijn nieuwe energieboer. Gezien de huidige tarieven blijf ik maar even zitten waar ik zit.

Je kúnt dus inderdaad zeker geld besparen met Dyme. Je moet wel zin hebben om bijvoorbeeld over te stappen van leverancier.

Betaalde functies

De schoorsteen moet roken en dus biedt Dyme ook twee betaalde abonnementen aan: Dyme Silver (6,99 euro per maand/44,99 euro per jaar) en Dyme Gold (9,99 euro per maand/59,99 euro per jaar).

Beide abonnementen bieden een paar voordelen. Zo kun je zelf categorieën maken om je uitgaven in onder te brengen. Ook kun je Dyme als betalende klant automatisch abonnementen voor je laten opzeggen. Daarnaast kun je je data exporteren naar een Excel-bestand en krijg je voorrang bij de helpdesk. Het Gold-abonnement voegt daar nog de mogelijkheid om budgetten in te stellen aan toe. Op die manier kun je zelf een plafond instellen voor al die latte macchiato’s.

Iedereen moet natuurlijk zelf bepalen hoe nuttig deze functies zijn. Persoonlijk vind ik de prijs van de abonnementen behoorlijk hoog voor wat je krijgt. De basisfuncties zijn me veel meer waard en die zijn gratis. Dyme belooft in de toekomst wel nieuwe mogelijkheden naar Silver en Gold te brengen.

Conclusie Dyme review

Zoals je in deze review hebt kunnen lezen, ben ik best enthousiast over Dyme. Maar dan gaat het wel om het gratis gedeelte van de app, dat een prima digitaal huishoudboekje vormt. De betaalde functies zijn te mager. Ook over de claim dat je geld kunt besparen met Dyme ben ik kritisch. Natuurlijk ben je goedkoper uit als je abonnementen opzegt of Dyme laat vragen om korting. Je kunt echter nóg meer geld besparen door dat gewoon zelf te doen.

Dit maandthema wordt gesponsord door OPPO. OPPO heeft geen invloed op de inhoud van de artikelen die de redactie van Android Planet publiceert.