Eufy SmartTrack Card E40 review: stijlvolle tracker is dunner dan ooit

Deze nieuwe tracker van Eufy is al uit in de Verenigde Staten en komt ook naar Nederland. Hier lees je of deze slimme gadget de moeite is om straks in huis te halen.

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Eufy brengt nieuwe bluetooth tracker uit

Anker Innovations is een technologiebedrijf uit China bekend van onder andere thuisbatterijen, opladers en powerbanks. Wie op zoek is naar smart home-producten en andere slimme apparaten, komt uit bij Eufy (een submerk van Anker). Vooral de videodeurbellen zijn erg bekend, maar ook de beveiligingscamera’s, robotstofzuigers en babyfoons vind je inmiddels in menig huishouden. Wat je misschien niet wist, is dat Eufy ook trackers maakt.

De nieuwste bluetooth tracker van Eufy, de SmartTrack Card E40, zit al een aantal weken in onze pasjeshouder. In deze review ontdek je of deze gadget zijn adviesprijs (39,99 euro) waard is en wat de E40 beter en minder goed maakt dan z’n voorganger.

Pluspunten Schappelijke aanschafprijs

Schappelijke aanschafprijs Werkt nu ook met Android

Werkt nu ook met Android Laden is simpeler geworden

Laden is simpeler geworden Ziet er stijlvol uit

Ziet er stijlvol uit Dunner dan vorige generatie … Minpunten … maar nog steeds dikker dan pasje

… maar nog steeds dikker dan pasje Geen oplader meer in doos

Geen oplader meer in doos Accuduur meer dan gehalveerd

Wat zijn bluetooth trackers?

Een bluetooth-tracker is een klein apparaatje dat je aan een voorwerp bevestigt zodat je de kans vergroot om het terug te vinden. Trackers zijn er in verschillende vormen, zoals druppelvormige trackers, ronde tags of pasjes. Ze lijken momenteel aan populariteit te winnen. Zo bracht Google onlangs de Pixel Tag uit. Rugzakken, portemonnees, sleutels, koffers en fietsen behoren tot de voorwerpen waar trackers zoal voor gebruikt worden.

Het idee is simpel: je voegt de tracker eerst toe aan een app en bevestigt ‘m vervolgens aan een waardevol item. Ben je dat item kwijt, dan laat je de tracker via de app een geluidje afspelen. Handig als je weet dat je spullen ergens in huis of een andere kleine ruimte liggen en je nog verbinding kunt maken met de tracker via bluetooth.

Ben je je spullen ergens onderweg kwijtgeraakt of op een drukke locatie? Dan kun je gebruikmaken van locatiebepaling via de app Vind-plek van Google. Vind-plek gebruikt een netwerk van andere Android-apparaten om de tracker te detecteren. De locatie van het Android-apparaat dat de tracker heeft waargenomen, wordt vervolgens versleuteld via het netwerk doorgegeven.

Zo kun je zien waar je tracker zich bevindt of waar deze voor het laatst is gesignaleerd. Eenmaal in de buurt kun je via bluetooth verbinding maken met de tracker en een geluidssignaal laten afspelen, zodat je hem gemakkelijker kunt terugvinden.

Dunner dan ooit, maar nog steeds wat te dik

Dé grote vraag bij trackers in de vorm van een pasje is natuurlijk: hoe dun is ‘ie precies? Het antwoord bepaalt in hoeverre de tracker in je portemonnee of pasjeshouder past. In ons geval is dat een pasjeshouder met plek voor zes pasjes. Inhoud: een kantoorpasje, OV-kaart, rijbewijs, creditcard en twee pinpassen van allemaal zo’n 0,76 millimeter dik.

De SmartTrack Card E40 is met 1,7 millimeter een flink stuk dunner dan de E30 (2,6 millimeter). Dat juichen we enorm toe. Voor wie geen idee heeft: 1,7 millimeter komt ongeveer overeen met de dikte van een munt van 1, 2 of 5 eurocent.

Toch heeft de snelle rekenaar al gezien dat we twee pasjes moeten opofferen om de tracker tussen de andere pasjes te krijgen. Dat is eigenlijk geen optie, want de zes pasjes die er momenteel in zitten, worden op dagelijkse of wekelijkse basis gebruikt.

Vandaar dat we moesten uitwijken naar de extra ruimtes in de pasjeshouder (zie foto hierboven). Dat ging overigens redelijk soepel: het pasje zit niet in de weg en de pasjeshouder gaat nog goed dicht met het knoopje. Precies wat je wil.

Benieuwd hoe de dikte van de E40 zich verhoudt tot enkele concurrenten? De UGREEN FineTrack Slim G is ook 1,7 millimeter. De Elysian Tracker Card is 1,6 millimeter en daarmee de dunste die we zo snel konden vinden. De Chipolo Card Tracker is 2,5 millimeter en de Life360 Tile Slim 2,5 of 3,0 millimeter (diverse uitvoeringen). Dat maakt de E40 dus een serieuze kandidaat als jij graag een zo dun mogelijke tracker aanschaft.

Twee apps die elkaar aanvullen: één is een must

Zoals in de intro al uitgelegd, begint het gebruiken van een tracker eigenlijk altijd met het installeren van een app. In dit geval zijn er twee interessante apps om te bekijken.

Vind-plek

Vind-plek is de belangrijkste. Je installeert deze app van Google op je telefoon zodat je de E40 kunt terugvinden via het Google-netwerk. Je ziet dan op een kaartje waar de telefoon én de tracker zich bevinden (laatst bekende locatie). Inzoomen op het kaartje is uiteraard mogelijk voor een zo precies mogelijke locatie. Je kunt die locatie ook met iemand delen, zodat die persoon in jou plaats kan zoeken naar je verloren item. Hieronder (middelste afbeelding) zie je nog meer functies in de Vind-plek-app.

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Eufy-app

Voor aanvullende functies download je de Eufy-app. Je maakt eenvoudig een account aan en voegt de tracker daarna aan deze app toe. Dat doe je door de tracker te selecteren en de knop op de tracker drie seconden in te drukken. Je geeft uiteraard weer toegang tot bluetooth en locatie en stelt eventueel extra encryptie in.Dan ben je eigenlijk al klaar en kun je gebruikmaken van de app.

Een geinige functie is dat je kunt dubbeltikken op de E40 om je telefoon over te laten gaan. Handig als je die kwijt bent. Daarnaast kun je je contactgegevens invoeren. Mocht je de tracker ooit verliezen en iemand vindt die, dan krijgt diegene toegang tot je contactgegevens door de qr-code op de achterkant van de tracker te scannen. Dit heet ‘Modus verloren’.

In de eufy-app krijg je tijdens het installatieproces overigens ook de optie om de tracker toe te voegen aan Vind-plek, mocht je dat nog niet gedaan hebben. Als je bovenstaande functies niet gaat gebruiken, adviseren we om de Eufy-app niet te installeren en het te houden bij Vind-plek. Scheelt toch weer een app in je overzicht.

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De E40-tracker in de praktijk

Ervaringen in huis

De afgelopen weken zijn we de pasjeshouder (met de tracker er natuurlijk in) op verschillende plekken in huis ‘kwijtgeraakt’. Uiteraard op alle verdiepingen, om zo te testen of het geluidssignaal hard genoeg was om de tracker terug te vinden. In vrijwel alle gevallen dat een fluitje van een cent. Niet omdat het geluid hard genoeg is om door muren en deuren heen te klinken – dat zeker niet – maar omdat je iedere verdieping af kunt gaan en uiteindelijk de tracker wel ergens hoort piepen.

Ervaringen buitenshuis

We hebben iemand met de pasjeshouder naar verschillende plekken laten fietsen. Aan ons de taak om met Vind-plek de locatie te achterhalen. Dat ging op zich goed, maar wel met een kanttekening: de kans om de pasjeshouder terug te vinden, bleek afhankelijk van apparaten in de buurt van de tracker. Dat zit zo.

Op plekken waar veel mensen waren, konden we de locatie van de tracker redelijk precies in de app zien. Eenmaal dichtbij kwam de tracker binnen bluetooth-bereik van onze telefoon en konden we een geluidssignaal laten afspelen. Hebbes!

Op rustige plekken daarentegen, kregen we de actuele locatie van de tracker helaas niet in de app te zien. We zagen alleen de locatie waar de tracker voor het laatst was waargenomen. Als er na die laatste waarneming geen geschikt apparaat meer in de buurt van de tracker is geweest, krijgt de app immers geen nieuwe locatie door.

E40 vs E30: overeenkomsten en verschillen

Design

De nieuwe generatie heeft een minimalistischer ontwerp: de E40 is niet alleen dunner, maar oogt ook strakker. Dat komt omdat het oplaadpoortje van de E30 is verdwenen. Die kon je opladen met een los blokje dat je op de goede plek moest klikken.

Bij de E40 gaat opladen overigens nog steeds magnetisch, maar er is geen blokje meer nodig omdat de techniek is weggewerkt in de tracker. Je legt ‘m simpelweg op een magnetische lader, wat erg gebruiksvriendelijk is. Dat heeft echter ook een nadeel, zoals je bij het kopje ‘In de doos’ zult zien.

Batterijduur

Minder goed nieuws is dat de batterijduur op één lading niet meer een heel jaar is. De E40 moet je volgens Eufy eens in de vijf maanden opladen. Dat is nog steeds erg netjes en een kleine moeite. Toch is het een nadeel vergeleken bij de E30. We hebben de tracker nog niet lang genoeg in de pasjeshouder om de belofte van vijf maanden te kunnen toetsen. We gaan ervanuit dat dit min of meer klopt en zullen dan ook niet moeilijk doen als in januari 2027 blijkt dat de batterijduur een weekje of twee afwijkt.

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Geluid

Dankzij het luide alarm van 80 decibel van de SmartTrack Card E40 hoor je ‘m ook als het ergens rumoerig is. Daarmee is hij even luid als de E30. Uiteraard zou een hoger volume kunnen helpen bij het terugvinden ervan, maar een grotere speaker zou wellicht ten koste kunnen gaan van de dikte van het pasje. Dat vinden we het niet waard.

Ecosysteem

De E30 werkte alleen nog maar met de Zoek Mijn-functie (en app) van Apple. Als dat bij de nieuwste generatie nog steeds het geval zou zijn, hadden we die op Android Planet natuurlijk nooit besproken. Gelukkig is de E40 ook voor Android-gebruikers een optie. Een slimme zet, want zo vergroot Eufy de markt met potentiële kopers aanzienlijk.

In de doos

Waar je bij de vorige generatie nog een vol doosje had met naast de tracker ook een usb-c-kabel én magnetische oplaadadapter, vind je die accessoires bij de E40 niet meer. Jammer, maar we zien dit bij smartphones en -watches ook vaker. Dit is zowel een kostenbesparing vanuit de fabrikant als een poging om consumenten kabeltjes te laten recyclen.

Het gemis van een magnetische oplader voel je een stuk meer. Voor een paar tientjes koop je er een, wat de totale aanschafprijs om de E40 te gebruiken al gauw met zo´n vijftig procent verhoogt. Voordeel is wel dat het opladen met zo’n lader zoals gezegd wat praktischer is en dat de tracker fraaier en cleaner oogt zonder oplaadpoortje.

Conclusie

Wie nog een bluetooth tracker zoekt voor in z’n pasjeshouder of portemonnee, moet de Eufy SmartTrack Card E40 zeker overwegen. Voor de prijs van het pasje hoef je het waarschijnlijk niet te laten. Houd er alleen wel rekening mee dat je na vijf maanden de eerste laadbeurt moet doen met een lader die niet meer standaard in de doos zit. De tracker is dunner dan ooit, ziet er strak uit en werkt zoals gezegd nu ook met Android. Door de tracker te koppelen aan de Vind-plek-app en de Eufy-app, heb je alle mogelijke functies tot je beschikking. Of je kiest alleen voor Vind-plek, dat kan ook. De E40 is geen perfecte tracker, maar komt wel aardig in de buurt. Wie de accuduur van vijf maanden nog steeds ruim genoeg vindt of toevallig al een magnetische lader in huis heeft, kan eigenlijk niet om deze stijlvolle bluetooth tracker heen.

Kopen

De SmartTrack Card E40 is zoals gezegd al uit in de Verenigde Staten. De E40 is binnenkort ook bij ons verkrijgbaar via diverse retailers met een adviesprijs van 39,99 euro. De voorganger, de E30, koop je momenteel voor 34,99 euro.

Reviews op Android Planet

Op Android Planet testen we het hele jaar door de nieuwste apparatuur als smartphones, smartwatches, draadloze oordopjes en gadgets als bluetooth trackers. Dit doen we met een team van redacteurs dat al jaren in de techwereld actief is en al heel wat apparaten voorbij heeft zien komen – én dus heeft getest. We beschikken over de nodige ervaring.

De reviews stellen we – net als alle andere content op de website – met veel tijd, zorg en aandacht samen. Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone mag verwachten en wat de belangrijkste plus- en minpunten zijn.

In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is. De apparatuur die we testen gebruiken we minimaal een week als daily driver. Hierdoor weten we precies hoe de nieuwste producten in de praktijk bevallen.

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