Fairphone 4 review: duurzaamheid komt met een prijs

De splinternieuwe Fairphone 4 is eenvoudig te repareren, heeft vijf jaar garantie en is op een zo duurzaam mogelijke manier geproduceerd. Drie punten waarop de Nederlandse smartphone zich op papier onderscheidt van de concurrentie. In deze Fairphone 4 review lees je of het toestel ook echt een goede keuze is.

Dit is onze Fairphone 4 review

De Fairphone 4 is de nieuwste smartphone van het Nederlandse bedrijf en verschijnt binnenkort voor een adviesprijs vanaf 579 euro. Android Planet heeft het toestel al een ruime week kunnen testen en in deze Fairphone 4 review lees je onze ervaringen met de bijzondere smartphone. De eerste ervaring is al positief: bij het openen van de verpakking wordt duidelijk dat je vijf jaar garantie krijgt op het toestel. Andere smartphonemerken geven twee of drie (Nokia) jaar garantie.

Zelf de smartphone repareren

Fairphone hoopt dat jij zo lang mogelijk met je smartphone doet en mikt zelf op een levensduur van vijf jaar. Omdat een toestel in die tijd een keer kan vallen of op een andere manier schade kan oplopen, is de Fairphone 4 zo ontworpen dat je hem eenvoudig uit elkaar kan halen en onderdelen kan repareren. Een filosofie die je misschien kent van voorgaande Fairphone-toestellen. De achterkant van de Fairphone 4 is nog wat makkelijker los te halen, waarna je de accu er uithaalt en de schroevendraaier erbij pakt.





Draai acht schroefjes los en je kan het scherm vervangen, om maar een voorbeeld te noemen. Ook onderdelen als de camera’s, luidspreker, usb-c-aansluiting en microfoon zijn te vervangen. Fairphone verkoopt reserve-onderdelen via zijn website en belooft dit minimaal vijf jaar te doen. Voor een paar tientjes kun je zo zelf (eenvoudig) het scherm repareren of een nieuwe accu nemen als de huidige versleten is. Wij zijn groot fan van deze gebruiksvriendelijke aanpak en vinden het één van de belangrijkste redenen om een Fairphone-telefoon te verkiezen boven de concurrentie. Andere smartphones zijn namelijk niet zelf te repareren.

Groter ontwerp zonder koptelefoonpoort

De Fairphone 4 komt luxe over met zijn aluminium frame en heeft een betrouwbare vingerafdrukscanner in de aan- en uitknop (op de rechterzijkant).

Het modulaire ontwerp maakt de Fairphone 4 wel dikker en zwaarder dan andere smartphones. Een aandachtspunt, maar wij vinden het toestel niet te lomp. Om het formaat van de Fairphone 4 te duiden, hebben we ‘m naast de OnePlus 9 Pro gelegd. Die heeft een groter scherm en een grotere accu, maar is zoals je op onderstaande foto’s ziet wel slanker.





Een feature die overigens voor het eerst ontbreekt op een Fairphone-smartphone, is de koptelefoonpoort. Volgens Fairphone is die geschrapt om de modulaire behuizing van de Fairphone 4 beter waterbestendig te maken. Een argument waar wij in kunnen komen. De smartphone overleeft dankzij zijn IP54-certificering een regenbui zonder schade op te lopen. Wie zijn oude setje oordopjes of koptelefoon wil aansluiten, kan een usb-c-naar-3,5mm-adapter kopen en die op de Fairphone 4 aansluiten.

Oog voor mens en milieu

De Fairphone 4 is niet alleen ontwikkeld om zo lang mogelijk mee te gaan, het toestel is ook zo duurzaam mogelijk ontwikkeld. Een aspect waar Fairphone al sinds zijn start in 2013 mee adverteert en jaarlijks vooruitgang mee boekt. Zo bevat de Fairphone 4 nog meer duurzaam gewonnen materialen en is de achterkant gemaakt van honderd procent gerecycled plastic. Fairphone zegt zijn keten van (toe)leveranciers verder te verduurzamen door de werkomstandigheden van arbeiders te verbeteren. De fabrikant belooft daarnaast voor elke verkochte Fairphone 4 een oude smartphone te recyclen.

Wie een smartphone wil die met oog voor mens en milieu ontwikkeld is, kan al jaren het beste een Fairphone-model nemen. De Fairphone 4 legt de lat weer wat hoger en daagt de concurrentie zo verder uit. Alleen doet die concurrentie nog weinig. Apple deelt regelmatig cijfers over zijn verduurzamingsplannen, maar andere merken houden zich stil over hun impact op het milieu.

Om het milieu te sparen, vind je geen usb-c-kabel en oplaadadapter in de doos van de Fairphone 4. Een logische keuze voor deze duurzame smartphone.

Specificaties zijn ‘gewoon goed’

Dat de Fairphone 4 tientallen euro’s duurder is dan de Fairphone 3 Plus uit 2020, komt met name omdat Fairphone voor aanzienlijk betere specificaties gekozen heeft. Van meer werk- en opslaggeheugen tot een snellere processor en nieuwe features als 5G en e-sim: de Fairphone 4 zit vol verbeteringen. In de praktijk is de Fairphone 4 een complete smartphone die qua specificaties jaren meekan, wat je gezien de verkoopprijs ook mag verwachten. Wel is het goed om op te merken dat de specificaties van het toestel niet op alle vlakken mee kunnen komen met de concurrentie.

Zo heeft de Fairphone 4 een 6,3 inch lcd-scherm, waar veel alternatieve telefoons een kleurrijker oled-display hebben. De verversingssnelheid is met 60Hz bovendien lager dan gebruikelijk (120Hz), waardoor het scherm minder soepel oogt.

En de gebruikte Snapdragon 750G-processor is vlot genoeg, maar vooral bekend uit de OnePlus Nord CE 5G en Samsung Galaxy A42 5G. Toestellen die honderden euro’s goedkoper zijn. Smartphones die hetzelfde kosten als de Fairphone 4, zijn beduidend sneller en daarom toekomstbestendiger.

Twee modellen en snelladen

Fairphone stopt wel een gebruikelijke hoeveelheid werk- en opslaggeheugen in de Fairphone 4. Het basismodel van 579 euro heeft 6GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Voor 649 euro koop je een variant met 8GB/256GB geheugen – aan te raden als je zo lang mogelijk met de smartphone wil doen.

De 3905 mAh-accu is niet opvallend groot, maar gaat bij normaal gebruik een volle dag mee. Opladen gaat via de usb-c-poort en als gezegd dien je zelf een oplader te regelen. Prettig is dat de smartphone snelladen ondersteunt. Met een 30 Watt-adapter laadt de accu in een half uur voor de helft op. De resterende helft duurt wat langer.





Fairphone 4 review: camera’s kunnen beter

Op de achterkant van de Fairphone 4 zijn twee camera’s geplaatst. Het gaat om een 48 megapixel-hoofdcamera en een 48 megapixel-groothoeklens, aangevuld met een Time-of-Flight-sensor om snel scherp te stellen. De groothoekcamera heeft autofocus en kan daarom ook macrofoto’s schieten, dus van heel dichtbij.

Na een week zijn we nog niet helemaal overtuigd van de foto- en videokwaliteit van de Fairphone 4. We hebben het idee dat er meer uit de camera’s te halen valt als Fairphone de achterliggende software weet te optimaliseren. De fabrikant zegt hier inderdaad aan te werken en belooft de komende maanden meerdere software-updates uit te brengen die tot betere foto’s en video’s moeten leiden.

Dat is goed om rekening mee te houden, maar als je interesse hebt in een Fairphone 4, wil je ook weten hoe de camera’s op dit moment presteren. Daarom vind je hieronder een serie foto’s die we afgelopen week geschoten hebben op de automatische stand. Met name de belichting en scherpte van sommige delen van de foto kunnen en moeten beter gezien de prijs.

Om het grote blikveld en kwaliteit van de groothoekcamera te demonstreren, hebben we ook wat foto’s met de normale en groothoekcamera gemaakt. Die serie zie je hieronder.









Fairphone levert de Fairphone 4 met Android 11 en belooft de smartphone vijf jaar ‘soepel en veilig’ te houden. Een fijne belofte dat echter niet gelijkstaat aan vijf jaar updates. Want in gesprek met Android Planet garandeert Fairphone twee jaar versie-updates, naar Android 12 en 13. Het bedrijf hoopt daarna ook Android 14 en 15 uit te kunnen rollen.

Beveiligingsupdates komen de eerste twee jaar elke maand beschikbaar, aldus Fairphone. En daarna? Daar doet de fabrikant nog geen uitspraken over. Jammer, want van vrijwel alle concurrerende smartphones is wel duidelijk tot wanneer ze beveiligingsupdates krijgen. Die updates dichten door Google opgeloste kwetsbaarheden in de Android-software en zijn een belangrijke factor om je smartphone veilig te kunnen blijven gebruiken.

Grote vraag is ook in welk tempo Fairphone versie- en beveiligingsupdates kan uitrollen. Ervaringen met voorgaande Fairphone-toestellen leren dat de fabrikant vrijwel altijd langer nodig heeft dan grote merken, waardoor gebruikers langer moeten wachten op nieuwe features en de veiligste software.

Los van het updatebeleid is de software erg prettig. Fairphone past de Android 11-software nauwelijks visueel aan, voegt geen nutteloze features toe en installeert ook geen overbodige apps mee. De software-ervaring doet hiermee denken aan de stock-Androidversie van Google Pixel-telefoons en Nokia’s Android One-toestellen.

Conclusie Fairphone 4 review

De Fairphone 4 is de vierde smartphone van de eigenzinnige Nederlandse fabrikant en een duidelijke upgrade ten opzichte van zijn voorgangers. Het toestel bevat nog meer duurzaam gewonnen grondstoffen, is weer wat eenvoudiger te repareren en heeft betere specificaties. Met de Fairphone 4 haal je de meest duurzame smartphone in huis, afkomstig van een merk dat hoopt dat je de telefoon vijf jaar gaat gebruiken.

De strategie van Fairphone is naar onze mening een voorbeeld voor de smartphoneindustrie, die als geheel helaas nog meer om winst draait dan om duurzaam gebruik en aandacht voor mens en milieu. Fairphone laat – al jaren – zien dat het heel anders kan, maar doet nog niet alles goed. Zo heeft de fabrikant nog weken tot maanden nodig om de foto- en videokwaliteit van de Fairphone 4 te verbeteren, wat broodnodig maar ook vreemd is omdat de smartphone binnenkort uitkomt. Ook vreemd vinden we het nogal vrijblijvende en tot dusver korte updatebeleid voor een toestel met een geadverteerde levensduur van zeker vijf jaar. Als Fairphone deze aandachtspunten weet te verbeteren, wordt de Fairphone 4 een nog betere keuze.

Fairphone 4 kopen

De Fairphone 4 is vanaf eind oktober te koop via het eigen kanaal, maar komt ook bij verschillende verkooppunten in de digitale schappen te liggen. De adviesprijs voor het 6/128GB-model ligt op 579 euro. De versie met 8GB RAM en 256GB opslag kost 649 euro.