Fairphone 6 Plus review: duurzame smartphone zet een tandje bij

De nieuwe Fairphone 6 Plus is sneller dan ooit, duurzaam én modulair. Hoe groot zijn de upgrades in de praktijk? Tijd voor de review!

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Dit is de review van de Fairphone 6 Plus

Een jaar na de release van de Fairphone 6 komt het Nederlandse smartphonemerk met een verbeterde versie. De Fairphone 6 Plus – of Fairphone Gen 6+ – is nu te bestellen en heeft een adviesprijs van 649 euro. Daarmee is de smartphone 50 euro duurder dan zijn voorganger.

Dat deed Fairphone overigens al een keer eerder, toen in 2020 de Fairphone 3 Plus werd uitgebracht. De verschillen met de ‘normale’ Fairphone 3 waren niet enorm groot, al kreeg je wel verbeterde camera’s en een duurzamer ontwerp. De prijs steeg toen van 450 naar 469 euro.

De Fairphone Gen 6+ verschijnt in een flitsend nieuw kleurtje, maar lijkt verder sterk op zijn voorganger. In deze beknopte review nemen we onze ervaringen met je door, dus laten we snel beginnen!

Het reviewexemplaar van de Fairphone Gen 6 Plus is beschikbaar gesteld door Fairphone.

Iets sneller, maar niet veel

De Fairphone 6 Plus ziet er op het nieuwe blauwe kleurtje na vrijwel hetzelfde uit als zijn voorganger. Onder de motorkap is wel het één en ander veranderd, want de smartphone wordt aangedreven door een Snapdragon 7s Gen 4-processor. Die is ietsjes sneller dan de 7s Gen 3 van de Fairphone 6, al zijn de verschillen klein.

In de praktijk is de Fairphone 6 Plus gelukkig een vlotte smartphone. Bij normaal gebruik voelt de telefoon snel aan en zul je niet vaak haperingen zien. Met de nadruk op ‘niet vaak’, want het toestel heeft de neiging om op de meest willekeurige momenten heel kort te stotteren.

Bijvoorbeeld als je multitaskt en teruggaat naar je homescreen. Ook heeft de telefoon het moeilijk met de galerij-app van Fairphone zelf, al is deze app nog niet helemaal af. Het komt gelukkig maar af en toe voor, maar houd er wel rekening mee dat er snellere smartphones te vinden zijn voor 649 euro (of minder).

Waar de geheugenprijzen door het dak gaan en sommige fabrikanten minder werkgeheugen in telefoons stoppen, zit er in de Fairphone 6 Plus juist méér RAM. Het toestel heeft 12GB werkgeheugen en is daarmee sneller en toekomstbestendiger dan zijn voorganger. Die heeft 8GB en blijft overigens te koop, mocht je het extra geheugen niet nodig hebben.

De vingerafdrukscanner zit aan de rechterkant verwerkt in de aan/uit-knop. Hij werkt goed, maar is een beetje ongelukkig geplaatst. Als je het toestel op tafel of bureau hebt liggen en je wil ‘m met je duim ontgrendelen, druk je vaak per ongeluk met je andere vinger de volumeknop in. Het resultaat: de Fairphone maakt een screenshot en binnen een mum van tijd staat je galerij-app vol met nutteloze schermafbeeldingen.

Camera’s zijn hetzelfde

De Fairphone 6 Plus beschikt over precies dezelfde camera’s als zijn voorganger. Dat betekent dat de telefoon kiekjes maakt met een 50 megapixel-hoofdcamera en 13 megapixel-groothoeklens. In onze Fairphone 6 review van vorig jaar lees je hoe de camera’s presteren.

Lang verhaal kort: de camera’s maken bij genoeg daglicht prima kiekjes, maar zijn geen hoogvliegers. Als je goed kijkt, ontbreekt er vaak scherpte en in het donker hebben de lenzen het behoorlijk lastig. Ook is er geen telelens aanwezig, waardoor je afhankelijk bent van digitaal inzoomen. Dat levert helaas matige foto’s op.

Repareerbaar

De Fairphone 6 Plus is opnieuw modulair, waardoor je accessoires op het toestel kan bevestigen. Denk aan een pasjeshouder, vingerlus en koord. Die schaf je los aan voor 27,95 euro, al is het koord met 29,95 euro ietsjes duurder. Fairphone verkoopt ook hoesjes, waarvan de goedkoopste 29,95 euro kost.

Ook is het weer mogelijk om zelf onderdelen te vervangen. Dat zijn er twaalf in totaal, waaronder de usb-c-poort, camera’s, batterij, het scherm en de speaker. De prijzen van nieuwe onderdelen lopen uiteen: een usb-c-poort kost 19,95 euro, terwijl een nieuw scherm voor 89,95 euro wordt verkocht.

Volgens Fairphone kun je de meeste onderdelen binnen een paar minuten vervangen en in video’s begeleidt de fabrikant je bij een reparatie. Het installeren van een accessoire, zoals de pasjeshouder, is in ieder geval erg simpel. Met een schroevendraaier draai je de twee schroefjes achterop los en je klikt de houder zo ‘in’ de behuizing.

Fairphone kiest voor een kale versie van Android en dat is in onze ogen altijd een pluspunt. Zo is er geen bloatware aanwezig en staan alleen de bekende Google-apps op het toestel. De schone Android-software zorgt er ook voor dat de Fairphone 6 Plus lekker vlot en overzichtelijk aanvoelt.

Ook met het updatebeleid zit het wel snor. Fairphone belooft de smartphone tot 2033 te ondersteunen en minstens zes grote Android-versie-upgrades uit te brengen. Je hoeft je de komende jaren dus geen zorgen te maken dat je toffe nieuwe features misloopt.

Als we dan toch een minpuntje moeten noemen, is dat de Fairphone Gen 6+ lanceert met Android 16, terwijl versie 17 al een tijdje uit is. Het is niet duidelijk wanneer de telefoon alsnog een update krijgt, maar we hopen dat dit niet al te lang duurt.

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Fairphone Moments

Met de knalgele schakelaar aan de zijkant activeer je Fairphone Moments. Met deze functie maak je de smartphone tijdelijk ‘dommer’, omdat je dan slechts toegang hebt tot een handjevol apps. Zie het als een focusmodus die zorgt dat je minder wordt afgeleid door je smartphone.

Op de Fairphone 6 Plus is Moments iets uitgebreider, al werkt de basis hetzelfde. Je kan zelf een Moment maken, of er eentje kiezen die al op het toestel staat. Zet je Moments aan, dan krijg je een simpele interface te zien met de vijf apps die je kan openen. Bij ‘Essentials’ zijn dat bijvoorbeeld de camera-app, Chrome, Google Maps, Berichten en Telefoon.

Je kan de fysieke schakelaar ook voor andere dingen gebruiken. In de instellingen kun je bijvoorbeeld kiezen dat de niet storen-modus wordt in- of uitgeschakeld, de zaklamp aan gaat of de vliegtuigmodus wordt geactiveerd. Je bent dus niet verplicht om Fairphone Moments te gebruiken.

Accuduur is hooguit oké

In de Fairphone Gen 6+ zit een 4415 mAh-accu, net als bij de vorige Fairphone. Dat is in een tijd waarin fabrikanten steeds grotere batterijen in smartphones stoppen, nogal aan de krappe kant. De accuduur valt in de praktijk ook tegen, zeker als je de Fairphone er gedurende de dag regelmatig bij pakt.

Bij normaal gebruik haal je nog wel het einde van de dag, maar het accupercentage gaat merkbaar sneller omlaag dan bij andere toestellen in dit prijssegment. Zeker als je bijvoorbeeld een tijdje navigeert en af en toe een game speelt, zul je een oplader nodig hebben om tussendoor de accu even een boost te geven.

Opladen gaat met maximaal 30 watt, al moet je zelf voor een usb-c-kabel en lader zorgen. Na 25 minuten is de accu weer voor de helft vol en dat is best netjes. Een hele oplaadbeurt neemt zo’n anderhalf uur in beslag. Een ander voordeel is natuurlijk dat je de batterij zelf kan vervangen als ‘ie na verloop van tijd versleten is. Dat is en blijft een unieke en toffe feature.

Conclusie Fairphone 6 Plus review

De Fairphone 6 Plus is sneller dan zijn voorganger en dat is een fijne verbetering. Dat er tevens meer werkgeheugen aanwezig is voor ‘maar’ 50 euro extra, is ook mooi meegenomen. Verder zijn we te spreken over de fijne software en het updatebeleid.

Voor 649 euro is dit logischerwijs niet de allerbeste smartphone die je kan kopen. Zo zijn er genoeg toestellen te vinden die betere camera’s hebben, langer meegaan op een acculading, sneller zijn en waarschijnlijk kosten ze nog minder ook.

Maar, daar haal je een Fairphone ook niet voor in huis. Het toestel is duurzaam, makkelijk te repareren en gaat jaren mee. De Fairphone 6 Plus is weer iets completer dan zijn voorganger en dat vinden we goed genoeg.

Fairphone 6 Plus kopen

De Fairphone 6 Plus heeft een adviesprijs van 649 euro en is nu in Nederland te bestellen. Het toestel verschijnt in drie kleuren: blauw, zwart en groen. Interesse? De beste prijzen voor een los toestel of eentje met abonnement check je in de vergelijker hieronder.

Reviews op Android Planet

Op Android Planet testen we het hele jaar door de nieuwste smartphones, van budgettoestellen tot telefoons die 1000 euro (of zelfs meer) kosten. Dit doen we met een team van redacteurs dat al jaren in de ‘smartphonewereld’ actief is en al heel wat telefoons voorbij heeft zien komen – én dus heeft getest. We beschikken over de nodige ervaring.

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In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is. De smartphones die we testen gebruiken we minimaal een week als daily driver. Hierdoor weten we precies hoe de nieuwste telefoons in de praktijk bevallen.