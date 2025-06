Hands-on met de Fairphone (Gen. 6): lagere drempel voor duurzaam

Het Nederlandse Fairphone heeft een nieuwe smartphone uitgebracht en wij hebben ‘m al even in de handen gehad. Hoe bevalt ‘ie? Dat lees je hier!

Fairphone (Gen. 6) hands-on preview

Fairphone is hét telefoonmerk dat draait om duurzaamheid en in Amsterdam kondigde de fabrikant deze week de nieuwe Fairphone aan. En ja, het toestel heet officieel De Fairphone, met (Gen. 6) erbij voor de verduidelijking. Na de Fairphone 1 tot en met 5 kiest de fabrikant dus voor een nieuwe benaming, al noemen wij hem ook gewoon de Fairphone 6.

De telefoon is goedkoper met een adviesprijs van 599 euro en past beter bij de verduidelijkte visie en vernieuwde huisstijl die de fabrikant onlangs invoerde.

Ontwerp, repareerbaarheid en accessoires

De Fairphone zelf ziet er frisser uit dan ooit. De telefoon is kleiner, met een schermgrootte van 6,3 inch, en het ontwerp achterop is flink onderhanden genomen. Het meest opvallend zijn de vlakke zijkanten, de drie lenzen achterop en de plastic verwijderbare achterkant die het toestel een frisse snuit geven.

Ook de kleuren spelen daarbij een rol: hij is er in het groen, wit en zwart, met een opvallend accent op de zogeheten Moments-schakelaar, waarover later meer.

De achterkant van de Fairphone 6 haal je wederom gemakkelijk zelf van de telefoon af, al zit ‘ie ditmaal bevestigd met twee schroefjes. Naast het zelf repareren van de telefoon haal je achterkant er ook af om verschillende accessoires te bevestigen, zoals een lanyard of pasjeshouder.

Tof, maar heel uitgebreid is het aanbod (nog) niet. Mogelijk 3D-printen fanatieke gebruikers wel eigen achterkantjes, zoals we zagen bij de modulaire telefoons van CMF.

En zoals Fairphones al jaren hebben, valt de behuizing door de doorsnee gebruiker eenvoudig uit elkaar te halen. Er zijn twaalf onderdelen die je zelf kunt vervangen als deze kapot gaan, waaronder de camera, batterij, oplaadpoort en het scherm.

Helaas spreekt de fabrikant nog steeds niet over het uitwisselen van hardware voor betere specs, zoals een cameramodule met een hogere resolutie of zelfs een snellere chip. Begrijpelijk, maar mogelijk maakt dat de propositie van ‘een telefoon het 8 jaar uithoudt’ nog aantrekkelijker.

Moments-schakelaar

Naast duurzaamheid kwam ook mindfullness voorbij tijdens het lanceringevenement van de Fairphone. En daar dient die Moments-schakelaar dus voor. Deze activeert een speciale launcher, gemaakt om je niet te laten afleiden door apps als sociale media, maar ook pushnotificaties en inkomende oproepen kunnen worden gedempt.

Een woordvoerder van Fairphone vertelde over het ontwikkelen van de Moment-switch en hoe ze geloven dat de fysieke schakelaar gebruikers beter helpt bij het onderscheiden tussen de ‘normale’ modus en de Moments-modus. Toch wil het bedrijf de consument ook niet verbieden om bepaalde apps te gebruiken, wat je weer terugziet in het kunnen personaliseren van de zogeheten Moments, oftewel de selectie van beschikbare apps als de schakelaar is overgehaald.

Ik ben benieuwd hoe de Moments-functie in de praktijk zal bevallen. Tijdens mijn hands-on verschenen er verschillende glitches in beeld, waarbij je op het reguliere thuisscherm terechtkwam en het Moments-menu ineens inbeeld verschijnt. En net als de verschillende anti-afleidingsmodi die we al kennen van Android, is ‘ie met één klik gewoon weer uit te zetten. Een beetje zelfbeheersing blijft dus belangrijk.

Hardware en jarenlange ondersteuning

Fairphone staat over het algemeen niet bekend om de high-end specificaties, maar met de nieuwe Fairphone lijken de consessies op het gebied van hardware minimaal. Zo is het scherm een kleurrijk en scherp amoled-paneel met 120Hz voor soepele animaties.

En ook dat lijkt de Snapdragon 7s Gen 3 die erin zit, goed aan te kunnen. Of hij over acht jaar nog steeds vlot presteert, is natuurlijk afwachten en ook tijdens onze aankomende reviewperiode letten we op de prestaties. Onze bevindingen lees je natuurlijk in de uitgebreide review.

Hoe de hardware – die nu overwegend vlot is – er over acht jaar nog bijstaat, weten we natuurlijk niet, maar Fairphone laat weten er alles aan te doen om gebruikers die periode in ieder geval van een beveiligd toestel te voorzien. De Fairphone krijgt dan ook zeven grote Android-updates, acht jaar aan beveiligingsupdates en vijf jaar fabrieksgarantie.

Uit de doos draait Android 15 op de telefoon, ondanks dat dit nog niet op de Fairphone 4 en 5 te vinden is. Fairphone laat weten dat de Android 15-update snel verschijnt op die telefoons.

Conclusie Fairphone 6 preview

Het is duidelijk: de Fairphone moet een telefoon zijn die jaren meegaat en nog relevant is, zelfs als de nieuwste versie wordt gelanceerd. De fabrikant zorgt dan ook dat zijn apparaten geüpdatet blijven en dat de belangrijkste hardware nog jaren beschikbaar zal zijn, zodat gebruikers deze zelf kunnen vervangen. Hoewel de accessoires mogelijk meer een gimmick zijn, voelt het totaalpakket van de telefoon completer. En zeker tegen de lagere adviesprijs van 599 euro (699 euro bij de voorganger) maakt Fairphone het aantrekkelijker om voor duurzaam te kiezen.

Wat vind jij van de Fairphone? Laat het weten in de reacties onderaan deze pagina!

