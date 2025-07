Fairphone (Gen. 6) review: interessanter dan ooit, maar nog niet perfect

De nieuwe Fairphone is duurzamer dan ooit en beschikt over een aantal toffe upgrades, maar hoe houdt ‘ie stand in het dagelijks leven?

Dit is de Fairphone (Gen. 6) review

Het doel van de zesde Fairphone is weer duidelijk. De fabrikant wil impact maken door eerlijker geproduceerde telefoons uit te brengen die jaren meegaat, door de gebruiker te repareren is en een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk heeft. Op het gebied van hardware maakt de smartphone mooie stappen, maar kan de software wel meekomen?

De telefoon is overigens 100 euro goedkoper dan zijn voorganger. Met een adviesprijs van 599 euro verlaagt de fabrikant mogelijk de drempel om over te stappen op duurzaam. Of de nieuwe Fairphone jouw volgende smartphone zou moeten zijn, lees je in deze review.

Het reviewmodel van de Fairphone (Gen. 6) is ter beschikking gesteld door Fairphone.

Fairphone (Gen. 6) review in het kort

De chip van de Fairphone (Gen. 6) is vlot genoeg voor alledaagse taken, het scherm is kleurrijk, de camera’s maken veelal heldere plaatjes en de batterij gaat gemakkelijk de hele dag mee. De grootste minpunten zitten ‘m voor nu in de software. De nieuwe Moments-schakelaar weet niet altijd of ‘ie aan of uitstaat en de problemen met het geheugenbeheer zorgen er momentel voor dat je niet altijd van de telefoon op aan kunt. Zodra de fabrikant de softwareproblemen oplost, is ‘ie met de lagere adviesprijs het aantrekkelijkste toestel van Fairphone tot nu toe. Al met al voelt de telefoon ook een stuk completer aan, wat fijn is als je er de komende acht jaar mee doorgaat.

Pluspunten Prima chip voor alledaagse taken

Prima chip voor alledaagse taken Strak ontwerp met handige accessoires

Strak ontwerp met handige accessoires Veel onderdelen zelf te vervangen

Veel onderdelen zelf te vervangen Camera’s maken heldere foto’s

Camera’s maken heldere foto’s Acht jaar software-ondersteuning Minpunten Software hapert vaak

Software hapert vaak Moments-modus voegt weinig toe

Moments-modus voegt weinig toe Camera’s niet altijd even scherp

Camera’s niet altijd even scherp Laadsnelheid gemiddeld

Camera’s zijn kleurrijk, maar niet altijd scherp

Hoewel de Fairphone (Gen. 6) drie lenzen achterop heeft, beschikken er maar twee over echte camera’s. Het gaat om een hoofdcamera van 50 megapixel en een groothoeklens van 13 megapixel.

Te beginnen met de hoofdcamera, die in de meeste situaties kleurrijke plaatjes weet vast te leggen. Vooral de nabewerking weet felle delen en donkere delen van foto’s dichter naar elkaar toe te trekken, wat een helder en mooi gebalanceerd eindresultaat oplevert, zonder te besparen op contrast.

Hoofdcamera schiet veelal mooie plaatjes

Ook bij de groothoeklens komen de kleuren en belichting er prima uit. Wat bij beide camera’s helaas tegenvalt, is de scherpte. Foto’s zijn niet per se onscherp, maar wanneer je verder dan 2x inzoomt op een afbeelding houden de plaatjes niet stand. Ook in het donker hebben de camera’s het lastig, wat vaker bewogen beelden oplevert dan we zouden willen.

Hoofdcamera met HDR doet zijn werk Groothoeklens in het donker is niet bepaald scherp Groothoeklens met macro-modus is niet super

De frontcamera heeft een resolutie van 32 megapixel en daarmee maak je prima selfies. Naast de relatief hoge mate van verscherping en contrast, is er niet veel op aan te merken. Video’s schieten doet de Fairphone 6 overigens in maximaal 4K-resolutie. Die beelden worden goed gestabiliseerd en zien er verder prima uit.

Scherm en ontwerp

Met 6,3 inch is de Fairphone een stukje kleiner van vorig jaar, al is er nog steeds een amoled-paneel in de telefoon te vinden. Deze ziet er scherp en kleurrijk uit. Dankzij de 120Hz-ververssnelheid ogen animaties soepel en met de maximale helderheid van 1400 nits is ‘ie buiten in fel daglicht prima af te lezen.

Minder te spreken zijn we over de automatische herlderheid van het scherm. Deze schakelt vrij abrupt en lang niet altijd op tijd. De ene keer kan een kleine verandering van het omgevingslicht er al voor zorgen dat het scherm veel te donker wordt, terwijl hij de andere keer helemaal niet van helderheid verandert. Schakel je die optie uit, dan valt er verder weinig over het scherm te klagen.

Fairphone kiest ook voor een nieuwe ontwerp op haar zesde model. Er is een nieuwe knalgele schakelaar geplaatst, waarover later meer. De zijkanten zijn verder vlak, de cameralenzen zijn los van elkaar in de behuizing verwerkt en de kunststof achterkant is niet langer zonder gereedschap te verwijderen. In plaats daarvan zijn er twee schroeven aanwezig, die het onderste deel van de achterkant in zijn plaats houden.

Deze schroeven spelen een belangrijke rol bij de modulariteit van de Fairphone. Hiermee maak je binnen minuten een koord, pasjeshouder of telefoonring aan het toestel. Deze accessoires zijn los aan te schaffen en kosten rond de 29 euro. En ondanks dat is de telefoon nog IP55-stof- en spatwaterdicht.

Natuurlijk kun je bij ook dit toestel weer zelf onderdelen vervangen zodra deze kapot zijn. Het zijn twaalf onderdelen in totaal, waaronder de cameralenzen, de oplaadpoort, de batterij en het scherm. Die laatste kost je maar 90 euro. Dat is goedkoper dan veel schermreparaties bij anders smartphones, zeker omdat je zelf de reparatie uitvoert.

Fairphone begeleidt je online bij het uitvoeren van de reparaties via video’s en vaak duurt het niet repareren niet langer dan vijf minuten. Is er nou iets wat je niet zelf kan repareren? Dan biedt Fairphone ook nog vijf jaar aan garantie, dat is langer dan iedere andere fabrikant in de Nederlandse smartphonemarkt.

Hardware

Wat de hardware betreft springt de Fairphone er niet bepaald bovenuit, als is dat niet per se slecht. De Fairphone (Gen. 6) draait namelijk op de Snapdragon 7s Gen 3-chip. Die stamt uit 2024 en zien we vooral in middenklassers onder de 450 euro.

Het belangrijkste is echter de ondersteuning van de chip, waarvoor Fairphone nauw samenwerkt met chipmaker Qualcomm. Zo zorgen ze ervoor dat de processor even lang meegaat als de Fairphone zelf. En daarmee doelt het op minstens acht jaar.

Qua prestaties is de chip meer dan geschikt voor alledaagse taken. Denk aan het browsen door internet, je mailbox of social media-feeds. Ook simpele games kan de telefoon prima aan. Ga je zwaardere processen draaien of grafisch intense games spelen? Dan komt de smartphone sneller te kort.

De Fairphone 6 is er in één variant met 8GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte. Ook dat is niets uitzonderlijks, maar prima voor de lichte gebruiker.

Software

Hoewel de Fairphone op hardwaregebied onze verwachting prima wist waar te maken, bleek dit bij de software helaas wel anders. De smartphone draait op Android 15, met een vrij standaard Android-schil. Dat is over het algemeen fijn. Zo zijn er vrijwel geen app vooraf geïnstalleerd, los van de standaard Google en Android-apps, de Fairphone camera-app en Fairphone Moments.

Liever niet afhankelijk van Google-apps? Bekijk dan eens de Fairphone (Gen.6) met e/OS. Dat is een besturingsysteem, zonder de Google Play-diensten.

Toch weet Fairphone de software niet zonder fouten aan te leveren, de ene groter dan de ander. Veruit het vervelendste probleem heeft te maken met het geheugenbeheer. Soms als de telefoon uit slaapstand wordt gewekt, hapert ‘ie voortdurend. Het probleem ligt niet aan de hardware, aangezien het verholpen wordt door het scherm te vergrendelen en ontgrendelen.

Je kunt ook andere functies koppelen aan de Moments-knop. Hier toont de volumeregelaar onzichtbare knoppen

Met de eerder benoemde knalgele schakelaar aan de zijkant van de telefoon schakel je de zogeheten Moments in. Er verschijnt dan een menu dat je enkel toegang geeft tot de apps die jij hiervoor toestemming geeft. Hoewel het voor sommigen mogelijk een goede manier is om niet afgeleid te raken door apps, belletjes en notificaties, waren de verschillende glitches het voor ons niet waard.

Ook schakel je gemakkelijk de Moments-modus per ongeluk in en uit, wanneer je de Fairphone 6 in je broekzak hebt. Daarnaast blijft ‘Niet Storen’ soms aanstaan, zelfs als Moments is uitgeschakeld.

En soms, wanneer Moments is ingeschakeld, kun je volledig gebruik maken van apps die niet toegestaan zijn, waarna het menu ineens het hele beeld weer bedenkt. We begrijpen waar Fairphone met Moments naartoe wil, maar op deze telefoon voelt het alsof de functie gehaast is ontwikkeld.

Omdat vrijwel al onze negatieve ervaringen met de Fairphone 6 door de software komen, hebben we contact opgenomen met de fabrikant. Fairphone laat weten op de hoogte te zijn van de problemen en te werken aan de oplossingen. Die krijgen gebruikers van de telefoon via updates gedurende de zomer van 2025.

Over het updatebeleid gesproken; daar blijft Fairphone een kei in. Al jaren biedt de fabrikant de langste periode aan beveiligingspatches. De Fairphone 6 wordt dan ook acht jaar van die updates voorzien, tot en met 2033. Qua Android-versies mag je er minstens zes verwachten, dus tot en met Android 21. Ook dit draagt bij de lange levensduur van het toestel.

Batterij en laden

Waar bij de Fairphone niet over valt te klagen, is de batterijduur. De smartphone heeft een grotere batterij dan vorig jaar, met een capaciteit van 4415 mAh. Dat is niet de grootste accu op de markt, maar vanwege de relatief lichte software haalde de telefoon tijdens onze testperiode altijd het einde van de dag, met tussen de 10 en 30 procent over. Dat is zelfs bij gebruik van energieslurpende functies, waaronder mobiele hotspot.

De laadsnelheid op de Fairphone 6 is minder indrukwekkend, maar met 30 watt ook niet dramatisch. In de praktijk kost iets meer dan een uur om de telefoon volledig op te laden. Zorg hiervoor wel dat je de juiste oplader hebt, want die wordt niet meegeleverd. Draadloos opladen is helaas niet mogelijk.

Conclusie Fairphone 6 review

Waar je bij de vorige Fairphones beduidend veel inleverde voor een telefoon met een duurzame afkomst, is dat probleem bij de Fairphone (Gen. 6) bijna helemaal verdwenen. De chip is vlot genoeg voor alledaagse taken, het scherm is kleurrijk, de camera’s maken veelal heldere plaatjes en de batterij gaat gemakkelijk de hele dag mee. De grootste minpunten zitten hem voor nu in de software. De nieuwe Moments zijn niet meer dan een veredelde focusmodus met een fysieke schakelaar, die soms niet weet of ‘ie aan of uit staat. Daarnaast zorgen de problemen met het geheugenbeheer er momentel voor dat je niet altijd van de Fairphone 6 op aan kunt. Fairphone verhelpt de problemen gelukkig in een toekomstige update, wat de telefoon dan pas de moeite waard maakt. Natuurlijk heeft deze duurzamere Fairphone niet de beste prijs-kwaliteitverhouding van de smartphonemarkt qua hardware. Maar, met de lagere adviesprijs is hij zeker het aantrekkelijkste toestel van Fairphone tot nu toe. Al met al voelt de telefoon ook een stuk completer aan, wat fijn is als je er de komende acht jaar mee vooruit gaat.

Fairphone Gen 6 kopen?

Lijkt de Fairphone 6 jou wel wat? Dan haal je hem het voordeligst in huis via onze onderstaande prijsvergelijker. Je hebt keuze uit een groene, witte of zwarte variant.

