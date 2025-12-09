Fairphone Fairbuds XL (2025) review: reden voor een upgrade

Wie een duurzame koptelefoon wil, zonder te besparen op audiokwaliteit, is bij de nieuwe Fairbuds XL aan het juiste adres. Dit is onze review.

Dit is de Fairphone Fairbuds XL (2025) review

In 2023 lanceerde het Nederlandse Fairphone haar eerste koptelefoon: de Fairbuds XL. Die koptelefoon viel op vanwege zijn repareerbare ontwerp. Dat is immers waar Fairphone om bekend staat. Nu heeft de duurzame fabrikant een tweede versie van de koptelefoon uitgebracht, die betere geluidkwaliteit moet bieden in nieuwe kleurtjes en met andere materialen.

De adviesprijs van de Fairbuds XL (2025) ligt wederom op 249 euro. Wij hebben de koptelefoon de afgelopen weken getest en vertellen je of we hem zijn prijskaartje waard vinden.

Het reviewmodel van de Fairbuds XL (2025) is ter beschikking gesteld door Fairphone.

Herkenbaar ontwerp en beter draagcomfort

Het ontwerp van de Fairbuds XL is vrijwel hetzelfde als die van zijn voorganger. Niet verkeerd, want we vonden de eerste generatie al erg fraai ogen. De meeste onderdelen zijn gemaakt van kunststof, met belangrijke onderdelen – zoals de scharnieren – gemaakt van metaal. Daardoor voelt de koptelefoon licht, maar toch stevig aan.

De nieuwe gewoven stoffen oorkussens en hoofdband zorgen voor comfortabel gebruik van de headset. Dit materiaal is vooral minder warm tijdens een lange zit of tijdens het sporten. Wel vragen we ons af hoe deze er na een jaartje uitzien, aangezien vuil hier makkelijker intrekt dan in het nepleer op de eerste generatie. Na onze eerste maand testen, zien de kussens er overigens nog prima uit.

Verder heeft de Fairbuds XL een knop en joystick aan de zijkant om media te bedienen. Hoewel de bediening aan het begin even wennen is, kun je vrijwel alles instellen zonder je telefoon erbij te halen, zoals het volume, de ruisonderdrukking en meer. De headset is er in een donkergroene en zwarte uitvoering, die er beiden strak uitzien. Fairphone laat wederom zien dat een duurzame koptelefoon niet lelijk hoeft te zijn.

Modulaire verbeteringen ook voor eerste Fairbuds XL beschikbaar

Bij de Fairbuds XL draait alles om repareerbaarheid. Met een simpel reparatiesetje haal je de headset al gemakkelijk uit elkaar en de meeste onderdelen vervang je in no-time zelf. Leuk zijn de usb-c-kabel die van de ene oorschelp naar de andere loopt en de batterij die makkelijk te verwijderen is door één klepje zonder gereedschap te verwijderen.

Heel tof vinden we dat Fairphone de verbeterde drivers en nieuwe oorkussens backwards compatible heeft gemaakt. Oftewel: wie een eerste generatie Fairbuds XL heeft, kan deze upgraden met nieuwe hardware, zonder een volledig nieuwe headset te hoeven kopen.

Fairphone verkoopt de losse onderdelen via haar eigen website. Ook vind je hier het juiste gereedschap om een reparatie uit te voeren. Complimenten aan Fairphone voor het maken van uitgebreide uitlegvideo’s en stappenplannen, zodat iedereen – ook als je nog geen ervaring hebt – een reparatie kan uitvoeren.

Goede geluidskwaliteit en prima ruisonderdrukking

De grootse verbetering van de Fairbuds XL zit hem in de nieuwe drivers. Het zijn wederom 40 millimeter-modellen, maar dankzij nieuwe materialen hebben deze een verbeterd geluidsprofiel. De nadruk licht op de hoge en middentonen die nu meer frequenties behalen. Daarnaast is ook de bas verbeterd, dankzij krachtigere magneten in de drivers.

In de praktijk valt het erg op dat de headset nu beter verdeeld geluid levert. In nummers komen de verschillende klanken goed tot hun recht. Dat heeft als keerzijde dat de bas standaard vrij bescheiden ingesteld is. Verwacht je krachtige lage tonen van een koptelefoon, dan stellen de standaardinstellingen van de Fairbuds XL teleur. Straks vertellen we je meer over hoe je dit aanpast in de Fairbuds-app.

Met de eerdergenoemde sneltoets aan de zijkant van de FairBuds XL schakel je tussen ruisonderdrukking, de transparante modus en zet je ruisonderdrukking uit. Standaard staat ruisonderdrukking aan en onze indrukken daarvan zijn gemiddeld. De koptelefoon weet statische tonen goed te onderdrukken, maar loopt achter op de concurrentie als het aankomt op willekeurige geluiden, zoals stemmen van collega’s of voorbijrazende auto’s.

Hoewel de koptelefoon dus geen uitzonderlijke ruisonderdrukking biedt, valt er verder ook niet veel op aan te merken. Wie hoge verwachtingen heeft, wordt mogelijk teleurgesteld, maar de gemiddelde gebruiker zal meer dan tevreden zijn. Voor de transparante modus geldt eigenlijk hetzelfde. Ja, je hoort je omgeving beter. Maar nee, het is niet de beste transparante modus die er is in deze prijsklasse.

Nieuwe Fairbuds-app voor personalisatie

Je verbindt de Fairbuds XL via usb-c of bluetooth met je apparaten. Gebruik je bluetooth om de headset aan je telefoon te koppelen? Dan kun je in de Fairbuds-app terecht om meer uit de headset te halen. Nadat je jouw koptelefoon verbindt, wordt deze automatisch herkend in de app.

Vervolgens controleer je gemakkelijk of er een update voor de Fairbuds XL klaarstaat en stel je jouw voorkeuren in qua equalizer. Kies zelf welke tonen je harder wil horen of kies een van de voorinstellingen. De Fairbuds-app is geen opvallend uitgebreide app qua instellingen, maar geeft je wel voldoende informatie over het product.

Opvallend genoeg brengt de fabrikant na de lancering van deze headset een nieuwe Fairbuds-app uit. Die hebben we nog niet uitgebreid kunnen testen. Wanneer die app in de Play Store verschijnt, breiden we dit kopje uit.

Prima accuduur en unieke extra dankzij ontwerp

De 30 uur aan luistertijd die Fairphone claimt voor de Fairbuds XL is gemiddeld. In dit prijssegment zijn er koptelefoons die het langer volhouden, maar wat ons betreft kom je met 30 uur (26 uur met ruisonderdrukking aan) niet snel tekort.

In de praktijk haal je gemakkelijk één à twee weken gemiddeld gebruik uit de headset, voordat ‘ie weer aan de lader moet. Het opladen zelf gaat ook niet uitzonderlijk snel. Het duurt twee of drie uur voordat de headset volledig is opgeladen.

Maar, het unieke ontwerp van de Fairbuds XL komt met een voordeel voor de batterij. Voor twee tientjes haal je namelijk een extra batterij in huis, die je kunt opladen in de koptelefoon en vervolgens in je tas kunt gooien. Kom je op een onhandig moment stroom tekort? Dan vervang je gewoon de fysiek batterij. Op die manier laad je de headset dus binnen een paar seconden op van 0 naar 100 procent.

Conclusie Fairphone Fairbuds XL (2025) review

Met de tweede generatie Fairbuds XL brengt Fairphone een veel aantrekkelijker product op de markt. Vooral omdat ‘ie betere hardware biedt, maar dezelfde adviesprijs behoudt. De geluidskwaliteit voldoet beter aan de verwachtingen in deze prijsklasse en daarnaast respecteren we dat de nieuwe onderdelen ook werken op de eerste generatie Fairbuds XL. Hoewel de ruisonderdrukking en de batterijduur niet uitzonderlijk goed zijn, zullen de meeste gebruikers hier niets tekort komen. De meerwaarde zit het verder natuurlijk in de repareerbaarheid en duurzaamheid van het product. We raden deze headset dan ook niet aan aan iemand die simpelweg de beste prijs-kwaliteitverhouding zoekt. Voor wie graag zo duurzaam mogelijk wil zijn, maar niet te veel wil inleveren op audiokwaliteit, is de Fairbuds XL-headset wat ons betreft een uitstekende keuze.

Fairphone Fairbuds XL (2025) kopen

Lijkt die Fairbuds XL-koptelefoon jou wel iets? Dan kun je kiezen uit twee kleuren: groen en zwart. De adviesprijs is 249 euro, maar onderhand kan de prijs ook al gedaald zijn. Zodra dat het geval is, vind je de beste deals hieronder in de Android Planet-prijsvergelijker.

