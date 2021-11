FiKks app review: gerichte hulp bij financiële zorgen

Heb je geldzorgen of wil je die juist voorkomen? Dan kan het goed zijn om hulp in te schakelen. In deze review kijken naar de fikKs app, die je een buddy aanbiedt om je financiën mee te bespreken.

Dit is onze fiKks app review

Financiële zorgen zijn natuurlijk erg vervelend. Ze kunnen je leven zelfs volledig gaan beheersen. Als dat ook voor jou geldt, ben je zeker niet alleen. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst één op de vijf Nederlanders geldproblemen heeft.

FiKks heeft zich tot doel gesteld om deze groep te helpen. Je kunt anoniem chatten met één van de meer dan duizend vrijwilligers, die allemaal een cursus hebben gedaan om je zo goed mogelijk te helpen. In deze review kijken we of FiKks een aanrader is.

Digitaal huishoudboekje

Zelfs als je geen (grote) geldproblemen hebt, kun je FiKks gewoon gebruiken. De app fungeert namelijk ook als huishoudboekje. Het uiterlijk is wat spartaans, maar biedt dezelfde functies als veel soortgelijke apps. Je kunt je inkomsten en eventuele toeslagen invullen en vervolgens checken of je uitgaven daarmee in balans zijn.

FiKks geeft daarnaast aan of je financiële buffer groot genoeg is. De app vraagt bijvoorbeeld wat voor auto je rijdt, hoeveel je inboedel waard is en of je thuiswonende kinderen hebt. Als je voldoende buffer opbouwt, is de kans natuurlijk veel kleiner dat je echt in de problemen komt.

Als je op dit moment wel betalingsachterstanden hebt, kun je die ook invoeren. Je kiest een bepaalde categorie en vult het bedrag, de vervaldatum en eventueel een omschrijving in. Zo hou je goed overzicht op wat je wanneer moet betalen.

Kies een buddy

Heb je al je gegevens ingevuld? Dan is het tijd om een persoonlijke buddy te kiezen. Het gaat zoals gezegd om vrijwilligers, die allemaal een cursus hebben doorlopen en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moeten overleggen. Ze helpen je bijvoorbeeld met bepalen welke schulden je het eerst moet aflossen om nog grotere problemen te voorkomen. Ook kun je samen met je buddy brieven opstellen voor schuldeisers of bespreken hoe je betalingsafspraken maakt. Het resultaat kun je in de app bij ‘Mijn doel’ en ‘Mijn acties’ registreren. Zo werk je gericht naar een schuldenvrije toekomst.

Hoe goed het buddy-systeem precies werkt, kunnen we je niet vertellen. Het leek ons niet netjes om voor deze review te doen alsof we financiële zorgen hebben en de vrijwilligers te belasten met een nepprobleem. Bovendien zou onze ervaring met één buddy niet representatief zijn voor fiKks als geheel. Wanneer een bepaalde buddy je niet goed helpt, kun je natuurlijk altijd een andere kiezen.

Wie zit er achter fiKks?

FiKks is gratis en bevat geen reclame. De app is het werk van een stichting zonder winstoogmerk, die onder de Nederlandse Schuldhulproute valt. Voor inkomsten is fiKks grotendeels afhankelijk van donaties. Met andere woorden: je gegevens worden niet doorverkocht. Je hoeft ook niet je echte naam te gebruiken en fiKks kan de berichten tussen jou en je buddy niet inzien. Deze worden end-to-end versleuteld, net als bijvoorbeeld WhatsApp dat doet.

Conclusie

FiKks is een mooi initiatief. De app is misschien wat minder fraai dan andere huishoudboek-apps, maar werkt net zo goed. Bovendien hoef je er niet voor te betalen en is hij geheel gratis. Hét grote pluspunt zijn natuurlijk de buddy’s, die je de juiste richting opsturen en een luisterend oor bieden.

