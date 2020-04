Reviewscore 9

De Fitbit Charge 4 ligt nu in de winkels. Deze fitnesstracker lijkt veel op zijn voorganger, maar heeft een aantal handige nieuwe functies. Lees meer in onze Fitbit Charge 4 review.

Check de Fitbit Charge 4 review

Met de Charge 3 wist Fitbit via een aantal kleine veranderingen een groot verschil te maken. Toch was er nog duidelijk ruimte voor verbetering. Het bedrijf heeft de kritiek omarmd en zet met de Charge 4 een meer complete fitnesstracker op de markt.

Als je hoopt op veranderingen in het design, dan moet je waarschijnlijk nog een jaartje wachten. De Fitbit Charge 4 heeft namelijk nog steeds van die kleine opstaande randjes waar vuil ophoopt, en het scherm is nog steeds niet goed leesbaar in de zon met een zonnebril op. Ook hadden we graag wat meer mogelijkheden qua wijzerplaten gezien.

Maar het dunne ontwerp, lichte materiaal en mooie bandje zorgen ervoor dat de Fitbit nauwelijks aanwezig is op je pols en er ondanks de lage prijs best chique uitziet. De vernieuwingen van de Charge 4 zitten binnenin.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Eindelijk gps-ondersteuning

De grootste toevoeging is ingebouwde gps. Dat betekent dat de Fitbit tijdens het hardlopen, wandelen of het doen van een andere sport, je route bijhoudt zonder dat je een smartphone hoeft mee te nemen. Als je weer thuis bent, wordt die route gesynchroniseerd op je smartphone. Helaas kun je geen muziek downloaden op de Fitbit, zodat je alsnog een smartphone nodig hebt voor muziek onderweg.

De route die je hebt afgelegd, krijgt verschillende kleuren op de kaart. Die kleuren staan voor de hartslagzones waarin je hebt gesport. Die zones werden al genoemd bij de vorige fitnesstrackers van Fitbit, maar nu wordt ook bijhouden hoe lang je in zo’n zone zit. Volgens de Nederlandse Hartstichting moet je voor een gezonde levensstijl wekelijks 150 minuten gematigde activiteit of 75 minuten intense activiteit uitvoeren.

Daarom krijg je 1 zoneminuut voor elke actieve minuut in de vetverbrandingszone en 2 zoneminuten voor elke actieve minuut in de cardio/piekzone. De toevoeging van deze ‘minuten in actieve zones’ is klein, maar toch een hele fijne manier om wat meer houvast te hebben in hoeveel, en vooral ook hoe intensief je moet bewegen om gezond bezig te zijn.

Spotify en betalen met de Charge 4

Ook nieuw is de mogelijkheid om Spotify te besturen via het schermpje van je Fitbit. Dat kon voorheen enkel met de smartwatches van het bedrijf. Hiervoor moet je een Spotify Premium-abonnement hebben en inloggen via de Fitbit-app. Het schermpje is te klein om een complete besturing te tonen. Daarom zie je enkel een pauzeknop en moet je swipen om de knoppen voor vorig en volgend nummer tevoorschijn te halen. Dat is niet ideaal, maar het werkt verder prima.

Daarnaast kon je bij de Charge 3 enkel gebruikmaken van Fitbit Pay als je de Special Edition van de wearable kocht. Dat is bij de Charge 4 niet meer het geval. Elke editie maakt betalen via Fitbit Pay mogelijk.

Op een later moment wordt ook Smart Wake aan de Charge 4 toegevoegd. Die functie hebben we nu dus nog niet kunnen testen. Het komt er op neer dat de Fitbit in de gaten houdt of je diep of licht slaapt. In de ochtend word je dan op het ideale moment gewekt. De Charge 4 kan prima ‘s nachts om om je pols blijven voor het bijhouden van je slaap, want de accu gaat makkelijk zeven dagen mee.

Conclusie Fitbit Charge 4 review

De Fitbit Charge 3 was al een hele fijne fitnesstracker, met een aantal duidelijke gebreken. Met de Charge 4 heeft Fitbit een aantal van die gebreken verholpen, waardoor het een meer complete wearable is geworden. Met ingebouwde gps, Fitbit Pay, Spotify-besturing en meer duidelijkheid over hoe intensief je moet bewegen, is dit de beste fitnesstracker die je nu kunt kopen.

Fitbit Charge 4 kopen

De Fitbit Charge 4 kost net als de Charge 3 149,95 euro. Een Special Edition met extra bandje kost 169,95 euro.

→ Bekijk en bestel de Fitbit Charge 4 bij BCC voor 149,95 euro

→ Bekijk en bestel de Fitbit Charge 4 bij MediaMarkt voor 149,95 euro