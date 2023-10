Fitbit Charge 6 review: meer dan enkel een nieuwe knop

Achter de Fitbit Charge 6 schuilt gelukkig meer dan enkel een nieuwe fysieke knop. Lees nu onze Fitbit Charge 6 review om alles over deze wearable te weten te komen.

Fitbit Charge 6 review: Fitbit + Google

De Charge-lijn van Fitbit is al jaren het beste op de markt wat fitnesstrackers betreft en daar is nu de Charge 6 aan toegevoegd. Zoek je een kleine wearable die je gezondheid en sportsessies bijhoudt, maar ook een mooi schermpje heeft? Dan ben je hier aan het juiste adres.

Twee jaar geleden maakte de Charge 5 een flinke stap vooruit, afgezien van één grote fout. In een poging om het ontwerp te minimaliseren, had Fitbit besloten om de fysieke knop te verwijderen. Dat werkte in de praktijk niet best. Je moest namelijk tweemaal stevig op het scherm tikken om terug te gaan in het menu en daardoor activeerde vaak hetgeen dat in beeld stond. Fitbit luistert naar de kritiek en heeft weer een fysieke knop toegevoegd. Je kunt altijd aan de zijkant van de Charge 6 drukken om terug te gaan.

Verder oogt de Charge 6 als twee druppels water op de Charge 5, waardoor je jezelf af kunt vragen waar Fitbit en Fitbit-eigenaar Google de afgelopen twee jaar mee bezig zijn geweest. Gelukkig is er meer veranderd dan een knopje.

Fitbit Charge 6 en Fitbit Charge 5.

Meer Google

De Charge 6 heeft een stapeltje nieuwe functies gekregen, grotendeels dankzij Google. Zo kun je nu betalen met de wearable via Google Wallet, terwijl je daar voorheen Fitbit Pay voor nodig had. Ook kun je muziek via YouTube Music besturen.

Enorm handig is de nieuwe Google Maps-functie. Je start een route op je smartphone, waarna de instructies naar je Fitbit worden gestuurd. Ideaal als je aan het fietsen bent, omdat je dan geen smartphone vast mag houden. Ook als je een route wandelt of rent en niet telkens op je telefoon wil kijken.

Dankzij Google is ook de hartslagmeter verbeterd. Het bedrijf heeft technologie van zijn Pixel-smartwatches gebruikt om de Charge 6 accurater te maken in het bijhouden van je hartslag. Al deze Google-invloed zorgt er wel voor dat je vanaf nu een Google-account moet gebruiken in de vernieuwde Fitbit-app.

Meer sportopties

Ook voor sporters is de Charge 6 net een stukje beter. Zo moest je met de Charge 5 een lijstje met maximaal zes sportactiviteiten op de wearable plaatsen om die te kunnen starten. Wilde je een andere activiteit doen, dan moest je die eerst via de app omwisselen. Met de Charge 6 kun je op de wearable zelf door maar liefst veertig opties swipen en de juiste kiezen.

Ook handig is dat je nu de hartslagmeting met fitnessapparaten kunt synchroniseren, zodat je tijdens het sporten gewoon naar het scherm van je fitnessapparaat kunt blijven kijken.

Tevens is er een nieuwe toegankelijkheidsoptie in de instellingen te vinden voor mensen die slecht kunnen zien. Heb je de optie ingeschakeld, dan tik je driemaal op het scherm om alles in beeld te vergroten. Tik nogmaals om de vergroting ongedaan te maken.

Ook veel hetzelfde

Voor de rest is er natuurlijk ook veel hetzelfde gebleven vergeleken met de Charge 5. Zo heeft deze wearable hetzelfde amoled-schermpje, dat zelfs in de zon leesbaar blijft. De batterij gaat ook nog steeds een week mee, al is dat deels afhankelijk van hoe je de wearable gebruikt. Kies je bijvoorbeeld voor een always-on-scherm, dan loopt de batterij sneller leeg.

De Charge 6 houdt verder alles bij wat je gewend bent van een Fitbit-tracker, zoals je hartslag, stappen en je sportsessies. Je kunt je slaap bijhouden als je de wearable in bed draagt, net als het zuurstofgehalte in je bloed. Het is ook mogelijk om een scan te maken om een hartritmestoornis te spotten en een scan te maken voor je stressgehalte.

Als je buiten actief aan de slag gaat, kun je de ingebouwde gps of connected gps gebruiken. Bij die tweede optie wordt de gps van je smartphone gebruikt als die in de buurt is. Dat is handig, want fanatieke sporters vonden de gps van de Charge 5 tegenvallen.

Dat komt doordat de antenne van de wearable iets wordt geblokkeerd als je het bandje strak doet. Aangezien hetzelfde design is gebruikt, kan de Charge 6 vergelijkbare problemen hebben. Misschien kan Google zijn lessen met gps in de Pixel Watch overzetten naar de Charge 7.

Minder, maar ook meer betalen

Vergeleken met de Charge 5 wordt de Charge 6 goedkoper op de markt gezet. De Charge 5 werd twee jaar geleden voor 179,95 euro verkocht, terwijl de Charge 6 nu verkijgbaar is voor 159,95 euro. Toch gaat het prijskaartje omhoog als je echt alle opties wil gebruiken. Je hebt dan een abonnement op YouTube Music Premium nodig om muziek te besturen, omdat je geen muziek kunt opslaan of een andere streamingdienst kunt gebruiken.

Daarnaast heb je een abonnement op Fitbit Premium nodig als je alles uit je data wil halen. Alleen met dit abonnement krijg je meer inzichten over je slaap en workouts, net als een Daily Readiness Score die aangeeft of je vandaag lekker kunt sporten, of beter voor een rustdag kunt gaan.

Fitbit Premium is niet nodig als je enkel de basisdata wil inzien, maar die extra info is wel nuttig. Bij de aanschaf van een nieuwe Charge 6 krijg je een half jaar gratis Fitbit Premium.

Conclusie Fitbit Charge 6 review

De Charge 5 was al een fijne wearable en de nieuwe toevoegingen maken de Charge 6 nog beter. Voornamelijk de terugkeer van de fysieke knop is fijn, maar ook qua software is de wearable er op vooruit gegaan. Wel is het jammer dat je geen keuze krijgt voor een andere muziekdienst, en dat je daardoor een dubbel abonnement nodig hebt om alle functies te gebruiken. Maar ook als je besluit om niets extra’s te betalen, is de Fitbit Charge 6 voor de meeste mensen de beste fitnesstracker op de markt.

Fitbit Charge 6 kopen

De Fitbit Charge 6 is met een adviesprijs van 159,95 euro te koop in drie verschillende kleurcombinaties. De wearable is verkrijgbaar via Fitbit.com, Coolblue, Bol, MediaMarkt en andere winkels.

