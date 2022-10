Fitbit Inspire 3 review: de beste budget fitnesstracker die je nu kunt kopen

Met een actieve levensstijl is een fitnesstracker een fijne accessoire voor je smartphone. De nieuwe Fitbit Inspire 3 is dan een uitstekende optie. Lees meer in onze review.

Fitbit Inspire 3 review

Als je in de markt ben voor een nieuwe Fitbit, dan is de keuze moeilijker dan ooit. Het bedrijf heeft uitgebreide smartwatches die je stress meten (zoals de Fitbit Sense), meer simpele smartwatches (Fitbit Versa) en stevige trackers (Fitbit Charge).

Wat daar nog onderaan bungelt is de Fitbit Inspire-lijn, de goedkoopste wearables van het bedrijf. Deze zijn voor mensen die wel hun gezondheid en activiteit willen bijhouden maar daar niet teveel geld aan willen besteden of een lompe wearable willen dragen. In die lijn is de Fitbit Inspire 3 uitgebracht en die verdient het om ook serieus genomen te worden.

Wat is er allemaal nieuw?

De stap tussen de Fitbit Inspire 2 en Inspire 3 is namelijk vrij behoorlijk. Het complete design is veranderd. De Inspire 3 lijkt op de eerder verschenen Fitbit Luxe en oogt daardoor meer als een volledige Fitbit-wearable. De tracker ziet er wellicht wat lomper uit dan zijn voorganger, maar is iets kleiner en ligt vlakker op de pols.

Daarnaast heeft de Inspire 3 nu een fijn kleurenscherm en dat voelt direct een stuk moderner. Het is ook leuk om de kleur van het scherm aan te kunnen passen op je bandje. Qua functies is er niet zoveel veranderd. De grootste toevoeging is dat de Inspire 3 het zuurstofgehalte in je bloed kan meten.

Klein maar fijn

De Fitbit Inspire 3 meet daarnaast de stappen die je zet, houdt je hartslag de hele dag door in de gaten, net als je calorieën, workouts, hoeveel minuten je in een actieve zone zit, slaap en nu dus zelfs het zuurstof in je bloed. Wel jammer is dat deze tracker geen ingebouwde gps-chip heeft. Daar heb je de duurdere Charge 5 voor nodig.

Vergeleken met die Charge 5 (en al helemaal de Versa 4 of Sense 2) heeft de Inspire 3 maar een klein schermpje. Je kunt er weliswaar berichtjes van je smartphone op lezen, maar dat moet je eigenlijk niet willen. De focus ligt op het bijhouden van je gezondheid en activiteiten. Door omhoog te swipen op het schermpje vind je al die informatie. Door opzij te swipen start je een workout, timer of relaxsessie. Wil je uitgebreide informatie over je statistieken, dan neem je gewoon een kijkje in de Fitbit-app.

Gelukkig heeft Fitbit besloten om de Inspire 3 – in tegenstelling tot de Luxe – wel een soort knoppen te geven. Deze druk je in door je duim en wijsvinger op beide zijkanten te leggen. Dat klinkt vreemd, maar werkt best goed.

Vooral fijn aan de Inspire 3 is dat de batterij zo lekker lang meegaat. Het ligt er natuurlijk aan of je het always on-scherm gebruikt of niet, maar een anderhalve week niet te hoeven opladen is prima mogelijk. Dat maakt de Inspire 3 een zorgeloze wearable. Je draagt ‘m en hoeft er niet meer aan te denken. De wearable is zelfs zo licht dat je waarschijnlijk vergeet dat je ‘m draagt.

Verborgen kosten

Een nadeel is dat het meegeleverde bandje als een magneet werkt voor stof. Bij onze test hadden we een zwart bandje en deze werd heel snel viezig. Met een lichter bandje heb je daar mogelijk minder last van. Ook is het natuurlijk mogelijk om een duurder bandje van een ander materiaal te kopen.

Daarnaast moet je rekening houden met Fitbit Premium. Dit abonnement is nodig om onder andere een herstelscore te krijgen, die vertelt of je een rustdag nodig hebt, net als een slaapprofiel, slaapanalyses en een gezondheidsrapport. Je krijgt zes maanden gratis Premium bij de aanschaf van een Inspire 3, maar daarna betaal je 8,99 euro per maand.

Conclusie Fitbit Inspire 3 review

Als je een fitnesstracker wil kopen, maar niet meer wil uitgeven dan honderd euro of geen lomp apparaat om je arm wil, dan is de Fitbit Inspire 3 het beste wat je nu kunt aanschaffen. Het is een fijne tracker die een hoop meet en je onopgemerkt om je pols kunt laten, omdat je de Inspire 3 nauwelijks voelt zitten en het apparaatje zelden aan de oplader moet.

De Fitbit Inspire 3 is verkrijgbaar voor een adviesprijs van 99,95 euro met de keuze uit drie verschillende kleuren bandjes (zwart, lila of oranje).

