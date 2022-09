Fitbit Sense 2 review: extreem uitgebreid, maar toch beperkt

Met de Sense 2 brengt Fitbit zijn meest uitgebreide smartwatch tot nu toe uit, waarbij enkele tekortkomingen van de voorganger zijn opgelost. Hoe dat bevalt, lees je in deze Fitbit Sense 2 review.

Dit is de Fitbit Sense 2 review

De Fitbit Sense uit 2020 was een poging van het bedrijf om de meest complete fitnesstracker ooit op de markt te zetten. Deze wearable hield niet alleen je fysieke gezondheid, maar ook je mentale gezondheid bij via een nieuwe stressmeting.

In de praktijk viel het horloge helaas wat tegen. Zo was de Fitbit Sense enorm traag en haperde en stotterde je door de interface heen. Ook de fysieke knop aan de zijkant was onprettig, omdat deze net onder de bolling van het horloge was geplaatst en je de knop niet echt kon indrukken. Met de Sense 2 probeert Fitbit zijn fouten recht te zetten.

Lekker vlot

Wat direct opvalt aan dit nieuwe horloge is hoe vlot alles werkt. De Sense 2 is geen Apple Watch of Pixel Watch met een razendsnelle chip, maar vergeleken met voorgaande smartwatches van Fitbit is het besturingssysteem lekker smooth.

Ook is de Sense 2 overzichtelijker in de manier waarop informatie wordt gepresenteerd. Je swipet naar links of rechts voor schermen met informatie rond specifieke thema’s. Zo heb je een activiteitscherm, hartslagscherm, slaapscherm en een weerscherm. Deze schermen worden tegels genoemd en de volgorde pas je aan in de Fitbit-app. Als je bijvoorbeeld het weer niet belangrijk vindt, kun je de weertegel verwijderen.

Hoewel Fitbit is overgenomen door Google, draait de Sense 2 nog niet op Wear OS. Dat is jammer, omdat je daardoor veel minder mogelijkheden hebt. Zo zijn er helemaal geen apps van derde partijen beschikbaar en kun je deze keer zelfs geen muziek besturen. Toch is het ook een begrijpelijke keuze, want door het simpel te houden gaat de batterij zeker drie tot zes dagen mee.

De fysieke knop is terug

Het horloge wordt deels bestuurd met de nieuwe knop aan de zijkant. Fitbit heeft de afgelopen jaren veel pogingen gedaan om deze knop onzichtbaar te maken, maar dat lukte eigenlijk nooit zonder in te leveren op de gebruikerservaring. Nu is de fysieke knop terug en dat voelt als een verademing. Dit is gewoon een heel fijn knopje.

Als je éénmaal drukt ga je terug naar het hoofdscherm en vanaf daar krijg je met een druk op de knop een lijst met alle apps te zien. Je kunt daarnaast een snelkoppeling instellen die geactiveerd wordt als je de knop ingedrukt houdt. Bijvoorbeeld voor een spraakassistent of Fitbit Pay. Bij twee keer drukken verschijnen je vier favoriete apps. Uiteraard bestuur je de rest gewoon via het mooie aanraakscherm dat lekker helder is, maar nog wel een vrij dikke, zwarte rand heeft.

Hoe voel je je?

Met de eerste Sense introduceerde Fitbit de EDA-sensor. Hiermee kon je een meting uitvoeren van een paar minuten om inzicht te krijgen of je gestresst of ontspannen bent. Geinig, maar in de praktijk niet heel handig. Daarom biedt de Fitbit Sense 2 een zogeheten cEDA-scan.

Deze scan meet de hele dag door de electrodermale activiteit van je huid, waarmee het horloge kan zien of je meer zweet. Deze informatie wordt gecombineerd met onder andere je huidtemperatuur en hartslag om je inzicht te geven in momenten van stress.

Een kwartiertje na afloop krijg je een melding en wordt er gevraagd om in te vullen hoe jij je op dat moment voelde. Het idee is dat je op deze manier inzicht krijgt in waar je gestrest van wordt en hoe je er mee omgaat.

In de praktijk wist de Sense 2 verrassend goed de momenten aan te wijzen wanneer ik daadwerkelijk stress ervaarde. Al kreeg ik ook regelmatig meldingen die ik niet snapte, zoals toen ik op de bank een ontspannen taartenbakshow keek. Op dat soort momenten kun je aangeven dat je gewoon tevreden was. Op andere momenten kies je bijvoorbeeld gefrustreerd, bezorgd of verdrietig.

Fitbit Premium en Google

De Sense 2 zit verder weer bomvol sensoren die je gezondheid meten. Je stappen, hartslag, sportsessies en slaap worden netjes bijgehouden. Net als je huidtemperatuur en saturatie van het bloed. Ook is er weer een ECG-app beschikbaar en kunnen hardlopers hun sessies via gps tracken.

Let wel op dat enkele functies van de Sense 2 achter een betaalmuur zitten. Alleen met een abonnement op Fitbit Premium krijg je een dagelijkse herstelscore, die vertelt of je kunt sporten of beter een rustdag kunt nemen. Ook krijg je dan een slaapprofiel, de mogelijkheid om snurken te detecteren, slaapanalyses en een gezondheidsrapport. Bij het aanschaffen van een Sense 2 krijg je zes maanden gratis Fitbit Premium. Daarna betaal je 8,99 euro per maand.

Nu Fitbit van Google is, merk je ook veel meer van het grote bedrijf op je smartwatch. Zo moeten nieuwe gebruikers binnenkort een Google-account gebruiken om in te loggen, komt er binnenkort een Google Maps-app uit voor de Sense 2 en kun je nu al een wijzerplaat van Google Arts & Culture instellen.

Een onbegrijpelijke keuze en een heel groot gemis is dat de Google Assistent niet bereikbaar is via de smartwatch. In plaats daarvan moet je het doen met Alexa.

Nederlandse vertaling blijft lastig

Het is daarnaast helaas nog altijd teleurstellend dat de Nederlandse vertaling een probleem blijft voor Fitbit. De teksten worden prima vertaald, maar lijken niet getest te worden op het schermpje van de smartwatch.

Daardoor worden zinnen vaak afgekapt. Zeker bij tips en foutmeldingen, zoals “Probeer dutjes te vermijden om voldoende slaapdrang te ontwikkelen voor een” en “Synchroniseer je smartwatch en controleer je telefoon voor eventuele internet- of”. Hoewel je het einde van deze zinnen zelf wel kunt invullen, is het slordig. Ook staan zinnen soms over elkaar heen omdat het allemaal niet lekker past.

Dat is vooral jammer, omdat de Fitbit Sense 2 met een prijskaartje van 299,95 euro niet goedkoop is en je dan wel een premium gebruikservaring mag verwachten.

Conclusie Fitbit Sense 2 review

Fitbit heeft de grootste kritieken op de eerste Sense-smartwatch aangepakt. Dat resulteert niet alleen in de meest complete smartwatch op de markt als het gaat om het meten van je fysieke en mentale gezondheid, maar het maakt van de Sense 2 ook een smartwatch die daadwerkelijk fijn is om te gebruiken.

Dit is wel een smartwatch die alleen aan te raden is als je puur je gezondheid wil bijhouden. Je kunt er namelijk geen muziek mee besturen of andere apps op gebruiken. Dat maakt van de Sense 2 zowel een uitgebreide, maar ook een beperkte smartwatch voor een specifieke doelgroep.

De Fitbit Sense 2 is vanaf nu verkrijgbaar met een adviesprijs van 299,95 euro in drie verschillende kleuren.

