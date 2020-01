Drie Android Planet-lezers hebben afgelopen tijd de Gigaset GS195 of GS290 onder handen genomen. Hun ervaringen met de twee toestellen hebben we gebundeld in deze review.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gigaset GS190 en GS290 review

In januari waren we op zoek naar drie personen die hun ervaringen met het Android Planet-publiek wilden delen over de Gigaset GS195 en Gigaset GS290. Deze twee toestellen zijn van de bekende Duitse fabrikant en hebben een adviesprijs van respectievelijk 199 euro en 269 euro. De testers mochten de telefoons na de testperiode, waarin ze werden getest op verschillende punten, ook houden. De winnaars werden half januari getrokken, waarna de toestellen direct zijn opgestuurd. Inmiddels zijn we twee weken verder en is het dus tijd voor hun Gigaset GS195 en Gigaset GS290-review.

De GS195 is de meest betaalbare smartphone van het stel en uitgerust met een scherm van 6,2 inch, met aan de bovenkant een inkeping voor verschillende sensoren. Op de achterkant vind je een dubbele camera, met een extra lens die wordt gebruikt voor het opslaan van diepte-informatie en de behuizing is gemaakt van glas. De GS290 heeft een iets groter scherm van 6,3 inch en heeft ook een vingerafdrukscanner op de achterkant, net zoals zijn kleinere broertje.

Gigaset heeft de GS195 voorzien van 2GB werkgeheugen en 32GB uitbreidbare opslag. Het andere toestel bevat 4GB RAM en 64GB opslag, wat ook uit te breiden is. De accu’s hebben een capaciteit van respectievelijk 4000 mAh en 4700 mAh, waarbij de GS290 ook draadloos opladen ondersteunt. Je kunt een tweede simkaart in beide toestellen kwijt en de processor is krachtig genoeg voor alledaagse taken. Tot slot levert de fabrikant uit Duitsland beide smartphones met Android 9.0 (Pie).

Testen maar

De testers hebben de toestellen onder handen genomen en op verschillende punten gelet. Tot slot zijn ook andere opvallendheden van de toestellen door de reviewers toegelicht. Ter info: Michiel heeft de GS195 getest, naast zijn eigen Samsung Galaxy S10e. Ruud en Edo hebben beiden de Gigaset GS290 onder handen kunnen nemen. Ruud heeft de vergelijking gemaakt met de Samsung Galaxy A70. Edo heeft onder andere zijn Galaxy Note 9 er naast gehouden, maar ook zijn jongste zoon het toestel laten ontdekken.

Prestaties in het algemeen

Michiel vindt de prestaties van de GS195 prima, ondanks de 2GB aan werkgeheugen. Dat leek ‘m wat krap, maar in de praktijk heeft hij daar zeker geen problemen mee gehad. Edo vindt de Gigaset GS290 lekker snel door Android Pie, de gebruikte chip en royale hoeveelheid werkgeheugen. Daarbij helpt het ook dat de telefoons op stock-Android draaien.

Ook Ruud heeft geen opmerkingen over de prestaties. “Die zijn voor een smartphone in dit prijssegment prima!” Wel is zijn Galaxy A70 sneller, maar dat zie je natuurlijk ook terug in de prijs. Zelfs een potje Call of Duty: Mobile, draaide prima en zonder problemen, liet hij weten.

Kwaliteit van de schermen

Michiel vindt het opvallend dat het scherm “op” het toestel ligt. Het display is: “Helder, scherp en goed zichtbaar”. Wat donkere verkleuringen rond de selfiecamera zie je wel, als je een beetje vanaf onderaf kijkt. Als je het scherm recht van voren bekijkt zie je dat niet, noemt hij.

Ruud vindt het display van de GS290 mooi, helder en de warme kleuren fijn. Ook Edo vindt dat en noemt het scherm ook “heerlijk groot”. Wel vindt hij de notch niet mooi, maar geeft ook aan dat dit voor iedereen verschilt.

Accuduur van de toestellen

De accu in de GS195 heeft een capaciteit van 4000 mAh en dat is een pluspunt, aldus Michiel. Terwijl zijn kinderen de hele dag bezig waren met TikTok, Netflix en YouTube hield de batterij dat makkelijk vol. Zelf heeft hij een Samsung Galaxy S10e op zak en daarover zei hij: “Dit lukt mijn ruim drie keer zo dure Samsung S10e bij lange na niet.”

De nog grotere accu in de GS290 wordt ook als pluspunt beschouwd door Ruud. Als je het toestel in een dag leeg wil krijgen, moet je echt je best doen liet hij weten. Opladen deed hij gemiddeld een keer in de twee á drie dagen, zelfs met het gebruik van apps zoals Strava.

Edo’s jongste zoon gebruikte het toestel voornamelijk voor het spelen van games en dat ging ook qua accuduur prima. Een keer per twee dagen opladen was meer dan voldoende. Draadloos opladen gaat prima aldus de tester, maar bedraad opladen had wel iets sneller gemogen.

Design van de Gigaset GS195 en GS290

Michiel vindt de GS195 er luxe uitzien, wat komt door het glas en de afwezigheid van grote schreeuwerige logo’s. Ruud vergelijkt de GS290 met de Samsung Galaxy A70 die hij ook in bezit heeft. Daarbij noemt hij dat de toestellen veel op elkaar lijken, maar de notch en randen van de GS290 zijn wel iets groter.

Het toestel noemt hij wat dik ten opzichte van de A70, maar dat heeft volgens Ruud vast en zeker te maken met de grote accu. De testers noemen dat de achterkant van beide toestellen glimt en ook vingerafdrukken zijn daardoor snel te zien. Ruud noemt nog wel “dat dit dan wel glimt, maar er zeker niet goedkoop uitziet”.

Edo vindt het een prachtig toestel “wat degelijkheid en klasse uitstraalt”. Michiel noemt zijn toestel wel glad, dus dat is opletten geblazen, maar dat is hetzelfde als bij toestellen van andere merken. Ook is hij op zoek gegaan naar accessoires voor de GS195, maar die waren bijna niet te vinden. De enige fijne optie volgens hem zijn de officiële accessoires die Gigaset zelf verkoopt. Daarbij nog de opmerking dat die voor zeer prima prijzen worden aangeboden, aldus de tester.

Fotokwaliteit van dubbele camera’s

Ruud is positief verrast over de fotokwaliteit van zijn Gigaset GS290, ook als hij zijn Galaxy A70 van Samsung ernaast houdt. De kleuren van de Gigaset vindt hij iets beter, maar qua details wint de A70 wel. Dat verklaart hij door de 32 megapixel-camera van dat toestel, terwijl de GS290 het moet doen met een 16 megapixel-variant.

Michiel noemt de foto’s van de GS195 “scherp maar kleurloos” en geeft aan dat het prima is om zo af en toe een foto mee te maken. Daarbij noemt hij dat je duidelijk verschil ziet met toptoestellen van Samsung, Apple of Huawei. De eigen S10e van Michiel heeft een adviesprijs van 749 euro, logisch wel dat de foto’s van de 199 euro kostende GS195 dan wat minder zijn. De software vindt hij redelijk snel en de dubbelklik op de aan-/uitknop vindt hij handig om de camera op te starten.

Edo noemt over de camera’s van de Gigaset GS290 dat je “er bijzonder mooie foto’s mee kunt schieten”. Hij is aan de slag geweest met de verschillende meegeleverde filters, waarbij hij noemt dat je er een professioneel resultaat mee kunt behalen. Wel noemt hij dat de nachtstand nog wat werk nodig heeft, want die vond hij gewoonweg tegenvallen.

Aanvullingen op bovenstaande punten

Bij elke tester valt de verpakking op waarin de toestellen worden geleverd. Die straalt weinig luxe uit, maar dat vinden ze juist alleen maar goed. Het gaat namelijk om verpakkingen die zijn gemaakt van recyclebare materialen. “Alle fabrikanten zouden dit voorbeeld moeten volgen”, aldus Edo.

De testers noemden ook nog dat de vingerafdrukscanner op hun toestellen fijn is. Ruud zegt dat de scanner van de Samsung Galaxy A70 daar nog wat van kan leren. Michiel vindt de plaatsing op de achterkant ook erg fijn, net als de snelheid ervan. De scanner van zijn S10e scant zijn vinger niet altijd direct, bij de GS195 is dat wel het geval.

Michiel vindt het formaat van het toestel netjes, door onder andere de prima schermranden qua formaat. Zijn S10e past nog in zijn broekzak, met de GS195 wordt het wat lastiger geeft hij aan.

Michiel vond het fijn dat er twee simkaarten én een micro-sd-geheugenkaartje in het toestel passen en ook stock-Android Pie is een plus. Ook Edo vindt de weinige aanpassingen aan Android erg fijn. Dat maakt dat het toestel snel aanvoelt en ook wordt er niet veel ruimte afgesnoept van het interne geheugen van 64GB van zijn GS290.

Michiel noemde nog dat een update direct klaar stond, maar het scherm met info over die update had nog wel wat werk nodig qua vertaling. Tot slot noemt Edo wel dat het jammer is dat de beveiligingsupdate van zijn toestel is blijven steken op oktober 2019.

Conclusie Gigaset GS195 en GS290 review

De GS195 is een fijne en mooi afgewerkte telefoon, aldus Michiel. Wil je een goede accu, afwerking en chique looks en geef je wat minder om de camera of hoeveelheid accessoires? Dan maak je volgens Michiel met dit Gigaset-toestel een prima keuze.

Ruud, een van de Gigaset GS290-testers deelt veel van die mening. Hij noemt zelfs dat op fotogebied het toestel iets beter is dan sommige andere toestellen uit een duurdere prijsklasse. Daarbij zijn het heldere scherm en de grote accu erg fijn. Tot slot noemt hij nog de mogelijkheid om het toestel draadloos op te laden, iets wat je in deze prijsklasse (bijna) nooit tegenkomt. Al met al een aanrader dus!

Tot slot sluit Edo zich aan met zijn opgedane ervaringen over de Gigaset GS290. Door de snelheid, gebruiksgemak, de capaciteit van de accu, maar bovenal de fijne Android-versie en het fantastisch grote scherm vindt hij het een feest om met dit toestel te werken.

Gigaset GS195 en Gigaset GS290 beschikbaarheid en prijs

De Gigaset GS195 is inmiddels te verkrijgen voor zo’n 180 euro als los toestel. Ook de Gigaset GS290 los aanschaffen is mogelijk. Voor dat toestel betaal je inmiddels zo’n 250 euro.

Bekijk de Gigaset GS195

Bekijk de Gigaset GS290