Google Fitbit Air review: minder schermtijd, meer gezondheid

Ben je op zoek naar een alternatief voor een smartwatch, omdat je niet afgeleid wil worden door een scherm om je pols? Dan kan de Fitbit Air een interessante optie zijn.

Dit is de Google Fitbit Air review

Google verbaasde vriend en vijand door uit het niets een nieuw Fitbit-product op de markt te brengen. De Fitbit Air is een schermloze gezondheidstracker die door zijn aantrekkelijke prijs keihard de concurrentie aangaat met bedrijven als Whoop en Oura. Maar, is de Fitbit Air zijn prijs van 99 euro waard?

Pluspunten: Lange batterijduur

Lange batterijduur Comfortabel om de pols

Comfortabel om de pols Nieuwe Google Health App

Nieuwe Google Health App Geen afleiding van een scherm Minpunten: Geen ingebouwde gps

Geen ingebouwde gps In sommige gevallen mis je een scherm

In sommige gevallen mis je een scherm Betaalmuur voor bepaalde functies

Schermloos: een vloek en een zegen

Bij het testen van de Google Fitbit Air kwam ik erachter hoe ‘verslaafd’ ik ben geworden aan een smartwatch. Ik draag al jaren diverse smartwatches om mijn pols en daardoor raak je onbewust gewend aan trillingen, meldingen en apps besturen via een horloge.

De Fitbit Air heeft geen scherm en daar moet je, komend van een smartwatch, echt even aan wennen. In eerste instantie mis je het lezen van appjes en het even snel starten van je work-out. Je went echter gelukkig al snel aan het alternatief dat de Fitbit Air biedt.

Doordat je niet wordt afgeleid door allerlei meldingen, bepaal je zelf wanneer je informatie ophaalt. En dat geeft ergens ook een bepaalde vorm van rust. Daarbij helpt het ook dat de Google Fitbit Air niet veel weegt, zo’n 12 gram. Je hebt nauwelijks in de gaten dat je hem draagt. Persoonlijk vind ik dit ideaal voor tijdens het slapen.

Een ontwerp voor ieder wat wils

De eerste indruk van de Fitbit Air is opvallend. De tracker zelf is klein, licht en het bandje is vrijwel onzichtbaar om de pols. Het ontwerp is minimalistisch en modern. Google lijkt bewust gekozen te hebben voor een product dat niet schreeuwt om aandacht. De focus ligt volledig op het verzamelen van gegevens en niet op interactie.

Bij smartwatches kun je verschillende polsbandjes kopen en dat is bij de Fitbit Air niet anders. Het leuke is wel dat in dit geval de gehele uitstraling van het apparaat verandert en bij een smartwatch blijf je natuurlijk altijd dezelfde watch zien. Daarnaast kost een nieuw polsbandje tussen de 35 en 50 euro.

Voor de Fitbit Air heb je een keuze uit drie verschillende uitstralingen. De Performance Loop Band is gemaakt van textiel en komt in de kleuren donkergrijs, lichtgrijs, blauw en roze. De Active Loop Band is gemaakt van een siliconen materiaal en komt in dezelfde kleuren als de textiele uitvoering. En dan heb je ook nog de Elevated Modern Band, die gemaakt is van polyurethaan en een wat chiquere uitstraling heeft.

Wat kan het wel en wat niet?

Voor recreatieve sporters biedt de Fitbit Air meer dan voldoende mogelijkheden. Alles wat hij meet, slaat hij op het apparaat op. Wel zo handig als je even niet in de buurt bent van je smartphone. Hij meet onder andere je hartslag, slaap, bloedzuurstof, hartslagvariabiliteit en huidtemperatuur.

De Air beschikt niet over een ingebouwde gps-chip. Voor nauwkeurige routegegevens ben je daarom afhankelijk van je smartphone. Dat is jammer, zeker omdat veel concurrerende trackers inmiddels wel zelfstandige gps-functionaliteit bieden. Als je nooit buiten hardloopt of fietst zonder je telefoon, dan zul je het niet als een probleem ervaren. De Fitbit Air heeft ook geen nfc-chip, dus contactloze betalingen zijn ook niet mogelijk.

Eén van de grootste voordelen van de Fitbit Air is de batterijduur. Waar veel smartwatches na één of twee dagen alweer aan de oplader moeten, houdt de Air het ongeveer een week vol. Hij laadt van 0 tot 100 op in 90 minuten en binnen 5 minuten kun je de Fitbit Air weer een dag gebruiken.

Dat de batterij zolang meegaat, is ook ideaal voor als je de Fitbit Air gaat gebruiken om je slaapcycli te meten. De meeste mensen laden hun smartwatch ’s nachts op en missen dit soort metingen. De Air houdt je goed in de gaten tijdens het slapen en geeft je een uitgebreid verslag van je nacht, zodra je wakker wordt. Je moet het niet zien als vervanger voor een medisch slaaponderzoek, maar meer als een manier om je eigen slaap te monitoren.

Google Health App: Fijn en overzichtelijk en natuurlijk AI

Speciaal voor de Fitbit Air heeft Google een nieuwe app in het leven geblazen: Google Health. De app komt in plaats van de Fitbit-app. De Health-app is eigenlijk een combinatie van de Fitbit-app, maar dan met meer gezondheidsdata en AI-functies.

Google Health is gratis, maar als je gebruik wil maken van de AI-coach betaal je 8,99 per maand. Voor veel mensen zal de AI-coach geen toegevoegde waarde hebben, maar persoonlijk vind ik het toch wel fijn dat ik aan de hand van mijn gezondheidsdata advies krijg van de AI-coach.

De app is vrij overzichtelijk en laat kort en bondig de gemeten data zien. Als je in de sportschool diverse activiteiten doet, dan is het aan te raden om de workouts handmatig aan te zetten. De Fitbit Air detecteert wel wanneer je bepaalde oefeningen doet, maar mijn ervaring is dat het accurater werkt als je zelf aangeeft waar je mee bezig bent.

De app is zowel te gebruiken op Android als iOS en daardoor kun je de Fitbit Air ook gebruiken in combinatie met een iPhone. Iets wat je bijvoorbeeld met de Pixel Watch 4 niet kan. Een slimme zet van Google om de Fitbit Air voor beide systemen beschikbaar te maken.

Conclusie Fitbit Air review

De Fitbit Air is één van de interessantste wearables die Google de afgelopen jaren heeft uitgebracht. Niet omdat hij meer functies heeft dan de concurrentie, maar juist omdat hij minder probeert te zijn.

Het schermloze ontwerp voelt in eerste instantie als een beperking, maar blijkt in de praktijk een groot pluspunt. De tracker biedt uitgebreide gezondheids- en slaapmetingen, een langere batterijduur en een comfortabele draagervaring.

Het ontbreken van ingebouwde gps zal voor sommige sporters een reden zijn om toch bij een smartwatch te blijven. Maar als je tijdens het sporten altijd je smartphone in de buurt hebt, dan kun je gerust de Fitbit Air gebruiken.

Het feit dat bepaalde functies achter een betaalmuur zitten is ook een minpunt. Daarentegen is de Fitbit Air niet waardeloos zonder een abonnement, wat bij de concurrentie vaak wel het geval is. Voor sport- en slaaptracking heb je geen abonnement nodig, het zijn echt de inzichten van de AI-coach waarvoor je 8,99 per maand betaalt. Zelf vind ik het een prettige toevoeging, omdat het helpt om gemotiveerd te blijven, maar je kunt zeker zonder.

Kortom: voor iedereen die gezondheid belangrijker vindt dan notificaties is de Fitbit Air een verrassend sterke keuze. Google laat zien dat een wearable niet altijd slimmer hoeft te worden om beter te zijn. Dat maakt de 99 euro die je voor de Google Fitbit Air betaalt het zeker waard.