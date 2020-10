Google Nest Audio review: slimme speaker klinkt beter en luider

De Google Home uit 2016 heeft eindelijk een opvolger gekregen die er niet alleen anders uitziet, maar vooral ook beter geluid produceert. De meer dan betaalbare Google-speaker is daarmee ideaal om muziek mee te luisteren. Lees er alles over in deze review van de Google Nest Audio.

Dit is de Google Nest Audio review

Vier jaar is een lange tijd, helemaal in de smart home-wereld. Toch deed Google er zoveel jaren over om een opvolger voor de succesvolle Google Home uit te brengen, de eerste slimme speaker van het bedrijf.

De Google Nest Audio werd zonder al teveel bombarie gelanceerd, maar heeft alles in huis om de volgende ‘Google-klapper’ te worden. In deze review staan we stil bij het vernieuwde design, de geluidskwaliteit en alle slimme functies, waaronder de Google Assistent.

Installatiegemak

Maar eerst: het installeren van de Nest Audio is een eitje. Als je überhaupt al van installeren kunt spreken. Nadat je de stekker in het stopcontact hebt gestoken, open je de Home-app en wacht je een paar seconden. Vervolgens duikt de Nest Audio vanzelf op en volg je de aanwijzingen op het scherm.

Bij het installeren kun je verder aangeven of je relevante gebruikersstatistieken naar Google wil versturen, of niet. Verder gebruik je de Home-app vooral voor het regelen van (geluids)instellingen.

Stijlvol Nest-design

Vervolgens is het tijd om daadwerkelijk aan de slag te gaan. De Nest Audio lijkt totaal niet op zijn voorganger, maar veel meer op andere Nest-producten. Dat is ook logisch, want tussen het verschijnen van de Google Home en Nest Audio nam Google compleet afscheid van de Home-merknaam. Smart home-producten worden tegenwoordig onder de Nest-paraplu uitgebracht: Google Home is de app waarin je je smart home aanstuurt.

Bij een nieuwe merknaam hoort een nieuw jasje en de Nest Audio lijkt qua design dan ook op overige Nest-producten, zoals de Nest Mini-speaker en Nest Wifi-router. De nieuwe Google-speaker is namelijk ook afgewerkt met een hoogwaardig ogend stoflaagje en past daarmee in vrijwel ieder interieur.

Het design van de Nest Audio is namelijk een stuk minder uitgesproken dan dat van de Google Home, die weleens gekscherend als ‘smeltende kaars’ werd omschreven. De Nest Audio lijkt, met een beetje fantasie, meer op een rechtopstaand pittenzakje en oogt subtieler.

Beter en luider geluid

Niet alleen het ontwerp is aangepakt. De grootste verbetering van de Nest Audio is namelijk geluidskwaliteit: de audio is er behoorlijk op vooruit gegaan. De speaker kan niet alleen veel luider (zo’n 75 procent) dan de Google Home, ook de bas is er (met 50 procent) flink op vooruitgegaan.

De Nest Audio is hiermee goed en luid genoeg om voor achtergrondmuziek te zorgen, wat voor genre je ook graag luistert. Moet je een hele grote ruimte van geluid voorzien, zoals een forse woonkamer? Dan kun je twee (of meerdere) Nest Audio’s aan elkaar koppelen, zodat je wordt voorzien van voller en breder geluid.

De geluidsverbeteringen van de Nest Audio zijn te danken aan de 19mm-tweeter en 75mm mid-woofer. Eerstgenoemde zorgt ervoor dat de slimme Google-speaker ook overweg kan met hoge tonen, zoals liedjes van vocalisten, terwijl de mid-woofer vooral waarde toevoegt voor liefhebbers van hiphop, house en andere muziekstromingen met veel bas.

De Nest Audio is echter geen vervanger voor je stereoset van honderden euro’s. De geluidskwaliteit is goed genoeg voor achtergrondmuziek of om een podcast op te luisteren, maar echte audioliefhebbers komen er niet helemaal mee aan hun trekken. De Nest Audio is dan ook met name ideaal voor mensen die de geluidskwaliteit van de Nest Mini te karig vinden, maar geen honderden euro’s voor een smart speaker willen uitgeven.

Slimme speaker

Over ‘smart’ gesproken: de nieuwe Google-speaker is natuurlijk voorzien van de Google Assistent. Je kunt de Nest Audio dus om een weersvoorspelling vragen, wat er vandaag op de planning staat en hoe die ene acteur/actrice uit die ene film ook alweer heet. Extra fijn is dat het volume van de Google Assistent automatisch wordt aangepast aan de omstandigheden. Op die manier kun je de stemhulp altijd aanspreken, ook al heb je harde muziek aanstaan.

Google heeft de afgelopen jaren flink ingezet op haar digitale assistent en we kunnen dan ook kort zijn in ons oordeel: de Google Assistent functioneert over het algemeen prima. Enkel wanneer je bijvoorbeeld buitenlandse woorden in Nederlandse zinnen gaat gebruiken, zoals bij het aanvragen van een Engelstalige artiest op Spotify, loopt het weleens spaak.

Vind je het geen fijne gedachte om met je speaker te praten? Op de achterkant zit een schakelaar om de microfoon uit te zetten. Aan de oranje brandende lampjes op de voorkant zie je dat de Google Assistent op dat moment niet naar je luistert, wat een handige optie is.

Tot slot heeft Google enkele ‘slimme’ features aan de speaker toegevoegd, zoals Media EQ. Deze zorgt ervoor dat het geluid zich aanpast aan het type content dat je momenteel luistert. Met andere woorden: wanneer je een podcast aan het afspelen bent en vervolgens een Spotify-afspeellijst aanzet, worden de audio-instellingen automatisch aangepast om het beste geluid voort te brengen.

Conclusie Google Nest Audio review

De Google Nest Audio is een hele fijne slimme speaker. De geluidskwaliteit is flink verbeterd, het design is gelijkgetrokken met andere Nest-producten én hij is goedkoper dan zijn voorganger.

Is je Google Home aan vervanging toe of vind je de geluidskwaliteit van de Nest Mini te matig? Dan is de Nest Audio de meest logische keuze. Hij is echter geen concurrent voor hoogwaardige speakers van bijvoorbeeld Sonos of Teufel. Gezien de meer dan redelijke adviesprijs kun je dat echter ook niet van de Nest Audio verwachten.

Google Nest Audio kopen

Wil je de Google Nest Audio kopen? De smart speaker heeft een adviesprijs van 99,99 euro en dat is 50 euro minder dan dat zijn voorganger bij uitkomst kostte. Extra fijn is dat sommige webwinkels een bundel van drie Nest Audio’s voor de prijs van twee verkopen. Op die manier haal je drie slimme speakers voor in totaal 199 euro in huis.

