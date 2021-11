Google Nest Cam (indoor) review: fijne beveiligingscamera is te duur

Als je een beveiligingscamera voor binnenshuis zoekt, kan de keuze je overweldigen. Google biedt met de Nest Cam (indoor, netvoeding) een 100 euro kostend model aan en in deze review lees je wat de voor- en nadelen van de camera zijn.

Lees verder na de advertentie.

Dit is onze Google Nest Cam review

De Google Nest Cam (Indoor) kost 100 euro en is het goedkopere alternatief voor de 200 euro kostende Nest Cam (outdoor of indoor, batterij). In deze Google Nest Cam review vergelijken we de camera niet met zijn duurdere broer, maar met even dure beveiligingscamera’s van andere merken. Zo krijg je een goed beeld van zowel de mogelijkheden als de prijs-kwaliteitsverhouding van Googles instap-beveiligingscamera.

Eenvoudige maar bedrade installatie

Het installeren van de Nest Cam is eenvoudig en kan op twee manieren: door de camera neer te zetten of door ‘m op te hangen. Het neerzetten spreekt voor zich. Het ophangen is zo gedaan en zoals je mag verwachten, levert Google de nodige schroeven en pluggen mee.

Houd er rekening mee dat deze beveiligingscamera uitsluitend voor binnengebruik bedoeld is en alleen bedraad werkt. De stroomkabel zit vast aan de camera en is een paar meter lang.

De verplichte stroomvoorziening via het stopcontact is een aandachtspunt. In dit prijssegment zijn er namelijk ook genoeg beveiligingscamera’s die zowel draadloos (op een accu) als bedraad werken. Onder andere Arlo, Eufy en Ring verkopen dergelijke camera’s.

We missen op de Nest Cam ook features die we kennen van sommige concurrerende beveiligingscamera’s. Zo is de Nest Cam alleen via wifi te gebruiken en niet via een ethernetkabel. Ook kan de camera niet op afstand kantelen en draaien en ontbreekt een micro-sd-slot om beelden lokaal op te slaan. Op dat laatste komen we zo terug. Sommige alternatieve camera’s zijn bovendien zowel binnen als buiten te gebruiken, de Nest Cam als gezegd alleen binnen. Kortom: het is niet de meest veelzijdige beveiligingscamera.

Prettig is dat de installatie via de Nest-camera gaat via de Google Home-app, die waarschijnlijk al op je smartphone is geïnstalleerd. De app loodst je binnen tien minuten door de installatie heen. Opvallend is dat de applicatie bij één stap het woord ‘deurbel’ noemde in plaats van ‘beveiligingscamera’ en dat Google de proefperiode van Nest Aware nogal opdringt zonder direct duidelijk te maken dat het gratis proefabonnement vanzelf stopt. Dit werd pas duidelijk op de pagina met meer informatie.

Compact en minimalistisch ontwerp

Het uiterlijk van de Nest Cam is sober en minimalistisch te noemen. De camera heeft een witte behuizing met matte afwerking, zonder franje. De voorkant bevat de microfoons en camera, inclusief een lampje dat aangeeft of de camera actief is. Achterop de beveiligingscamera is een luidspreker te vinden.

De Nest Cam is opvallend compact en valt daarom minder op in je interieur. Op de onderstaande afbeelding zie je de beveiligingscamera naast de Google Pixel 6, om aan te geven hoe klein de camera is.

Beeld- en audiokwaliteit: niets bijzonders

De Nest Cam filmt in full-hd-resolutie, oftewel 1920 bij 1080 pixels. Dat is genoeg om duidelijk beeld te tonen, maar niet meer dan dat. Het beeld oogt in het donker prima, zonder kwalitatief op te vallen. De beeldkwaliteit is vergelijkbaar met beveiligingscamera’s die tientallen euro’s minder kosten, waaronder de Eufy Indoor Cam 2K Pan & Tilt en de Ring Indoor Cam. Dat is geen compliment.

Veel concurrerende camera’s van zo’n honderd euro maken namelijk duidelijkere beelden. Zo schiet de Eufycam 2C betere video’s in het donker dankzij de ingebouwde schijnwerper. De audiokwaliteit van de Nest Cam is gemiddeld. Je hoort in de Home-app duidelijk genoeg wat de persoon in de buurt van de camera zegt en door in de app te praten, klinkt jouw stem uit de camera.

Zo gaat de camera om met je privacy

Google en privacy: daar valt veel over te denken, discussiëren en schrijven. Google wil privacyzorgen rondom de Nest Cam wegnemen via een lampje op de camera (dat brandt tijdens het filmen) en het aanbieden van softwarefeatures om de camera te personaliseren.

Zo kun je instellen dat de camera alleen filmt als je niet thuis bent (door je locatie van je smartphone bij te houden), kun je aangeven of de camera beelden moet opslaan of alleen livebeeld mag bijhouden, en bepaal je of de microfoon gebruikt mag worden.

Ook kun je in de Home-app activiteitszones aanmaken om aan te geven dat de camera bepaalde delen van zijn gezichtsveld moet negeren. In de app verwijder je ook eenvoudig de videogeschiedenis van de camera.

Leuk detail is dat de Nest Cam zijn livebeeld kan tonen op een Nest Hub-scherm. Dat doe je door tegen de Nest Hub te praten.

Nest Aware-abonnement

Een aandachtspunt van de Google Nest Cam is dat je een Nest Aware-abonnement nodig hebt om alle features van de camera te kunnen gebruiken. Beelden terugkijken kan zonder abonnement bijvoorbeeld maar drie uur, tegenover een maand met het abonnement van vijf euro per maand. Tot zestig dagen terugkijken kost tien euro per maand en laat je ook tien dagen dag en nacht videogeschiedenis bekijken.

Als je deze features belangrijk vindt, betaal je jaarlijks dus tientallen tot honderd euro bovenop de eenmalige aanschafprijs van de Nest Cam. Mede daarom is het jammer dat de camera geen micro-sd-kaartslot heeft om beelden lokaal op te slaan.

Conclusie Google Nest Cam review

De Google Nest Cam is een prima beveiligingscamera. Hij is eenvoudig te installeren, met prima beeld- en audiokwaliteit en te gebruiken via de fijne Google Home-app, die goed samenwerkt met Googles smarthomeplatform. Wees je er wel van bewust dat je maandelijks moet betalen om beelden langere tijd terug te kunnen kijken. Dat we de Nest Cam moeilijk kunnen aanraden, komt door de adviesprijs van 100 euro. Zoals in deze review aangegeven, mist de beveiligingscamera features die je wel in veel concurrerende camera’s vindt. Camera’s die daarom veelzijdiger zijn en in sommige gevallen ook volledig werken zónder abonnement. We zijn daarom van mening dat veel mensen beter af zijn met een andere camera dan de Nest Cam.

Google Nest Cam (indoor) kopen

Ben je van plan de Google Nest Cam in huis te halen? Als gezegd heeft het apparaat een adviesprijs van 100 euro. Je kan terecht bij verschillende webwinkels en hieronder hebben we er een aantal op een rijtje gezet.