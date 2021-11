Google Nest Doorbell review: slimme deurbel met kanttekeningen

Googles Nest Doorbell (met batterij) is het overwegen waard als je een slimme videodeurbel zoekt, maar heeft ook duidelijke voor- en nadelen. Nieuwsgierig naar hoe de bel bevalt? Lees dan de uitgebreide Google Nest Doorbell review.

Check onze Google Nest Doorbell review

De Nest Doorbell (batterij) is Googles tweede slimme deurbel. In 2018 bracht het bedrijf de Nest Hello uit, die te koop blijft en op moment van schrijven nog steeds meer dan 200 euro kost. Een hoge prijs, zeker in vergelijking met de 199 euro die je betaalt voor de nieuwe Nest Doorbell (batterij) – die we voor de leesbaarheid vanaf nu de Nest Doorbell noemen.

Google stapt een druk prijssegment binnen. Voor 199 euro kun je namelijk ook slimme videodeurbellen van merken als Ring en Eufy kopen. Zij en partijen als Arlo, Hombli en Foscam bieden ook bellen aan die tientallen euro’s minder kosten. In deze review lees je wat Googles Nest Doorbell te bieden heeft en of hij een betere keuze is dan de concurrentie.

Eenvoudige installatie

De Nest Doorbell is op twee manieren te gebruiken: bedraad en draadloos. Dat is fijn, want sommige concurrerende bellen werken maar op één manier. De Google-bel kun je vanwege de ingebouwde accu direct aan je kozijn of muur schroeven of eerst verbinden met belbedrading voor continue stroom, waardoor de accu honderd procent vol blijft.

De belbedrading moet 8 tot 24 Volt AC leveren en een transformator van 10 VA 50/60 Hz gebruiken. Bij bedrade installatie kan je bestaande gong geluid maken, bij draadloze installatie niet.





In beide gevallen kun je instellen dat je Google Nest Audio, Nest Hub of andere Nest-luidspreker een geluidje maakt als iemand aanbelt. Een handige feature die naar behoren werkt. Wij hebben de bel overigens draadloos gebruikt.

De installatie van de Nest Doorbell gaat via de Google Home-app, die duidelijke informatie via tekst en montagevideo’s geeft. De installatie is daarom niet moeilijk, mits je weet hoe je op de juiste manier gaten boort in je kozijn of muur. Op het einde van de installatie krijg je een verplicht proefabonnement op Googles Nest Aware-abonnement. Hoewel de app het (gek genoeg) niet duidelijk vermeldt, stopt dit abonnement automatisch.

Ontwerp: strak maar erg groot

De deurbel zelf valt op, zeker als je geen slimme deurbel gewend bent. Wij zijn dat wel omdat we regelmatig videodeurbellen testen, maar vinden de Nest Doorbell qua ontwerp een bel apart. Hij is namelijk erg lang/hoog (16 centimeter) en heeft een forse belknop die subtiel oplicht als je hem indrukt.

Vreemd: als je de knop niet in het midden indrukt, klinkt er een goedkoop klinkend ‘klikkerig’ geluid en voelt het alsof de knop niet helemaal meewerkt. Een indruk die afdoet aan de gebruikservaring en niet past bij een dure bel.

We vinden de bel zelf er wel strak uitzien, zo met zijn witte en minimalistische ontwerp. In het buitenland verkoopt Google de bel in verschillende kleuren, maar in Nederland heb je alleen de keuze uit wit. De ingebouwde accu moet volgens Google een aantal maanden meegaan voordat je ‘m hoeft op te laden.

Na twee weken gebruik met één tot drie bezoekers per dag en het doorberekenen van het resterende accupercentage, komen wij op een accuduur van vier maanden uit. Dat zou betekenen dat we de bel drie keer per jaar moeten opladen. Houd er rekening mee dat je de accu merkbaar vaker per jaar moet opladen als de bel meer gebruikt wordt en bijvoorbeeld ook meldingen stuurt als hij beweging opmerkt.

Met een meegeleverd pennetje haal je de bel uit de wandhouder, waarna je hem mee naar binnen neemt en een usb-c-oplader pakt. Het volledig opladen van de accu duurt een paar uur. Google heeft op dit punt een streepje voor op concurrerende deurbellen, die via een oude micro-usb-poort opladen.

Goed om te weten: er zijn ook bellen met een verwisselbare accu, zodat je – mits je een extra accu koopt – de accu verwisselt en niet uren zonder bel zit.

Bel ziet veel, maar niet zo scherp

De Nest Doorbell heeft vergeleken met je smartphone een enorme cameralens, maar verwacht er geen wonderen van. De camera heeft namelijk een lage resolutie van 1,3 megapixel en filmt daarom in 960 bij 1280 pixels; iets scherper dan hd. Het beeld van Googles bel is scherp genoeg om goed te kunnen zien wat er voor je deur gebeurt, maar concurrerende bellen die in full-hd filmen, maken duidelijk betere opnamen.

Een feature die ontbreekt is 24/7-beeldopname, ook als je de bel bedraad gebruikt. Wij vinden dat een klein gemis, maar wie het een minpunt vindt kan een bel kiezen die deze feature wel ondersteunt.

Prettig aan de Nest Doorbell is het aspectratio van 3:4, waardoor de camera meer van de hoogte dan van de breedte ziet. Voor een deurbel is dat nuttig, want zo zie je beter wie er voor de deur staat en of er een pakketje is neergelegd. Om het verticale blikveld van de Nest Doorbell optimaal te benutten, is het raadzaam om de bel op de aanbevolen hoogte van 120 centimeter boven de grond te monteren.

De beeldkwaliteit overdag is goed, al heeft de hdr-functie soms moeite met een felle herfstzon die door de wolken breekt. In het donker ziet de Nest Doorbell voldoende om duidelijke opnamen te maken. Als je instelt dat de bel je een melding stuurt als hij beweging detecteert, kun je hem dus ook als (beperkte) beveiligingscamera gebruiken.



Als je een volwaardige beveiligingscamera zoekt, kun je onze koopgids van de beste beveiligingscamera’s voor binnen en buiten lezen.

Bediening via de Google Home-app

Als gezegd installeer en gebruik je de Nest Doorbell via de Google Home-app. Op de mogelijkheden van de app valt weinig af te dingen. Je ziet er alle relevante informatie, kunt de video- en audio-instellingen en gonggeluid (bij draadloze installatie) aanpassen en andere features van de deurbel aan- en uitzetten.

De manier waarop de app een melding stuurt als iemand op de bel drukt, valt ons wel tegen. Een nauwelijks opvallende melding zegt alleen ‘Deurbel, kantoor’, meer niet. Een duidelijkere melding als ‘Er belt iemand aan op de Deurbel op Kantoor’ was wenselijker geweest. Sommige concurrerende bellen laten in je meldingenscherm ook meteen een foto zien van het moment dat iemand aanbelt, zodat je direct een beeld hebt van de situatie. Google had die feature wel mogen overnemen.





Als je op de melding drukt, opent de Google Home-app en zie je binnen enkele seconden het livebeeld voor je deur. Je kan vervolgens praten door de microfoon-knop in te drukken of één van de drie snelle antwoorden sturen. Die klinken via een vriendelijke vrouwenstem uit de bel en zijn langer dan de tekst in de app doet vermoeden.

Wel opvallend: de twee onderste meldingen zijn in de we-vorm. Voor de ruim drie miljoen eenpersoonshuishoudens in Nederland was een melding als ‘Ik kan nu niet opendoen’ relevanter geweest. Misschien kan Google zo’n melding nog toevoegen.

Abonnement verplicht voor alle features

Goed om te weten is dat je de Nest Doorbell niet volledig kan gebruiken zonder Nest Aware-abonnement. Zonder abonnement kun je namelijk maar drie uur beeld terugkijken. Met een abonnement van vijftig euro per jaar krijg je dertig dagen videogeschiedenis en voor honderd euro per jaar zestig dagen inclusief tien dagen dag- en nachtopname. Een abonnement laat je ook activiteitszones instellen en relevantere meldingen ontvangen.

Handige features allemaal, maar wij vinden het niet fijn dat we er de portemonnee voor moeten trekken. Concurrerende bellen van onder meer Eufy, Hombli, Netatmo en Foscam werken volledig zonder een abonnement en zijn op termijn dus voordeliger in gebruik. Googles verdienmodel lijkt op dat van Ring, dat drie euro per maand vraagt voor alle features.

Conclusie Google Nest Doorbell review

De Google Nest Doorbell is een slimme videodeurbel die vanwege zijn bedrade en draadloze installatie voor elk huis geschikt is. Toch raden we hem zeker niet iedereen aan. Want wie een bel wil die volledig werkt zonder abonnement, of een bel zoekt die net als een beveiligingscamera 24/7-beeldopname ondersteunt en haarscherpe beelden maakt, hoeft niet bij Google aan te kloppen. De Nest Doorbell (batterij) is wél een goede keuze als je een modern ogende deurbel zoekt die goed integreert in je Google-ecosysteem en bezoekers volledig in beeld brengt. Samengevat vinden we de Nest Doorbell een prettige bel met best veel aandachtspunten en een stevige adviesprijs.

Google Nest Doorbell kopen

Ben je van plan de Google Nest Doorbell te kopen? Als gezegd heeft het apparaatje een adviesprijs van 199 euro. Je kan terecht bij verschillende webwinkels en hieronder hebben we er een aantal op een rijtje gezet.