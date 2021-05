Google Nest Hub 2 review: slim hulpje is op bijna elk gebied beter

De nieuwe Nest Hub is vanaf nu verkrijgbaar in Nederland voor 100 euro, maar wij hebben ‘m al een tijdje getest. Het nieuwe slimme scherm kan je slaap bijhouden, maar wat heeft het nog meer te bieden? Tijd voor de review.

Google Nest Hub review: dit zijn de verbeteringen

De nieuwe Nest Hub is vanaf nu verkrijgbaar in Nederland en het verbeterde slimme schermpje van de zoekgigant. Met het apparaat kun je muziek afspelen, zoekopdrachten uitvoeren of ‘m gebruiken als heus digitaal fotolijstje. Ook het casten van bijvoorbeeld YouTube, Netflix of Disney Plus naar het apparaat is mogelijk, of je gebruikt ‘m als kleine televisie door live tv te streamen.

Het slimme scherm heeft een vaste stroomaansluiting en is dus niet zo makkelijk mee te nemen. Waar jij ‘m gebruikt ligt natuurlijk aan jou. Dat kan in de keuken zijn, maar ook in de woonkamer, op kantoor of bijvoorbeeld in de slaapkamer. Bedienen doe je veelal via je stem en of natuurlijk via het touchscreen.

Natuurlijk ben je verbonden met andere slimme apparatuur in huis. Zo kun je de lampen bedienen, de slimme televisie of thermostaat. Routines gebruiken als je thuiskomt, gaat slapen of als je wakker wordt, is ook mogelijk met de Nest Hub.

Het apparaatje heeft een adviesprijs van 99,99 euro, is hier verkrijgbaar in het donkergrijs en wit en volgt de eerste generatie op. Die wordt wel uitgefaseerd, waardoor je ‘m momenteel op kunt pikken voor zo’n 70 euro. Wat ons betreft moet je echter altijd gaan voor het nieuwe model en in deze Google Nest Hub review lees je waarom.

Nieuwe Nest Hub kan slaap bijhouden

Volgens Google is één op de vijf van de huidige Nest Hub’s al te vinden in de slaapkamer. Daarom zijn er afgelopen tijd al allerlei updates uitgebracht om het gebruik te verbeteren. Zo zet je inmiddels meerdere wekkers, is er een donkere modus aanwezig en kun je de Hub gebruiken als wake-up light en zo de zonsopkomst nabootsen.

De tweede Google Nest Hub kan echter iets heel nieuws: jouw slaapgedrag bijhouden. Dat werkt dankzij het nieuw ontwikkelde Sleep Sensing, waarvoor onder andere een Soli-radarchip wordt gebruikt. Die kennen we van onder andere de Google Pixel 4 en Pixel 4 XL. Zo wordt er bekeken hoe je ademt en of je snurkt en hoest.

Ook het omgevingslicht of de temperatuur in de kamer worden bijgehouden door de Nest Hub, wat aspecten zijn die invloed kunnen hebben op je nachtrust. Al die informatie wordt verzameld en schetsen een beeld van jouw nachtrust. Dat kun je uiteraard bekijken op het scherm van het apparaat of via de gekoppelde Google Fit-app.

Adviezen om beter te slapen

Gebruik je de Nest Hub 2 om jouw slaap bij te houden, dan krijg je na een tijdje ook allerlei adviezen voorgeschoteld om beter te slapen. Daarvoor heeft Google de handen ineen gestoken met verschillende organisaties. Slaap je lang genoeg of juist niet, hoe is de kwaliteit ervan en ga je volgens jouw eigen schema naar en uit bed zijn vragen, waarover je advies krijgt. Fijn wel, maar soms ook wat inkoppers zoals: “Ga eerder naar bed”.

Al die slaapinformatie is trouwens gratis in te zien tot en met het einde van 2021. Vanaf begin volgend jaar zul je daarvoor moeten betalen, maar hoe dat er precies uit gaat zien is nog onbekend. Een woordvoerder van Google Nederland laat aan Android Planet weten dat het misschien onderdeel wordt van het Fitbit Premium-abonnement, al is dat nog niet zeker.

Privacy gewaarborgd: geen camera aanwezig

Wil je niet dat Google bijhoudt hoe je slaapt? Je kiest zelf of je Sleep Sensing wel of niet inschakelt. Data daarover kun je makkelijk verwijderen en alleen informatie over jouw slaap wordt gedeeld in de cloud. Rauwe data van de Soli-radar en (eventuele) audio-fragmenten wordt alleen tijdelijk opgeslagen op het apparaat zelf. En een camera? Die is niet aanwezig bij de nieuwe Nest Hub. Wel zo veilig natuurlijk voor in de slaapkamer, maar ook voor andere ruimtes in huis of op kantoor.

Wil je jouw slaapgedrag wel bijhouden? Dan moet je de Nest Hub eenmalig kalibreren door hem naast je bed te zetten, te richten op je bed en te gaan ‘proefliggen’. Dankzij enkele aanwijzingen gaat dat makkelijk en snel, waarna je niks meer hoeft te doen of activeren. Fijn, want zo hoef je niet aan de slag met wearables die je moet opladen of bijvoorbeeld meetapparatuur onder het matras.

Bediening met veeggebaren

Een andere nieuwe functie, dankzij de Soli-radar, is dat je de Nest Hub gedeeltelijk kunt bedienen met veeggebaren. Dat is helaas wat minimaal, dus we hopen dat we daarvoor in de toekomst nog de nodige updates gaan zien. Voor nu kun je een wekker snoozen door voor het scherm langs te vegen. Dat werkt vrijwel altijd, maar is vanuit een liggende positie soms wat onhandig.

Muziek pauzeren of juist laten spelen is ook mogelijk, maar dan houdt het op. Een muzieknummer skippen of een nieuwe pagina van een recept tonen tijdens het koken lijken ons mooie opties. Datzelfde geldt voor tonen van bijvoorbeeld foto’s of het scrollen door zoekresultaten.

Natuurlijk kun je stemcommando’s gebruiken via de Google Assistent en dan is er nog het touchscreen. Casten van beeld of muziek regel je tot slot ook makkelijk via je smartphone of tablet. Genoeg mogelijkheden dus.

Design lijkt wel heel erg op voorganger

Zet je de oude en nieuwe Nest Hub naast elkaar en kijk je van een afstand, dan zie je waarschijnlijk geen verschil. Er zijn echter wat kleine uiterlijke dingetjes veranderd, maar die zijn op een hand te tellen. Zo zijn er nu drie microfoons aanwezig in plaats van twee, waardoor stemcommando’s beter worden opgepikt.

Het scherm is nog steeds 7 inch en heeft een resolutie van 1024 bij 600 pixels, wat wel aan de lage kant is. De glazen plaat aan de voorkant loopt nu trouwens over in de behuizing en dat ziet er moderner uit. Net zoals bij de Nest Mini en Nest Audio is de behuizing grotendeels opgetrokken uit gerecycled plastic.

Verbeterde speakers klinken stukken beter

Net zoals in onze review van de Google Nest Audio is de geluidkwaliteit van de nieuwe Nest Hub flink verbeterd. Er is techniek gebruikt van onder andere de Nest Audio, waardoor het geheel een stuk beter klinkt. Dankzij een grotere speaker is het geheel veel luider en helderder en de bass een stuk voller.

Je kunt het niveau daarvan, of bijvoorbeeld van de lage tonen instellen via de Google Home-app. Op hogere volumes klinkt de Nest Hub nog steeds fijn en niet zo schel en blikkerig als zijn voorganger. Al met al een fijne upgrade, die ook wel nodig was.

Een ander opvallend en fijn verschil is de adviesprijs van de tweede Nest Hub. Die is namelijk 99,99 euro en daarmee drie tientjes lager dan die van de eerste generatie. Al met al krijg je meer voor minder en dat is een groot pluspunt.

Conclusie Google Nest Hub review

De Nest Hub is een fijne toevoeging aan het slimme huishouden als je meer wil dan alleen muziek luisteren. Het ligt er natuurlijk aan in wat voor ruimte je ‘m gebruikt, maar de Nest Hub 2 is op verschillende gebieden flink verbeterd én goedkoper. Je kunt (als je dat wil natuurlijk) je slaap meten, wat erg fijn werkt. Houd er dan wel rekening mee dat je die slaapinformatie vanaf 2022 niet meer gratis kunt inzien. Bedienen via veeggebaren is ook fijn, maar daar zien we graag nog wel wat updates voor verschijnen. Desondanks is de nieuwe Google Nest Hub een fijn apparaat met genoeg verbeteringen om een upgrade te rechtvaardigen.



Google Nest Hub 2 kopen

De Google Nest Hub tweede generatie heeft een adviesprijs van 99,99 euro en is per direct te koop in Nederland. Keuze heb je uit een donkergrijs en wit model en je kunt terecht bij Google zelf en verschillende andere verkooppunten.

