Google Pixel 10 Pro review: compacte cameratopper mist wow-factor

Als je alleen op uiterlijk let zou je het niet zeggen, maar er zijn toch echt nieuwe Pixels in het land. In deze review kijken we naar het compacte topmodel: de Google Pixel 10 Pro. Is het een aanrader? En voor wie?

Google Pixel 10 Pro review

Blijkbaar was Google blij met het recept voor de Pixel 9-serie, want ze hebben het nog een keer gebruikt om de Pixel 10-familie te bakken. Er zijn weer vier modellen: de normale Google Pixel 10, de Pixel 10 Pro die we in deze review bespreken, de grotere Pixel 10 Pro XL en de vouwbare Pixel 10 Pro Fold.

Dat niet alleen, ze zien er zonder microscoop ook nog eens vrijwel hetzelfde uit als hun voorgangers. Is stilstand achteruitgang of heeft de Pixel 10 Pro voldoende te bieden om zijn prijs van 1099 euro te rechtvaardigen? We gaan het toestel uitgebreid voor je bespreken!

Het reviewmodel van de Pixel 10 Pro is beschikbaar gesteld door Google.

Pixel 10 Pro in het kort

Liefhebbers van fotografie die gesteld zijn op kleine smartphones kunnen niet om de Google Pixel 10 Pro heen. Er zijn simpelweg geen betere cameratelefoons te koop met dit formaat. Ook de software en het scherm zijn erg goed. Wel stoort het gebrek aan vernieuwing en kunnen zowel de chip als de accuduur een stuk beter.

Pluspunten Zeer fel en mooi scherm

Zeer fel en mooi scherm Fijne software

Fijne software Erg goede camera’s voor een compact toestel Minpunten Weinig vernieuwing

Weinig vernieuwing Tensor G5 blijft achter bij concurrentie

Verfijnde camera’s maken uitstekende foto’s

Er was op de redactie van Android Planet enig gegrom hoorbaar toen bleek dat Google weinig veranderd heeft aan de camera’s van de Pixel 10 Pro. Sterker nog, de 50 megapixel-hoofdcamera, 48 megapixel-groothoeklens en 48 megapixel-telelens met 5x zoom zijn exact hetzelfde als die op de Pixel 9 Pro. Wel heeft Google de stabilisatie van de hoofdcamera verbeterd. Daarnaast moet de nieuwe Tensor G5-chip voor mooiere beelden zorgen.

We mogen bovendien niet vergeten dat andere camerasmartphones als de Xiaomi 15 Ultra en Samsung Galaxy S25 Ultra véél groter zijn dan de Pixel 10 Pro. Wie een klein toestel met goede camera’s wil, heeft niet zo heel veel keus. Zoals je uit onderstaande foto’s af kunt leiden, vormt de normale Galaxy S25 bijvoorbeeld geen enkele concurrentie voor de Pixel 10 Pro.

Hoofdcamera

De hoofdcamera van de Pixel 10 Pro gaat al een tijdje mee, maar maakt ronduit prachtige foto’s. Ze hebben een groot dynamisch bereik, zijn ragscherp en tonen warme, aangename kleuren. Het contrast is zoals we van Google gewend zijn aan de stevige kant, maar je hoort ons niet klagen. Dit is nog altijd één van de beste camera’s op de markt.

Of het aan die verbeterde stabilisatie ligt weten we niet, maar ook in het donker maakt de Pixel 10 Pro mooiere foto’s dan ooit. Sterke lichtbronnen weet de camera nog altijd niet even effectief in te dammen, maar verder hebben we weinig klachten. Wel is in diepe schaduwen soms iets van ruis zichtbaar.

Als je 2x inzoomt maak je nog altijd gebruik van de hoofdcamera. Objecten die het verst van de lens afstaan zijn op deze foto’s iets minder scherp dan op niet ingezoomde platen. Verder zien ze er nog altijd prima uit. Met portretten houdt de Pixel wel enige moeite. Kijk maar naar de omhooggestoken poot van Zinneke Pis hieronder; daar is de diepte niet helemaal juist ingeschat.

2x zoom 2x zoom Portret Portret

Groothoeklens

De groothoeklens van de Pixel 10 Pro is met 13 millimeter één van de wijdste die je kunt krijgen. Daardoor past er veel op de kiek en is het effect van deze lens lekker dramatisch. Hij is ook simpelweg beter dan veel concurrenten. Richting de randen loopt de scherpte wel ietsje terug, maar erg storend vinden we het niet.

Omdat deze camera relatief veel licht binnenlaat voor een groothoeklens presteert hij ook prima in het donker. Alleen bij scherpe overgangen tussen licht en duister merk je dat hij minder goed is dan de hoofdcamera.

Telelens

Het wordt een beetje saai, maar de telelens? Prima ook. Nee, hij kan niet tippen aan het exemplaar op de Xiaomi 15 Ultra, die een veel grotere sensor en een hogere resolutie heeft. De foto’s die je met deze Pixel maakt, ogen minder driedimensionaal. Scherp zijn ze echter wel en qua kleuren komen ze mooi overeen met de andere camera’s.

Als er voldoende kunstlicht voorhanden is, presteert de telelens ook in het donker naar behoren. Is het echt bijna pikkedonker, zoals in de laatste foto hieronder? Dan zie je een stuk minder details. Dat geldt echter voor bijna alle telelenzen.

Nieuw in de camera-app dit jaar: een knopje waarmee je 10x inzoomt. Je maakt dan gebruik van een kleiner deel van de sensor achter de telelens. Het effect is ongeveer hetzelfde als bij 2x zoom. De foto’s zijn net iets minder scherp, maar ogen zeker op het scherm van de smartphone zelf nog altijd prima.

10x zoom 10x zoom 10x zoom

Pro Res Zoom

Google biedt al jaren ‘Super Res Zoom’ aan, waarmee je tot 30x in kon zoomen op voorgangers van deze smartphone. Bij de Pixel 10 Pro introduceert Google ‘Pro Res Zoom’. Daarmee kun je het beeld tot wel 100x dichterbij halen. Deze functie, je raadt het al, maakt gebruik van AI. Die herkent wat je vastlegt en probeert ontbrekende details zelf in te vullen. Dat duurt doorgaans een seconde of tien.

Uit technisch oogpunt zijn de resultaten soms behoorlijk indrukwekkend. Kijk maar naar de foto hier rechtsonder. Die ziet er weliswaar weinig natuurlijk uit, maar is nog wel duidelijk te herkennen als terras. Ook de letters uit het logo zijn aardig scherp. Overigens slaat de telefoon altijd twee versies op: eentje met en eentje zonder AI.

5x zoom 10x zoom 100x zoom Zonder AI

Foto’s die je met Pro Res Zoom maakt, zijn wel erg wisselvallig. Veel hangt af van hoe goed de AI je onderwerp herkent. Bij mensen is de techniek erg terughoudend en gebeurt er meestal weinig. Dat is ook wel logisch, want je wil niet dat mensen vervormd op een foto komen te staan. Dan maar liever onscherp.

50x zoom 100x zoom 100x zoom

Een laatste opmerking over Pro Res Zoom: deze functie vréét stroom. Als je tien van dit soort foto’s achter elkaar maakt, zakt je accupercentage zomaar met vijf procent in. Houd daar dus rekening mee.

Zwaar en dikke schermranden

We stipten het al even aan: de Pixel 10 Pro lijkt sterk op zijn voorganger. Met 152,8 bij 72 millimeter, en een dikte van 8,5 millimeter, is hij zelfs precies even groot als de Pixel 9 Pro. Het gewicht bedraagt een forse 207 gram. Dit toestel is daarmee merkbaar zwaarder dan de maar iets kleinere Galaxy S25. Hoewel hij goed in de hand ligt, begin je hem na een tijdje best te voelen.

Het ontwerp aan de achterzijde straalt klasse uit. We zijn nog altijd fan van de camerabalk, al is die waarschijnlijk deels verantwoordelijk voor het gebrek aan technische vernieuwing. Er passen mogelijk simpelweg geen grotere sensoren in deze relatief slanke uitstulping. De Xiaomi 15 Ultra bijvoorbeeld reserveert véél meer ruime voor de camera’s, maar ziet er daardoor ook een stuk minder subtiel uit. Google maakt andere keuzes en daar valt iets voor te zeggen.

We vinden het wel jammer dat de randen rond het scherm nog altijd behoorlijk dik zijn. Het is niet zo erg als bij de Pixel 9a, maar voor een high-end smartphone ziet de Pixel 10 Pro er een beetje ouderwets uit. Als je een hoesje gebruikt worden die “bezels” nog eens extra geaccentueerd. We hopen dan ook dat Google volgend jaar de kaasschaaf ter hand neemt. Dat zou het toestel als geheel ook nog iets kleiner kunnen maken.

Op de bouwkwaliteit is verder niets aan te merken. Het aluminium frame zorgt voor een stevige constructie en de IP68-certificering maakt dat een plons in de wc geen ramp is. Sommige andere telefoons bieden inmiddels IP69, waardoor ze ook kunnen omgaan met water dat onder hoge druk tegen de behuizing aan spuit. We kunnen echter weinig scenario’s bedenken waarin dat een voordeel is.

Subliem scherm nu nog feller

Google kiest weer voor een 6,3 inch-scherm (2856 bij 1080 pixels) in de kleine Pro. Dat is een fijn formaat en het oled-display zelf is van uitstekende kwaliteit. De ververssnelheid ligt uiteraard op 120Hz voor soepele beelden, maar belangrijker is de maximale helderheid. Die ligt op maar liefst 2200 nits, met uitschieters naar 3300 nits op kleine delen van het scherm. Die waarden zijn 10 procent hoger dan op de Pixel 9 Pro.

Dat verschil zul je met het blote oog misschien niet zien, maar dat maakt niet uit. De Pixel 9 had al een zeer fel display en met de Pixel 10 Pro vergroot Google zijn voorsprong op de concurrentie. Deze smartphone is in de zon niet alleen goed afleesbaar, het beeld blijft zelfs heel erg mooi en kleurrijk. Dat is een fijne luxe waar je snel aan gewend raakt.

Standaard draait het toestel overigens op een lagere resolutie (2410 bij 1080 pixels) dan het maximaal haalbare. Ook dat is amper waarneembaar en we zouden hem daar ook lekker op laten staan. Zo bespaar je wat accusap en dat is best handig, zoals we later zullen zien.

Nog steeds geen racemonster

De Tensor G5-chip is de eerste die volledig door Google zelf is ontwikkeld. We hadden daarom hoge verwachtingen, maar die worden niet helemaal waargemaakt. Hoewel de nieuwe processor sneller is, komt hij nog altijd niet in de buurt van de Snapdragon 8 Elite in veel vergelijkbaar geprijsde smartphones. De gpu, verantwoordelijk voor het draaien van zware games, lijkt zelfs amper vooruitgegaan. Als dat belangrijk voor je is, kun je dus beter naar een andere telefoon kijken.

Voelt de Pixel 10 Pro dan sloom aan? Meestal niet, maar we merkten wel dat animaties soms net even een tiende van een seconde haperen. Dat zijn geen zaken waar je erg vrolijk van wordt als je net dik 1000 euro voor een nieuwe smartphone hebt betaald. Hopelijk krijgt Google deze foutjes er nog uit met een software-update.

Waar sowieso niets meer aan te doen is: de karige 128GB opslag in de goedkoopste versie. Dat had gewoon 256GB moeten zijn, net als in de Pixel 10 Pro XL en elke andere zichzelf (en de consument) serieus nemende smartphone.

Om positief te eindigen: Google heeft de speakers verbeterd en die klinken geweldig. Ze behoren tot de absolute top, met een flink volume en voldoende lage tonen. Ook de ultrasonische vingerafdrukscanner werkt snel en foutloos.

AI blijft in Nederland achter

De Pixel 10 Pro draait uit de doos op Android 16, de fraaie nieuwe versie van het besturingssysteem. Zoals altijd mag je zeven nieuwe versies verwachten. Je zit dus goed tot en met Android 23. Ook rollen tot en met de zomer van 2032 regelmatig beveiligingspatches uit op het toestel, zodat hackers de toegang wordt ontzegd.

Google pakt in de Verenigde Staten weer groots uit met nieuwe AI-functies. ‘Magic Cue’ kan relevante info voor je uit andere apps vissen op het moment dat je die nodig hebt. Als iemand je vluchtnummer wil weten, zoekt Magic Cue dat bijvoorbeeld automatisch voor je op.

Hartstikke handig, maar helaas niet beschikbaar in Nederland. Datzelfde geldt voor ‘Ask Photos’, waarbij je de Pixel simpelweg vertelt wat je aan een foto wil veranderen. Een blauwere lucht, het verwijderen van een dronken oom uit een kerstkiekje: gewoon vragen en het gebeurt automatisch. Je hoeft dus niet meer zelf aan de slag. We hopen van harte dat deze functie hier later alsnog beschikbaar komt, want het klinkt tof.

Wél beschikbaar is de ‘Camera coach’ die tijdens het fotograferen suggesties doet voor een mooier kiekje. Hij stelt bijvoorbeeld voor om in te zoomen voor een sterkere compositie of om de portretmodus te gebruiken voor een onscherpe achtergrond.

Beginnende fotografen hebben daar misschien best profijt van. Voor meer ervaren mensen, waar de Pixel 10 Pro toch op gericht is, voelt het een beetje als een aantasting van je creativiteit. Gelukkig hoef je hem natuurlijk niet te gebruiken.

Batterij gaat net een dag mee

Google maakt nog geen gebruik van silicium-koolstof-accu’s, die een hogere energiedichtheid hebben dan ouderwetse batterijen. Zo heeft de even grote OnePlus 13T (helaas niet in Nederland te koop) een accu van maar liefst 6260 mAh. Daar steekt de 4870 mAh van de Pixel 10 Pro nogal schril bij af. Dat is weliswaar iets meer dan de Pixel 9 Pro, maar niet veel.

De accuduur houdt dan ook niet over. Hoewel je doorgaans de avond wel zult halen, is het goed om op lange, drukke dagen een powerbank in je tas te stoppen. Dat geldt zoals eerder vermeld helemaal als je gebruikmaakt van AI-functies als Pro Res Zoom, want die snoepen flink wat stroom.

Je laadt de Pixel 10 Pro op met maximaal 29 watt. Veel vooral Chinese concurrenten doen dat een stuk sneller. We blijven hopen dat Google ooit een flinke sprong vooruit zet, want het is heerlijk om tijdens het ontbijten je smartphone volledig te kunnen opladen. De Pixel 10 Pro komt in een halfuur tot slechts 55 procent.

Nieuw is Pixel Snap, waarmee je het toestel magnetisch draadloos kunt opladen door een puck op de achterkant te klikken. Dat klinkt niet alleen als Apple’s MagSafe, dat ís ook net als Apple’s MagSafe. Je hoort ons niet mopperen, want het is een handig systeem. Wel jammer dat de snelheid bij deze methode nog trager is: 15 watt.

Conclusie Google Pixel 10 Pro review

Google heeft slechts het minimale gedaan om de Pixel 10 Pro te verbeteren. Met dat gevoel blijven we achter na het reviewen van deze smartphone. Dat wil zeker niet zeggen dat het een slecht toestel is. Sterker nog: voor wie een compacte telefoon met heel goede camera’s wil, is het zelfs de enige logische keuze. Ook het scherm is uitstekend, net als de ultrasonische vingerafdrukscanner en de nieuwe luidsprekers. Van zeven jaar volledige software-ondersteuning worden we minstens net zo vrolijk. Daar staat tegenover dat de Tensor G5-chip nog altijd achter loopt en dat de Pixel 10 Pro met zijn dikke schermranden ouderwets aandoet in deze prijsklasse. Ook de accuduur houdt niet over en de meest tot de verbeelding sprekende AI-functies zijn in Nederland niet beschikbaar. 256GB opslag in het basismodel had die pijn een beetje kunnen verzachten, maar helaas: we moeten het doen met 128GB. De Pixel 10 Pro voelt daarmee aan als een Pixel 9 Pro Plus. Hopelijk zet Google volgend jaar grotere stappen.

Prijzen en deals

Denk je na het lezen van deze review: ja, doe mijn maar zo’n Google Pixel 10 Pro? De adviesprijs van de goedkoopste variant, met 128G opslag, bedraagt 1099 euro. Voor 100 euro extra krijg je 256GB. Nog niet genoeg? Het model met 512GB opslag kost 1329 euro. Voor de duurste Pixel 10 Pro, met 1 terabyte ruimte voor je bestanden, ben je 1589 euro kwijt. Natuurlijk kun je hem ook aanschaffen in combinatie met een abonnement. Hieronder vind je de beste deals van dit moment.

Alternatieven

Natuurlijk zijn er meer dan genoeg alternatieven voor de Pixel 10 Pro. Dit zijn wat ons betreft smartphones waar je ook naar kunt kijken, zeker als je geld wil besparen.

Google Pixel 9 Pro

Voor € 749,- haal je de voorganger van de Pixel 10 Pro in huis. Zo bespaar je honderden euro’s en zoals gezegd is de Pixel 9 Pro niet opeens een slecht toestel. Sterker nog: in de meeste opzichten lijkt hij sterk op zijn opvolger. De camera’s zijn min of meer hetzelfde, het scherm erg goed en je mag nog zes jaar volledige ondersteuning verwachten.

→ Lees onze review van de Google Pixel 9 Pro

Samsung Galaxy S25

Ben je op zoek naar meer power? De Samsung Galaxy S25 heeft een veel snellere Snapdragon 8 Elite-chip aan boord. Het scherm is met 6,2 inch nog iets kleiner dan dat van de Pixel 10 Pro en bijna net zo goed. Bovendien krijgt ook de S25 zeven jaar lang updates. De camera’s van de Pixel zijn wel duidelijk een stuk beter. Daar staat tegenover dat de Galaxy S25 veel goedkoper is: voor € 597,- is hij de jouwe.

→ Lees onze review van de Samsung Galaxy S25

Xiaomi 15

Ook de Xiaomi 15 is een goede optie als je een relatief compact high-end toestel zoekt. Voor € 689,- koop je een smartphone met een mooi 6,36 inch-oled-scherm en een Snapdragon 8 Gen 3-chip. Die is een stuk sneller dan de Tensor G5. De camera’s zijn prima, maar staan een treetje onder die van de Pixel 10 Pro. Ook ondersteunt Xiaomi zijn telefoons minder lang dan Google en Samsung.

→ Lees onze review van de Xiaomi 15

