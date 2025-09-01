Google Pixel 10 Pro vs Pixel 9 Pro camera’s: hoe groot is het verschil?

Google Pixel 10 Pro vs Pixel 9 Pro camera’s: hoe groot is het verschil?

De Pixel 10 Pro heeft dezelfde camera’s als de Pixel 9 Pro, maar Google belooft toch verbeteringen. Hoe groot die zijn? Check de beelden in onze Google Pixel 10 Pro vs Pixel 9 Pro cameravergelijking!

Google Pixel 10 Pro vs Pixel 9 Pro camera’s

Er lijkt weinig nieuws onder de zon bij de Pixel 10 Pro en Pixel 10 Pro XL. Ze hebben op papier dezelfde camera’s als hun voorgangers. Het gaat om een 50 megapixel-hoofdcamera, 48 megapixel-groothoeklens en een 48 megapixel-telelens waarmee je 5x in kunt zoomen.

Eventuele verbeteringen komen voort uit een aantal factoren: betere software, betere beeldverwerking van de nieuwe Tensor G5-chip en de krachtigere stabilisatie van de hoofdcamera. Die komt vooral van pas voor video’s, maar zou in theorie ook voor mooiere nachtfoto’s moeten zorgen.

Laten we de foto’s er eens bij pakken. Dit is onze Google Pixel 10 Pro vs Pixel 9 Pro-cameravergelijking.

Hoofdcamera

De hoofdcamera van de Pixel 10 Pro (XL) gaat al een poosje mee, maar blijft uitstekende foto’s schieten. Het verschil met de 9 Pro is erg beperkt. Je ziet hieronder wel kleine kleurverschillen, maar die hebben vooral te maken met de zon die her en der net voor of achter de wolken dook. Qua contrast en scherpte zijn de foto’s zo goed als identiek.

Google Pixel 10 Pro vs Pixel 9 Pro camera's
10 Pro
Google Pixel 10 Pro vs Pixel 9 Pro camera's
9 Pro
Google Pixel 10 Pro vs Pixel 9 Pro camera's
10 Pro
Google Pixel 10 Pro vs Pixel 9 Pro camera's
9 Pro
Google Pixel 10 Pro vs Pixel 9 Pro camera's
10 Pro
Google Pixel 10 Pro vs Pixel 9 Pro camera's
9 Pro
Google Pixel 10 Pro vs Pixel 9 Pro camera's
10 Pro
Google Pixel 10 Pro vs Pixel 9 Pro camera's
9 Pro

’s Nachts zien we wel enkele verschillen, al zijn ze subtiel. Bij de foto’s links is de foto van de Pixel 10 door de software iets meer verscherpt dan op de Pixel 9 Pro. We vinden dat overigens niet per se mooier. Bij de foto’s rechts doet de Pixel 10 Pro het wel beter. De lantaarnpalen zijn minder overbelicht dan bij de Pixel 9 Pro. Het kiekje ziet er daardoor evenwichtiger uit.

Google Pixel 10 Pro vs Pixel 9 Pro camera's
10 Pro
Google Pixel 10 Pro vs Pixel 9 Pro camera's
9 Pro
Google Pixel 10 Pro vs Pixel 9 Pro camera's
10 Pro
Google Pixel 10 Pro vs Pixel 9 Pro camera's
9 Pro

Groothoeklens

Google weet bij de groothoeklens van de Pixel 10 Pro soms net iets meer scherpte te behouden in de hoeken. Dat is vooral zichtbaar in het derde duo foto’s hieronder. Kijk maar naar het gebouw linksboven. Groot is het verschil zeker niet. Qua contrast en kleuren zijn ze zo goed als identiek.

Google Pixel 10 Pro vs Pixel 9 Pro camera's
10 Pro
Google Pixel 10 Pro vs Pixel 9 Pro camera's
9 Pro
Google Pixel 10 Pro vs Pixel 9 Pro camera's
10 Pro
Google Pixel 10 Pro vs Pixel 9 Pro camera's
9 Pro
Google Pixel 10 Pro vs Pixel 9 Pro camera's
10 Pro
Google Pixel 10 Pro vs Pixel 9 Pro camera's

9 Pro
Google Pixel 10 Pro vs Pixel 9 Pro camera's
10 Pro
Google Pixel 10 Pro vs Pixel 9 Pro camera's
9 Pro

’s Avonds zien we net als bij de hoofdcamera dat de Pixel 10 Pro beduidend beter omgaat met sterke lichtbronnen. Op foto’s van de Pixel 9 Pro worden dat al snel witte vlekken. Verder lijken de foto’s weer sterk op elkaar.

Google Pixel 10 Pro vs Pixel 9 Pro camera's
10 Pro
Google Pixel 10 Pro vs Pixel 9 Pro camera's
9 Pro
Google Pixel 10 Pro vs Pixel 9 Pro camera's
10 Pro
Google Pixel 10 Pro vs Pixel 9 Pro camera's
9 Pro

Telelens

Als jij verschillen ziet tussen de telelens van de Google Pixel 10 Pro vs de Pixel 9 Pro vinden we dat knap: wat ons betreft presteren de camera’s hetzelfde. Als we 10x (deels digitaal) inzoomen, oogt het kiekje van de oudere Pixel opvallend genoeg iets natuurlijker. Dat kan wel (weer) te maken hebben met een wolk die net voor de zon schoof.

Google Pixel 10 Pro vs Pixel 9 Pro camera's
10 Pro
Google Pixel 10 Pro vs Pixel 9 Pro camera's
9 Pro
Google Pixel 10 Pro vs Pixel 9 Pro camera's
10 Pro
Google Pixel 10 Pro vs Pixel 9 Pro camera's
9 Pro
Google Pixel 10 Pro vs Pixel 9 Pro camera's
10 Pro
Google Pixel 10 Pro vs Pixel 9 Pro camera's
9 Pro
Google Pixel 10 Pro vs Pixel 9 Pro camera's
10 Pro 10x
Google Pixel 10 Pro vs Pixel 9 Pro camera's
9 Pro 10x

Met de Pixel 9 Pro zoom je maximaal 30x in dankzij Super Res Zoom. De Pixel 10 Pro activeert op dat moment ‘Pro Res Zoom’, een door AI aangestuurde techniek waarmee je het beeld zelfs tot 100x dichterbij kunt halen.

De foto van de Pixel 10 Pro hier linksonder bevat minder ruis dan die van de 9 Pro, maar oogt ook iets kunstmatiger. Bij de kiekjes rechts is het verschil amper te zien.

Google Pixel 10 Pro vs Pixel 9 Pro camera's
10 Pro 30x
Google Pixel 10 Pro vs Pixel 9 Pro camera's
9 Pro 30x
Google Pixel 10 Pro vs Pixel 9 Pro camera's
10 Pro 30x
Google Pixel 10 Pro vs Pixel 9 Pro camera's
9 Pro 30x

Het grootste verschil van deze hele vergelijking hebben we voor het laatst bewaard. De telelens van de Pixel 10 Pro doet het in het donker beduidend beter dan die van de Pixel 9 Pro. De foto is veel scherper. Als we 10x inzoomen zien we hetzelfde beeld. Het kiekje van de nieuwste Pixel is nog (net) bruikbaar, terwijl dat van zijn voorganger een rommeltje wordt.

Google Pixel 10 Pro vs Pixel 9 Pro camera's
10 Pro
Google Pixel 10 Pro vs Pixel 9 Pro camera's
9 Pro
Google Pixel 10 Pro vs Pixel 9 Pro camera's
10 Pro 10x
Google Pixel 10 Pro vs Pixel 9 Pro camera's
9 Pro 10x

Conclusie

Zoals verwacht presteren de camera’s van de Pixel 10 Pro en de Pixel 9 Pro heel gelijkwaardig. De verschillen zijn subtiel en het upgraden waarschijnlijk niet waard. Het onderscheid is vooral zichtbaar als de avond valt. De Pixel 10 Pro gaat beter om met tegenlicht en de telelens levert in het donker mooiere platen af.

