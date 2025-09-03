Google Pixel 10 Pro XL review: maken kleine verbeteringen het verschil?

De Google Pixel 10 Pro XL lijkt als twee druppels op zijn voorganger. Zijn de aanwezige vernieuwingen het wel waard? Je ontdekt alles in onze review.

Dit is de Google Pixel 10 Pro XL review

De Pixel 10 Pro XL is Googles absolute toptelefoon. Hij heeft het grootste scherm, de snelste chip, de beste camera’s en de grootste batterij. Maar, is het grootste, snelste en beste van Google wel goed genoeg? Of kun je de Google Pixel 10 Pro XL beter links laten liggen?

Wij hebben de smartphone uitgebreid getest en vertellen hoe het toestel in de praktijk bevalt; van het ontwerp tot de camera’s en van de chip tot de accu. Dit is de Google Pixel 10 Pro XL review.

Het testmodel van de Pixel 10 Pro XL is ter beschikking gesteld door Google.

Google Pixel 10 Pro XL review in het kort

Google geeft de Pixel 10 Pro XL bescheiden, maar welkome verbeteringen. De accu is een stukje groter, er is nu Pixelsnap voor magnetische accessoires en de nieuwe Tensor G5-chip kan nog meer met AI. Wederom wordt het toestel lang geüpdatet en ontvang je als eerste de nieuwste Android-functies. Verder is de telefoon vrijwel hetzelfde als zijn voorganger. Denk aan het ontwerp, de camera’s, opslag en het scherm. Geef je niet zoveel om de upgrades, dan heb je aan een Pixel 9 Pro XL ook meer dan genoeg. Zeker nu het prijskaartje van die telefoon met € 821,- een stuk lager ligt dan de € 1.299,- die de Pixel 10 Pro XL kost.

Pluspunten Camera's maken kleurrijke afbeeldingen

Camera’s maken kleurrijke afbeeldingen Tensor G5-chip verwerkt meer AI lokaal

Tensor G5-chip verwerkt meer AI lokaal Pixelsnap voor magnetische accessoires

Pixelsnap voor magnetische accessoires Batterij gaat makkelijk hele dag mee

Batterij gaat makkelijk hele dag mee

Updatebeleid van zeven jaar

Minpunten Weinig vernieuwing tegenover voorganger

Weinig vernieuwing tegenover voorganger Niet alle nieuwe AI ondersteunt direct Nederlands

Niet alle nieuwe AI ondersteunt direct Nederlands Tensor G5 kan niet tippen aan concurrerende chips

Camera’s gooien alles in de strijd

Sinds de lancering van de eerste Pixel in 2016 is Google erg goed op het gebied van smartphonecamera’s. Vooral de automatische nabewerking, waarbij de telefoon veelvoudig gebruikt maakt van AI om foto’s te verbeteren, doet goed zijn werk.

De Google Pixel 10 Pro XL heeft dezelfde camera’s als zijn voorganger: een 50 megapixel-hoofdcamera, 48 megapixel-groothoeklens en 48 megapixel-telelens.

In de meeste situaties legt de hoofdcamera veel detail vast. Zelfs als je achteraf inzoomt, zijn teksten goed te lezen en vervagen objecten niet. Afbeeldingen behouden kwaliteit in zowel donkere als lichte delen. Dat zorgt voor een natuurijk ogend plaatje, al is het contrast hierdoor soms wat laag.

Qua kleur verschillen resultaten vaak enorm. De ene keer worden kleuren flink opgeschroefd en de andere keer blijft het geheel juist vrij timide. In situaties met minder licht behoudt de Pixel 10 Pro XL details goed, al heeft de camera dan duidelijk meer moeite met beweging. Je zult daarom eerder wazige personen zien als je de camera niet lang genoeg stilhoudt.

Over de groothoeklens zijn we positief. De grotere kijkhoek zorgt voor unieke plaatjes en ook hier weet de Pixel scherpte te bewaren. Wel presteert de nabewerking soms minder goed dan op de hoofdcamera, wat betekent dat er meer ruis ontstaat in donkere delen en heldere delen sneller overbelicht raken.

De telelens heeft een optische vergroting van 5x, waarna je verder kunt inzoomen tot maar liefst 100x. Dit noemt Google ‘Pro Res Zoom’, wat inhoudt dat AI agressiever te werk gaat om je digitaal ingezoomde foto’s te verscherpen.

Bij grote objecten werkt dit goed en worden strakke lijnen een stuk scherper. Met letters en andere kleine details kan de software dan weer niet overweg. Al met al dus een toffe functie, maar niet voor iedere situatie.

Meer foto’s zien? Check onze Google Pixel 10 Pro review. Deze heeft dezelfde camera’s als de Pixel 10 Pro XL.

Ook video’s maakt de Pixel 10 Pro XL in hoge kwaliteit. Dankzij hdr zijn beelden egaal belicht en zien ze er kleurrijk uit. Wij ervaarden helaas wel problemen bij het delen van video’s via apps.

Video’s krijgen dan een paarse tint en zijn een stuk minder kleurrijk dan op je toestel zelf. Of dit ligt aan de hdr-modus of Video Boost (die AI gebruikt voor meer detail in je video) is niet duidelijk.

Scherm en ontwerp enkel onderhuids vernieuwd

Leg je de Google Pixel 10 Pro XL naast zijn voorganger, dan lijkt er op het eerste gezicht vrijwel niets veranderd. Dit is niet per se erg, omdat het ontwerp nog steeds fraai oogt. De combinatie van de glanzende aluminium zijkanten en een matglazen achterkant, maakt de Pro XL een modern toestel dat lekker in de hand ligt.

De Pixel gaat automatisch in deze klokmodus zodra hij op de magneet wordt geplaatst.

De grootste vernieuwing ten opzichte van zijn voorganger zit onder de motorkap. Vijf jaar nadat Apple MagSafe introduceerde, heeft ook eindelijk Google een cirkel van magneten in de achterkant van de telefoon verwerkt. En daar zijn we erg enthousiast over. Niet alleen bevestigen magnetische opladers zich zo op de perfecte plek om snel te laden, ook gaat er een wereld open voor handige accessoires.

Met het nieuwe Pixelsnap ondersteunt het toestel vrijwel alle magnetische accessoires die de afgelopen zijn gemaakt voor iPhones, zoals laders, pasjeshouders en standaarden, zoals die van Zens hierboven. Google heeft ook een handvol eigen Pixelsnap-producten gelanceerd, zoals een standaard en draadloze oplader.

Zoals de naam doet vermoeden, is de Pixel 10 Pro XL groter dan de andere toestellen in de Pixel 10-serie. Het scherm heeft een grootte van 6,8 inch en beschikt over een ltpo-technologie. Daarmee past de smartphone het aantal keer dat het scherm ververst aan, afhankelijk van wat je op het scherm doet om zo stroom te besparen. Handig!

Met een resolutie van 2992 bij 1344 pixels en ververssnelheid van 120Hz is er verder weinig veranderd. Ook dat is niet per se erg, aangezien het scherm er kleurrijk uitziet en onwijs helder is.

De piekhelderheid is een fractie hoger, van 3000 naar 3300 nits. Hoewel je in de praktijk het verschil hiertussen vrijwel niet ziet, is het scherm meer dan helder genoeg voor gebruik in fel daglicht en het bekijken van contrastrijke hdr-foto’s.

Zowel hard- als software focussen op AI

Zijnde Googles ultieme vlaggenschip draait de Google Pixel 10 Pro XL op de beste hardware die de fabrikant te bieden heeft. De Tensor G5-chip is Googles eigen chip, die voor het eerst overstapt van Samsung-technologie naar TSMC. Die chipmaker zit ook achter de Snapdragon 8 Elite-chip, die we in de meeste vlaggenschepen van andere smartphonemerken zien.

De Tensor G5 biedt dan ook verbeteringen ten opzichte van de G4 van vorig jaar, maar zo snel en energiezuinig als de Snapdragon is ‘ie nog niet. Ben je een echte power user, dan is de Pixel zeker niet de beste keuze. Waar de chip vooral in uitblinkt, is de TPU (Tensor Processing Unit). Hiermee kan hij meer lokale AI-processen draaien, waarover zo meer.

De Google Pixel 10 Pro XL heeft standaard 256GB opslag. Ook kun je kiezen voor 512GB en 1TB aan opslagruimte. Iedere versie komt met 16GB aan werkgeheugen, wat meehelpt bij het uitvoeren van die AI-processen en meerdere andere taken tegelijkertijd. Multitasken op de Pixel 10 Pro XL is dan ook geen probleem.

Uit de doos draait de Pixel 10 Pro XL op Android 16, met het nieuwe Material 3 Expressive-ontwerp. Tof, want voor het eerst sinds Android 12 ziet Android er weer écht anders uit. Er valt vooral meer te personaliseren qua kleuren en knoppen in de menu’s. Ook zijn animaties vernieuwd, waardoor de software vlot aanvoelt.

Google pompt de Pixel 10’s vol met AI. Zo is natuurlijk de slimme assistent Gemini aanwezig. Deze kun je snel activeren door je aan/uit-knop ingedrukt te houden, waarna hij je kan helpen met problemen. Gemini Live is daarin een modus die op een “natuurlijke” manier met je in gesprek gaat en kan meekijken via je camera.

Natuurlijk is er Circle to Search die je informatie geeft over de dingen op je scherm, nadat je ze omcirkelt. In de camera-app vind je de Camera Coach, die je helpt bij het maken van mooiere foto’s. Je kiest dan zelf wat je met de foto wil benadrukken, waarna je stappen krijgt om het mooiste eindresultaat te behalen. Het werkt geinig, maar baanbrekend is het niet.

Helaas zijn andere toffe AI-functies nog niet in Nederland beschikbaar. Bijvoorbeeld Ask Photos, waarmee je afbeeldingen bewerkt met spraakopdrachten. Ook Live Call Translate werkt nog niet in het Nederlands. Je kunt het wel gebruiken, mits je een van de ondersteunde talen spreekt.

Google ondersteunt de Pixel 10-smartphones zeven jaar lang met updates. Daarmee krijg je ieder jaar een nieuwe Android-versie, tot en met Android 23. Ook verschijnen er meerdere Pixel Drops per jaar met de nieuwste functies voor Pixel-telefoons.

Grotere batterij laadt het snelst

Eén van de upgrades die opvalt is de batterij. Deze heeft nu een capaciteit van 5200 mAh, vergeleken met 5060 mAh op de Pixel 9 Pro XL. In combinatie met een zuinigere chip, maakt dit een bescheiden verschil in accuduur. Wij haalden gemakkelijk een hele dag uit een volle lading.

Zelfs op een dag met veel navigeren en fotograferen hielden we aan het eind zo’n 20 procent over. Vergeleken met andere vlaggenschepen presteert de Pixel 10 Pro XL niet fantastisch, maar een lege accu aan het einde van je dag zal niet snel voorkomen.

Ook opladen gaat een fractie sneller: 39 in plaats van 37 watt. Heb je een 45 watt-adapter in huis? Dan duurt het zo’n anderhalf uur om de telefoon helemaal bij te laden.

Dankzij Qi2 laadt de Pixel 10 met maximaal 25 watt draadloos op. Daarvoor raadt Google aan om ook een 45 watt-adapter en een magnetische Qi2-lader te gebruiken, om de draadloze laadsnelheid ook echt te behalen.

Conclusie Google Pixel 10 Pro XL review

Laten we het niet onder stoelen of banken steken: de Google Pixel 10 Pro XL is een enorm goede smartphone. Hij ziet er strak uit en ligt lekker in de hand. De camera’s maken daarnaast mooie plaatjes, de telefoon is snel, met de batterij haal je gemakkelijk het einde van de dag en het toestel wordt jarenlang geüpdatet. Qua vernieuwing komt het vooral neer op Pixelsnap voor magnetische accessoires, de iets grotere batterij, standaard meer opslagruimte en een handjevol AI-functies (waarvan veel het niet doen in het Nederlands). Dat maakt dat de Pro XL niet bepaald als een upgrade voelt. Zolang de Pixel 9 Pro XL nog te koop is, kunnen we de Pixel 10 Pro XL dlastig aanraden. Met het toestel zelf is praktisch niets mis en die krijgt een dikke 8, maar overweeg ‘m pas zodra de adviesprijs van 1299 euro flink is gedaald.

Google Pixel 10 Pro XL kopen

Alternatieven voor de Google Pixel 10 Pro XL

Is de Pixel 10 Pro XL toch niets voor jou? Check dan de onderstaande alternatieven, met allemaal hun eigen voordelen.

Google Pixel 9 Pro XL

Zoals gezegd komt de Pixel 10 Pro XL enorm veel overeen met de Pixel 9 Pro XL. Hoewel de chip een stukje minder krachtig is, is ‘ie meer dan snel genoeg voor alledaags gebruik. De camera’s zijn uitstekend en hij wordt nog tot 2031 voorzien van updates. Je scoort het toestel nu met een veel lager prijskaartje dan de Pixel 10, via onze prijsvergelijker hieronder.

Lees onze review van de Google Pixel 9 Pro XL.

Google Pixel 10 Pro

Spreekt alles van de Pixel 10 Pro XL je wel aan, maar vind je vooral het formaat en de prijs te groot? Dan is er de compacte Google Pixel 10 Pro. Deze smartphone heeft dezelfde camera’s, een kleurrijke scherm en Pixelsnap, maar dan in een behuizing van 6,3 inch in plaats van 6,8 inch. Tof voor wie liever een kleinere telefoon wil.

Lees onze review van de Google Pixel 10 Pro.

Samsung Galaxy S25 Ultra

De Samsung Galaxy S25 Ultra concurreert op veel vlakken met de Pixel 10 Pro XL. Zo heeft ‘ie uitstekende camera’s, een groot en kleurrijk scherm en wordt ‘ie zeven jaar van updates voorzien. De S25 Ultra is daarnaast wél uitgerust met de snellere Snapdragon 8 Elite-chip. Ook heeft ‘ie Samsungs eigen Galaxy AI-functies en een S-Pen voor digitale notities.

Lees onze review van de Samsung Galaxy S25 Ultra.

