Google Pixel 10 review: instapmodel is nauwelijks verbeterd

De Google Pixel 10 heeft genoeg om enthousiast van te worden, maar is toch moeilijk aan te raden. In deze uitgebreide review nemen we alle ins en outs met je door.

Dit is de Google Pixel 10 review

Het is alweer tijd voor de tiende generatie van de Google Pixel. Veel Android-liefhebbers keken met name uit naar de échte paradepaardjes van de zoekgigant: de Pixel 10 Pro en Pixel 10 Pro XL. De ‘normale’ Pixel 10 is als instapmodel natuurlijk ook interessant.

Wereldschokkende vernieuwingen hoef je dit jaar echter niet te verwachten. De Google Pixel 10 ziet er precies hetzelfde uit als zijn voorganger en heeft dezelfde adviesprijs van 899 euro. Voor dat geld krijg je wel een vernieuwde set camera’s. Maar heeft Google genoeg verbeterd om de overstap waard te maken?

Het reviewmodel van de Pixel 10 is beschikbaar gesteld door Google.

De Pixel 10 in het kort

De Google Pixel 10 is nauwelijks een verbetering ten opzichte van zijn voorganger. De smartphone is op papier sneller, heeft een grotere accu én een nieuwe telelens, maar dan houdt het wel op. Veel AI-functies ontbreken bovendien en dat is jammer. Zeker omdat de Pixel 10 met 899 euro niet goedkoop is.

Pluspunten Lekker compact en goed scherm

Lekker compact en goed scherm Android 16 en de nieuwste updates

Android 16 en de nieuwste updates Nieuwe zoomcamera

Nieuwe zoomcamera Accuduur is ietsjes beter Minpunten Andere camera’s zijn niet verbeterd

Andere camera’s zijn niet verbeterd Langzaam opladen

Langzaam opladen Weinig vernieuwing

Camera’s: gemengde gevoelens

Google heeft de Pixel 10 uitgerust met een nieuw camerasysteem. De grootste verandering is de toevoeging van een periscopische telelens, waarmee de telefoon tot 5x optisch kan inzoomen. Dat is een mooie upgrade ten opzichte van de Pixel 9, die helemaal geen losse zoomcamera heeft.

Maar, de andere camera’s zijn (op papier) juist minder goed dan bij het instapmodel van vorig jaar. De Pixel 10 heeft een 48 megapixel-hoofdcamera (in plaats van 50 megapixel) met een kleinere sensor. Dat betekent dat de camera minder licht kan opvangen, wat ongunstig is bij nachtfoto’s.

Ook bij de groothoeklens is een downgrade doorgevoerd. De 48 megapixel-camera van de Pixel 9 is vervangen door een simpelere 13 megapixel-groothoeklens. Die heeft naast een lagere resolutie ook een kleinere sensor en smallere beeldhoek. Dat is jammer, zeker bij een high-end toestel als deze Pixel.

Hoofdcamera, groothoeklens en zoomen

Dat betekent gelukkig niet dat de camera’s van de Pixel 10 veel minder goed zijn. Het toestel weet nog steeds mooie foto’s te produceren, vooral als er overdag genoeg licht voorhanden is. Plaatjes zijn scherp, het dynamisch bereik is prima en kleuren worden natuurgetrouw vastgelegd.

Hoofdcamera Hoofdcamera Hoofdcamera Hoofdcamera

De Pixel 9 deed dat echter ook en maakt in de meeste gevallen iets betere foto’s. Dat is helemaal het geval als je de groothoeklens gebruikt. De 13 megapixel-camera van de Pixel 10 is niet per se slecht, maar presteert ook niet zoals je van een vlaggenschip mag verwachten.

Plaatjes zijn weliswaar redelijk scherp en de kleuren komen overeen met die van de hoofdcamera, maar je ziet wel dat de randen nogal soft zijn. In het donker heeft de groothoeklens het lastig, waarschijnlijk omdat de sensor kleiner is.

Groothoeklens Groothoeklens Groothoeklens Groothoeklens

De periscopische zoomlens doet zijn werk goed en maakt foto’s met veel details als je 5x inzoomt. In de camera-app kun je snel schakelen naar de telelens door op het bijhorende knopje te tikken. We vinden de zoomlens een fijne (en logische) toevoeging, maar het is jammer dat je dan wel inlevert op de hoofdcamera en groothoeklens.

Telelens (5x zoom) Telelens (5x zoom) Telelens (5x zoom)

Super Res Zoom

Nieuw bij de Pixel 10 is Super Res Zoom, een functie waarmee je met hulp van Googles kunstmatige intelligentie tot 20x kan inzoomen. Dat is een flinke stap ten opzichte van de Pixel 9, die maar tot 8x digitaal kan inzoomen. Je kan het beeld veel dichterbij halen en de AI probeert kiekjes dan scherper te maken.

Dat is een geinige feature, al zijn de resultaten nogal hit or miss. Bij veel foto’s weet de Pixel 10 redelijk wat details vast te leggen, maar je ziet eigenlijk altijd wel dat je met een 20x-zoom-foto te maken hebt. Het komt ook voor dat de AI de overhand neemt en plaatjes té kunstmatig verscherpt.

Super Res Zoom (20x zoom) Super Res Zoom (20x zoom)

Super Res Zoom werkt het beste bij foto’s van bijvoorbeeld gebouwen en huizen. Met andere zaken, zoals bomen, heeft de software meer moeite. Het lijkt dan bijna alsof delen van een foto met waterverf zijn getekend. Op de foto van de olifant (zie hierboven) ogen sommige delen dan weer scherper dan de ander. Op de foto van het bord zie je dat de letters een beetje worden vervormd.

Google houdt vast aan bekend design

De Google Pixel 10 lijkt als twee druppels water op zijn voorganger. Sterker nog: de smartphone is precies even groot als de Pixel 9 en alleen 0,1 millimeter dikker. Hij is daarnaast een fractie zwaarder, vermoedelijk door de grotere accu – waarover later meer. In de praktijk zul je daar weinig van merken.

Het ontwerp is dus hetzelfde gebleven, maar dat neemt niet weg dat de Pixel 10 een fraai vormgegeven smartphone is. Hij voelt stevig en luxe aan, ligt goed in de hand en ook de kenmerkende camerabalk is weer aanwezig.

Google verkoopt de Pixel 10 in vier kleuren: donkerblauw, lichtblauw, geel/groen en zwart. Wij hebben laatstgenoemde getest en die ziet er strak uit, maar is misschien ook een beetje saai. Natuurlijk kun je ook een opvallender kleurtje kiezen.

Erg fijn blijft het feit dat de Pixel 10 een relatief compact toestel is. Klein willen we ‘m niet noemen, want het is alsnog lastig om met je duim de bovenkant van het scherm te bereiken, maar het gaat wel makkelijker dan bij de meeste Android-telefoons.

Scherm blijft uitstekend

Bij het scherm van de Pixel 10 is weinig veranderd, maar ook dat vinden we eigenlijk helemaal niet zo erg. De Pixel 9 van vorig jaar had immers al een goed en helder scherm. Bij de Pixel 10 kan het beeld nog iets feller, al vragen we ons af of de gemiddelde gebruiker het verschil zal merken.

Het display (2424 bij 1080 pixels) is met 6,3 inch behoorlijk compact en daardoor makkelijker met één hand te bedienen. De ververssnelheid van 120Hz zorgt voor lekker vloeiende beelden, al ontbreekt nog steeds ltpo-ondersteuning om de verversfrequentie helemaal terug te schroeven. Die functie had Google best aan deze 899 euro kostende Pixel mogen toevoegen.

Verder valt op dat de randen rondom het scherm nogal dik zijn. Ze zijn weliswaar symmetrisch en ik stoor me er niet per se aan, maar het oogt wel wat ouderwets. Bij de duurdere Pixel 10 Pro’s zijn de randen overigens ook niet erg dun, dus er is nog werk aan de winkel voor Google. Bij high-end smartphones van andere merken zijn de bezels over het algemeen een stukje dunner.

Hardware: Tensor G5

Bij een nieuwe Pixel hoort een nieuwe Tensor-chip van Google. De Pixel 10 wordt aangestuurd door de Tensor G5, die nog beter overweg kan met AI-taken en volgens Google tot 34 procent sneller is dan de G4. Of je dat in de praktijk merkt? Niet echt. De Pixel 10 voelt gewoon lekker rap aan, net als de Pixel 9.

De smartphone draait Android 16 en alle apps zonder problemen. Ook het spelen van games kan prima, al is de Tensor G5 op dit gebied wel minder krachtig dan de Snapdragon 8 Elite, die in veel andere Android-vlaggenschepen zit. Met de hoeveelheid werkgeheugen (12GB) is gelukkig weinig mis.

Het is daarentegen wel jammer dat de Pixel 10 ‘maar’ 128GB aan opslagruimte heeft. In deze prijsklasse mag je best 256GB verwachten, maar daar moet je bij Google 100 euro extra voor betalen. Alleen de Pixel 10 Pro XL heeft standaard 256GB en dat vinden we een beetje suf.

Over de vingerafdrukscanner kunnen we kort zijn: die werkt gewoon goed. Hij weigert nooit dienst en zit bovendien niet te laag in de behuizing, waardoor je ‘m makkelijk bereikt met je duim. Ook kun je de Pixel 10 ontgrendelen met de gezichtsherkenning. Dit is minder veilig dan het scannen van je vingerafdruk, al kun je er alsnog bank-apps mee openen.

De gezichtsherkenning is vooral erg snel. Vaak duurt het maar een fractie van een seconde vanaf het moment dat je de Pixel 10 activeert, totdat Face Unlock je ‘gezien’ heeft. Je hoeft jouw gezicht ook niet recht voor de camera te houden, want ook vanuit moeilijke hoeken werkt de feature aardig goed.

Software, met veel ontbrekende AI

Met de software van Google Pixel-telefoons zit het altijd wel goed. De Pixel 10 draait uit de doos op het nieuwe Android 16 en krijgt de komende zeven jaar de nieuwste Android-updates, beveiligingspatches en Feature Drops. Dat maakt de Pixel erg toekomstbestendig.

Met de Feature Drops brengt Google tussentijds nieuwe features uit, die dus los staan van de vernieuwingen in grotere Android-versie-updates. Je krijgt bovendien een ‘schone’ versie van Android en hoeft nooit te wachten op nieuwe software.

Er is echter een grote ‘maar’. In de Verenigde Staten pakt Google groots uit met allerlei nieuwe AI-functies, maar het grote deel daarvan kun je niet in Nederland gebruiken. Het is bovendien de vraag of Google deze features in de toekomst wél hier uitbrengt. Op het moment van schrijven is er nog niets over bekend.

Hierdoor kun je een functie als Magic Cue, dat relevante informatie uit andere apps automatisch kan opzoeken en toevoegen, niet gebruiken. Ook ‘Ask Photos’, waarmee je foto’s verandert door het simpelweg tegen de Pixel 10 te ‘zeggen’, is er niet in Nederland. Wel kun je aan de slag met de Cameracoach.

Iets betere accuduur

De batterij van de Google Pixel 10 is iets groter dan die in de Pixel 9. Groot is het verschil echter niet: 4970 mAh tegenover 4700 mAh. Toch is de accuduur wel verbeterd. Ik gebruik de Pixel 9 al langere tijd als mijn daily driver en bij de Pixel 10 blijft er aan het einde van de dag meer accusap over.

Geweldig zouden we de accuduur ook niet noemen. Op lange en drukke dagen, als je bijvoorbeeld veel onderweg bent en moet navigeren, kun je de telefoon best helemaal leegtrekken. Bij normaal gebruik haal je echter zonder problemen het einde van de dag.

De Pixel 10 laadt met 30 watt sneller op dan zijn voorganger (27 watt), maar daar merk je in de praktijk niets van. Het opladen duurt namelijk alsnog erg lang. Na een half uur staat het accupercentage op zo’n 50 procent en een hele oplaadbeurt neemt ruim anderhalf uur in beslag. Dat is anno 2025 vervelend lang.

Google is behoorlijk trots op Pixelsnap, een nieuwe feature waarmee je de Pixel 10 draadloos en magnetisch kan opladen. Het werkt als Apples MagSafe en alle MagSafe-accessoires werken ook op de Pixel 10. Het opladen gaat niet snel, maar we vinden het een handige toevoeging.

Conclusie Google Pixel 10 review

De Google Pixel 10 is een vreemde eend in de bijt. Het is een erg fijn toestel dat we (op dit moment) niet zo snel zullen aanraden. Daarvoor zijn de verschillen met de Pixel 9 te klein en de vernieuwingen die wél zijn doorgevoerd niet groot genoeg.

We zijn tevreden met de (iets) betere accuduur en het nieuwe Pixelsnap. De zoomcamera is een handige toevoeging, maar de hoofdcamera en groothoeklens zijn er daarentegen niet op vooruitgegaan. Dat voelt toch een beetje vreemd bij een high-end smartphone.

Het design is precies hetzelfde gebleven en veel nieuwe AI-functies ontbreken, al komt daar mogelijk nog verandering in. De Tensor G5 is snel, maar niet zo snel als de concurrentie. Dat zijn veel kanttekeningen bij een toestel van 899 euro. Misschien wel te veel.

Google Pixel 10 kopen?

Lijkt de Google Pixel 10 je wel wat als je nieuwe smartphone? Het toestel heeft een adviesprijs van 899 euro en is nu te bestellen. Je krijgt standaard 128GB aan opslagruimte. Is dat niet genoeg, dan kun je gaan voor het 256GB-model van 999 euro.

Het toestel is in vier kleuren beschikbaar: Indigo (blauw), Vorst (lichtblauw/zilver, Obsidiaan (zwart) en Citroengras (geel/groen). Check de prijsvergelijker hieronder voor de beste deals van dit moment.

Alternatieven

Google Pixel 9

Het meest voor de hand liggende alternatief voor de Google Pixel 10 is de Pixel 9. Het toestel van vorig jaar ziet er hetzelfde uit, is vrijwel net zo snel, heeft betere camera’s en wordt de komende jaren nog ondersteund met updates. Opladen met Qi2 (of MagSafe) ontbreekt, maar dat kun je oplossen met een hoesje. De telelens loop je wel mis. De Pixel 9 is bovendien veel goedkoper: € 579,-.

Samsung Galaxy S25

Voor een compact vlaggenschip kun je ook bij Samsung terecht. De Galaxy S25 heeft een 6,2 inch-scherm, is een stuk lichter dan de Pixel 10 en beschikt over de razendsnelle Snapdragon 8 Elite-chip. De camera’s maken mooie foto’s, maar de accuduur is verre van geweldig. De S25 is inmiddels flink in prijs gedaald: je hebt ‘m voor € 575,90 in huis.

De Samsung Galaxy S25

Xiaomi 15

Een andere compacte high-end smartphone is de Xiaomi 15. Het toestel is lekker snel, heeft drie 50 megapixel-camera’s achterop en beschikt over een grote 5240 mAh-accu die véél sneller oplaadt dan die in de Pixel 10. Het updatebeleid van Xiaomi is daarentegen minder goed en de software is nogal druk. Het toestel is een stuk goedkoper, want hij kost nog € 689,-.

