Google Pixel 10a review: piepkleine upgrades in een plat jasje

De Google Pixel 10a is misschien wel de minst spannende smartphone van 2026 tot nu toe. Het toestel is maar een piepkleine upgrade ten opzichte van zijn voorganger, zoals je in deze review leest.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is de Google Pixel 10a review

Google brengt ieder jaar een Pixel a-toestel uit als betaalbaar alternatief voor zijn vlaggenschepen. Nu is het alweer tijd voor de Pixel 10a, die verkrijgbaar is in Nederland voor 549 euro. Daarmee is de smartphone precies even duur als de 9a, maar hij heeft ook wel héél veel weg van zijn voorganger.

Sterker nog: Google voert slechts enkele kleine verbeteringen door en laat veel hetzelfde. Wat er precies veranderd is en of je de Pixel 10a moet overwegen, of beter voor de 9a van vorig jaar kan gaan, lees je in deze review.

Het reviewmodel van de Pixel 10a is ter beschikking gesteld door Google.

Google Pixel 10a in het kort

Het is moeilijk om de Google Pixel 10a aan te raden. Het toestel is nauwelijks verbeterd ten opzichte van zijn voorganger en doet nauwelijks iets nieuws. Het platte ontwerp kunnen we waarderen en de accuduur blijft erg goed. Ook het updatebeleid is een duidelijk pluspunt. Dat is niet genoeg, want je kan net zo goed de Pixel 9a van vorig jaar of de betere Pixel 10 in huis halen.

Pluspunten Plat design is tof

Plat design is tof Goede accuduur, iets sneller laden

Goede accuduur, iets sneller laden Zeven jaar aan Android-updates Minpunten Nauwelijks vernieuwing

Nauwelijks vernieuwing Camera’s zijn beperkt

Camera’s zijn beperkt Dezelfde Tensor G4-chip

Dezelfde camera’s (en foto’s)

De Google Pixel 10a heeft precies dezelfde camera’s als zijn voorganger. Op de achterkant zitten een 48 megapixel-hoofdcamera met optische beeldstabilisatie en een 13 megapixel-groothoeklens. Selfies maak je met de 13 megapixel-frontcamera, die je ook kunt gebruiken voor gezichtsherkenning.

De foto’s die de Pixel 10a maakt zijn overdag erg mooi. Kiekjes hebben veel detail, een goed contrast en de kleuren blijven realistisch. Met genoeg licht weet de 10a altijd wel een bruikbare foto te produceren, al zijn er toestellen in deze prijsklasse die een veelzijdiger camerasysteem hebben.

Zo heeft de Pixel 10a geen telelens, waardoor je alleen digitaal kan zoomen. Dat is niet zo erg als je het beeld bijvoorbeeld maar 2x dichterbij haalt via het knopje in de camera-app, maar ver inzoomen lukt de Pixel helaas niet. Digitaal zoomen gaat tot 8x en hoewel de software de plaatjes iets scherper maakt, zijn ze verre van indrukwekkend.

De 13 megapixel-groothoeklens is nogal basic, maar doet zijn werk prima. Overdag zijn foto’s niet slecht, al zie je wel een duidelijk verschil met de kiekjes die de hoofdcamera maakt. Foto’s van de groothoeklens hebben minder detail, zijn vaak wat donkerder en aan de randen zie je vervorming. In het donker heeft de groothoeklens het heel moeilijk.

Ook de hoofdcamera levert bij minder licht wisselvallende foto’s af. Zo zijn kleuren niet altijd accuraat en zien we weinig details. Zoals je op de voorbeeldfoto’s hierboven ziet, heeft de Pixel 10a het lastig met felle lichtbronnen. De lampen op de foto zijn een blur en niet lekker vastgelegd. Dat is jammer, want Google-telefoons doen het in het donker vaak juist wel goed.

Volledig plat design

Google gaf de Pixel 9a van vorig jaar een compleet nieuw design. Het ontwerp kenmerkte zich door de matte achterkant, vlakke zijkanten en het subtiele camera-eiland. Op het eerst oog is er bij de Pixel 10a niets veranderd, maar schijn bedriegt.

Google heeft het camera-eiland nu helemaal weggewerkt in de behuizing, waardoor de achterkant volledig plat is. Hierdoor wiebelt de telefoon niet meer als je ‘m met z’n rug op tafel legt. Dat klinkt misschien een beetje nietszeggend, maar we vinden het wel degelijk een fijne verbetering. Het ziet er gewoon tof uit.

De volledige platte achterkant geeft de Pixel 10a ook meer een eigen smoel. Wij hebben de ‘Mist’-uitvoering getest, een combinatie tussen wit en grijs. Die ziet er niet heel spannend, maar wel strak uit. Google verkoopt de 10a in opvallendere kleuren, zoals blauw/paars en rood/roze.

De Pixel 10a is verder een fractie minder groot en 3 gram lichter dan zijn voorganger. Daar zul je in de praktijk dus weinig van merken. Wel fijn is dat het scherm nu door een laagje Gorilla Glass 7i wordt beschermd, in plaats van het oudere Gorilla Glass 3. Hierdoor zou je minder snel krasjes en barsten op het scherm moeten zien.

Scherm met iets minder dikke randen

Ook bij het scherm zien we kleine verbeteringen. De Pixel 10a heeft opnieuw een 6,3 inch-oled-display met een ververssnelheid van 120Hz en resolutie van 2424 bij 1080 pixels. Daar is dus niets aan veranderd, maar de maximale helderheid is omhoog gegaan van 2700 naar 3000 nits. Heel veel zul je daar niet van merken.

De randen rondom het scherm zijn iets dunner dan bij de 9a, maar alsnog erg dik. Je ziet daardoor duidelijk dat dit een instap-Pixel is die niet de hoofdprijs kost. Het is daarentegen wel fijn dat de bezels symmetrisch zijn, en eerlijk is eerlijk: na een tijdje zie je die dikke randen niet meer.

Het scherm heeft verder geen ltpo-ondersteuning, dus de ververssnelheid kan niet helemaal worden teruggeschakeld om de batterij te sparen. Gelukkig is dat ook niet nodig, want de accuduur is simpelweg erg goed – waarover later meer. Het is wel mogelijk om de ververssnelheid op 60Hz in te stellen om energie te besparen.

De Tensor G4 van vorig jaar

Dan de interne hardware van de Google Pixel 10a. Hier zien we iets opvallends, want de Pixel 10a heeft niet de Tensor G5-chip die met de Pixel 10-serie is geïntroduceerd, maar opnieuw de Tensor G4. Deze processor zat ook al in de 9a van vorig jaar. Daarnaast is er weer 8GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte aanwezig.

We denken dat Google voor de ‘oudere’ chip kiest om de kosten te drukken, want de Pixel 10a heeft immers dezelfde adviesprijs als zijn voorganger. Het is jammer dat de Tensor G5 ontbreekt, maar een ramp is het ook weer niet. De Pixel 10a is lekker vlot, hapert nooit en is erg fijn in gebruik. Voor de normale gebruiker voldoet de G4 prima.

Zoals gezegd is er standaard 128GB opslag aanwezig. We kunnen daar nog wel mee uit de voeten, maar ons ook voorstellen dat jij misschien meer ruimte wil. Google verkoopt een 256GB-versie van de Pixel 10a en die is – net als vorig jaar – 100 euro duurder. Je bent dan 649 euro kwijt voor een nieuwe instap-Pixel.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Op softwaregebied doet Google het simpelweg uitstekend. Ook deze Pixel 10a krijgt de komende zeven jaar de nieuwste Android-upgrades, Pixel Drops én beveiligingspatches. Met de Pixel Drops voegt Google tussentijds nieuwe functies toe aan zijn smartphones, die losstaan van Android-versie-updates.

De Pixel 10a wordt tot maart 2033 voorzien van de nieuwste software en dat is een groot pluspunt. Zo kun je de telefoon zelf jarenlang gebruiken en ‘m dan bijvoorbeeld aan een familielid geven, zonder dat hij of zij nieuwe features en de laatste beveiliging misloopt.

Android-versie-updates: tot en met Android 23

Beveiligingsupdates: tot en met maart 2033

De Pixel-versie van Android 16 is vlot, ‘schoon’ en erg fijn in gebruik. Alles oogt overzichtelijk en er staat geen bloatware op het toestel. Leuk is dat Google je steeds meer opties geeft om het uiterlijk van Android te personaliseren. Zo kun je themapakketten downloaden en je eigen app-iconen maken. Dat laatste kun je zelfs per app bepalen.

Dezelfde batterij, langere accuduur

De Google Pixel 10a heeft net als zijn voorganger een 5100 mAh-accu. Dat is anno 2026 niet heel bijzonder, maar voor een smartphone van 6,3 inch prima. Toch is de accuduur er wel op vooruit gegaan, al moet je dan wel de ‘Extreme batterijbesparing’-modus activeren. De 10a gaat dan volgens Google tot 120 uur mee op een volle lading. De 9a kwam tot maximaal 100 uur.

Ook zonder de energiebesparingmodus gaat de Pixel 10a lekker lang mee. We hebben het toestel meegenomen als daily driver naar het Mobile World Congress 2026 in Barcelona en haalden ook tijdens lange beursdagen het einde van de dag zonder tussentijds opladen. Bij normaal gebruik heb je altijd wel tientallen procent accusap over aan het einde van de dag.

Op de accuduur is dus weinig aan te merken. De 10a laadt verder sneller op dan zijn voorganger: de maximale oplaadsnelheid ligt nu op 30 watt in plaats van 23 watt. Draadloos opladen gaat nu met 10 watt in plaats van 7.5 watt. Dat zijn geen gigantische stappen vooruit en in de praktijk gaat het laden nog steeds niet supersnel.

De Pixel 10a heeft ongeveer anderhalf uur nodig om de accu helemaal vol te pompen. Heb je haast? Dan kun je de telefoon in een half uur voor ongeveer de helft vullen. Dat is niet per se indrukwekkend, zeker als je het vergelijkt met toestellen van andere merken, maar genoeg om er weer een tijdje tegenaan te kunnen.

Conclusie Google Pixel 10a review

We vragen ons af waarom Google de Pixel 10a eigenlijk heeft uitgebracht. De smartphone doet nauwelijks iets nieuws en is op veel punten identiek aan de Pixel 9a van vorig jaar. De verbeteringen die wél zijn doorgevoerd, zijn helaas maar klein en voegen in de praktijk weinig toe.

Hoewel we fan zijn van het platte ontwerp, is dat niet meteen een reden om de Pixel 10a aan te schaffen. Ook het iets fellere scherm en het snellere opladen is hoogstwaarschijnlijk niet genoeg om je over de streep te trekken. Dat is jammer, want de Pixel 10a is verder een fijne smartphone. Maar, voor de 549 euro die Google vraagt kun je beter een ander toestel kiezen.

Google Pixel 10a kopen

Ben je van plan om de Google Pixel 10a in huis te halen? De smartphone is verkrijgbaar in Nederland voor 549 euro. Je krijgt dan het instapmodel met 128GB aan opslagruimte. Ook kun je kiezen voor de 256GB-uitvoering en die kost 649 euro.

Het toestel is in vier kleuren verkrijgbaar: Lavendel (blauw/paars), Bes (rood/roze), Mist (grijs) en Obsidiaan (zwart). De beste deals check je via de prijsvergelijker hieronder.

Alternatieven

1. Google Pixel 9a

Omdat de Pixel 10a zo sterk op zijn voorganger lijkt, kun je dit toestel prima overwegen. Je bespaart dan meteen geld, want de Pixel 9a kost nog maar € 385,-. Je krijgt dan dezelfde hardware, een goede accuduur en dezelfde camera’s. Het toestel is een jaartje ouder, maar wordt nog tot de lente van 2032 ondersteund. Je kan er daarom nog jaren mee doen.

2. Google Pixel 10

Een ander alternatief komt ook van Google zelf: de Pixel 10. De smartphone is flink in prijs gedaald en kost nu € 559,-. Dat is een uitstekende deal. De Pixel 10 heeft een mooi scherm met dunnere randen, veel betere camera’s met optische zoom en is sneller door de Tensor G5-chip.

De Google Pixel 10

3. Samsung Galaxy S25

Wil je een compact toestel, dan is de Samsung Galaxy S25 een interessante optie. De smartphone heeft een handzaam formaat van 6,2 inch en is een stuk lichter dan de Pixel 10a. Verder heeft de S25 een veelzijdig camerasysteem, goed updatebeleid en strak design. Het enige nadeel is de 4000 mAh-accu, die het niet zo lang volhoudt. De Galaxy S25 is bovendien iets duurder: je betaalt op dit moment € 597,-.

Reviews op Android Planet

Op Android Planet testen we het hele jaar door de nieuwste smartphones, van budgettoestellen tot telefoons die 1000 euro (of zelfs meer) kosten. Dit doen we met een team van redacteurs dat al jaren in de ‘smartphonewereld’ actief is en al heel wat telefoons voorbij heeft zien komen – én dus heeft getest. We beschikken over de nodige ervaring.

De reviews stellen we – net als alle andere content op de website – met veel tijd, zorg en aandacht samen. Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone kan verwachten en wat de belangrijkste plus- en minpunten zijn.

In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is. De smartphones die we testen gebruiken we minimaal een week als daily driver. Hierdoor weten we precies hoe de nieuwste telefoons in de praktijk bevallen.

Lees meer reviews: