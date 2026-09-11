Google Pixel 11 Pro Fold review: Googles beste vouwtelefoon tot nu toe

De Pixel 11 Pro Fold is Googles beste vouwtelefoon tot nu toe, maar is dat genoeg om op te vallen in ‘foldable-land’? Het is tijd voor de review, dus lees snel verder!

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Dit is de Google Pixel 11 Pro Fold review

We namen al de Pixel 11, Pixel 11 Pro en Pixel 11 Pro XL onder de loep en nu is het tijd voor de nieuwste vouwtelefoon van Google. De Pixel 11 Pro Fold is met 1999 euro duurder dan zijn voorganger (die kostte 1899 euro), maar er zijn gelukkig enkele verbeteringen doorgevoerd.

Google kiest er dit jaar voor om de goede basis van de Pixel 10 Pro Fold te verfijnen en gooit het dus niet over een andere boeg. Samsung en nu ook Apple lanceerden eerder een foldable met een ‘paspoortvorm’, maar daar moeten we bij Google nog even op wachten. Wat heeft de nieuwe Pixel 11 Pro Fold te bieden en hoe verhoudt de telefoon zich tot de concurrentie?

Het reviewmodel van de Pixel 11 Pro Fold is beschikbaar gesteld door Google.

In het kort

De Google Pixel 11 Pro Fold is een fijne en goede, maar geen heel onderscheidende vouwtelefoon. De verbeteringen ten opzichte van de Pixel 10 Pro Fold vorig jaar zijn klein, maar je betaalt wel 1999 euro voor het toestel. Dat vinden we op dit moment te veel.

Pluspunten Uitstekende schermen

Uitstekende schermen Lekker snel door Tensor G6

Lekker snel door Tensor G6 Prima camera’s

Prima camera’s Android 17 werkt erg fijn Minpunten Zichtbare vouw in het scherm

Zichtbare vouw in het scherm Erg duur

Erg duur Accuduur is hooguit voldoende

Prima camera’s

Vouwtelefoons beschikken vaak niet over de állerbeste camera’s, maar dat betekent natuurlijk niet dat je geen mooie foto’s kan maken. Sterker nog: de Google Pixel 11 Pro Fold doet het op cameragebied gewoon goed. Het toestel heeft een 48 megapixel-hoofdcamera, 10,5 megapixel-groothoeklens en 10,8 megapixel-telelens.

Die telelens laat je 5x optisch inzoomen zonder kwaliteitsverlies, al kun je nu ook tot 30x digitaal zoomen. Dat raden we niet aan, want kiekjes hebben dan nauwelijks details en zijn niet echt bruikbaar. Zoom je 5x in, dan ogen foto’s veel beter en kun je ze prima delen op bijvoorbeeld social media.

De hoofdcamera levert fraaie plaatjes af en vangt meer licht op dan de Fold van vorig jaar. Dat komt van pas als je ‘s avonds een foto wil maken. De groothoeklens heeft een opvallend brede hoek, wat zorgt voor een leuk effect. De kiekjes die uit deze camera rollen zijn echter niet geweldig en missen detail. Dat valt vooral op als er even wat minder licht voorhanden is.

Hoofdcamera Groothoeklens Telelens

Dunner ontwerp, fellere schermen

Op het eerste gezicht lijkt de Pixel 11 Pro Fold sprekend op zijn voorganger, maar toch heeft Google een aantal veranderingen doorgevoerd. Het vouwbare toestel is dunner en lichter geworden, al zijn de verschillen niet enorm. Opengevouwen meet de Pixel 11 Pro Fold nu 5 millimeter (in plaats van 5,2 millimeter), dichtgevouwen is hij 10,1 millimeter dik. Bij de vorige Fold was dat 10,8 millimeter.

De smartphone weegt 239 gram, 19 gram minder dan bij de Pixel 10 Pro Fold. Dat heeft Google knap gedaan, al blijft de Pixel 11 relatief zwaar. Zeker als je het officiële hoesje van Google gebruikt – wat we wel aanraden – is dit simpelweg een fors toestel. Storend vinden we dat echter niet.

Bij een foldable draait alles natuurlijk om de schermen. Bij de Pixel 11 Pro Fold zit dat wel goed, want zowel het grote opengevouwen display als het ‘normale’ scherm zien er uitstekend uit. Beelden ogen lekker scherp, kleuren komen goed tot hun recht en het is Google gelukt om de piekhelderheid te verhogen. Daardoor zul je geen moeite hebben om het beeld af te lezen, ook als je buiten in de felle zon loopt.

Het is wel een beetje jammer dat de vouw in het scherm nog erg goed te zien is. Als je de Pixel 11 Pro Fold recht voor je houdt valt het mee, maar eigenlijk zie je ‘m altijd wel. Hij is ook goed voelbaar. Je went er na een tijdje aan en we vinden het geen dealbreaker, maar Samsung doet dit bij de Galaxy Z Fold 8 Ultra toch een stuk beter.

Hardware: Tensor G6

Net als de Pixel 11, Pixel 11 Pro en Pixel 11 Pro XL, heeft de nieuwste vouwtelefoon van Google een Tensor G6-chip. Daar zit standaard 16GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte bij. Dit is meer dan voldoende voor de meeste gebruikers en dat geldt ook voor de algemene prestaties.

De Tensor G6 is niet zo krachtig als de nieuwste Snapdragon-processor, maar levert alsnog uitstekende prestaties af. Apps starten direct op en draaien als een zonnetje, multitasken is geen probleem en ook het spelen van games gaat de Pixel 11 Pro Fold goed af. Tijdens onze testperiode hebben we bovendien niet één keer haperingen gezien.

De Pixel 11 Pro Fold heeft een vingerafdrukscanner aan de zijkant, die verwerkt is in de aan/uit-knop. Ook die doet zijn werk uitstekend. Hij herkent je vinger vlot en weigert bijna nooit dienst. Nog sneller is de gezichtsherkenning van Google, waar we stiekem al een tijdje fan van zijn. Je moet er wel rekening mee houden dat deze feature matig werkt in het donker.

Nieuw is HiLight, wat in feite ledjes zijn in de flitser op de achterkant. Hierdoor kun je, als je de Fold met het scherm naar beneden op tafel legt, zien wanneer Gemini met je meeluistert of iets voor je opzoekt. Ook kun je kleuren toekennen aan contacten, waarna HiLight in die kleur oplicht als je wordt gebeld. Klinkt leuk, maar je hebt er in de praktijk weinig aan – en dit zijn tevens de enige features van HiLight. Daar had Google veel meer uit kunnen halen.

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Android 17 werkt uitstekend

De Pixel 11 Pro Fold draait – zoals je zou verwachten – op de nieuwste Android-software. Dit is Android 17, dat langzaamaan naar steeds meer Android-telefoons komt. Zoals we gewend zijn van Pixels, krijg je een kale versie van Android zonder bloatware en andere overbodige opties. Eigenlijk is het Android zoals Android hoort te zijn.

Android 17 is prima geoptimaliseerd voor het grotere scherm van de Pixel 11 Pro Fold en werkt erg fijn. Je hebt onderaan een speciale taakbalk om snel je favoriete apps te openen en het is heel simpel om meerdere applicaties naast elkaar te zetten.

Met het updatebeleid zit het ook wel snor. De Pixel 11 Pro Fold krijgt zeven jaar lang updates, wat betekent dat ‘ie tot en met Android 24 wordt bijgewerkt. Ook kun je rekenen op maandelijkse beveiligingspatches én Feature Drops, waarmee Google tussentijds nieuwe features toevoegt.

Een kleinere accu

Waar fabrikanten steeds grotere accu’s in smartphones stoppen, doet Google juist het tegenovergestelde. De Pixel 11 Pro Fold heeft een kleinere batterij dan zijn voorganger: 4806 mAh tegenover 5015 mAh. Dat komt door de dunnere behuizing en helaas is de accuduur van de 11 Pro Fold dan ook niet geweldig.

Het toestel loopt relatief snel leeg, zeker als je ‘m intensief gebruikt. Doe je geen gekke dingen en ben je niet continu met de Fold bezig, dan haal je het einde van de dag wel. Wij hadden vaak zo’n 30 procent accusap over. Toch ben je er niet altijd gerust op dat de Pro Fold het volhoudt, en dan moet je toch even bijladen.

Over het opladen gesproken: dat gaat met een kabeltje (en de juiste lader) opnieuw met 30 watt. Dat is niet heel snel, maar ook niet langzaam. Na een half uur zit de batterij weer voor de helft vol en een hele oplaadbeurt neemt ruim een uur in beslag. Draadloos opladen gaat bij de nieuwste Fold met 25 watt, wat een fijne verbetering is ten opzichte van de 15 watt op de 10 Pro Fold.

Pixelsnap is natuurlijk ook weer aanwezig. Heb je een magnetische oplader in huis, dan kun je de Pixel 11 Pro Fold ook zonder hoesje op de lader ‘klikken’. Dat blijft een handige feature.

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Conclusie Google Pixel 11 Pro Fold review

We houden gemengde gevoelens over aan onze periode met de Google Pixel 11 Pro Fold. Enerzijds is dit een fijne en degelijke vouwtelefoon, die prettig in gebruikt is en er erg fraai uitziet. Het toestel is lekker snel, maakt prima foto’s en heeft uitstekende schermen. Die dikke vouw in het display is dan wel weer jammer.

Anderzijds verschilt de Pixel 11 Pro Fold niet veel van zijn voorganger en doet Google eigenlijk niets nieuws. Dat hoeft ook niet per se, maar het maakt de smartphone wel moeilijk aan te raden voor de stevige adviesprijs van 1999 euro.

Voor honderden euro’s haal je de Pixel Fold van vorig jaar of een Samsung Galaxy Z Fold 8 (Ultra) in huis, en die vouwtoestellen zijn net zo goed én interessant als deze 11 Pro Fold.

Google Pixel 11 Pro Fold kopen

Ben je van plan om de Google Pixel 11 Pro Fold aan te schaffen? Het toestel heeft een adviesprijs van 1999 euro en is in twee kleuren verkrijgbaar: donkergroen (Olijf) en zwart (Obsidiaan). Je krijgt 256GB opslagruimte, maar je kunt ook voor 512GB kiezen. Je betaalt dan 2129 euro. Het model met 1TB aan opslag kost 2389 euro.

Alternatieven

1. Samsung Galaxy Z Fold 8 (Ultra)

Samsung heeft dit jaar twee uitstekenden vouwsmartphones uitgebracht. De Galaxy Z Fold 8 Ultra heeft dezelfde vorm als de Pixel 11 Pro Fold, maar de vouw zie je minder goed. Ook krijg je een betere accuduur en sneller opladen. De software van de Pixel vinden we daarentegen wel fijner.

De Galaxy Z Fold 8 heeft is een zogeheten ‘paspoorttoestel’, met een breder scherm dat fijner is voor het kijken van video’s. Door de vorm is de Samsung-telefoon ook compacter. Met een prijs van € 1.499,- is de Fold 8 niet goedkoop, maar je haalt er wel een uniek toestel mee in huis. De Ultra ligt voor € 1.484,- in de winkels.

2. Google Pixel 10 Pro Fold

Omdat de Pixel 11 Pro Fold niet zo heel veel van zijn voorganger verschilt, kun je natuurlijk ook prima de foldable van vorig jaar overwegen. Je bespaart flink wat geld, want de Pixel 10 Pro Fold kost op dit moment € 1.399,-. Houd er wel rekening mee dat de camera’s minder goed zijn en de ondersteuning een jaar eerder afloopt.

De Motorola Razr Fold

3. Motorola Razr Fold

De Motorola Razr Fold heeft last van hetzelfde probleem als de Pixel 11 Pro Fold: een duidelijk zichtbare vouw. Maar, op andere gebieden is de Moto een betere keuze. De vouwtelefoon heeft een uitstekende accuduur, kan rap opladen, je krijgt een meegeleverde stylus en goede camera’s. Je tikt de Razr Fold voor € 1.439,- op de kop.

Reviews op Android Planet

Op Android Planet testen we het hele jaar door de nieuwste smartphones, van budgettoestellen tot telefoons die 1000 euro (of zelfs meer) kosten. Dit doen we met een team van redacteurs dat al jaren in de ‘smartphonewereld’ actief is en al heel wat telefoons voorbij heeft zien komen – én dus heeft getest. We beschikken over de nodige ervaring.

De reviews stellen we – net als alle andere content op de website – met veel tijd, zorg en aandacht samen. Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone kan verwachten en wat de belangrijkste plus- en minpunten zijn.

In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is. De smartphones die we testen gebruiken we minimaal een week als daily driver. Hierdoor weten we precies hoe de nieuwste telefoons in de praktijk bevallen.

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