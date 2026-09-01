Google Pixel 11 review: duurder, maar beter instap-vlaggenschip

De Google Pixel 11 doet veel goed, maar weet zich ondanks de hogere adviesprijs niet echt te onderscheiden. Het is tijd voor de uitgebreide review, waarin we alle plus- en minpunten van het toestel met je bespreken.

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Dit is de Google Pixel 11 review

Als je de allerbeste Google Pixel wil, kom je al snel uit bij de Pro-modellen. De ‘instap-Pixel’ voelt daarom ieder jaar toch een beetje als het ondergeschoven kindje, terwijl dat natuurlijk niet per se het geval hoeft te zijn. Niet iedereen heeft immers zin om minstens 1199 euro neer te leggen voor een Pixel 11 Pro.

Maar, met een hogere adviesprijs van 999 euro is de Pixel 11 niet eens zo heel veel goedkoper dan de Pro. Google heeft echter een aantal upgrades doorgevoerd en de smartphone is eindelijk uitgerust met meer opslagruimte. Op sommige gebieden blijft de telefoon echter achterlopen, zoals je in deze review leest. Laten we snel beginnen!

Het reviewmodel van de Pixel 11 is beschikbaar gesteld door Google.

In het kort

Google geeft zijn instap-vlaggenschip een betere hoofdcamera, snellere chip, meer opslag en nieuwe AI-functies. Dat zijn fijne upgrades, maar met 999 euro is de Pixel 11 alsnog behoorlijk duur. Dat maakt de Pixel 11 geen slechte smartphone, al raden we wel aan om te wachten tot de prijs is gedaald.

Pluspunten Vlotte prestaties

Vlotte prestaties Fijne software

Fijne software Eindelijk 256GB opslagruimte

Eindelijk 256GB opslagruimte Verbeterde hoofdcamera Minpunten Duur

Duur Groothoeklens valt tegen

Groothoeklens valt tegen Opladen gaat erg langzaam

Camera’s: beter dan vorig jaar

Net als zijn voorganger heeft de Google Pixel 11 drie camera’s achterop: een 48 megapixel-hoofdcamera, 13 megapixel-groothoeklens en 10,8 megapixel-telelens. Met die laatste kun je 5x optisch inzoomen, oftewel: zoomen zonder dat er veel kwaliteit verloren gaat.

De hoofdcamera heeft een upgrade gekregen, want de sensor is nu aanzienlijk groter. Dat is een welkome verandering, want bij de Pixel 10 koos Google er opeens voor om de hoofdcamera een veel kleinere sensor te geven. Bijzonder, maar gelukkig komt Google nu terug op deze beslissing.

Door de grotere sensor vangt de hoofdcamera van de Pixel 11 veel meer licht op en dat komt van pas bij het maken van nachtfoto’s. De 13 megapixel-groothoeklens en 10,8 megapixel-telelens zijn ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar. De Pixel 11 Pro en Pixel 11 Pro XL hebben overigens wel een nieuwe telelens gekregen.

De hoofdcamera van de Pixel 11 levert goed werk af. Foto’s zijn scherp, natuurgetrouw en het dynamisch bereik is prima. Het is niet de állerbeste hoofdcamera in dit prijssegment, maar wel eentje die in elke situatie een goed plaatje maakt. Hij scoort nooit een onvoldoende, al hadden we niet anders verwacht van een Pixel.

Hoofdcamera Hoofdcamera Hoofdcamera

De 13 megapixel-groothoeklens is geen hoogvlieger, zeker niet in dit prijssegment. Foto’s zijn acceptabel, vooral als je overdag met de camera aan de slag gaat. Door de kleine sensor valt de scherpte in de hoeken tegen en heeft de groothoeklens het in het donker lastig. Hopelijk geeft Google de Pixel 12 volgend jaar een nieuwe groothoeklens.

Hoofdcamera Groothoeklens Telelens (5x optische zoom)

30x zoomen

Net als zijn voorganger heeft de Google Pixel 11 een telelens die 5x optisch kan inzoomen. De telelens komt dan ook het beste tot zijn recht als je het bij 5x zoomen houdt. Kiekjes hebben dan genoeg detail en zien er – zeker als je ze op het scherm van de Pixel 11 bekijkt – netjes uit.

Telelens (30x zoomen)

Nieuw dit jaar is dat de Pixel 11 tot 30x digitaal kan inzoomen. Bij de Google Pixel 10 was dat nog 20x. We hebben het natuurlijk getest en de resultaten zijn niet geweldig en nogal hit or miss.

Het is tof dat sommige details nog te zien zijn, zoals de letters op het Nijmegen Goffert-bordje op de foto hierboven. Kleuren ogen echter behoorlijk flets en de AI heeft regelmatig de neiging om delen van een foto niet helemaal lekker in te vullen, of te erg kunstmatig te verscherpen. Ook zijn niet alle delen van het plaatje even scherp.

Premium ontwerp

De Google Pixel 11 ziet er op het eerste gezicht precies hetzelfde uit als de Pixel 10 van vorig jaar. Het toestel is met afmetingen van 152,8 bij 72 bij 8,6 millimeter bovendien even groot en slechts een paar gram lichter. Het frame is weer gemaakt van aluminium en de achterkant van glas.

Toch is er wel degelijk iets veranderd. Het camera-eiland is bij de Pixel 11 een stuk dunner en steekt daardoor minder uit. De achterkant is niet helemaal vlak – zoals bij de Pixel 10a – maar met een hoesje kom je dicht in de buurt. Het camera-eiland is nu ook helemaal zwart en dat ziet er strak uit.

Belangrijk om te weten is dat HiLight, een opvallende feature van de Pro-telefoons, ontbreekt bij de Pixel 11. HiLight is eigenlijk een soort notificatiesysteem, dat middels ledjes in de flitser laat zien of Gemini met je meeluistert. Ook kun je contacten koppelen aan een kleur, waarna de flitser in die kleur oplicht als je wordt gebeld.

Klinkt geinig, maar het probleem is dat dit ook enige twee toepassingen zijn van HiLight. Daar kan natuurlijk verandering in komen als Google meer functies toevoegt, maar op dit moment vinden we het niet zo erg dat de fabrikant HiLight op de normale Pixel 11 heeft weggelaten.

Scherm blijft uitstekend

Aan het scherm van de Google Pixel 11 is niets veranderd en dat is in dit geval helemaal niet erg. Het display is opnieuw 6,3 inch groot en dat is een fijn formaat als je hele grote smartphones maar niets vindt. De resolutie is met 2424 bij 1080 pixels hetzelfde gebleven en dat geldt ook voor de ververssnelheid van 120Hz.

Google laat ltpo-technologie opnieuw weg bij de instap-Pixel en dat is toch wel jammer. Zeker bij een telefoon van 999 euro mag je deze feature – die zorgt dat het scherm op bepaalde momenten minder stroom verbruikt – echt wel verwachten. De Pixel 11 Pro en Pixel 11 Pro XL hebben overigens wél een ltpo-display.

Het scherm van de Pixel 11 ziet er gelukkig uitstekend uit en is bovendien lekker fel. Het display tikt een piekhelderheid van 3000 nits aan, zodat je ook op zonnige dagen geen problemen hebt om het beeld af te lezen. Op de beeldkwaliteit hebben we niets aan te merken en dat is uiteindelijk toch het belangrijkste.

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Tensor G6 is krachtiger

De nieuwste Google Pixel draait natuurlijk op een nieuwe chip: de Tensor G6. Google richt zich dit jaar meer op de prestaties en zegt dat de Tensor G6 zowel krachtiger als energiezuiniger is. De chips van Google halen het qua pure rekenkracht niet bij de Snapdragon-processors van Qualcomm, maar dat hoeft ook helemaal niet.

De Pixel 11 is namelijk erg snel in gebruik en voelt heerlijk vloeiend aan. We hebben geen haperingen gezien en ook met het spelen van games heeft het toestel geen problemen. In tegenstelling tot de Pixel 11 Pro (XL) heeft de 11 dezelfde hoeveelheid werkgeheugen: 12GB. Dat is voor de meeste gebruikers meer dan voldoende.

Het nieuwste ‘instapmodel’ van Google is 100 euro duurder, maar je krijgt wel dubbel zoveel opslagruimte. De Pixel 11 heeft standaard 256GB opslag en eerlijk is eerlijk: dat werd ook tijd. Is 256GB niet genoeg voor je, dan kun je ook kiezen voor de 512GB-versie. Die is met 1129 euro wel behoorlijk aan de prijs.

De vingerafdrukscanner onder het scherm werkt uitstekend en weigert nooit dienst. We blijven daarnaast fan van de gezichtsherkenning op Pixel-telefoons, die je ook kunt gebruiken om bijvoorbeeld je bank-app te openen. De gezichtsherkenning is niet zo veilig als Face ID en werkt minder goed in het donker, maar blijft een handige extra.

Android 17 werkt uitstekend

Google Pixel-telefoons staan bekend om de fijne software en dat is bij de Pixel 11 natuurlijk niet anders. De smartphone draait uit de doos op Android 17, dat lekker vlot werkt en speels oogt. De software is clean, overzichtelijk en wat ons betreft de fijnste ‘uitvoering’ van Android.

Google voegt allerlei nieuwe AI-functies toe met de Pixel 11-serie, maar slechts twee daarvan zijn in Nederland beschikbaar. We hebben het dan over Rambler, waarmee je gesproken tekst kan omzetten naar tekst. Stopwoordjes, verspreking en ‘uhm’ worden automatisch gecorrigeerd en dat werkt opvallend goed.

Ook nieuw is Magic Capture, waarmee je simpel gezegd tegelijk video’s en foto’s kunt maken. De software selecteert automatisch frames uit het filmpje die het goed zouden doen als foto en maakt daar 12 megapixel-kiekjes van. Dat werkt heel aardig.

Met het updatebeleid zit het wel snor, zoals we wel van Google gewend zijn. De Pixel 11 krijgt de komende zeven jaar Android-versie-updates, beveiligingspatches en Pixel Drops. Met die ‘Drops’ voegt Google tussentijds nieuwe features toe aan zijn telefoons. En omdat je een Google-smartphone hebt, zit je altijd op de eerste rij.

Android-versie-updates: tot en met Android 24

Beveiligingsupdates: tot en met augustus 2034

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Accuduur is goed, maar niet geweldig

De Google Pixel 11 heeft een iets grotere accu dan zijn voorganger. Met de nadruk op iets, want de batterij heeft een capaciteit van 4985 mAh in plaats van 4970 mAh. Van die extra 15 mAh ga je natuurlijk niets merken en de accuduur is dan ook vergelijkbaar met de Pixel 10.

Bij normaal gebruik kom je zonder problemen de dag door, maar op lange en drukke dagen zul je de Pixel 11 waarschijnlijk even moeten bijladen. Voor de meeste gebruikers is de accuduur goed genoeg, maar het kan nog een stuk beter. Veel concurrenten doen het simpelweg beter op dit gebied.

Dat geldt ook voor het opladen. De Pixel 11 laadt opnieuw op met maximaal 30 watt en dat houdt anno 2026 niet over. Het duurt gewoon lang voordat de batterij weer vol zit. Van 0 naar 100 procent neemt ruim anderhalf uur in beslag en na een half uur staat het accupercentage op iets minder dan 50 procent. Wel fijn: draadloos laden gaat dit keer vlotter.

Google introduceerde vorig jaar met de Pixel 10-serie Pixelsnap en die feature mag bij de Pixel 11 niet ontbreken. Pixelsnap werkt hetzelfde als MagSafe en vinden we een handige feature. Je moet er natuurlijk wel voor zorgen dat je een magnetische lader in huis hebt.

Conclusie Google Pixel 11 review

De Google Pixel 11 is een betere smartphone dan zijn voorganger, maar doet niet veel om dat voor elkaar te krijgen. Het toestel heeft betere camera’s, al zijn er in dit prijssegment telefoons te vinden die een veelzijdiger camerasysteem hebben.

Het scherm is daarentegen uitstekend en de Tensor G6-chip zorgt voor goede prestaties. Maar, ook hier geldt: in dit prijssegment zijn er smartphones verkrijgbaar die nog krachtiger zijn. Over de accuduur kunnen we precies hetzelfde zeggen.

Je haalt de Google Pixel 11 voornamelijk in huis voor de fijne software met de slimme AI-functies en het relatief compacte formaat. Verder valt de smartphone niet zo heel erg op, terwijl je wel 999 euro betaalt. Dat maakt de Pixel 11 op dit moment moeilijk aan te raden.

Google Pixel 11 kopen

De Google Pixel 11 is nu verkrijgbaar in Nederland. Ben je van plan het toestel in huis te halen? De actuele prijzen en deals check je via onze vergelijker, die hieronder te vinden is.

De Pixel 11 (met 256GB opslagruimte) heeft een adviesprijs van 999 euro. Ga je voor het 512GB-model, dan ben je 1129 euro kwijt. Je hebt de keuze uit vier kleuren: Vorst, Hibiscus, Pistache en Obsidiaan.

Alternatieven

Twijfel je of je de Google Pixel 11 in huis moet halen? Er zijn genoeg goede alternatieven die je kunt overwegen. We bespreken er hieronder drie.

1. Samsung Galaxy S26

Het vlaggenschip van Samsung is inmiddels een tijdje uit en daardoor voor een mooie prijs op de kop te tikken. De Galaxy S26 is nog compacter dan de Google Pixel 11 en bovendien een stuk lichter. De telefoon is lekker snel en heeft een fijn scherm, maar de camera’s zijn wel minder goed. De accuduur is vergelijkbaar met die van de Pixel 11. Je tikt de S26 nu voor € 669,- op de kop.

De Samsung Galaxy S26

2. Google Pixel 10 Pro

Bij de lancering van een nieuwe Pixel-serie is het altijd interessant om te kijken naar de toestellen van vorig jaar. Zeker nu, want de Google Pixel 10 Pro haal je op dit moment voor honderden euro’s minder in huis. De Pro heeft betere camera’s en krijgt nog jarenlang upgrades, dus hij is een prima koop. Interesse? Je betaalt € 699,- voor de Pixel 10 Pro.

3. Oppo Find X9

Een ander interessant alternatief is de Oppo Find X9. De smartphone kost momenteel € 888,- en valt op door de gigantische 7025-accu. Die laadt bovendien ook véél sneller (80 watt) dan de Pixel 11. Daarnaast krijg je drie 50 megapixel-camera’s achterop, een goed (maar wel iets groter) scherm en prima prestaties.

Reviews op Android Planet

Op Android Planet testen we het hele jaar door de nieuwste smartphones, van budgettoestellen tot telefoons die 1000 euro (of zelfs meer) kosten. Dit doen we met een team van redacteurs dat al jaren in de ‘smartphonewereld’ actief is en al heel wat telefoons voorbij heeft zien komen – én dus heeft getest. We beschikken over de nodige ervaring.

De reviews stellen we – net als alle andere content op de website – met veel tijd, zorg en aandacht samen. Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone kan verwachten en wat de belangrijkste plus- en minpunten zijn.

In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is. De smartphones die we testen gebruiken we minimaal een week als daily driver. Hierdoor weten we precies hoe de nieuwste telefoons in de praktijk bevallen.

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