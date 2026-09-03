Google Pixel 11 Pro vs Oppo Find X9 Ultra: wie heeft de beste camera’s?

Google en Oppo hebben allebei veel te bieden voor de cameraliefhebber. Maar welk toestel schiet de mooiste kiekjes? In deze review kijken we naar de camera’s van de Google Pixel 11 Pro (XL) vs de Oppo Find X9 Ultra

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Google Pixel 11 Pro vs Oppo Find X9 Ultra camera’s

Het zijn mooie tijden voor mobiele fotografen. Veel fabrikanten bieden uitstekende camera’s in hun topmodellen, waarmee je vaak heel fraaie resultaten kunt behalen. Het huidige vlaggenchip van Google is de Pixel 11 Pro (en de grotere XL met identieke camera’s) die we in deze review vergelijken vs de Find X9 Ultra van Oppo. Dit zijn de specificaties.

Google Pixel 11 Pro (XL) Oppo Find X9 Ultra Hoofdcamera 50 megapixel (1/1.31″, f/1.7) 200 megapixel (1/1.12″, f/1.5) Groothoeklens 48 megapixel (1/2,51″, f/1.7) 50 megapixel (1/1.95″, f/2.0) Telelens 1 48 megapixel (1/1.95″, f/2.8, 5x zoom) 200 megapixel (1/1.28″, f/2.2, 3x zoom) Telelens 2 X 50 megapixel (1/2.75″, f/3.5, 10x zoom) Prijs: € 1.199,- / € 1.299,- (XL) € 1.495,-

Dat zijn veel getalletjes, maar het komt er op neer dat Oppo grotere sensoren gebruikt voor alle camera’s en daarmee theoretisch in het voordeel is. Bovendien heeft de Find X9 Ultra twee telelenzen: eentje waarmee je 3x en eentje waarmee je 10x optisch inzoomt. De Pixel 11 Pro heeft een enkele telelens met 5x zoom.

Laten we naar de resultaten kijken. Goed om te weten: beide smartphones bieden veel mogelijkheden om de ‘look’ van je kiekjes zelf te veranderen met bijvoorbeeld filters. Alle foto’s in deze review zijn geschoten met de standaardinstellingen om ze goed te kunnen vergelijken.

Hoofdcamera

Pixel Oppo Pixel Oppo

Bij de hoofdcamera zul je zeker overdag weinig extreme verschillen zien tussen beide toestellen. Oppo kiest voor warmere en meer uitgesproken kleuren, terwijl Google juist een iets hoger contrast over de foto’s legt. Een duidelijke winnaar is wat ons betreft niet aan te wijzen.

Groothoeklens

Pixel Oppo Pixel Oppo

Bij de groothoeklens beginnen de resultaten uit elkaar te lopen. Dat komt alleen al door het feit dat Google een 12mm-lens gebruikt en Oppo een 14mm-lens. Met de Pixel krijg je dus nog iets meer op de foto. Dat is een voordeel, want hoe extremer het perspectief hoe indrukwekkender dit soort platen vaak zijn.

Pixel Oppo

De grotere sensor van de Oppo Find X9 Ultra is wel duidelijk zichtbaar als we flink incroppen. Er blijven veel meer details over.

Telelens

Met de eerste telelens van de Oppo haal je het beeld 3x dichterbij. De Pixel 11 Pro zoomt dan nog digitaal in. We verwachten daarom dat de Oppo in het voordeel is.

Pixel Oppo Pixel Oppo

Dat is ook zo, maar daarvoor moet je wel flink inzoomen. Google heeft de software zoals altijd goed voor elkaar. Als je de foto’s op normale grootte bekijkt, lijken ze behoorlijk vergelijkbaar.

Pixel Oppo

Pas als je een heel eind inzoomt zie je dat dit bordje op de foto van de Oppo beter leesbaar is. Toch kan de Pixel een heel eind mee en dat is best knap.

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5x zoom

Als we 5x inzoomen moet de Pixel 11 Pro in het voordeel zijn. Die gebruikt dan de volle potentie van zijn telelens, terwijl de Find X9 Ultra dan inzoomt vanaf de eerste telelens.

Pixel Oppo Pixel Oppo

We zien weer een hoger contrast bij de Pixel, maar op het eerste gezicht lijkt er verder niet zoveel kwaliteitsverschil te zitten tussen de foto’s.

Pixel Crop

Als we weer incroppen, blijkt de Pixel echter duidelijk zijn eerste overwinning in de wacht te slepen. Er is veel meer detail zichtbaar in de schoorsteen.

10x zoom

Zoals gezegd heeft de Oppo een tweede telelens waarmee je 10x inzoomt. Als je dat met de Pixel doet, zoom je digitaal in vanaf de telelens. Dat zou tot kwaliteitsverlies moeten leiden. Is dat ook zo?

Pixel Oppo Pixel Oppo

Mwah. Als je ze op normale grootte bekijkt zijn de foto’s zeer vergelijkbaar. We kunnen ze alleen uit elkaar houden door de iets meer uitgesproken kleuren van de Oppo.

Pixel Oppo

Pas bij een extreme crop blijkt dat de Find X9 Ultra meer fijne details laat zien dan de Pixel 11 Pro. De foto oogt ook iets natuurlijker.

20/30x zoom

Met beide smartphones kun je een heel eind digitaal inzoomen als je dat wil. Daarbij geldt: hoe verder je gaat, hoe lager de kwaliteit van je foto zal zijn.

Wanneer we het beeld 20x dichterbij halen, zie je ook op volledige grootte al dat de Oppo een mooiere, natuurlijkere foto aflvert met meer details.

Pixel 20x Oppo 20x Pixel 30x Oppo 30x

Dat is nog duidelijker wanneer we 30x inzoomen. Dan gaat AI aan de slag om ontbrekende details in te vullen. Oppo slaagt daar een stuk beter dan Google. Dat zie je helemaal als we weer even flink incroppen.

Pixel 30x Oppo 30x

Beide uitsneden zien er niet geweldig uit, maar de Oppo laat veel meer details zien. Op de Pixel zijn de bakstenen een soort abstracte lijnen geworden.

Conclusie en prijzen

De Google Pixel 11 Pro (XL) is een prima camerasmartphone die behoorlijk dicht bij de Oppo Find X9 Ultra in de buurt blijft. De groothoeklens en zoomprestaties van die laatste zijn in de meeste scenario’s echter wel duidelijk beter. Daar betaal je ook voor, want met € 1.495,- is het toestel erg aan de prijs. Als je een abonnement afsluit, is hij wel iets voordeliger.

De normale Pixel 11 Pro is met € 1.199,- duidelijk goedkoper, al krijg je dan ook een veel kleiner 6,3 inch-scherm. Dit zijn de beste deals als je ook een abonnement afsluit.

De Pixel 11 Pro XL (met een 6,8 inch-scherm net zo groot als de Oppo) kost los € 1.299,-. Hieronder vind je de mooiste aanbiedingen bij de verschillende providers.