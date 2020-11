Het is jammer dat je de Pixel 4a alleen tegen een meerprijs in Nederland kunt kopen. Hij boet daardoor namelijk in op een van zijn sterkste punten: de ijzersterke prijs-kwaliteitsverhouding. In deze review van de Google Pixel 4a vertel ik je er alles over.

Dit is onze Google Pixel 4a review

Eigenlijk zouden we beter moeten weten, maar toch hopen we er bij Android Planet ieder jaar weer op. Komt de Google Pixel nu eindelijk naar Nederland? Maar helaas, ook in 2020 gaat de Pixel-karavaan aan ons voorbij. Dat is jammer, want het toestel is absoluut de moeite waard.

Het testmodel voor deze Google Pixel 4a review is ter beschikking gesteld door Belsimpel.

Design: compact en strak

Compact. Zo kun je de Google Pixel 4a het best omschrijven. Het toestel is een slag kleiner dan zijn voorganger en weegt ook nog eens minder. Anno 2020 is de Google-telefoon daarmee een vreemde eend in de bijt, aangezien smartphones in de regel steeds logger worden, maar dat is wat mij betreft niet verkeerd. Sterker nog, volgens mij zitten best veel mensen te wachten op een compacte, degelijke Android-telefoon.

Over die behuizing gesproken, de Pixel 4a heeft een jasje van polycarbonaat, oftewel plastic. Desondanks oogt het toestel dankzij de matte afwerking stijlvol. Bijkomend voordeel is dat vingervlekken hierdoor minder aanwezig zijn.

De zijkant biedt aan een volume- en aan/uit-knop, aan de onderkant vindt je een usb-c-poort en de bovenkant heeft een hoofdtelefooningang. Ook daarmee onderscheidt de Pixel 4a zich van andere Android-telefoons, want de 3,5mm-poort wordt anno 2020 steeds vaker achterwege gelaten door fabrikanten.

Datzelfde geldt voor de fysieke vingerafdrukscanner. Tegenwoordig verplaatsen fabrikanten hun scanners massaal naar een plekje onder het scherm, maar de Pixel 4a heeft achterop een fysieke scanner. Deze functioneert zoals je mag verwachten, maar je moet wel even aan de locatie wennen. Na een paar missers vind je de scanner dan ook op de tast.

Scherm is gegroeid

De Pixel 4a heeft een groter scherm dan zijn voorganger (5,81 tegenover 5,6 inch) en dat is knap, want de behuizing is dus kleiner. Google heeft de voorkant effectiever ingericht waardoor het scherm groter is geworden, zonder dat de behuizing meegroeit.

De selfiecamera zit nu bijvoorbeeld in een klein gaatje linksboven in het display, terwijl de Google Pixel 3a hiervoor een heel stuk schermrand heeft. Ruim 83 procent van de Pixel 4a-voorkant bestaat zodoende uit actief gebruikt display. Bij zijn voorganger is dit precies 75 procent.

Over de kwaliteit van het scherm kunnen we kort zijn: die is keurig. Het oled-display levert fraaie beelden af, hdr zorg voor een prima kleurbereik en ook met de zwarttinten zit het wel snor. Het scherm van de Pixel 4a is wel relatief klein. Fanatieke Netflix-kijkers gaan zich hier waarschijnlijk aan storen, maar voor een kort YouTube-filmpje werkt het prima.

Op het scherm van de Pixel 4a valt dan ook weinig aan te merken, maar feit is dat de concurrentie fors is. De OnePlus Nord heeft bijvoorbeeld een display met 90Hz-ververssnelheid, waardoor beelden en animaties heel vloeiend ogen, terwijl het compacte Google-toestel op 60Hz blijft steken. Dit is wel een minpunt.

Hardware

De Snapdragon 730G-chip vormt hét kloppend hart van de Google Pixel 4a. De processor, die uit acht kernen bestaat, is snel genoeg voor alledaagse taken als browsen, filmpjes kijken en het gebruiken van social media. Ook gamen gaat de compacte Google-telefoon prima af. Populaire spellen als Call of Duty: Warzone en Among Us draaiden tijdens onze testperiode zonder problemen.

Wel vinden we dat de Pixel 4a soms ietwat sloom aanvoelde na het ontgrendelen van het scherm. Het duurde dan eventjes voordat een geopende app compleet was ingeladen. Dit kwam echter sporadisch voor en trok meestal ook na een paar seconden weer weg.

Software: Android zoals het bedoeld is

Android zoals Android bedoeld is; dat is de premisse van Pixel-telefoons. De 4a kun je meteen updaten naar Android 11, ontvangt snel en regelmatig (beveiligings)updates en er valt daarom wat mij betreft weinig op aan te merken: de software werkt vlekkeloos.

Bovendien zit je ook de komende jaren gebakken, want Google ondersteunt het toestel tot minstens augustus 2023. Dit betekent dat je ook de updates naar Android 12, 13 en 14 meepakt. Android 11, de huidige versie van de Pixel 4a, hebben we eerder uitgebreid getest. Onze bevindingen lees je in de Android 11 review.

Camera: ook enkele lens blinkt uit

Daar waar andere fabrikanten voor 24-, 32-, 48- of zelfs 108 megapixel-lenzen kiezen, houdt Google al jaren vast aan een variant met een resolutie van 12,2 megapixel. Het is dan ook ontzettend knap dat het toestel ondanks deze relatief eenvoudige hardware zulke fraaie foto’s weet te maken.

De fotokwaliteit staat namelijk als een huis. Kiekjes ogen fraai, de kleurbalans is in orde en ook is er genoeg details in de foto’s te vinden. Bovendien past de sensor zich heel snel aan op de lichtomstandigheden. Wanneer je bijvoorbeeld van binnen naar buiten loopt om een foto te maken, heeft de camera zich in een handomdraai aangepast naar de nieuwe situatie.

Ook over de nachtmodus hebben we weinig klagen, al is dit niet zo verrassend. Google heeft deze functie, die ervoor zorgt dat je ook bij weinig licht goede foto’s kunt maken, al jaren onder de knie.

Verder is de camera-app heel fijn in gebruik vanwege de overzichtelijkheid: toeters en bellen blijven achterwege. Bovendien helpt de app je bij het maken van het perfecte plaatje door bijvoorbeeld de rechtheid/scheefheid van je beeld aan te geven.

De camera van de Google Pixel 4a laat hier en daar wel een steekje vallen, al zijn het kleine steekjes. De portretfunctie heeft soms bijvoorbeeld moeite met scherpstellen. Hierdoor moet je een paar keer op het scherm tikken om een gezicht goed op de plaat te leggen. Ook wanneer je wil inzoomen op een klein onderwerp, zoals in onderstaande foto, heeft scherpstellen soms een paar pogingen nodig.

Accuduur

De accuduur van de Google Pixel 4a is prima, maar niet geweldig. Wanneer je ‘s ochtends met 100 procent accucapaciteit van huis gaat hoef je waarschijnlijk geen oplader mee te nemen, maar aan het eind van de avond moet ‘m waarschijnlijk wel van stroom voorzien.

Daarover gesproken, na een half uur opladen zit de batterij voor iets minder dan de helft vol. Het toestel laadt namelijk met een maximaal vermogen van 18 Watt op. Dit is anno 2020 niet heel snel, maar ook zeker niet traag. Draadloos opladen ontbreekt verder, maar dat is logisch gezien de adviesprijs.

Conclusie Google Pixel 4a review

De Google Pixel 4a heeft een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding en weet zich met zijn fysieke vingerafdrukscanner, vlotte software, degelijke prestaties en compacte formaat te onderscheiden van concurrenten. Ook qua software-ondersteuning hebben we weinig klagen.

Het is daarom des te jammer dat het toestel officieel niet in Nederland verkrijgbaar is. Je kunt het toestel hier wel middels grijze import bestellen, maar dan wel tegen een meerprijs van tientallen euro’s. Dat is jammer, want hierdoor boet ‘ie in op zijn belangrijkste pluspunt: de uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding.

Google Pixel 4a kopen

Een losse Google Pixel 4a kost in buurland Duitsland, waar hij wel officieel verkrijgbaar is, 349 euro. Heb je geen zin in een autoritje? Dan kun je een losse Google Pixel 4a via grijze import voor 419 euro bij een Nederlandse webwinkel op de kop tikken. Bij een Google Pixel 4a met abonnement betaal je dit bedrag in maandelijkse termijnen af: je hebt keuze uit alle Nederlandse providers.