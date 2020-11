Google Pixel 5 review: een goedkopere Pixel is meteen de beste

Met de Pixel 5 levert Google een strakke, simpelere smartphone af en dat is een slimme keuze. In deze Google Pixel 5 review lees je waarom dit de beste Pixel-telefoon in jaren is.

Een nieuw jaar, een nieuwe Pixel-telefoon. De nieuwste Google-telefoon werd iets eerder aangekondigd dan normaal en verschijnt helaas opnieuw niet in Nederland. Desondanks hebben we een exemplaar aangeschaft om de Pixel 5 uitgebreid te testen, want het toestel brengt een aantal interessante veranderingen met zich mee.

Het valt vooral op dat Google dit jaar kiest voor een andere aanpak. Het bedrijf verkoopt alleen de Pixel 5 (en dus geen XL-versie) in één opslagvariant (128GB) en twee kleurtjes (zwart en groen). Daarnaast is de Pixel 5 honderden euro’s goedkoper dan zijn voorganger en meer een high-end middenklasser dan een echt vlaggenschip. Google richt zich dus op een iets andere doelgroep.

Deze aanpak is slim, want hoewel de Google Pixel 5 niet heel spannend is, weet ‘ie op bijna elk vlak te overtuigen. In deze uitgebreide review bespreken we de vernieuwingen, kleinere verbeteringen en wat de smartphone zo goed maakt.

Strak design is lekker compact

Eén van de grote pluspunten van de Google Pixel 5 is het design en dat komt vooral door de compacte behuizing. De smartphone is veel kleiner en lichter dan vrijwel iedere andere Android-telefoon en dat is verfrissend om te zien. De telefoon is daarom een stuk handzamer en ook makkelijker met één hand te bedienen. Dat zien we anno 2020 nog zelden.

De behuizing van de Pixel 5 is van aluminium, maar Google heeft het toestel van een speciale coating voorzien, waardoor het een beetje als plastic aanvoelt. De telefoon is echter stevig, ziet er strak uit en heeft ook een IP68-certificatie. Daarmee is ‘ie dus stof- en waterdicht, net als zijn voorgangers.

Een koptelefoonaansluiting ontbreekt en de Pixel 5 heeft nu een enkele speaker aan de onderkant. Over het scherm ligt een laagje Glass Gorilla 6 en verder heeft Google het design simpel gehouden. Aan de rechterkant zitten alle knopjes, links de sleuf voor de simkaart, onderaan de usb-c-poort en speaker en that’s it.

Randloos 90Hz-scherm

Net als zijn voorganger heeft de Google Pixel 5 een 90Hz-oled-scherm. Dit betekent dat het display 90 keer per seconde wordt vernieuwd en dat zorgt ervoor dat animaties soepeler zijn en de telefoon sneller aanvoelt. Dit merk je bijvoorbeeld als je door lange websites scrolt of apps opstart, en is een fijne feature.

Het display is met 6 inch lekker compact en dat komt ook door de hele dunne randen. De ‘bezels’ rondom het scherm zijn overal even dun en daardoor ziet de voorkant van de Pixel 5 er symmetrisch uit. Dat was bij de Pixel 4 heel anders; door de 3D-gezichtsherkenning had dit toestel een dikke rand aan de bovenkant van het scherm.

Het display van de Pixel 5 ziet er goed uit en heeft een resolutie van 2340 bij 1080 pixels, wat op dit schermformaat ruim voldoende is en voor scherpe beelden zorgt. Door het oled-paneel spatten de kleuren van het scherm en zijn zwarttinten diep, maar de maximale helderheid is niet geweldig. Net als bij vorige Pixel-telefoons kan het display niet heel helder en dat is op een zonnige dag af en toe een probleem.

Kort na de release van de Google Pixel 5 verschenen online berichten over een kier tussen de behuizing en het scherm, waardoor het lijkt alsof het display niet goed op de behuizing zit. Ons reviewexemplaar heeft hier echter geen last van en Google zegt dat gebruikers zich geen zorgen hoeven te maken, en het zelfs ‘onderdeel van het design’ is.

Bescheiden hardware presteert prima

Een belangrijk verschil tussen de Pixel 5 en eerdere Pixel-telefoons heeft te maken met de interne hardware. Als gezegd is de Pixel 5 geen echt vlaggenschip meer en dat zie je bijvoorbeeld aan de processor. De telefoon draait op een Snapdragon 765G-chip, een midrange processor die bijvoorbeeld ook in de veel goedkopere OnePlus Nord zit.

De chip van de Pixel 5 is minder krachtig dan de Snapdragon 865-chip die bijvoorbeeld in de OnePlus 8T zit, maar levert wel goede prestaties af. Sterker nog: bij het dagelijks gebruik merk je nauwelijks verschil en voor de meeste gebruikers is de Pixel 5 meer dan snel genoeg. De 8GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte is ook in orde.

Apps openen snel, multitasken gaat lekker vlot en ook games spelen is geen probleem. Tijdens onze testperiode hebben we heel af en toe een kleine hapering gezien, maar dit is niet storend. De Pixel 5 heeft verder 5G-ondersteuning en hoewel je daar in Nederland nog weinig aan hebt, is het wel een fijne feature voor de toekomst.

Vingerafdrukscanner op de achterkant

Waar de Pixel 4 en Pixel 4 XL waren voorzien van geavanceerde 3D-gezichtsherkenning, is dit bij de Pixel 5 volledig verdwenen. In plaats daarvan ontgrendel je de smartphone met een traditionele vingerafdrukscanner op de achterkant.

Dit is misschien een beetje ouderwets – bij veel smartphones zit de scanner tegenwoordig onder het scherm – maar het werkt nog prima. De vingerafdrukscanner is snel, accuraat en weigert nooit dienst. Het is ook een handige manier van ontgrendelen nu we steeds vaker een mondkapje dragen. Google bespaart waarschijnlijk ook kosten door voor een simpele vingerafdrukscanner te kiezen, maar de keuze pakt dus goed uit.

Uiteraard draait de Google Pixel 5 uit de doos op de nieuwste Android-versie: Android 11. Googles eigen smartphones draaien op een stockversie van Android en dat betekent dat de software precies is zoals de zoekgigant het heeft bedoeld. De volledig kale versie van Android is wat ons betreft de fijnste en draait als een zonnetje.

Android 11 introduceert een aantal handige verbeteringen en gaat vooral slimmer om met berichten. Zo kun je aan de slag met chatbubbels, wat in feite ballonnetjes van chatgesprekken zijn die op je homescreen blijven staan. Gesprekken kun je daardoor altijd snel openen, een reactie tikken, en vervolgens sluiten. Je hoeft dus niet telkens de chat-app op te starten.

Daarnaast zorgt Android 11 ervoor dat meldingen van bijvoorbeeld WhatsApp (en andere chat-apps) altijd bovenaan je lijst met notificaties staan, zodat ze je meteen ziet en ook snel een reactie kunt tikken. Verder voegt de nieuwe Android-versie eindelijk een ingebouwde schermopname-tool toe en belooft Google dat er meer beveiligingsupdates via de Play Store worden uitgerold.

Over updates gesproken: de Google Pixel 5 ontvangt de nieuwste beveiligingspatches en Android-updates als eerste en wordt lang ondersteund. Google zegt de smartphone tot minstens oktober 2023 van updates te voorzien en dus kun je rekenen op drie grote Android-versie-upgrades. Tot en met Android 14 zit je met de Pixel 5 dus goed.

Camera’s: eindelijk een groothoeklens

Pixel-telefoons onderscheiden zich door de uitstekende camera’s en dit jaar heeft Google een verbetering doorgevoerd waar gebruikers al tijden om vragen: een groothoeklens. De telelens van de Pixel 4 (XL), die ervoor zorgde dat ingezoomde foto’s er goed uit zagen, is weg en vervangen door de groothoeklens.

Normale camera

Groothoeklens

Toch is dit jammer, allereerst omdat ingezoomde foto’s van de Pixel 5 minder goed zijn dan bij zijn voorganger. De telefoon leunt bij het inzoomen volledig op software en dit benadert niet de kwaliteit die een telelens geeft. Daarnaast is het tegenwoordig heel normaal dat smartphones drie of meer camera’s (en dus ook een telelens) achterop hebben, en dus veelzijdiger zijn. Hopelijk kiest Google er bij zijn volgende Pixel-telefoon wel voor om een groothoek- én telelens toe te voegen.

De fotokwaliteit van de Pixel 5-camera’s maken gelukkig een heleboel goed. Kiekjes zien er opnieuw uitstekend uit, hebben veel detail en tonen waarheidsgetrouwe kleuren. De telefoon weet eigenlijk in alle situaties wel een goede foto te maken en presteert ook erg goed in het donker. Nieuw is dat de nachtmodus nu ook bij portretfoto’s kan gebruiken en dat werkt prima.

De 16 megapixel-groothoeklens is een fijne en vooral nuttige verbetering. Opvallend is dat de beeldkwaliteit van groothoekfoto’s nauwelijks afwijkt van plaatjes die je met de primaire camera maakt. Bij veel smartphones zie je dan duidelijk verschil in scherpte, maar bij de Pixel 5 (bijna) niet. De groothoeklens activeer je in de camera-app door op het ,0.6-knopje te drukken en komt in veel situaties van pas.

Normale camera

Groothoeklens

Er is echter ruimte voor verbetering. Zo is de beeldhoek van de nieuwe lens niet zo groot als bij veel andere smartphones. Daardoor zijn groothoekfoto’s iets minder breed en past er minder op beeld. Daarnaast ontbreekt de Pixel Visual Core, een chip die voor de beeldverwerking zorgt. Hierdoor duurt het na een foto eventjes voordat de camerasoftware z’n werk heeft gedaan. Je moet daarom eventjes wachten totdat je foto helemaal ‘klaar’ is om te bekijken en delen; iets wat in het begin storend is, maar al gauw niet meer.

Het blijft echter indrukwekkend dat Google Pixel-telefoons jaar op jaar bij de absolute top horen als het om smartphonecamera’s gaat. Wel is het zo dat andere merken, zoals Samsung en OnePlus, ook de nodige stappen hebben gemaakt en hun telefoons van uitstekende camera’s voorzien. Ze zijn bovendien veelzijdiger dan die van de Pixel 5, omdat ze simpelweg meer lenzen hebben en bijvoorbeeld beter kunnen inzoomen.

Langzaam kruipen andere high-end telefoons naar de fotokwaliteit van Pixel-telefoons toe en daarom zijn we benieuwd welke verbeteringen Google volgend jaar doorvoert om bij de top te blijven horen. De camerasoftware van het bedrijf blijft uitstekend, maar hopelijk komt het volgend jaar ook met nieuwe hardware.

Accuduur is opvallend goed

Vorige Pixel-telefoons stonden niet bepaald bekend om de goede accuduur, maar gelukkig is dit bij de Pixel 5 compleet anders. De smartphone heeft een 4080 mAh-accu, wat fors is voor een relatief compact toestel. Zeker als je je bedenkt dat de Pixel 5 een fractie compacter en lichter is dan zijn voorganger, die een piepkleine accu van 2800 mAh had. Het verschil in uithoudingsvermogen is dan ook enorm.

Waar de Pixel 4 (XL) niet altijd het einde van de dag haalde, heeft de Pixel 5 dan nog genoeg accusap over om heel wat uren door te gaan. Tijdens onze testperiode ging de smartphone altijd een volle dag mee, ook bij intensief gebruik. Doe je het rustiger aan, dan kun je ongeveer anderhalve dag met de telefoon doen. Dit is een forse verbetering en in de praktijk betekent het dat je je eigenlijk nooit zorgen hoeft te maken over de batterij.

De Google Pixel 5 ondersteunt snelladen met maximaal 18 Watt en dat is anno 2020 verre van indrukwekkend. Veel smartphones laden een stuk sneller op en ook in lagere prijssegmenten zien we tegenwoordig toestellen die rapper vol zitten dan de Pixel 5. Het opladen gaat echter niet dramatisch langzaam: na een half uur heb je er 40 procent bij en de telefoon volledig opladen duurt ongeveer anderhalf uur. Niet slecht dus, maar het kan veel beter.

Wel is het fijn dat de Google Pixel 5 – ondanks zijn metalen achterkant – draadloos opladen ondersteunt. Gebruik je Googles eigen Pixel Stand-oplader, dan wordt de accu redelijk snel gevuld. Nieuw is de mogelijkheid om andere apparaten, zoals je draadloze oordopjes of een andere telefoon – van stroom te voorzien dankzij de ‘Batterij delen’-functie. Leg het apparaat op de achterkant van de Pixel 5 en je voorziet ‘m dan van stroom. Opzich handig, maar in de praktijk hebben we dit niet veel gebruikt.

Conclusie Google Pixel 5 review

De Google Pixel 5 is niet de meest spannende Android-smartphone van 2020, maar wel een hele goede. Hoewel de hardware minder indrukwekkend is dan bij vorige Pixels, presteert de nieuwe smartphone prima en gaat hij – ook door de grote accu – veel langer mee. Het compacte formaat is verfrissend en het is erg fijn dat je de telefoon met één hand kunt bedienen.

Verder zijn het vooral de bekende Pixel-features die de Pixel 5 zo goed maken. De camera’s presteren opnieuw uitstekend en hoewel Google op dit gebied misschien wat terughoudend is (door de Pixel 5 maar twee camera’s achterop te geven), kunnen weinig smartphones aan de foto’s van de Google-telefoon tippen. Ook de software is weer dik in orde en draait als een zonnetje.

We noemden de Pixel 4 XL vorig jaar de ‘beste Google-smartphone’ tot nu toe, maar die titel gaat nu naar de Pixel 5. Het toestel heeft weinig echte minpunten en een lager prijskaartje dan zijn voorgangers. Daardoor is de smartphone een prima koop, en dat kunnen we niet altijd over Google-telefoons zeggen.

Google Pixel 5 kopen

Ben je na het lezen van deze Google Pixel 5 review enthousiast geworden en wil je de smartphone kopen? De nieuwe Google-telefoon is officieel niet in Nederland uitgebracht, maar kun je hier toch aanschaffen. Belsimpel verkoopt ‘m bijvoorbeeld voor 719 euro. Het toestel is ook in Duitsland verkrijgbaar en kost daar 613,25 euro.

In de prijsvergelijker hieronder zetten we de actuele prijzen voor een losse Google Pixel 5 op een rijtje. Ook is het mogelijk om een Pixel 5 met een abonnement in huis te halen.