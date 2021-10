Preview: de eerste uren met de nieuwe Google Pixel 6 Pro

De Google Pixel 6 Pro is het nieuwste vlaggenschip van de zoekgigant en net binnen op de redactie van Android Planet. We hebben inmiddels een aantal uurtjes met de smartphone kunnen spelen en dit zijn onze eerste indrukken.

Lees verder na de advertentie.

Google Pixel 6 Pro preview: aan de slag

Onze Google Pixel 6 Pro is gisteren afgeleverd in Duitsland, omdat Google zelf geen smartphones verkoopt in Nederland. Wil je dus aan de slag met de Pixel 6 Pro of normale Google Pixel 6, dan zul je die via een (makkelijke) omweg moeten kopen.

Een leuk accent van het doosje is dat de zijkant de kleur heeft van het toestel, in ons geval donkergrijs. Wel valt op dat het doosje nogal dun is, omdat Google geen oplader meelevert, net als bijvoorbeeld Samsung of Fairphone. Aanwezig zijn wel een usb-c naar usb c-kabel en een adaptertje. Daarmee sluit je bijvoorbeeld een usb-stick aan op je Google Pixel 6 Pro.

Ondanks het grote scherm (waarover later meer) ligt de 6 Pro goed in de hand. Dat komt ook door de lichte curve van het display. Onder het juiste licht is de ‘Stormy Black’-versie heel erg fraai. Draai je het toestel, dan valt op hoe glimmend de afwerking is, iets wat we associëren met goedkoop. De zijkanten van de Pro zijn glimmend afgewerkt, terwijl de normale Pixel 6 een matte zijkant heeft.

We zien twee kleuren grijs en natuurlijk valt de grote camerastrook direct in het oog. Bij de Pixel 6 Pro biedt die plaats aan drie camera’s, verschillende sensoren en de flitser. Renders van het design verschenen al in mei dit jaar. Persoonlijk ben ik er fan van, op de redactie zijn de meningen echter flink verdeeld.

Display en vingerafdrukscanner

In verschillende reviews van de Google Pixel 6 Pro die al gepubliceerd zijn door Amerikaanse media, werd gesproken over de ‘trage vingerafdrukscanner’. Het is namelijk voor het eerst dat Google kiest voor een vingerscanner onder het scherm. In vergelijking met onze OnePlus 9 Pro is er vrijwel geen verschil te merken in snelheid van het ontgrendelen.

Google kiest voor een scherm van 6,7 inch met een kleurdiepte van 8 bit. Zodoende kan het display 16 miljoen kleuren weergeven. Verschillende modellen op de markt van onder andere OnePlus en Oppo hebben een 10 bit-scherm aan boord dat 1 miljard kleuren toont. In onze uitgebreide review zullen we dit beter onder de loep nemen.

De maximale ververssnelheid is met 120Hz lekker hoog, want daarbij ververst het scherm 120 keer per seconde. De Pixel 6 Pro heeft echter een type scherm waarbij de verversingssnelheid automatisch wordt aangepast. Kijk je bijvoorbeeld een filmpje, dan ververst ‘ie wat minder snel, wat weer gunstig is voor de accuduur.

Nieuwe processor van eigen makelij

De Pixel 6-smartphones beschikken over de zelfontwikkelde Tensor-chip van Google, die verschillende voordelen moet bieden. Volgens verschillende benchmarks scoort ‘ie qua rauwe processorkracht minder dan bijvoorbeeld de Snapdragon 888-chip van Qualcomm of Exynos 2100-chip van Samsung. Wat ons betreft gaat het om de prestaties in de praktijk en die lijken op het eerste gezicht prima in orde.

Apps worden snel geïnstalleerd, multitasken is geen probleem, foto’s worden direct gemaakt en alles wordt vloeiend op het scherm getoverd. Natuurlijk moeten we het toestel ons nog helemaal eigen maken. Zo kun je denken aan het installeren van apps en games, maar natuurlijk ook het aanpassen van het uiterlijk van de software.

Material You maakt de Pixel 6 Pro persoonlijk

Dan hebben we het natuurlijk over het nieuwe Android 12, waarbij het Material You-design een grote rol speelt. Stel een achtergrond in en de Pixel 6 Pro doet zelf aanpassingen aan het uiterlijk. Dat zie je vervolgens terug in het instellingenmenu, de snelle instellingen en het kan terugkomen in de app-iconen op je homescreen.

Wist je trouwens dat we een Android 12 review hebben gepubliceerd op Android Planet? Daarin bespreken we het nieuwe besturingssysteem in al zijn facetten en nemen we ook de voor- en nadelen met je door. Wil je gebruikmaken van de pure versie van Android 12, dan kom je automatisch uit bij een Google Pixel-toestel.

Fabrikanten zoals Xiaomi, Oppo of Sony leggen over de software nog een eigen ‘sausje’. Daardoor is het nog afwachten welke Android 12-invloeden zij overnemen. Benieuwd of jouw toestel de update krijgt? Check dan ons Android 12 update-overzicht.

Pixel 6 Pro camera’s: telelens en ‘magische gum’

2021 is het jaar dat Google eindelijk kiest voor een nieuw stel camera’s. Zodoende kun je bij de Pixel 6 Pro aan de slag met een kwartet van sensoren. De selfiecamera vind je in een klein gaatje in het scherm en heeft een resolutie van 11 megapixel.

Dat betekent dat je ook met wat vrienden bij elkaar een selfie kunt maken. Opvallend is wel dat je deze niet kunt gebruiken voor gezichtsherkenning; een ietwat vreemde keuze.

Er mist nog een interessante functie, want een macromodus is nergens te vinden. Wil je echte close-ups schieten, dan zijn de Pixel 6 en 6 Pro niet voor jou. De hoofdcamera heeft een resolutie van 50 megapixel. In onderstaande galerij zie je wat foto’s gemaakt met de primaire camera met automatische instellingen.

Ook is er een groothoeklens aan boord, die plaatjes van 12 megapixel schiet. De Pixel 6 Pro beschikt in tegenstelling tot de normale Pixel 6 ook over een telelens van 48 megapixel. Daarmee kun je tot vier keer optische zoom gebruiken, oftewel zoomen zonder kwaliteitsverlies. In de galerij hieronder zie je een foto in een wijdere hoek, met de normale camera en met vier keer zoom.

Schiet je een foto, maar irriteer je jezelf aan een object of persoon op dat kiekje? Met behulp van de ‘magische gum’ – en de kunstmatige intelligentie van de Tensor-chip – is dat geen probleem. Je kunt deze dus simpelweg wissen, alsof het er nooit geweest is.

Enkele voorbeelden van die functie vind je hieronder. Zoals te zien is, werkt het soms best leuk, maar ook niet altijd even goed. Wel tof is dat je dit ook kunt gebruiken bij al gemaakte foto’s. Heb je dus nog een prachtig kiekje van een tijd geleden, dan kun je die alsnog wat opfrissen.

Accuduur, 5G, kunstmatige intelligentie en meer

In onze review gaan we uitgebreider in op bovenstaande aspecten, maar er is nog veel meer te ontdekken. Zo biedt de Tensor-chip nog meer toffe functies op het gebied van beveiliging en kunstmatige intelligentie. Ook is de accuduur natuurlijk erg belangrijk, waarbij de processor misschien ook een grote rol speelt.

Daarbij testen we natuurlijk hoe lang het duurt om het toestel op te laden en zetten we het toestel af tegen andere high-end Android-telefoons. We kijken dan onder andere ook verder naar de belkwaliteit, 5G, de water- en stofdichtheid en stereospeakers.

Kwestie van Android Planet in de gaten houden dus, want daar verschijnt binnenkort ons complete verhaal. Heb jij specifieke vragen over de Pixel 6 Pro of Android 12, laat het dan alvast even weten in de reacties!

Lees het laatste nieuws over Google: