Google Pixel 6 Pro review: vlaggenschip overtreft bijna alle verwachtingen

De nieuwe Pixel-smartphones zijn niet in Nederland te koop, maar de interesse in deze toestellen is groter dan ooit. In de Google Pixel 6 Pro review bespreken we al onze ervaringen met het nieuwe vlaggenschip.

Check de Google Pixel 6 Pro review

De eerste officiële informatie over de Google Pixel 6 en Google Pixel 6 Pro verscheen begin augustus en in oktober kregen we pas alles te horen over de toestellen. We merken dat de interesse in de smartphones groter is dan ooit tevoren. Artikelen over de Pixels worden goed gelezen en we krijgen regelmatig vragen per mail en social media.

Heel jammer is dat de Google-toestellen nog steeds niet in Nederland te koop zijn. Nfa de aankondiging hebben we dan ook gelijk onze slag geslagen en een Pixel 6 Pro besteld bij de Duitse Google Store. De levering was iets vroeger dan verwacht, waardoor we het toestel nu twee weken in bezit hebben. Hieronder zie je de inhoudsopgave van de Google Pixel 6 Pro review, waarmee je direct naar het gedeelte springt waar je alles over wil lezen.

De Google Pixel 6 Pro is voor deze review door Android Planet zelf aangeschaft.

Kijk je liever? Check dan de videoreview hierboven!

Design: uniek en anders dan op de plaatjes

Het design van de Pixel 6 Pro is in één woord te omschrijven: uniek. De grootste eyecatcher is natuurlijk het grote horizontale camera-eiland over de hele breedte van het toestel. Een ander leuk element is dat het strookje boven het eiland een andere kleur heeft dan de rest van het apparaat.

Een nadeel is de afwerking, want die is glad en heel anders dan op de officiële afbeeldingen van Google. Het doet het toestel goedkoop lijken en veel andere fabrikanten voorzien hun telefoons van een veel chiquere finish. De Pixel 6 Pro is er overigens in drie kleuren en ons reviewmodel is de Stormy Black-variant, die stiekem (donker)grijs is.

Glimmend stofmonster

De zijkanten, onderkant en accenten zijn ook glimmend, maar aan de bovenkant zit een matzwarte balk van hoogwaardig plastic. Die is nodig voor de verschillende antennes. De rechterkant biedt plaats aan de aan- / uitknop en volumeknoppen en aan de linkerzijde zit het simkaartslot.

In de grill aan de bovenkant vind je de luidspreker, de frontcamera is geplaatst in een gaatje in het scherm en aan de onderzijde zitten de tweede speaker en usb c-poort. De randen om het scherm zijn minimaal, wat komt door de afgeronde randen aan de zijkant. De ‘kin’ aan de onderkant is iets dikker, iets dat we vaker zien bij smartphones.

Het camera-eiland steekt zo’n 2,5 millimeter uit en is de perfecte plek voor stof om zich op te hopen. Houd dus je shirt of een doekje bij de hand, want je blijft poetsen.

Display: goed, maar niet de beste

Het scherm is 6,7 inch groot, heeft gebogen schermranden en een hoge resolutie van 3120 bij 1440 pixels. Het gaat om een amoled-display, wat zorgt voor kraakheldere kleuren en goed contrast. De maximale ververssnelheid bedraagt 120Hz, waardoor alles snel en soepel op het scherm verschijnt. Je kunt het toestel ook instellen op 60Hz, wat iets beter voor de accu is, maar het geheel wel stroperiger laat aanvoelen.

Apart is dat er geen optie is om de resolutie terug te schalen; ook fijn voor de accuduur. In onze testperiode hebben we de 6 Pro gebruikt met de hoogste resolutie en verversingsfrequentie. Het scherm heeft een kleurdiepte van 8 bit en kan daardoor 16 miljoen kleuren weergeven. De OnePlus 9 Pro of Oppo Find X3 Pro kunnen 1 miljard kleuren tonen. Leg je de toestellen direct naast elkaar, dan is het verschil echter niet te zien.

Weinig instelmogelijkheden en nieuwe vingerafdrukscanner

Veel mogelijkheden om de kleurtemperatuur van het scherm aan te passen biedt Google ook niet. Zo heb je keuze uit drie kleurprofielen en dat is het dan ook. Wel is het zo dat je met Android 12 kunt kiezen wat voor accentkleuren je wil gebruiken in de interface. Daarbij wordt de kleurtemperatuur van het scherm ook lichtelijk aangepast, waarover later meer.

De Pixel 6 en Pixel 6 Pro zijn de eerste toestellen van Google met een vingerafdrukscanner onder het scherm. Hier en daar zijn er verhalen op het internet te lezen dat deze scanner trager is dan andere smartphones, maar wij hebben dat niet ervaren. Wel hebben we – voordat we het toestel intensief gingen gebruiken – enkele truc’jes uitgehaald om de scanner (eventueel) te optimaliseren.

Gezichtsherkenning is niet aanwezig, maar niet iets wat we gemist hebben. De vingerafdrukscanner liet ons niet in de steek en ook maakten we gebruik van Smart Lock. Daarbij kun je een apparaat snel ontgrendelen als je ‘m bij je draagt, hij op een aangegeven locatie wordt gebruikt of als er vertrouwde apparaten mee verbonden zijn, zoals een wearable of laptop.

Hardware: benchmarks zeggen niet alles

Fabrikanten als Samsung of Huawei ontwikkelden al eigen processoren voor smartphones en ook Google is dat pad ingeslagen. De Pixel 6-smartphones hebben de door Google gemaakte Tensor-chip, die allerlei voordelen biedt. Voornamelijk op het gebied van kunstmatige intelligentie gaat de processor weer een stapje verder.

Op Android Planet kijken we niet naar benchmarks en resultaten daarvan, maar naar praktijkervaringen. Volgens verschillende websites zijn de scores van de Pixel 6 (Pro) namelijk niet de beste. Met toestellen zoals de eerder genoemde OnePlus 9 of Find X3 Pro van Oppo ernaast merken we echter geen verschil. Die smartphones zijn voorzien van de snelle Snapdragon 888-chip van Qualcomm, maar de Pixel 6 Pro houdt ze makkelijk bij.

Zo is zware games spelen geen probleem en ook multitasken gaat lekker soepel. In het begin hadden we wel wat problemen met Google Foto’s. Gemaakte foto’s verschenen daar pas na enkele minuten. Wil je muziek of documenten op je toestel zetten via een usb-kabel, let dan ook even op. Hier luisterde de combinatie van welke kabel, usb-poort en computer er werd gebruikt nogal nauw.

Waterdicht, fijne stereospeakers en trilmotor

Het zijn de onzichtbare dingen die het gebruik van de Pixel 6 Pro erg aangenaam maken. Zo hoef je je geen zorgen te maken voor stof of water dankzij de IP68-certificering. Ook zijn er twee speakers aanwezig bij de smartphone en het geluid klinkt helder en vol.

Het fijnste ‘verborgen’ pluspuntje is misschien wel de trilmotor. Die is in de bovenkant van het toestel geplaatst en geeft krachtige vibraties. Bang zijn dat je een oproep of binnenkomende mail mist hoef je zo niet. De trillingen voelen ook fijn en subtiel bij het typen met bijvoorbeeld Gboard. In de instellingen van de telefoon kun je de intensiteit van de trillingen nog aanpassen.

Software: Android 12 is soms toch wat irritant

Eerder publiceerden we al een uitgebreide Android 12 review op Android Planet. De software is precies zoals Google het bedoeld heeft. Zo ligt er geen schil over Android heen en ook onnodige applicaties zijn niet voorgeïnstalleerd. Daarbij scoort het updatebeleid ook de nodige pluspunten. Updates naar Android 13, 14 en 15 krijg je sowieso, met daarbij ook vijf jaar beveiligingsupdates.

Android 12 is de nieuwste versie van het besturingssysteem, waarbij vooral het Material You-design in het oog springt. Kies je een achtergrond, dan worden kleuraccenten van de software daarop aangepast. Die zie je bijvoorbeeld in de instellingen, snelle instellingen of bij binnenkomende notificaties.

Dit is leuk en je hebt een aantal opties om het aan te passen, maar de mogelijkheden zijn beperkt. Kies je voor een rode achtergrond, maar wil je het liefst blauwe accenten zien, dan is dat niet mogelijk. Tevens zorgt die keuze er ook voor dat de kleurtemperatuur van het scherm wordt aangepast. Houd je dus van een koelere schermtemperatuur, dan kun je dat niet combineren met gele accenten of andersom. In onderstaande screenshots zie je dit terug bij Google Chrome.

Eigen launcher kent wat beperkingen

Ook jammer: de Pixel Launcher kent de nodige eigenaardigheden. Zo is de onderste Google-zoekbalk niet te verwijderen. Ook bovenaan het thuisscherm is een niet verwijderbare balk aanwezig. Die kun je wel wat aanpassen met welke informatie je daar wil zien, maar helemaal weg kan ‘ie niet. Daardoor is het niet mogelijk om daar een widget te plaatsen.

Ook applicaties verbergen in de app-drawer is er niet bij en dat geldt ook voor het aantal opties dat je hebt om snelkoppelingen te plaatsen op een thuisscherm. Er is een feature om app-icoontjes mee te laten kleuren met de gekozen achtergrond. Dat werkt echter alleen voor de eigen Google-apps. Het komt er dus op neer dat dat al snel een brij wordt van iconen, iets wat Material You juist moet tegengaan.

Volledig nieuwe camera’s

Een belangrijke verbetering van de Pixel 6 Pro heeft te maken met de camera’s. Google laat zijn 12,2 megapixel-camera – die het bedrijf al jaren gebruikt – achterwege en heeft zijn nieuwste smartphone compleet nieuwe camera’s gegeven.

De hoofdcamera heeft een resolutie van 50 megapixel, waarbij vier pixels worden samengesmolten tot een enkele. De foto’s die je maakt met de Google Pixel 6 Pro hebben daarom altijd een resolutie van 12,5 megapixel. In onderstaande galerij zie je een negental foto’s gemaakt met de hoofdcamera en automatische instellingen.

Kleuren en contrast zien er goed uit, details zijn goed te zien en ook worden kleuren van de werkelijkheid fraai vastgelegd. De 12 megapixel-groothoeklens gebruik je voor foto’s in een wijdere hoek. Zo leg je meer vast. Wel is de beeldhoek kleiner dan bij bijvoorbeeld de OnePlus 9 Pro, en dat vinden we jammer. Kleuren zijn hetzelfde als die van de primaire camera en voorbeelden zie je hieronder.



Normaal vs groothoek



Normaal vs groothoek



Normaal vs groothoek

Zoomen is een fijne optie

De Google Pixel 6 Pro is ook interessant dankzij de zoomlens. Die heeft een resolutie van 48 megapixel en zorgt ervoor dat je tot vier keer optische zoom kunt gebruiken. Met een mix van digitale en optische zoom kun je het beeld tot maximaal 20 keer dichterbij halen. De kwaliteit gaat dan wel rap achteruit.

Kies je voor de 4x-zoommodus tijdens het fotograferen, dan zie je dat het toestel even moet omschakelen. Het beeld bevat namelijk eerst wat ruis, maar dat verandert al snel, waarna je alles scherp in beeld krijgt. De functie werkt prima, legt kleuren en details goed vast en is wat ons betreft een groot pluspunt ten opzichte van de Pixel 6.





4x optische zoom

Fotograferen in het donker

Natuurlijk hebben we het Google-vlaggenschip ook meegenomen in de avonduren. Standaard staat de functie ‘nachtzicht’ op automatisch, maar deze kun je ook uitschakelen. Klik je een foto af in de normale modus, dan krijg je dus foto’s die de realiteit goed vastleggen. Hieronder zie je een aantal voorbeelden.





Normale modus

Met de functie ingeschakeld kost het meer tijd om de foto te maken. Daarbij valt er een grotere hoeveelheid licht op de sensor. Samen met de slimme algoritmes van Google krijg je kiekjes waarop opeens veel meer te zien is. Wil je foto’s maken in slechte lichtomstandigheden van een bewegend voorwerp? Dan raden we aan om nachtzicht uit te zetten. Kiekjes maken duurt anders te lang, waardoor het onderwerp wazig wordt vastgelegd.



Donker vs nachtmodus



Donker vs nachtmodus



Donker vs nachtmodus

Andere weetjes over de camera’s

Met de Pixel 6 Pro kun je ook portretfoto’s maken, waarbij het onderwerp scherp is en de achtergrond juist vervaagd. Een irritatiepuntje is dat je daarvoor een flinke stap achteruit moet doen om het onderwerp in z’n geheel vast te leggen. De resultaten zijn echter verbluffend mooi; ook weer iets waar slimme software meespeelt.





Portretstand





Portretstand

Een speciale macromodus is niet aanwezig en dat is jammer. Wel is het zo dat je de optische zoom kunt gebruiken om alsnog een scherpe foto van dichtbij te schieten. Toch had een losse macromodus niet misstaan.

Personen of objecten wissen met de ‘magische gum’

Heb je een mooie foto gemaakt, maar loopt er net iemand in beeld of stoor je je aan een object? Met de Pixel 6 Pro is dat geen probleem, want dan gebruik je de ‘magische gum’. Die zit in de Google Foto’s-app, waarna je kunt wissen wat je wil.



Wel moeten we daarbij zeggen dat de achtergrond van de foto een grote rol speelt bij hoe goed de magische gum werkt. De resultaten zijn wisselend en ver inzoomen moet je daarna ook niet doen. Toch vinden we het een leuke functie, waarvan je hieronder enkele screenshots ziet, waar een lantaarnpaal ‘magisch’ verdwijnt.

Accuduur: goed, maar opladen is groot drama

De accu is met 5000 mAh flink gegroeid ten opzichte van de Google Pixel 5. Met de nieuwe processor en slimmigheden van de software was het de vraag hoe de accuduur zou zijn. We kunnen zeggen dat die meer dan prima is, ongeacht je gebruik.

In de dagelijkse praktijk tikten we regelmatig de 7 á 8 uur schermtijd aan per dag. Zo kom je dus makkelijk een intensieve dag door op een acculading. Gebruik je het toestel wat minder dan loopt dat al snel op tot ruim anderhalve dag.



In stand-by loopt de accu ook nauwelijks leeg en dat is mooi meegenomen. Tijdens onze reviewperiode hebben we het ‘voorkeurstype netwerk’ trouwens op 5G gezet. Natuurlijk is het ook mogelijk om alleen 4G te gebruiken, iets wat minder energie zou verbruiken.

Bij het opladen laat Google steken vallen

Niks meer dan lof dus over de accuduur, maar het opladen is een compleet ander verhaal. Allereerst zit er in het doosje van de Pixel 6 (Pro) geen oplader. Daar kunnen we mee leven, want waarschijnlijk heeft iedereen wel een usb-c-lader thuis liggen.

We hebben allerlei combinaties van opladers en soorten kabels getest, maar de juiste combinatie hebben we niet gevonden. Dat ligt echter niet aan onze apparatuur, maar er is wat anders aan de hand. Google zegt namelijk dat opladen kan met maximaal 30 Watt, maar in de praktijk is dat niet helemaal waar.

Wil je toch een nieuwe lader aanschaffen? Let er dan op dat ‘ie ondersteuning biedt voor PPS, oftewel Programmable Power Supply. Daardoor kunnen de telefoon en oplader met elkaar afstemmen op welk voltage en met hoeveel Ampère er geladen wordt. Opladen van 0 tot 100 procent van de 6 Pro kost in de praktijk makkelijk twee uur. Draadloos opladen kan trouwens ook, maar wel veel langzamer.

Conclusie Google Pixel 6 Pro review

Al met al is de Pixel 6 Pro de beste smartphone die Google tot nu toe heeft gemaakt. Het is een uniek toestel qua software, mogelijkheden en ook in het straatbeeld zal je ‘m niet vaak zien. De hardware en software zijn perfect op elkaar afgestemd en dat blijkt gewoon weer een heerlijke match. Natuurlijk zijn er ook de nodige minpunten, want helaas is ook deze smartphone zeker niet perfect. Heb jij de mogelijkheden en interesse om ‘m te kopen, dan zeggen wij zeker doen! Daarbij krijg je jarenlange ondersteuning en ook dat zorgt ervoor dat je de ‘irritante’ manier van aanschaffen al snel doet vergeten.

Google Pixel 6 Pro kopen in Nederland

De Pixel 6 Pro heeft een adviesprijs van 899 euro. Dat is voor het model met 128GB interne opslag. Interesse in een variant met 256GB geheugen? Dan is de adviesprijs 999 euro. Wil je het toestel bemachtigen voor deze prijzen, dan zul je je wel moeten wenden tot de Duitse of Franse markt.

In Nederland zelf betaal je namelijk meer voor de smartphones, de meerprijs voor grijze import. Wel verzorgen zij dan ook de garantie en kun je de Pixel 6 Pro met abonnement aanschaffen. Natuurlijk kun je daar ook terecht voor een losse Google Pixel 6 Pro.

