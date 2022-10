Google Pixel 7 (Pro) preview: de eerste Pixels in Nederland

De nieuwste Pixel-smartphones van Google zijn gepresenteerd en wij hebben ze al even kunnen bekijken. In deze Google Pixel 7 (Pro) preview lees je wat de eerste Pixels in Nederland te bieden hebben.

Google Pixel 7 Pro preview: event in Amsterdam

Het is voor het eerst dat Pixel-smartphones van Google officieel te koop zijn in Nederland. Daarvoor organiseerde de zoekgigant een evenement in Amsterdam en Android Planet was aanwezig. We konden zodoende aan de slag met de gloednieuwe Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro.

Net als vorig jaar levert Google doosjes mee met deels dezelfde kleur als het toestel en een oplader ontbreekt opnieuw. Wel krijg je een usb-c-kabel en adaptertje. De Pixel 7 Pro is verkrijgbaar in het zwart, wit en grijsgroen, terwijl de normale 7 op de markt komt in het zwart, wit en lichtgeel. Het frame van de Pro is glimmend afgewerkt, terwijl de Pixel 7 een matte afwerking heeft.

Een klein detail is dat de strook boven de camera nu dezelfde kleur heeft als het onderste gedeelte. Bij de Pixel 6-serie was dat nog iets anders. Een andere aanpassing zien we in de camerabalk, want nu zijn er ‘gaatjes’ aanwezig voor de camera’s. Bij de Pixel 7 zien we een pilvormige opening, de Pixel 7 Pro heeft een extra cirkel voor de telelens.

Ook heeft deze balk nu dezelfde kleur en afwerking als het frame van de behuizing. Er is weer gekozen voor een laagje Gorilla Glass met een glimmende afwerking – en dat zorgt er helaas voor dat vingerafdrukken erg snel te zien zijn.

Kenmerkende verschillen bij de displays

Het scherm van de Google Pixel 7 is een fractie kleiner dan dat van de Pixel 6. De resolutie van 2400 bij 1080 pixels is wel hetzelfde gebleven en het gaat opnieuw om een amoled-display met 90Hz-ververssnelheid. Op het eerste oog ziet het scherm er prima uit. In onze review gaan we verder in op zaken als de helderheid, kijkhoeken en het contrast. Het scherm zou bijvoorbeeld 25 procent helderder zijn.

Bij de Pixel 7 Pro is er gekozen voor een groter scherm van 6,7 inch. Dit heeft afgeronde zijkanten en een hogere resolutie van 3120 bij 1440 pixels. Ook is dit display in gebruik soepeler met zijn verversfrequentie van 120Hz.

Leg je de toestellen naast elkaar dan merk je dat wel, maar gebruik je ze individueel dan valt dat verschil minder op. Wel fijn is dat het bij de 7 Pro gaat om een zogenaamd ltpo-paneel, waarbij de verversfrequentie wordt aangepast aan de inhoud. Kijk je een film of lees je een artikel, dan wordt het aantal Hz teruggeschroefd en dat komt de accuduur weer ten goede.

Tweede generatie processor en Android 13

De vernieuwde Google Tensor T2-chip is het kloppende hart en moet zorgen voor betere (accu)prestaties. Multitasken was tijdens onze korte testsessies geen probleem en ook het spelen van 3D-games of uitvoeren van zware berekeningen verloopt vlekkeloos.

Foto’s klik je direct af en alles verschijnt vloeiend op het scherm. De Google Pixel 7 heeft 8GB werkgeheugen, terwijl de Pixel 7 Pro 12GB RAM aan boord heeft. Google brengt modellen op de markt met 128GB en 256GB opslagruimte, maar je kan dit niet uitbreiden met een micro-sd-kaartje. De smartphones hebben stereospeakers en zijn stof- en waterbestendig dankzij de IP68-certificering.

Fijn is dat je de Pixels-telefoon helemaal eigen kunt maken qua software dankzij het Material You-design. Accentkleuren worden daarmee gebaseerd op jouw ingestelde wallpaper. De Pixel 7 en 7 Pro draaien op Android 13 en krijgen in de toekomst drie grote Android-updates en vijf jaar beveiligingsupdates. Nu al meer weten over die nieuwe software? Duik dan in de Android 13 review waarin je leest wat er allemaal nieuw is!

Camera’s: fijne, maar kleine vernieuwingen

Pixels staan bekend om de goede fotokwaliteit en hoewel we dat aankomende weken pas echt goed kunnen testen, is onze eerste indruk positief. We hebben tijdens het evenement enkele foto’s geschoten en die zagen er op de schermen van de smartphones goed uit. Beide Pixels hebben een frontcamera met een resolutie van 11 megapixel. Daarmee hebben ze – in tegenstelling tot bij de Pixel 6-toestellen – dezelfde selfiecamera.

Fijn is dat je ‘m bij de Pixel 7 (Pro) ook gebruikt voor gezichtsherkenning, een veelgevraagde functie. Voor de rest zien we twee camera’s op de achterkant bij het instapmodel. De primaire camera heeft een resolutie van 50 megapixel, waarbij gebruik wordt gemaakt van pixel binning. Vier pixels worden samengesmolten tot plaatjes van 12,5 megapixel met meer contrast en betere kleuren.

De groothoeklens gebruik je om meer op beeld te zetten en heeft een resolutie van 12 megapixel. De Pixel 7 Pro heeft dezelfde camera’s maar de groothoeklens heeft wel een iets breder gezichtsveld. Tevens zien we een extra telelens. Daarmee kun je tot vijf keer optisch zoomen, waar dat bij de 6 Pro nog vier keer was. We zien nog wat meer kleine vernieuwingen bij de 7 Pro. Zo is er nu eindelijk een speciale macrostand aanwezig, waarmee je close-ups maakt.

De camerasoftware van Google blijft indrukwekkend, want die zorgt niet alleen voor mooiere foto’s, maar denkt ook met je mee. Zo verwijder je binnen enkele seconden objecten of mensen uit je foto of kleur je iets bij wat net wat uit de toon valt. We gaan uitgebreider in over functies als ‘magische gum’ of ‘camouflage’ in de aankomende review.

Binnenkort de uitgebreide Google Pixel 7 (Pro) review

Voor nu gaan we druk aan de slag met de Pixels en genoemde bovenstaande zaken. Zaken als waterdichtheid, stereospeakers, krasvastheid van het scherm en nieuwe functies komen natuurlijk ook aan bod. Hoe bevalt de verbinding tijdens het bellen of 5G, wat kun je allemaal met de nieuwe Tensor-chip en is die echt krachtiger?

Natuurlijk vergelijken we ze ook met de Pixel 6-serie op bepaalde vlakken als fotokwaliteit of accuduur. Heb jij specifieke vragen, wil jij dat we dingen testen die we niet genoemd hebben of heb je een ander leuk idee voor de review? Laat het dan even weten in de reacties onder dit artikel!

Pre-order Google Pixel 7 of 7 Pro

