Google Pixel 7 (Pro) review: een geslaagde start van de Pixels in Nederland

De Pixel 7-serie is officieel in Nederland verkrijgbaar en dus voor veel meer mensen beschikbaar. Zijn de telefoons de moeite waard of kun je ze beter links laten liggen? Dat en meer bespreken we in de Google Pixel 7 (Pro) review.

Dit is de Google Pixel 7 (Pro) review op Android Planet

Net als vorig jaar wisten we al voor de officiële aankondiging heel veel over de nieuwste Pixel-smartphones. In mei toonde Google de eerste beelden van de Pixel 7 en Pixel 7 Pro. Pas begin oktober werden alle details onthuld. Het grootste nieuws daarvan is waarschijnlijk dat beide smartphones officieel in Nederland te koop zijn.

Zo hoef je niet meer uit te wijken naar Duitsland of Frankrijk of te kiezen voor grijze import. Benieuwd naar een specifiek onderwerp waar je direct meer over wil lezen? Check dan de inhoudsopgave hieronder, zodat je naar het juiste onderwerp springt. We richten ons in deze review voornamelijk op de Pixel 7 Pro, maar maken regelmatig de vergelijking met de betaalbare Pixel 7.

Design: kenmerkend voor Google, anders dan de renders

Leg je de Pixel 6 (Pro) van vorig jaar naast de nieuwe Pixels, dan zie je direct het unieke en bekende design terug. Vooral aan de achterzijde, waar de grote camerastrook nogal opvalt. Vorig jaar was die bij elke Pixel hetzelfde, afgezien van het randje eromheen. Bij de Pixel 7 en 7 Pro heeft Google helaas gekozen voor een iets ander design.

Er zijn namelijk ‘gaatjes’ aanwezig in de camerabalk voor de verschillende sensoren. Bij de Pixel 7 gaat het om een enkele pilvormige opening, de 7 Pro heeft er nog een rond gat voor de telelens. De Pixel 7 heeft een mat frame en ook de balk op de achterzijde is mat afgewerkt. Bij de Pro zien we een chique glanzende afwerking. In de praktijk ziet dat er een stuk goedkoper uit, waardoor het duurdere toestel juist minder mooi oogt.

De Google-telefoons zijn te koop in het wit en zwart (eigenlijk donkergrijs) en een speciale kleur. Bij de 7 Pro gaat het om een grijsgroen model met koperkleurige elementen, bij de Pixel 7 is gekozen voor ‘citroengras’ met gouden accenten.

Afwerking doet goedkoop aan

De smartphones zijn glimmend afgewerkt, waarbij de marketingplaatjes dit niet goed laten zien. Vingervegen verschijnen snel en stof nestelt zich overal. Onder andere onder en boven de camerabalk en bij de ‘gaatjes’ in die balk gebeurt dat. De camerastrook loopt over in het frame aan de zijkanten en steekt zo’n 2,5 tot 3 millimeter uit. Het is natuurlijk erg persoonlijk, maar de looks van de Pixel 6 (Pro) vinden we toffer.

We zien een kleine aanpassing aan de bovenzijde. Bij de 6 Pro was die van plastic om de antennesignalen goed door te laten komen. Bij zijn opvolger is dat gewoon van metaal met een kleine ‘uitsparing’. Voor de rest zien we de aan-/uitknop aan de rechterkant, net zoals de volumeknoppen. De onderzijde is uitgerust met een van de speakers en usb-c-poort. De linkerkant biedt plek voor de simkaarttray, waar je één fysieke sim in kwijt kunt. Dualsim is wel mogelijk bij de Pixel 7-serie dankzij esim.

Display: veelal hetzelfde als we al kennen

We zien kleine verschillen op het gebied van de gebruikte displays. Zo is het scherm van de Pixel 7 een fractie kleiner dan vorig jaar: 6,3 inch vs 6,4 inch. Wel is de resolutie met 2400 bij 1080 pixels identiek en ook de ververssnelheid van 90Hz blijft gelijk. Google zegt dat de maximale helderheid met 25 procent is verhoogd, maar in de praktijk hebben we dat niet gemerkt.

Het scherm van de 7 Pro is opnieuw 6,7 inch groot, heeft afgeronde schermranden en een hoge QHD-resolutie van 3120 bij 1440 pixels. De pixels verversen maximaal 120 keer per seconde voor een nog soepelere ervaring. Bij de 7 Pro is het wel mogelijk om een lagere resolutie te gebruiken, wat niet kon bij de 6 Pro. Het verschil daarin is niet merkbaar als je er naar kijkt, maar moet gunstiger zijn voor de accuduur.

De Pro heeft trouwens een ltpo-scherm, dat zich aanpast aan de inhoud. Kijk je een film of ben je aan het surfen op internet, dan ververst het scherm minder vaak dan wanneer je een geoptimaliseerde game speelt. Tot slot kun je instellen dat het display maximaal 60 keer per seconde ververst.

Op het internet gaan verschillende klachten de ronde over het scrollen op webpagina’s of in bepaalde apps, wat niet helemaal vlekkeloos werkt. Wij hebben dit niet gemerkt en Google heeft hierover geen statement naar buiten gebracht. Daarbij verbruikt het scherm absurd veel energie als er een hoge helderheid staat ingesteld, bijvoorbeeld op een zonnige dag. Hier hebben wij gelukkig geen last van gehad, zie het kopje ‘accuduur’.

Vernieuwde vingerafdrukscanner én gezichtsherkenning

De Pixel 6 en 6 Pro waren de eerste Google-smartphones met een vingerafdrukscanner in het scherm, maar er waren veel klachten over de snelheid. Voor de 7-serie is er gekozen voor andere hardware en we hebben niks te klagen. Hij is snel, accuraat en werkt al als je je vinger er maar even opdrukt. Tevens kun je de bekende verschillende truc’jes weer gebruiken om hem eventueel nog responsiever te maken.

Google heeft gezichtsherkenning weer teruggebracht naar de 7-serie en dat is een fijne functie. Ontgrendelen gaat via de frontcamera en dit werkt snel. Wel is dat de enige functie die je ermee kunt gebruiken, want een betaling autoriseren door je gezicht te scannen is er niet bij. Dat komt simpelweg omdat deze vorm van identificatie niet heel veilig is. Tevens werkt het niet of nauwelijks in het donker of bij lastige lichtomstandigheden.

Hardware: weer chip van eigen makelij

De Pixel 7 en 7 Pro beschikken over dezelfde processor. Deze Tensor G2-chip is door Google zelf ontwikkeld en op papier krachtiger en energiezuiniger dan zijn voorganger. In de dagelijkse praktijk hebben we geen verschil gemerkt ten opzichte van de Pixel 6 Pro. Apps starten even snel op, multitasken gaat even rap en menu’s verschijnen even snel. Start je een zware game op als Call of Duty: Mobile, dan geven we de 7 Pro het voordeel van de twijfel, maar het gaat om kleine verschillen.

We zien weer een IP68-certificering, waarmee de toestellen stof- en waterdicht zijn en stereospeakers zijn aanwezig. Die klinken helder en vol en er is zelfs wat bass aanwezig. Net als vorig jaar is de krachtige trilmotor weer een fijn pluspuntje. Die voel je tijdens het typen, in sommige games en bij een binnenkomende oproep of notificatie.

Er wordt gebruikgemaakt van een nieuw modem, waardoor bellen en (mobiel) internetten stabieler verloopt. Zaken als VoLTE en VoWifi zijn hier getest in combinatie met het Vodafone-netwerk en werken prima. VoLTE werkt volgens de woordvoerder van Google Nederland ook bij providers T-Mobile en KPN, maar hebben we niet kunnen testen. Voice of WiFi werkt nog niet bij KPN, maar is begin volgend jaar beschikbaar. Bij T-Mobile werkt dat wel. Informatie over andere providers is vooralsnog niet bekend.

Out-of-the-box draaien de Pixel 7-telefoons op Android 13, dat kleine verbeteringen introduceert ten opzichte van Android 12. Wil je daar alles over weten, check dan de Android 13 review. Het borduurt voort op zijn voorganger, waarin een belangrijke rol is weggelegd voor het Material You-design.



Daarmee kiest het toestel zelf een eigen accentkleur gebaseerd op je ingestelde wallpaper. Een grappig feitje is trouwens dat Google zelf al een thema instelt op basis van de fysieke kleur van je Pixel 7 (Pro). Die kleuren zie je terug in de menu’s, snelle instellingen of bij notificaties.



Net als vorig jaar hebben we helaas nog steeds te maken met dezelfde kleine ergernis. De kleurtemperatuur van het scherm wordt namelijk flink beïnvloedt door de gekozen wallpapers en accentkleuren. Dat zorgt ervoor dat je goed moet opletten welke achtergrond je instelt, want anders zien apps of websites er opeens heel anders uit.

Eigen launcher blijft geen aanrader

Standaard is de Pixel Launcher geïnstalleerd, maar dat is (en blijft) niet onze favoriet. Icoontjes in de app-drawer zijn bijvoorbeeld niet te verwijderen, evenals de zoekbalk op je thuisscherm. Bovenaan je homescreen wordt onnodig ruimte ingenomen, waardoor je daar geen widgets kunt plaatsen van bijvoorbeeld een uitgebreidere klok.

Met Android 12 en 13 kun je app-iconen op thuisschermen mee laten kleuren met de gekozen accentkleur. Dat is leuk, maar werkt voor een handjevol eigen Google-apps. In de praktijk zorgt dat er dus voor dat je thuisschermen totaal niet consistent zijn qua iconen.

Camera’s: kleine extra’s maken het leuk

Bij de Pixel 6-serie introduceerde Google compleet vernieuwde camera’s en die zien we weer bij de Pixel 7’s. Op de achterkant zit een primaire camera van 50 megapixel en 12 megapixel-groothoeklens. De Pro-versie heeft ook een 48 megapixel-telelens met vijf keer optische zoom. Een vernieuwde frontcamera vind je op zowel de Pixel 7 als 7 Pro.

De Pixels maken gebruik van pixel binning, waarbij pixels worden samengesmolten tot een enkele. In de praktijk rollen er standaard foto’s van 12,5 megapixel uit de camera’s. Hieronder enkele voorbeelden van de primaire camera. De eerste zes foto’s zijn gemaakt met de normale Pixel 7, de onderste met het Pro-model.

Beide smartphones hebben zoals gezegd een groothoeklens; handig om net wat meer vast te leggen. Foto’s zien er goed uit en kleuren zijn hetzelfde als die van de primaire camera. Voorbeelden van groothoekplaatjes (gemaakt met de Google Pixel 7 Pro) vind je in onderstaande galerij aan de linkerkant. De middelste foto’s zijn gemaakt in de normale stand en die aan de rechterzijde met vijf maal optische zoom.



Zoomen kan net een stukje verder

De Pixel 7 Pro heeft een extra telelens om in te zoomen zonder kwaliteitsverlies. Dat gaat maximaal 5 keer met optische zoom en tot 30 keer (de normale 7 maximaal acht keer) met zogenaamde hybride zoom, iets wat Google zelf ‘Super Res Zoom’ noemt. Dat laatste raden we niet aan, want de kwaliteit gaat dan snel achteruit. De Google Pixel 6 Pro had nog een lens met vier keer optische zoom aan boord.

Enkele voorbeelden van ‘Super Res Zoom’-kiekjes van het Pro-model:

Sneller fotograferen met nachtmodus

De Pixel 7 (Pro) beschikt uiteraard over een nachtmodus, waarmee je betere kiekjes schiet in het pikkedonker. Tijdens de presentatie vertelde Google dat de nieuwe Tensor-chip ervoor zorgt dat de nachtmodus sneller is. In de praktijk klopt dit zeker, want dat duurt nog zo’n drie seconden. Daarmee is het zo’n twee keer sneller als nachtfoto’s maken met de 6 Pro.

Hieronder zie je foto’s gemaakt in de nachtmodus met de Pixel 7 Pro en daaronder van dezelfde situaties met de 6 Pro. Opvallend zijn de kleurverschillen tussen beide toestellen. Die van de 7 Pro benaderen meer de realiteit, maar zien er wel iets koeler uit. De derde foto is trouwens geschoten zonder de nachtmodus, waardoor je bij de vierde foto goed kunt zien wat de 7 Pro en 6 Pro in hun mars hebben.

Macromodus en slimme software

Alleen met de Pixel 7 Pro kun je macrofoto’s maken. Deze functie was niet aanwezig bij de 6 Pro en werd door veel mensen als een gemis beschouwd. Dat betekent dat je bloemknoppen, insecten of structuren scherp kan vastleggen en dat werkt prima. Wel is het jammer dat je de modus niet handmatig kunt activeren. In de praktijk wordt deze modus soms te snel ingeschakeld of juist te langzaam, en dat is irritant.

Natuurlijk kun je aan de slag met portretfoto’s, waarbij een object scherp wordt vastgelegd en de achtergrond wazig is. Dat werkt in de praktijk erg goed. Google pochte tijdens de presentatie met een soortgelijke videomodus ‘Cinematic Blur’, maar in de praktijk werkt deze feature maar matig. De Pixel 7 Pro heeft moeite met het detecteren van het onderwerp, waardoor het hele effect niet goed werkt.

Net als bij de Pixel 6 kun je ongewenste objecten of personen simpel verwijderen met de ‘magische gum’. Ook is de camouflage-functie is aanwezig, waarmee je kleuren kan maskeren. Een voorbeeld daarvan vind je onder deze tekst, waarbij je op de linkerfoto nog mensen ziet, die op het rechterplaatje geheel zijn weggegumd.

Een ander nieuw slim trucje is het kunnen verscherpen van wazige foto’s. Die hoeven niet per se gemaakt te zijn met de Pixel 7 (Pro), maar kun je ook uit je Google Foto’s-archief halen. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de Tensor G2-chip, waardoor het (vooralsnog) een exclusief Pixel 7-functie is. De functie werkt soms aardig, maar is niet meer dan een leuke gimmick om eens te proberen.

Accuduur: goed voor een pittige dag gebruik

We hebben de accuduur van de Pixel 7 Pro vergeleken met die van zijn voorganger, en de telefoons houden het ongeveer even lang uit. Dat betekent dat je makkelijk een dag doorkomt met vrij veel gebruik. Bij de 6 Pro haalden we zo’n 7 á 8 uur schermtijd op een enkele acculading en de 7 Pro doet daar niet voor onder.

Daarbij stond de telefoon ingesteld op de hoogste resolutie én ververssnelheid van 120Hz, met een gemiddelde helderheid van zo’n 75 procent. Ben je een minder intensieve gebruiker, dan is anderhalve dag ook haalbaar.

Wat de normale Pixel 7 betreft: ook daar zijn we over te spreken. De capaciteit is wel flink geslonken van zo’n 4600 mAh naar om en nabij 4350 mAh, maar de accuduur is prima. In de avond hadden we vaak nog zo’n 20 á 25 procent acculading over.

Opladen moet echt sneller

Waar Google vorig jaar nog hoog van de daken schreeuwde dat de Pixel 6 en 6 Pro op konden laden met 30 Watt, is dat dit jaar anders. De 7 laad je op met maximaal 21 Watt via een kabel, de 7 Pro met 23 Watt, aldus de officiële informatie. De adapter moet je echter zelf regelen, want in het doosje vind je alleen een usb-c-kabel en adaptertje.

Dat is anno 2022 erg traag en daardoor duurt het opladen relatief lang. Met een juiste lader heeft de 7 (Pro) een half uur nodig om 50 procent bij te laden. Volledig opladen duurt een stuk langer, zo’n kleine twee uur. Draadloos opladen kunnen beide toestellen met respectievelijk 20 Watt en 23 Watt, maar dat gaat in de praktijk veel trager. Bij deze vorm van opladen gaat er immers veel energie verloren.

Conclusie Google Pixel 7 (Pro) review

In onze intro stelden we de vraag of je de Pixel 7 (Pro) moet overwegen als je op zoek bent naar een nieuwe smartphone. Het antwoord daarop is volmondig ja, want ze hebben heel veel te bieden en dat voor een interessante prijs. We zien kleine, maar fijne verbeteringen zoals gezichtsherkenning, macromodus en meer fijne functies. Daarbij draaien de toestellen op een kale versie van Android en krijgen ze jarenlang updates. Kies je voor een Pixel 7-smartphone, dan moet je wel genoegen nemen met de lagere oplaadsnelheid en de goedkoop voelende afwerking. Wel is het natuurlijk een grote plus dat je ze gewoon hier officieel in Nederland kunt kopen en dus ook makkelijker terecht kunt voor eventuele vragen of garantieclaims. Tevens is het fijn dat je keuze hebt uit twee modellen met elk hun unieke eigenschappen, zodat je meer kans hebt dat er eentje bij je past. Vind je deze smartphones nog steeds te duur, dan kun je uitwijken naar de Pixel 6a voor 429 euro.

Google Pixel 7 (Pro) kopen in Nederland

Voor het instapmodel van de Google Pixel 7 (met 128GB) betaal je 649 euro. Voor het 256GB-model ben je 749 euro kwijt. Kopen kan bij de Google Store, Belsimpel en providers T-Mobile en Tele2. De Pixel 7 is te koop in een drietal kleuren: wit, zwart en citroengras.

Interesse in de Google Pixel 7 Pro? Dan betaal je 899 euro. Daarvoor krijg je ook weer 128GB opslag en voor 999 euro is het 256GB-model voor jou. De Pixel 7 Pro is te koop in het wit en zwart en de speciale kleur obsediaan, wat naar groengrijs neigt.

