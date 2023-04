Google Pixel 7 Pro na een halfjaar: parel met een paar pijnpuntjes

Een halfjaar geleden bracht Google zijn nieuwe Pixel-smartphones voor het eerst officieel uit in Nederland. Redacteur Mike loopt sindsdien rond met een Google Pixel 7 Pro en vindt het hoog tijd voor een review-update. Hoe bevalt het toestel na zes maanden?

Laat ik beginnen met een bekentenis. Mijn vorige smartphone was een iPhone 13 Pro. Sorry nog. Ik wilde verhuizen naar Android-land en zag daarvoor maar één reële optie. Vanwege de schone software, goede camera’s én de prima prijs-kwaliteitverhouding moest het een Pixel worden.

Tot mijn geluk was dat precies het moment dat Google de Pixel 7-serie officieel voor de Nederlandse markt aankondigde. Ik twijfelde tussen de gewone Pixel 7 en uitgebreidere Pixel 7 Pro, maar besloot al snel dat ik die laatste zou kopen. Ik hou van fotograferen, dus dan is die extra telecamera wel zo fijn.

Android Planet-redacteur Colin heeft beide smartphones vorig jaar uitgebreid besproken. Ik loop in deze review-update van de Google Pixel 7 Pro na een halfjaar gebruik mijn voor- en nadelen langs.

Voordeel 1: Snel zat

Er was veel te doen over Googles Tensor G2-chip in de Pixel 7-serie. Deze processor is een stuk trager dan de alternatieven van marktleider Qualcomm, zoals de Snapdragon 8 Gen 2. Op papier dan. Ik geef toe dat ik geen hardcore gamer ben, maar de Pixel 7 Pro voelt in de praktijk ontzettend snel aan.

Mede dankzij de ruime 12GB aan werkgeheugen vliegt het toestel door Android heen. Ik geloof niet dat ik de afgelopen zes maanden ook maar één hapering heb gezien tijdens het switchen tussen apps bijvoorbeeld.

Er is wel een uitzondering en dat is de verwerking van foto’s. Het schieten van een kiekje gaat rap, maar voor het toepassen van effecten als hdr heeft de Pixel 7 Pro achteraf een paar seconden nodig. Ook als je de foto’s wil bewerken, duurt het vaak even voor de gewenste veranderingen zichtbaar zijn. Dat is een nadeeltje, maar zeker geen ramp.

Voordeel 2: Camera’s zijn een genoegen

Ik ben hobbyfotograaf en schiet doorgaans foto’s met een goede systeemcamera. Die heb ik echter niet altijd bij me. Daarom vind ik het toch fijn als ook mijn smartphone fraaie kiekjes maakt.

De Google Pixel 7 Pro stelt op dit vlak zeker niet teleur. Vooral de hoofdcamera is erg goed. Hij heeft een behoorlijk grote sensor, maar het is met name Googles software die me bevalt. De foto’s hebben weliswaar veel contrast, maar kleuren worden niet zo opgepompt als veel andere smartphone zouden doen. Ze zien eruit als foto’s van een ‘echte’ camera en dat is erg fijn.



Overdag kun je ook met de groothoeklens prima uit de voeten. Als je goed kijkt zie je heus wel dat er iets minder details in de prenten zit, maar de kleuren zijn bijvoorbeeld vrijwel gelijk aan die van de hoofdcamera. Ook is de scherpte zelfs in de hoeken acceptabel.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik de 5x telecamera veel minder gebruik dan ik van tevoren dacht. Blijkbaar ligt mijn interesse meer bij kortere brandpuntsafstanden. Het ligt zeker niet aan de camera zelf, want die presteert naar behoren. Wel loopt de kwaliteit snel terug als je Super Res Zoom gebruikt. Deze combinatie van optische en digitale zoom werkt tot 10x heel aardig, maar verder moet je eigenlijk niet gaan.

Groothoek Groothoek 5x zoom

Ik heb nog geen smartphone gezien die betere nachtfoto’s maakt dan de Pixel 7 Pro. Dat komt vooral doordat Google schaduwen ook gewoon schaduwen laat zijn. De telefoons van concurrent Samsung hebben bijvoorbeeld de neiging om details zichtbaar te maken die voor het blote oog verborgen blijven. Dan zien nachtfoto’s er soms wat gekunsteld uit. Die van de Pixel zijn vrijwel altijd uitstekend.

We hebben het dan wel over de hoofdcamera, want de groothoeklens presteert in het donker vrij matig. Vooral aan de randen is de foto hieronder ronduit wazig.

Hoofdcamera Hoofdcamera Groothoeklens

Voordeel 3: Prima accuduur

De eerste reviews van de Pixel 7 Pro waren niet enthousiast over de accuduur. Kort na het verschijnen daarvan kwam Google echter met een update die een behoorlijke verbetering bracht. In de praktijk heb ik nooit veel verschil gemerkt met de iPhone 13 Pro, een smartphone die juist bekendstaat om zijn goede batterijduur.

In mijn geval betekent dit dat de Pixel 7 Pro zo’n anderhalve dag meegaat op een lading, met zes tot zeven uur schermtijd. Het kan vast beter, maar dat is echt prima. Ik hoef me nooit zorgen te maken over een lege accu. Als ik eens een lange dag voor de boeg had, zette ik aanvankelijk ‘s ochtends de functie batterijbesparing aan. Dat bleek nergens voor nodig, want zelfs zonder haal ik altijd het einde van de avond.

Voordeel 4: Heerlijk kale software

Een vierde voordeel van Pixel-telefoons is de schone software. Andere fabrikanten, zoals Oppo, leggen een eigen schil over Android heen. Die voegt soms handige functies toe, maar maken het uiterlijk ook een stuk drukker. De pure versie van het besturingssysteem vind ik een genot om mee te werken.

Ooit liep Google voorop met zijn updatebeleid. Die tijden zijn voorbij. Toch krijg je met de Pixel 7 Pro een respectabele vijf jaar aan beveiligingspatches en drie nieuwe versies van Android. Daar is, zeker voor deze prijs, niets mis mee.

Nadeel 1: Opladen duurt een eeuwigheid

Bij Android Planet reviewen we regelmatig nieuwe smartphones. Die laden vaak een stuk rapper op dan de Pixel 7 Pro. 100 Watt of nog sneller is allang geen uitzondering meer. Daar steekt de 23 Watt van de Pixel natuurlijk erg schril bij af. Volledig opladen duurt bijna twee uur.

Ook in de praktijk is dit echt een nadeel van deze telefoon. Als je voor het slapengaan vergeten bent om ‘m aan de lader te hangen, is het ‘s ochtends niet mogelijk om in tien minuutjes even de accu halfvol te tanken. Je moet je aan de planning van de Pixel houden in plaats van andersom. Dat is wat mij betreft het grootste verbeterpunt voor de Pixel 8 Pro, die dit najaar verschijnt.

Nadeel 2: Scherm mag feller

Ik wist van tevoren dat de Pixel 7 Pro een scherm met gebogen randen heeft. Persoonlijk ben ik daar geen fan van. Ik vind het er niet mooi uitzien, het houdt niet lekker vast en het biedt in mijn ogen bovendien geen enkel voordeel. Tegelijk besef ik dat veel mensen daar anders over denken.

Een meer objectief kritiekpunt is de beperkte helderheid van het scherm. Op papier haalt deze Pixel maximaal 1500 nits, maar dat geldt alleen voor kleine delen van het display en ook slechts kortstondig. Bijvoorbeeld tijdens een explosie in een hdr-film. Buiten in de zon denk ik regelmatig: kon hij maar iets feller.

Verder is er overigens weinig mis met het scherm. Door de ververssnelheid van 120Hz voelt alles enorm soepel aan en ook het contrast en de kleuren van het oled-scherm zijn prima.

De Google Pixel 7 Pro maakt na zes maanden nog steeds een prima indruk. Voor een redelijke prijs krijg je een smartphone die snel aanvoelt, erg goede camera’s heeft, lang meegaat en op fijne software draait. Tel daar een mooi oled-scherm bij op en aan de belangrijkste basisvoorwaarden van een goede telefoon is ruimschoots voldaan.

Inmiddels kijken we met een schuin oog naar zijn opvolger, die waarschijnlijk dit najaar verschijnt. We hopen vooral dat de Pixel 8 Pro een stuk sneller oplaadt, want bijna twee uur wachten tot de accu vol zit is echt niet meer van deze tijd. Als Google dan ook de helderheid van het scherm wat opschroeft, krijgt dat toestel wellicht een nóg hoger cijfer.

