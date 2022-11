Google Pixel 7 (Pro) vs Nikon Z6 II camerareview: hoeveel detail is genoeg?

Hoe groot is het verschil nog tussen smartphones en ‘echte’ camera’s? We zetten de Google Pixel 7 Pro in deze camerareview tegenover de Nikon Z6 II. Kijk je mee?

Google Pixel 7 Pro vs Nikon Z6 II camerareview

De Google Pixel 7 Pro heeft één van de beste smartphonecamera’s van dit moment. Wellicht twijfel je zelfs of je eindelijk je ‘echte’ camera de deur uit kunt doen. Of misschien vraag je je juist af of het nog de moeite waard is om een dure systeemcamera te kopen.

Hopelijk ben je na het lezen van dit artikel iets wijzer! We zetten de Pixel 7 Pro tegenover de Nikon Z6 II met een 24-70 F4-lens. Dat is een full frame systeemcamera van zo’n 2500 euro, geroemd om zijn goede beeldkwaliteit.

Om het nog enigszins eerlijk te houden, bekijken we alleen de hoofdcamera van de Pixel 7 Pro. Die heeft de grootse sensor en levert dus de beste beeldkwaliteit. De gewone Pixel 7 heeft trouwens dezelfde hoofdcamera en zal dus identieke foto’s schieten. De Nikon heeft overigens een wat andere beeldverhouding dan de Pixel, dus de platen zijn niet exact even groot.

Automatische modus

Wil je gewoon je camera oppakken, snel een foto maken en er verder geen omkijken naar hebben? Dat kan natuurlijk zowel met de Nikon Z6 II als met de Pixel 7 Pro. Het verschil is dat Google zijn foto’s op de achtergrond onmiddellijk van nabewerking voorziet om ze aantrekkelijker te maken. Dat zie je direct in onderstaande voorbeelden.

Nikon Pixel Nikon Pixel

De linkerfoto van Nikon is erg donker. Die van de Pixel is misschien wat te licht, maar hij oogt een stuk mooier. Op de foto rechts is het verschil kleiner, maar de Pixel 7 Pro geeft de blauwe lucht wel veel beter weer.

Nikon Pixel Nikon Pixel

Toch komt de Pixel niet altijd als winnaar uit de bus. Nikons versie van de foto met de bomen en het pad erlangs ziet er veel mooier en sfeervoller uit. De Pixel-versie is hier echt iets te licht.

Als we ‘s avonds fotograferen, draait het beeld weer helemaal om. Zowel het kiekje hierboven als de platen hieronder zijn veel evenwichtiger belicht bij de Pixel, die misschien wel de beste nachtfoto’s maakt van alle smartphones. De Nikon bevat juist veel overbelichte delen.

Nikon Pixel Nikon Pixel

Dat komt zoals gezegd door de nabewerking die Google direct na het nemen van de foto toepast. Daarmee zorgt de zoekgigant ervoor dat extremen in de foto’s afgevlakt worden. Lichte delen worden donkerder en donkere delen juist lichter. Professionele fotografen vinden dat overigens niet altijd mooi, maar de gemiddelde consument waarschijnlijk wel.

RAW-fotografie

Als je op de automatische piloot fotografeert, en je kiekjes alleen op je smartphone zelf bekijkt, trek je met de Pixel dus vaak aan het langste eind. Om het meeste uit de sensor van de Nikon Z6 II te halen, dien je echter in RAW te fotograferen. Als je met dat ongecomprimeerde bestandsformaat aan de slag gaat, kun je je kiekjes veel beter nabewerken.

Ook met de Pixel 7 Pro kun je gelukkig in RAW schieten. We hebben dat met twee van de bovenstaande platen gedaan en ze naar eigen inzicht bewerkt. Zoals je hieronder kunt zien, worden de verschillen dan veel kleiner.

Nikon Pixel Nikon Pixel

Sterker nog, de Nikon neemt direct een kleine voorsprong. Het dynamische bereik van die camera is simpelweg groter. Dat wil zeggen dat hij het verschil tussen licht en donker beter kan weergeven. Dat zie je vooral in de avondfoto rechts. Het Pixel-kiekje is iets lichter dan we zouden willen. Als we hem echter donkerder maken, gaat er in de schaduwen detail verloren. We kunnen die schaduwen vervolgens wel weer oplichten, maar dan ontstaat er ruis.

Nikon Pixel Nikon Pixel

Wanneer we inzoomen op bovenstaande foto’s, valt de Pixel enigszins door de mand. De kiekjes van de systeemcamera bevatten veel meer detail en zien er minder kunstmatig uit. In de avondfoto van de Pixel is ook meer ruis zichtbaar. Nogmaals: de resultaten zijn voor een smartphone absoluut niet slecht, maar het verschil met een full frame systeemcamera is nog altijd behoorlijk groot.

Conclusie Google Pixel 7 Pro camerareview

Wil je gewoon goede foto’s maken en niet te veel tijd kwijt zijn aan nabewerking? Dan kun je na het lezen van deze review concluderen dat de Google Pixel 7 Pro voor jou een betere camera is dan de Nikon 6 II.

Wie bereid is om tijd te steken in een zo goed mogelijk eindresultaat, moet nog altijd bij een systeemcamera zijn. Toch is de Pixel ook voor deze doelgroep inmiddels meer dan zomaar speelgoed. Eigenlijk komt hij alleen op het gebied van details echt tekort. We zijn zeer benieuwd hoe groot dat gat over vijf jaar nog is, als Google de Pixel 12 Pro uitbrengt…

