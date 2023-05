Google Pixel 7a review: meer smartphone voor meer geld

Daar is ‘ie dan: onze Google Pixel 7a review! We hebben de gloednieuwe smartphone uitgebreid getest en kunnen alvast verklappen dat je heel veel waar voor je geld krijgt. Check deze review op Android Planet!

Google Pixel 7a review op Android Planet

De Google Pixel 7a is eindelijk onthuld en nu officieel te koop. Het toestel wordt gepositioneerd aan de bovenkant van het middensegment. De smartphone is voorzien van verschillende upgrades ten opzichte van zijn voorganger, maar kost ook vijf tientjes meer. De Pixel 7a heeft namelijk een adviesprijs van 509 euro.

Hij beschikt over dezelfde processor als de Google Pixel 7 en 7 Pro, heeft een stel vernieuwde camera’s, kan draadloos laden en verschijnt in frisse kleurtjes. Ook het scherm is vloeiender en de telefoon draait op een schone versie van Android 13. Al met al genoeg om te ontdekken dus. Wil je een specifiek onderdeel van deze revieww checken? Gebruik dan de inhoudsopgave hieronder.

Het reviewmodel van de Pixel 7a is ter beschikking gesteld door Google.

Kenmerken design en verkrijgbaar in frisse kleuren

Bij introductie van de Google Pixel 6 schreef het hele internet over de immense camerabalk op de achterzijde van de toestellen. Google koos namelijk niet voor een eiland, maar voor een balkje dat over de gehele breedte van het toestel liep. Die zagen we ook bij de Google Pixel 7-toestellen en nu ook bij de 7a. Het is anders dan anders en persoonlijk vinden we ‘m mooi. Tevens zorgt ‘ie voor een eigen identiteit in een drukke markt vol smartphones. Hij steekt trouwens minimaal uit en een stuk minder dan de balk op de Pixel 7 (Pro).

Wij hebben de blauwe Pixel 7a getest, die een achterkant heeft van spiegelend plastic. Dat is dus anders dan de glazen achterkant van de Pixel 7 en 7 Pro, maar in de praktijk merk je het verschil niet. Helaas is de fabrikant nog steeds niet van de glimmende afwerking afgestapt. Het ziet er goedkoop uit en zorgt ervoor dat vingervegen makkelijker te zien zijn.



Wel heel mooi zijn het frame en de camerabalk; die zijn namelijk afgewerkt met een matte en fraai ogende finish. De balk loopt trouwens niet naadloos over in het frame zoals bij zijn duurdere broers; een klein verschil waaraan je kunt zien dat de 7a goedkoper is.

Naast het blauwe model heb je ook keuze uit een grijze, witte en oranje variant. Laatstgenoemde is exclusief te koop in de Google Store, de andere kleuren ook bij andere (web)winkels.

Aansluitingen en wat zit er in de doos?

Aan de linkerkant is het simkaartslot geplaatst en aan de bovenzijde alleen een microfoon. Rechts zijn de aan/uit-knop en volumetoetsen te vinden. Aan de onderkant is er plek voor de usb-c-poort en stereospeakers. Het frame is afgerond en onder andere daardoor ligt de Pixel 7a prima in de hand.

Ook het relatief kleine scherm van 6,1 inch zorgt daar natuurlijk voor. Het toestel is slechts 9 millimeter dik, maar oogt dikker. Hij is nagenoeg even dik als de Pixel 6a, maar de 7a bevat een koperen spoel om draadloos opladen mogelijk te maken.

De randen om het scherm zijn aan de brede kant, maar de onderste rand is nog een tikkeltje breder. Het stoort ons niet per se, maar een symmetrische bezel ziet er wel strakker uit. Een optische vingerafdrukscanner is verstopt achter het scherm en die werkt prima. De vernieuwde frontcamera is geplaatst in een gaatje in het scherm.

In het doosje vind je een usb-c naar usb c-kabel, pinnetje voor de simtray, documentatie en een usb a naar usb c-converter. Een oplader wordt niet meegeleverd, waarover later meer.

Soepel display is fijne verbetering

De Pixel a’s zijn smartphones waarop Google altijd beknibbeld heeft op de hardware. Zo was de Google Pixel 6a uitgerust met een scherm waarvan de pixels 60 keer per seconde verversen. Inmiddels hebben veel telefoons een display met een ververssnelheid van 90Hz of 120Hz (of zelfs hoger), wat veel vloeiender oogt.

Gelukkig had Google dat ook door en daarom is de Pixel 7a voorzien van een 90Hz-scherm. In alles voelt het toestel dan ook vlotter aan als je ‘m naast zijn voorganger houdt. Scrollen door social media-apps, instellingen of het spelen van bepaalde games voelt fijner aan.

Het gaat om een amoled-scherm van 6,1 inch met een full hd-resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Deze combinatie zorgt ervoor dat alles er scherp uitziet en soepel aanvoelt. De kijkhoeken zijn in orde en dat geldt ook voor de kleurweergave. Je kunt beperkt spelen met de kleurtemperatuur.

Ook kun je de grootte van letters aanpassen, schakelen tussen een lichte of donkere modus en de ververssnelheid vastzetten op 60Hz, wat iets beter is voor de accu. Tot slot: de helderheid is in orde en het scherm is in de zon daardoor prima af te lezen.

Let er wel op dat de kleur van het scherm wordt aangepast op de kleuraccenten die je in Android 13 kiest. Zo kan het zijn dat je gele accenten selecteert omdat je dit mooi vindt, maar dat bijvoorbeeld de Chrome-browser of het instellingenmenu dan ook een gele gloed laat zien. Dat blijft een irritatiepuntje, wat veel invloed heeft op de kleurtemperatuur van het scherm.

Niet de snelste, maar ruim voldoende

De Pixel 7a beschikt over dezelfde Tensor G2-chip als de Pixel 7 (Pro). De chip is niet de snelste op de markt, maar volstaat voor heel veel mensen. Ons dagelijks gebruik bestaat uit browsen, chatten, bellen en af en toe een spelletje spelen en dat handelt de Pixel 7a prima af.

De vingerafdrukscanner doet goed zijn werk, maar voor het gemak is ook gezichtsherkenning aanwezig. Ook dat werkt goed, makkelijk en snel, maar alleen als het licht is. Tevens is de functie een stuk minder veilig dan de vingerafdrukscanner. Er is ondersteuning aan boord om een esim te downloaden en ook nfc is aanwezig. Daarmee gebruik je de Pixel 7a als pinpas, waardoor je er draadloos mee kunt betalen.

Wil je de Pixel 7a even afspoelen, dan is dat geen probleem dankzij de IP67-certificering. De smartphone heeft verder stereospeakers en die lijken beide aan de onderzijde te zitten.

Dat is echter niet het geval, want het speakergaatje aan de linkerkant zit er alleen voor de sier. De tweede speaker is geplaatst aan de bovenzijde van het scherm. Ze klinken prima (ook op hogere volumes) als je een film of video kijkt.

Fijne versie van Android

Google is de ontwikkelaar van Android en veel fabrikanten leggen daar vervolgens een eigen schil overheen. Bij Pixel-smartphones is dat echter niet het geval en daardoor gebruik je de software zoals Google het heeft bedoeld. De stockversie van Android is naar onze mening de fijnste versie.

Opvallend is dat Google niet het beste jongetje in de klas is als het gaat om updates. Het bedrijf hanteert een beleid waarbij nieuwe toestellen drie Android-updates krijgen en vijf jaar beveiligingspatches. Zo kun je in de toekomst ook aan de slag met Android 14, 15 en 16. Samsung doet dit beter en brengt ook Android 17 nog naar nieuwe telefoons.

Camera’s hebben veel te bieden

De Google Pixel 7a is voorzien van een nieuwe hoofdcamera van 64 megapixel. Je schiet standaard echter plaatjes van 16 megapixel, waarvan je hieronder enkele voorbeelden ziet. Foto’s zien er goed uit, kleuren ogen realistisch en er is veel detail.



De Google-smartphone pakt vier pixels en maakt daar een enkele van. Foto’s krijgen daardoor meer contrast, mooiere kleuren en details zijn nog steeds goed te zien. Veel fabrikanten maken gebruik van deze techniek, die pixel binning wordt genoemd.

Er is nog een tweede camera aanwezig van 13 megapixel. Daarmee schiet je foto’s in een wijdere hoek om net meer vast te leggen. Dit is dus exact dezelfde camera set-up als bij de reguliere Pixel 7, al verschillen de aantallen megapixels wel.

Een telelens om in te zoomen is voorbehouden aan de duurdere Pixel 7 Pro en ook een macromodus ontbreekt. Close-ups maken is er dus niet bij, maar wel kun je tot acht keer zoomen. Dat levert echter niet de beste resultaten op, maar tot twee keer zoomen werkt prima.

Normaal, 2x zoom en 8x zoom

Groothoek, normaal en 2x zoom

Verder is er een nachtmodus en je kunt spelen met functies zoals de panoramastand. Heb je een foto gemaakt waarbij je iets wil aanpassen? Dan biedt de Pixel 7a genoeg mogelijkheden. Zo gebruik je de ‘magische gum’ om ongewenste objecten weg te toveren of kleuren te maskeren die te veel opvallen.

Ook kun je spelen met de scherptediepte en zo portretfoto’s maken. Daarvoor gebruikt Google geen speciale dieptesensor, maar de slimme software speelt een grote rol.

Accuduur is fijn, opladen stuk minder

In het doosje van de Pixel 7a zit geen oplader, omdat Google deze uit milieu-overwegingen achterwege laat. Opladen gaat bedraad met maximaal 18 Watt en dat is anno 2023 ronduit traag. De reguliere Pixel 7 en 7 Pro laden iets sneller op, maar het verschil is verwaarloosbaar. Een half uur aan de lader zorgt ervoor dat de batterij zo’n 40 procent is opgeladen. Een volledige oplaadbeurt duurt ongeveer twee uur en dat is anno 2023 veel te lang, zeker in deze prijsklasse.

De accucapaciteit is nagenoeg hetzelfde als bij de normale Pixel 7, die ook nog eens dezelfde processor heeft. We kunnen daarom stellen dat de accuprestaties vergelijkbaar zijn. Dat betekent dat je er makkelijk een dag mee vooruit kan en in de avond nog zo’n 20 tot 25 procent aan batterij over hebt. Daarbij stond de schermhelderheid op 50 tot 75 procent en de ververssnelheid van het display op 90Hz.

De Google Pixel 7a kan ook draadloos opladen en dat gaat met maximaal 7,5 Watt. Er wordt gebruikgemaakt van het Qi-protocol, waardoor de telefoon werkt met veel draadloze opladers en oplaadmatten. Het laden gaat weliswaar veel trager, maar gehannes met kabels is daardoor wel verleden tijd.

Conclusie Google Pixel 7a review

De Pixel 7a heeft voor de meerprijs van 50 euro veel meer te bieden dan zijn voorganger. Zo is het scherm vloeiender, kun je het toestel draadloos opladen en is de gebruikte chip rapper. Ook de camera’s bieden verschillende verbeteringen. Google positioneert het toestel in de markt voor 509 euro en dat is gezien de upgrades een prima prijs. De Pixel 6a kostte namelijk 459 euro. Het probleem voor Google op dit moment is echter dat de prijs van de 6a is gedaald. Zo pik je de smartphone op voor € 349,-. Het prijsverschil is op het moment van schrijven behoorlijk groot. De Pixel 7a biedt simpelweg meer, maar of dat de meerprijs waard is, is erg persoonlijk. Al met al is de nieuwe ‘midranger’ een dijk van een toestel, waarvoor de gevestigde orde best bang mag zijn. Helemaal als ‘ie flink in prijs is gezakt.

Google Pixel 7a kopen

De Pixel 7a is alleen te koop met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Je hebt keuze uit een viertal kleuren. Daarvan vind je zwart, blauw en wit bij Google zelf, Belsimpel, T-Mobile, Tele2 en Ben. Wil je de oranje versie, dan kun je alleen terecht in de Google Store. Het toestel kost 509 euro en is ook te combineren met een abonnement.

