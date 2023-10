Google Pixel 8 (Pro) preview: dit zijn de betere en duurdere Pixels

Daar zijn ze dan eindelijk: de Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro! Wij hebben de toestellen al in handen gehad en dit zijn onze eerste bevindingen.

Dit is onze Google Pixel 8 (Pro) preview

Als een verrassing kwam het niet, maar toch keken we al een tijdje uit naar de aankondiging van de Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro. Android Planet was aanwezig bij een evenement in Amsterdam en kon daar de nieuwe Google-telefoons meteen even vasthouden.

Nieuw dit jaar is dat de Pixel-smartphones niet alleen in Nederland worden uitgebracht, maar ook officieel in België verschijnen. Dat is goed nieuws voor onze zuiderburen. De goedkopere – en al iets oudere – Pixel 7a is daar ook vanaf nu verkrijgbaar. De Pixel Watch 2, de nieuwste smartwatch van Google, komt naar zowel Nederland als België.

Bekend design, feller scherm

Werp je een snelle blik op de Pixel 8 en Pixel 8 Pro, dan is er maar weinig veranderd ten opzichte van vorig jaar. Toch zijn er wel degelijk duidelijke verschillen met de Pixel 7 en Pixel 7 Pro. Allereerst hebben beide Pixel 8-telefoons een ‘plat’ scherm. De gebogen schermranden van de Pixel 7 Pro zijn dus verdwenen.

De Google Pixel 8 Pro

Daarnaast zijn de nieuwe smartphones iets compacter dan hun voorgangers. Dat merk je bij de Pixel 8 Pro niet; dit toestel heeft opnieuw een 6,7 inch-scherm. De Pixel 8 beschikt over een 6,2 inch-display en dan is maar 0,1 inch minder dan bij de Pixel 7. Toch is het verschil in de praktijk veel groter.

Leg je de Pixel 8 naast de Pixel 7, dan zie je direct dat de telefoon compacter is. Als gebruiker van de Google Pixel 7 had ik dit ook direct door toen ik de Pixel 8 voor het eerst in mijn handen had. De smartphone voelt vooral kleiner aan omdat de behuizing meer afgerond is. De schermranden zijn bovendien dunner. Het is even wennen, maar de Pixel 8 en Pixel 8 Pro liggen prima in de hand.

De Google Pixel 8

Verder zien de telefoons er écht uit als een Google Pixel. Achterop zit weer de kenmerkende camerabalk, die bij de Pixel 8 mat is en bij de Pixel 8 Pro juist glimmend. De achterkant van de Pixel 8 is daarentegen glanzend en bij de Pixel 8 Pro weer mat. Wat je er het mooist uit vindt zien, is natuurlijk heel persoonlijk.

Actua-display

De Pixel 8 en Pixel 8 Pro hebben een nieuw, zogeheten ‘Actua’-display. De belangrijkste verbetering is dat het scherm van de telefoons helderder is dan bij voorgaande Pixel-smartphones. Tijdens onze korte hands-on viel inderdaad op dat het display lekker fel is, al moeten we dit uitgebreider en natuurlijk ook buiten testen.

Verder heeft de Pixel 8 nu een 120Hz-scherm (dit was 90Hz bij de Pixel 7) met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Ook de Pixel 8 Pro heeft een 120Hz-scherm, maar dan met ltpo-techniek.

Dit betekent dat de ververssnelheid wordt aangepast op basis van wat er op het scherm te zien is. Is de hoge ververssnelheid niet nodig, dan schakelt het display automatisch terug – en dat scheelt weer stroom. De resolutie ligt op 2992 bij 1344 pixels.

Een erg belangrijke verbetering van de Pixel 8 en Pixel 8 Pro lekte al voor de aankondiging uit. Het updatebeleid van Google gaat volledig op de schop: het bedrijf belooft zijn nieuwste smartphones zeven jaar (!) lang te ondersteunen. Hierbij gaat het volgens Google om OS-upgrades, beveiligingspatches en Feature Drops.

Daarmee stoot Google in één keer Samsung van de troon als het gaat om software-ondersteuning. Dit bedrijf belooft zijn smartphones, zoals de Galaxy S23 en Galaxy A54, vijf jaar van beveiligingspatches te voorzien en vier grote Android-versie-updates te geven. Daar doet Google zoals gezegd een schepje bovenop.

Het is een flinke verbetering ten opzichte van het eerdere updatebeleid. De Pixel 7 en Pixel 7 Pro werden vorig jaar aangekondigd met de updatebelofte van drie Android-upgrades en vijf jaar beveiligingspatches. Het verbeterde updatebeleid geldt alleen voor de Pixel 8 en 8 Pro, zo liet Google weten tijdens een briefing. Gebruikers van eerdere Pixels hebben helaas pech.

We zijn blij met het nieuwe updatebeleid van Google, al vragen we ons wel af hoe snel de Pixel 8 en 8 pro na vijf, zes of zelfs zeven jaar zijn. Doorgaans worden telefoons langzamer na langere tijd intensief gebruik en dat is bij de nieuwe Pixels waarschijnlijk niet anders. Al beschikken ze wel over de nieuwe (en snellere) Tensor G3-processor.

Interessante cameraverbeteringen

Dan de camera’s van de Pixel 8-smartphones. Net als vorig jaar heeft de Pixel 8 een camera minder dan de Pro: het gaat om een 50 megapixel-hoofdcamera en 12 megapixel-groothoeklens. De Pixel 8 Pro heeft ook een 50 megapixel-hoofdcamera, maar de groothoeklens heeft een hogere resolutie van 48 megapixel. Verder beschikt de Pro over een 48 megapixel-telelens die 5x optische zoom mogelijk maakt.

De Pixel 8 kan uiteraard ook inzoomen, maar doet dit digitaal en dat zorgt voor meer kwaliteitsverlies. Wel is het fijn dat het diafragma is gegroeid naar f/1.7, waardoor de hoofdcamera betere kiekjes moet afleveren in het donker. Ook handig is dat de groothoeklens nu macrofoto’s kan maken; vorig jaar was deze functie exclusief op de Pixel 7 Pro beschikbaar.

Uiteraard heeft Google de camerasoftware voorzien van een aantal nieuwe trucjes. Zo is de bekende nachtmodus voortaan beschikbaar bij het maken van video’s, en wordt de Magic Editor uitgebreid. Hierdoor is het mogelijk om gezichten op een foto te vervangen, als iemand bijvoorbeeld net zijn ogen dicht heeft bij het maken van het kiekje.

Ook tof is Zoom Enhance. Deze Pixel 8 Pro-feature zorgt ervoor dat gemaakte foto’s meer details krijgen als je inzoomt. Hiervoor gebruikt Google kunstmatige intelligentie. Tijdens de presentatie zag dit er indrukwekkend uit en we gaan het natuurlijk ook zelf testen. De functie werkt alleen op de Pixel 8 Pro en staat niet standaard op de telefoon. Later dit jaar verschijnt de feature middels een Feature Drop.

Over de prestaties en accuduur kunnen we ook nog weinig zeggen; daarvoor hebben we de Pixel 8 (Pro) te kort gebruikt. De smartphones voelden tijdens onze handson-tijd echter snel aan, maar dit gaan we de komende tijd uitgebreid testen. Ook de (iets betere) oplaadsnelheid nemen we uiteraard onder de loep.

Op naar de Google Pixel 8 (Pro) review

De Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro borduren voort op het fundament dat vorig jaar met de Pixel 7-telefoons is gelegd. De smartphones zien er ongeveer hetzelfde uit, maar zijn wel degelijk anders en hebben een aantal fijne verbeteringen gekregen.

Maar, de Pixel 8 en Pixel 8 Pro zijn ook een stuk duurder dan de voorgangers. De Pixel 8 heeft een adviesprijs van 799 euro, terwijl de Pixel 7 nog 649 euro kostte. Voor de Pixel 8 Pro ben je 1099 euro kwijt, wat maar liefst 200 euro meer is dan vorig jaar.

In onze uitgebreide reviews bespreken we of de nieuwe smartphones dit geld waard zijn, en of het de moeite waard om te upgraden als je nu een Pixel 7 (Pro) hebt. Houd de site dus goed in de gaten!

Pre-order Google Pixel 8 of 8 Pro

De Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro zijn nu te bestellen in Nederland en België. De toestellen zijn verkrijgbaar in de Google Store en bij Belsimpel en provider Odido (voorheen T-Mobile en Tele2). Meer weten? Check dan het pre-order artikel voor de Google Pixel 8 (Pro). Alle prijzen zetten we hieronder voor je op een rijtje.