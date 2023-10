Google Pixel 8 review: het beste van Google in een compact jasje

De Google Pixel 8 is een fraaie verschijning met veel plus- en weinig minpunten, maar daar betaal je dit jaar wel meer voor. Tijd voor de uitgebreide review van het nieuwe Google-vlaggenschip.

Dit is de Google Pixel 8 review

Bij de aankondiging van nieuwe Pixel-smartphones gaat er vaak veel aandacht naar de Pro-toestellen, maar het instapmodel is minstens zo interessant. Zeker toen Google vorig jaar de Pixel 7 officieel in Nederland uitbracht met een scherp prijskaartje van 649 euro. Wie had gehoopt dat de Pixel 8 ook veel goedkoper zou zijn dan de concurrentie, komt helaas van een koude kermis thuis.

Met een adviesprijs van 799 euro is de nieuwe Google-telefoon aanzienlijk duurder geworden. Je mag dan ook hopen dat de Pixel 8 weer beter is dan zijn voorganger en gelukkig is dat ook zo. Maar, er zijn nog wel wat zaken op de telefoon aan te merken. In deze review nemen we die, en alle andere aspecten van de Pixel 8, met je door. Lees je mee?

Het reviewmodel van de Pixel 8 is ter beschikking gesteld door Google.

Design: klein, maar toch groot

Laten we beginnen bij het design van de Google Pixel 8. De smartphone ziet er vrijwel hetzelfde uit als de Pixel 7, al zijn er wel degelijk verschillen. Zo zijn de hoeken afgerond en is de achterkant licht gekromd. Hierdoor voelt de Pixel 8 heel anders aan in de hand dan zijn voorganger.

De smartphone is bovendien behoorlijk compact. Het scherm is gekrompen naar 6,2 inch en de Pixel 8 heeft afmetingen van 150,5 bij 70,8 bij 8,9 millimeter. Hierdoor is de telefoon nog kleiner dan de Pixel 7a, die al opviel door de handzame behuizing. Vergelijk je de 8 met zijn directe voorganger (de 7), dan zie je het verschil in grootte helemaal goed.

Hoewel het fijn en verfrissend is dat Google voor een compacter vlaggenschip kiest, is de Pixel 8a niet meteen klein. Het is weliswaar makkelijker om de smartphone met één hand te bedienen, maar alsnog best lastig om met je duim de bovenkant van het scherm te bereiken. In de praktijk bedien je de telefoon dus alsnog grotendeels met twee handen.

Het design is verder simplistisch. Op de achterkant zien we opnieuw de kenmerkende camerabalk, met daarin twee lenzen en een led-flitser. De balk heeft een matte afwerking, terwijl de rest van de achterkant glimmend is. Bij de Pixel 8 Pro is dit juist andersom. Je kan kiezen uit drie kleuren: zwart, grijsgroen en roze.

Wij hebben de zwarte versie getest en die ziet er strak uit. Tijdens een previewsessie hebben we ook de grijsgroene variant in handen gehad en die ziet er wat ons betreft nog iets mooier uit. Mocht je na een tijdje zijn uitgekeken op de kleur, dan kun je met een hoesje (bijvoorbeeld die van Google zelf) het toestel natuurlijk een nieuwe look geven.

Hardware: Tensor G3-processor

Onder de motorkap van de Pixel 8 zit de nieuwe Tensor G3-processor. Google vertelde tijdens de presentatie vooral de AI-mogelijkheden van de chip, maar had het niet over eventuele snelheidsverbeteringen. We weten nu waarom, want de Pixel 8 is niet merkbaar sneller geworden.

Leg je de Pixel 8 naast de Pixel 7 naast elkaar en open je dezelfde apps op hetzelfde moment, dan is de nieuwe smartphone soms een fractie sneller en soms ook niet. De verschillen zijn verwaarloosbaar. Belangrijker is dat de Pixel 8 lekker snel aanvoelt en niet hapert als je flink gaat multitasken. Ook games draait het toestel zonder problemen.

Verder heeft het toestel 8GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. Dat is prima in deze prijsklasse, al zijn er telefoons verkrijgbaar die standaard meer werk- of opslaggeheugen hebben. Het is gelukkig meer dan voldoende om Android en alle apps vloeiend te draaien. Google verkoopt voor 60 euro meer ook een 256GB-versie, wat een interessante optie is als je extra ruimte nodig denkt te hebben.

Gezichtsherkenning is veiliger

Een fijne feature van de Google Pixel 8 is de verbeterde gezichtsherkenning. De smartphone heeft geen geavanceerde sensoren aan boord en scant je gezicht alleen met de selfiecamera. Toch is Face Unlock nu veilig genoeg om (bank-)apps te openen en betalingen te verrichten in Google Wallet.

Het is een beetje onduidelijk hoe Google dit voor elkaar heeft gekregen. Het bedrijf zegt zelf dat er ‘machine learning-verbeteringen’ zijn doorgevoerd en de nieuwe Tensor G3-chip ook een rol speelt, maar daar worden we niet veel wijzer van. We vinden het echter een prettige feature, want de gezichtsherkenning werkt goed en snel.

Helemaal foutloos is Face Unlock overigens niet. Zo heeft de Pixel 8 in het donker veel moeite om je gezicht goed te scannen, waardoor je alsnog bent aangewezen op de vingerafdrukscanner. Die werkt gelukkig altijd vlot en accuraat. Hij zit ook wat ‘hoger’ in het scherm dan bij veel andere Android-telefoons, wat wij wel kunnen waarderen.

Feller scherm

Het scherm van de Google Pixel 8 is 6,2 inch groot en is daarmee zoals gezegd kleiner dan dat van de Pixel 7. De resolutie is wel hetzelfde gebleven: 2400 bij 1080 pixels. Dit is ruim voldoende om scherpe beelden op het scherm te toveren en alles ziet er dan ook prima uit. De randen rondom het scherm zijn helaas niet helemaal symmetrisch; onderin zien we nog steeds een kin.

De ververssnelheid is omhoog gegaan van 90Hz naar 120Hz. Dat is niet een verschil waar je in de praktijk veel van zult merken, maar het is wel mooi meegenomen. De Pixel 8 heeft, in tegenstelling tot de Pixel 8 Pro, geen ltpo-scherm. Dat betekent dat de telefoon alleen schakelt tussen 60 en 120Hz, terwijl het Pro-scherm helemaal terug kan naar 1Hz om extra stroom te besparen.

Google heeft het scherm van de Pixel 8 de naam ‘Actua’ gegeven. Dit is een marketingterm, maar het brengt wel degelijk een belangrijke verbetering met zich mee. Het display van de telefoon kan ruim 40 procent helderder dan dat van de Pixel 7 en dat verschil is te zien. We zijn er blij mee, want hierdoor is de Pixel 8 ook bij fel zonlicht goed af te lezen.

De Google Pixel 8 (Pro) is de eerste smartphone die uit de doos op Android 14 draait. De nieuwste Android-versie introduceert weer genoeg veranderingen, al is de update niet heel spannend. Nieuw is dat je meer opties krijgt om het uiterlijk van Android aan te passen. Zo kun je kiezen uit meerdere klokken voor op je vergrendelscherm, wallpapers laten genereren door AI of de snelkoppelingen op je lockscreen personaliseren.

Verder krijg je een kale versie van Android, precies zoals Google het bedoelt. Een schone versie van Android is wat ons betreft de fijnste, omdat alles overzichtelijk blijft. Android 14 draait op de Pixel 8 als een zonnetje en ziet er strak uit.

Nog fijner is dat Google zijn updatebeleid sterk heeft verbeterd. Lang was Samsung de ‘Android-koning’ op updategebied, maar die tijd is voorbij. Google belooft de Pixel 8-telefoons maar liefst zeven (!) jaar lang van updates te voorzien. Dat betekent dat de smartphones tot 2030 worden ondersteund en updates krijgen tot en met Android 21. Daarmee is het updatebeleid zelfs beter dan dat van Apple.

Ook beveiligingspatches en Feature Drops (tussentijdse updates die nieuwe features toevoegen) verschijnen zeven jaar lang. Het is erg fijn en belangrijk dat de Pixel 8 zo lang wordt ondersteund. We vragen ons overigens wel af hoe snel de telefoon is na vijf, zes of zeven jaar gebruik. Waarschijnlijk ben je wel eerder toe aan een upgrade.

Uitstekende camera’s

Achterop de Google Pixel 8 zit een 50 megapixel-hoofdcamera en een 13 megapixel-groothoeklens, net als bij de Pixel 7. De hoofdcamera heeft echter een hoger diafragma van f/1.7, waardoor de lens lichtsterker is en beter presteert in het donker. Overdag merk je hier niet veel van; de foto’s zijn dan vergelijkbaar met die van vorig jaar. Een probleem is dit overigens absoluut niet.

De Pixel-camera’s staan erom bekend om realistische foto’s te maken, waarbij kleuren niet worden aangezet en er veel details zichtbaar zijn. Dat is bij de Pixel 8 niet anders: foto’s zien er altijd goed en scherp uit. De telefoon maakt standaard gebruik van pixel binning, waardoor je 12,5 megapixel-kiekjes krijgt.

Hoofdcamera Nachtfoto Nachtfoto met zoom

De Pixel 8 is opnieuw een capabele camerasmartphone die in elke situatie een goede foto maakt. Dat is meteen een prima reden om voor de normale 8 en niet de 8 Pro te gaan: als je wil dat je telefoon zonder moeite altijd een scherp plaatje produceert en niet wil nadenken over allerlei instellingen. Ben je een fanatieke fotograaf en wil je dat wel, dan moet je bij de Pixel 8 Pro zijn.

Ook de groothoeklens heeft een upgrade gekregen. De belangrijkste verbetering is de bredere beeldhoek van 126 graden. Ter vergelijking: bij de Pixel 7 is dit 114 graden. Leg je beide groothoeklenzen naast elkaar, dan zie je het verschil duidelijk. Wij kunnen de bredere beeldhoek wel waarderen, aangezien je zo meer op beeld zet.

Hoofdcamera Groothoeklens Hoofdcamera

De groothoekfoto’s die de Pixel 8 maakt zien er netjes uit. Kiekjes hebben genoeg detail en je ziet weinig vertekeningen aan de zijkanten. Wel hebben we gemerkt dat de groothoeklens in het donker de neiging heeft om kleuren alsnog een beetje aan te zetten. Dat is niet storend, maar je ziet het wel. Misschien doet Google dit om de lens een beetje te helpen; hij vangt immers minder licht op dan de hoofdcamera.

Wil je meer weten over de cameramogelijkheden van de Pixel 8-telefoons? In de Google Pixel 8 Pro review lees je een uitgebreide analyse van de vernieuwde camera’s en de functies die exclusief op de Pro beschikbaar zijn.

Nu ook macrofoto’s

De groothoeklens van de Pixel 8 kan ook macrofoto’s maken, iets wat vorig jaar alleen met het Pro-model mogelijk was. De modus activeert automatisch als je de smartphone op een paar centimeter van een object houdt en werkt vlot. De kiekjes zijn niet geweldig, maar het is handig dat de macrofunctie nu ook op de ‘betaalbare’ Pixel zit.

Macro

De Pixel 8 heeft geen telelens om optisch in te zoomen; deze feature blijft exclusief voor de Pixel 8 Pro. Het is geen ramp, maar stiekem wel een functie die je bij een smartphone van 799 euro mag verwachten. Dankzij Super Res Zoom kun je alsnog inzoomen zonder dat er veel kwaliteit verloren gaat. Het is echter geen vervanger voor ‘echte’ zoom.

Accuduur en opladen

De Google Pixel 8 is compacter dan zijn voorganger, maar heeft wel een grotere accu gekregen. De batterij heeft een capaciteit van 4575 mAh en dat is zo’n 200 mAh meer dan bij de Pixel 7. Een écht merkbaar verschil levert het niet op, al is dit niet direct een probleem.

Bij normaal gebruik halen we altijd het einde van de dag met de Pixel 8. Een accuwonder is de smartphone overigens niet, maar dat was de Pixel 7 ook niet. Met wat moeite kun je de Pixel 8 binnen een dag (grotendeels) leeg krijgen, maar als je ‘m normaal gebruikt, zul je niet snel naar de oplader te hoeven grijpen.

Niet alleen de accucapaciteit is er op vooruit gegaan, maar de oplaadsnelheid ook. De Pixel 8 kan met maximaal 27 Watt de batterij van stroom voorzien. Bij de Pixel 7 was dit 20 Watt. Het is weliswaar een stapje in de goede richting, maar het houdt anno 2023 niet over.

Google loopt nog altijd flink achter op bijvoorbeeld OnePlus, Motorola en Xiaomi. Deze fabrikanten hebben smartphones die je binnen een uur volledig oplaadt en na tien minuten weer tientallen procent aan accusap erbij hebben. Dat zijn snelheden waar de Pixel-telefoons alleen maar van kunnen dromen. Het blijft irritant dat je niet even snel de smartphone kan volpompen als je haast hebt.

Ook opvallend is dat de nieuwe Pixel 8 draadloos juist langzamer oplaadt dan zijn voorganger: 18 in plaats van 20 Watt. Daar kunnen we daarentegen wel mee leven, zeker omdat we deze functie alleen ‘s nachts gebruiken. Moet je bijna de deur uit en heb je snel wat extra batterij nodig, dan pak je toch al snel het kabeltje erbij. Let er trouwens wel op dat er in het doosje alleen een usb-c-kabel, en geen oplader zit.

Conclusie Google Pixel 8 review

De Google Pixel 8 is een complete smartphone die fijn in gebruik is. Google heeft het toestel bovendien op bijna alle punten weten te verbeteren. Zo is het scherm helderder en vloeiender, beschikken de camera’s over handige verbeteringen en krijgt de telefoon erg lang updates. Google geeft met de updateperiode van zeven jaar een goed signaal af naar andere smartphonefabrikanten.

Daarnaast zijn we te spreken over het compacte formaat van de Pixel 8 en de verbeterde gezichtsherkenning. Minpunten zijn er ook: de accuduur is hooguit prima en de oplaadsnelheid kan anno 2023 eigenlijk niet meer. Verder is de hardware niet merkbaar sneller geworden.

Desondanks vinden we dat Google genoeg heeft gedaan om de hogere adviesprijs te rechtvaardigen. De Pixel 8 is een prima koop als je een vlotte smartphone zoekt die nog jarenlang meegaat en mooie foto’s schiet. Gebruik je nu de Pixel 7 (Pro), dan zouden we echter een jaartje wachten.

Google Pixel 8 kopen

Ben je na het lezen van deze Google Pixel 8 review enthousiast geworden en wil je de smartphone kopen? Het Google-toestel heeft een adviesprijs van 799 euro en is er in drie kleuren: zwart, grijsgroen en roze. Standaard krijg je 128GB aan opslagruimte, maar er is ook een 256GB-versie verkrijgbaar. Daar betaal je 859 euro voor.

